НТРК «Курьер» испытали с новым боевым модулем «Багульник-82»

Российские военные провели полигонные испытания нового боевого модуля «Багульник-82», установленного на шасси наземного робототехнического комплекса «Курьер». Соответствующее видео распространяют российские ресурсы.

На одном из полигонов Минобороны прошли испытания боевого модуля «Багульник-82». По своей сути это автоматизированный миномет калибра 82 мм, разработанный на базе легкого миномета 2Б24, который является дальнейшим развитием миномета 2Б14-1 «Поднос». По крайней мере, так утверждают некоторые военные эксперты. Ранее о «Багульнике» ничего не сообщалось. Если в его основе 2Б24, то дальность стрельбы должна составлять от 100 до 6000 метров.



Как видно по кадрам, комплекс полностью автоматизированный, даже заряжание ведется специальной «рукой», опускающей мины в ствол. Судя по ролику, цикл заряжания с последующим выстрелом не превышает 5 секунд. Запас мин расположен в передней части, именно туда опускается «рука». Какой боекомплект везет с собой НТРК «Курьер» неизвестно, никаких подробностей нет, кроме этого видео.

Стоит отметить, что робототехнический комплекс «Курьер» в настоящее время весьма активно поставляется в зону СВО с различными боевыми модулями, а также в качестве средств эвакуации.

  Лт. запаса ВВС
    Сегодня, 18:59
    Да почему же через казенник не сделали заряжание? Этот манипулятор те же осколки могут повредить.
    RuAbel
      Сегодня, 19:12
      Да и мотает его нехило при выстреле, какая уж тут точность.
  Вадим С
    Сегодня, 19:00
    Интересная штука, лучше чем бойцы его таскают на горбу. Но вот где защита от дрона? Ониж прям в форточку залетают, а тут, найти, уязвимое место тока так. Он один не должер наботать
    ЖЭК-Водогрей
      Сегодня, 19:07
      От дронов защиты нет. Броню на него не повесить. Он заменяет мужиков с минометом на грузовике, которые не жильцы в килл зоне дронов.
    Наводлом
      Сегодня, 19:16
      Это компактный относительно недорогой агрегат.
      Как раз для того, чтобы выполнять задачи, не подставляя под удар расчёт.
      Боекомплект небольшой.
      Отстрелялся и уехал.
      Есть ли смысл переусложнять систему?
      Вадим С
        Сегодня, 19:19
        Ну хоть сетки какие то или рэб, посмотришь как мелкие дроны технику лупят, жалко терять таких роботов.
  al3x
    Сегодня, 19:11
    Эрзац какой-то. Понятно, что опытным путём разрабы идут, выглядит довольно нелепо. Ну, главное, чтобы свою задачу выполнял.
  alexboguslavski
    Сегодня, 19:12
    А почему бы не усовершенствовать "Василек"? Например заряжание не из кассеты, а ленточное.
    Скорострельность миномёта 2Б9 (2Б9М) «Василёк» составляет 100–120 выстрелов в минуту (практическая) и 170 выстрелов в минуту (техническая).
  Младший рядовой
    Сегодня, 19:13
    Какую Вы хотите защиту на роботизированный миномет? Мангал, КАЗ, ДЗ, РЭБ и чтоб ТМ-62 держал?
  oleg_627
    Сегодня, 19:14
    Ну и чушь придумали,видать инженеры обкуренные.Смотреть красиво,но для войны чушь
  rocket757
    Сегодня, 19:21
    Автоматизация, роботизация... все к тому и идёт.
    Но, занимать территорию, контролировать, придётся по старинке... пехоту/бойца заменить не возможно, а все придумки только ему в помощь... soldier