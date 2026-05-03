Военный опыт для БПЛА гражданского назначения
Оператор БПЛА за работой
В последние годы в нашей стране наблюдается заметный рост беспилотного авиастроения. Отрасль — от крупных предприятий до групп энтузиастов — разрабатывает и доводит до серийного производства всё новые БПЛА военного назначения. Эта техника поступает в войска и активно применяется по прямому назначению. Следует ожидать, что в обозримом будущем беспилотные авиационные системы (БАС) получат столь же широкое распространение и в гражданской сфере, где с их помощью будет решаться широкий круг прикладных задач — от мониторинга инфраструктуры до логистики в труднодоступных районах.
Видимый прогресс
С 2022 г. главным стимулом для развития отечественной беспилотной авиации стала специальная военная операция. В интересах армии разрабатываются БАС и БПЛА всех основных классов, а также обеспечивающие системы — от станций управления до пунктов технического обслуживания. Параллельно созданы и внедрены несколько технологий, которые ещё пять лет назад казались экзотикой.
Наиболее показательно развитие лёгких беспилотников-коптеров. Из средств разведки они превратились в носители вооружения и в аппараты-камикадзе со встроенной боевой частью — достаточно вспомнить массовое применение FPV-дронов. В средней и тяжёлой категориях появились разведывательные и ударные системы, в том числе одноразовые: «Ланцет», «Куб», «Герань» стали характерными представителями этого направления. По словам генконструктора СТЦ Романа Иванова, годовой выпуск только семейства «Орлан-10» сегодня превышает тысячу аппаратов.
Разведывательный БПЛА Supercam S-350 перед стартом
Параллельно развивается аппаратура для БПЛА. В ответ на широкое распространение систем РЭБ совершенствуются приборы навигации и связи — помехоустойчивые приёмники, инерциальные модули, защищённые каналы. Внедрено и радикальное решение — проводной канал управления на основе оптического волокна, позволяющий сохранять связь даже при самом плотном радиоэлектронном противодействии. Разрабатываются оптико-электронные и радиотехнические приборы, а также специализированное вооружение для беспилотников.
Масштабы государственной поддержки отрасли выражаются вполне конкретными цифрами. По национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», запущенному в 2024 г., до 2030 г. предусмотрено более 283 млрд руб. — в том числе 250 млрд руб. из федерального бюджета. По стране развёрнуто 20 научно-производственных центров, резидентами которых к началу 2026 г. стали более 400 компаний. В 2024 г. производство гражданских беспилотников выросло более чем в 2,5 раза и достигло 16,4 тыс. единиц; к 2030 г. Минпромторг прогнозирует выход на 46,2 тыс. единиц в год при доле отечественной продукции свыше 70%.
Значительная часть существующих БПЛА может пройти «конверсию» и найти применение не только в военной, но и в гражданской сфере. Более того, возможна разработка принципиально новых невоенных БАС на основе технологий последнего времени. Как сформулировал в декабре 2025 г. замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, «эпоха разделения беспилотных технологий на гражданские и военные закончилась» — и эта формула точно передаёт суть текущего этапа.
Применение в отраслях
Следует напомнить, что БПЛА давно нашли применение за пределами вооружённых сил. Такая техника используется гражданскими и коммерческими структурами из разных отраслей. Для подобных заказчиков отечественная промышленность выпускает ряд моделей БАС — как оригинальной разработки, так и родственных военным проектам.
В первую очередь невоенных заказчиков интересуют БПЛА с оптикой. Такие аппараты применяются для патрулирования территорий и объектов, мониторинга обстановки, обследования труднодоступных участков. Беспилотники уже освоили лесоохрана, предприятия нефтегазовой отрасли, аварийные службы и сельское хозяйство.
Примеры вполне предметные. «Роснефть» применяет БПЛА для контроля трубопроводов с 2016 г.: частота облёта выросла вдвое, затраты по сравнению с использованием вертолётов сократились примерно на треть, а ранние обнаружения возгораний и утечек уже предотвратили несколько потенциальных аварий. ПАО «Россети» с помощью аппаратов семейства Supercam обследует линии электропередачи — расходы на инспекцию снизились на величину порядка 60%, причём обследование ведётся без отключения потребителей. Отдельно стоит упомянуть беспилотную платформу «Стрекоза» от компании «Лаборатория будущего», предназначенную для диагностики ЛЭП напряжением от 35 до 500 кВ непосредственно на включённой линии.
ОЭС беспилотника «Орлан-10»
Хрестоматийный пример успешной конверсии — сам «Орлан-10». Созданный как средство разведки и корректировки огня, он с 2020 г. привлекается к мониторингу лесных пожаров. В Бурятии операторы артиллерийского соединения, переключённые на гражданскую задачу, контролировали с его помощью лесные массивы площадью около 500 кв. км — наблюдение велось по десять часов в сутки, общий налёт за сезон составил более 250 часов, маршруты постоянно корректировались по обстановке. В 2022 г. «Орлан-10» участвовал в пилотном проекте МЧС и правительства ЯНАО по применению БПЛА в Арктике, использовался для оценки популяции белого медведя на острове Врангеля и Медвежьих островах в Якутии — там в 2022–2023 гг. с применением беспилотников было зафиксировано более тысячи особей. Универсальность «Орлана-10» вкупе с дальностью до 120 км (в версиях с ретрансляцией — до 600 км) и продолжительностью полёта до 16 часов делает его одной из наиболее востребованных платформ для задач большой площади.
БПЛА с камерами закономерно нашли применение в кино и на телевидении, а также среди творческих групп. Такая техника позволяет получать эффектные кадры с высоты при минимальных затратах и без привлечения полноценной авиации. В последние годы в коммерческом видеопроизводстве отдельную нишу занял FPV-формат — камера «от первого лица», дающая зрителю ощущение полёта сквозь пространство.
Потенциал FPV-аппаратов, однако, далеко не исчерпывается съёмкой. Высокая манёвренность, малые размеры и режим управления «глазами дрона» делают их подходящим инструментом для инспекции сложных и труднодоступных объектов — внутренних полостей резервуаров, технологических галерей, шахтных стволов, обрушенных конструкций. В поисково-спасательных операциях FPV-формат позволяет оператору пройти сквозь узкие проёмы, заглянуть в подвалы и завалы, оценить ситуацию в условиях, куда человек попасть не может или попадёт лишь с серьёзным риском. Это направление в России пока только формируется, но именно здесь конверсия фронтового опыта обещает быстрые результаты — кадры специалистов и аппаратная база уже есть.
Проводятся опыты с использованием беспилотников лёгкого и среднего класса в грузоперевозках. На Ямале уже несколько лет эксплуатируется вертолётный БПЛА ВТ-440М, доставляющий нефтегазовой компании грузы массой до 100 кг. Близко к серийной гражданской эксплуатации подошёл БАС-200 разработки ОКБ имени Камова (корпорация «Ростех») — тяжёлый вертолётный беспилотник с максимальной взлётной массой 185 кг и грузоподъёмностью до 50 кг, способный работать при температуре до −30 °C и протестированный в арктическом исполнении. Для районов Крайнего Севера выигрыш по времени, по отраслевым оценкам, может достигать шестикратного по сравнению с пилотируемой авиацией.
Частным случаем грузового БПЛА можно считать технику сельскохозяйственного назначения. Здесь аппарат несёт ёмкость с химикатами и распыляет их на поле, заменяя более дорогую и менее точную наземную или малую авиационную технику.
Ещё одна область, где беспилотники по факту уже стали повседневным инструментом, — природоохрана. По данным Минприроды, у ведомства за последние два года появилось более 1600 беспилотников, и наиболее широко они задействованы в охране лесов от пожаров: аппараты позволяют выявлять возгорания на ранней стадии, уточнять площадь пожара и определять тактику тушения. Воздушный мониторинг ведётся на удалённых и труднодоступных территориях, где наземный контроль ограничен; на Камчатке и Сахалине беспилотники следят за серыми китами, каланами, сивучами и птичьими колониями. Параллельно техника помогает выявлять факты браконьерства.
Стоит сказать и о тех применениях, которые у широкой публики ассоциируются с фронтом, но на самом деле уже сегодня спасают гражданские жизни. Известны случаи, когда расчёты разведывательных БПЛА в приграничных районах обнаруживали гражданских лиц в опасной обстановке и наводили на них спасателей — обычная разведывательная техника при этом работала ровно так, как работала бы в гражданской поисковой операции. Это и есть конверсия в её естественной форме: одна и та же платформа, одни и те же навыки оператора, разные задачи.
В гражданской сфере прижились разнообразные современные БПЛА. Большой популярностью пользуется линейка лёгких мультикоптеров китайской компании DJI. В более тяжёлом сегменте находят применение беспилотные самолёты серии Supercam от группы «Беспилотные системы», аппараты «Орлан-10» в адаптированной для гражданских заказчиков версии, а также изделия «Геоскана», ZALA, «Лаборатории будущего» и ряда других российских разработчиков. Общее число организаций на отечественном рынке БАС, по данным «Аэронекста», превысило тысячу — из них около трети разработчики и производители, около 17% — профессиональные операторы.
Правовая рамка
Развитие гражданского сегмента БПЛА происходит в условиях развивающейся, хотя и порой противоречивой нормативной базы. Первичная правовая основа была заложена Федеральным законом № 258-ФЗ, выделившим беспилотные авиационные системы в отдельный предмет государственного регулирования. Однако именно нормативная среда долгое время оставалась едва ли не главным сдерживающим фактором отрасли: региональные ограничения на полёты блокировали, по разным оценкам, до 70% коммерческих миссий, и частный бизнес фактически не мог легально использовать ни собственный парк дронов, ни услуги профессиональных операторов. Гендиректор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий охарактеризовал эту ситуацию прямо: рынок сжимался до государственных организаций и их прямых подрядчиков.
В 2025–2026 гг. в этом направлении произошёл качественный сдвиг. По итогам совещания у Президента в январе 2025 г. правительство постановлением ввело отдельный класс воздушного пространства «H», предназначенный специально для беспилотных воздушных судов. Россия стала одной из немногих стран, выделивших такой класс. На высотах до 150 м для аппаратов с максимальной взлётной массой до 30 кг план полётов больше не требуется — это радикальное упрощение для массового лёгкого сегмента. Для более крупных БВС введены специальные маршруты в воздушном пространстве до 3050 м с разрешительным упрощённым порядком — они публикуются Росавиацией в Сборнике аэронавигационной информации.
С 1 марта 2026 г. заработала единая система идентификации БВС на базе государственной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС. Маршруты полётов гражданских беспилотников ежесекундно передаются надзорным органам; стоимость услуги для коммерческих операторов составляет 560 руб. в месяц. По заявлению гендиректора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, инфраструктура была предварительно протестирована в 16 регионах с суммарным налётом более 500 тыс. км. Запуск системы рассматривается в отрасли как точка перелома — фактически открытие неба для легальных коммерческих сценариев применения.
Параллельно работает механизм экспериментальных правовых режимов (ЭПР) — это инструмент, позволяющий бизнесу и государственным органам отрабатывать инновационные подходы в условиях ослабленного регулирования и тем самым нащупывать оптимальные нормы, прежде чем закреплять их в общем законодательстве. К концу 2025 г. ЭПР для гражданских БПЛА действовал на территории 24 регионов; в их рамках выполнено более 140 тыс. полётов, обработано свыше 350 тыс. га сельхозугодий. На очереди — отдельные программы по ледовой разведке Северного морского пути.
Тем не менее регуляторный «хвост» отрасли пока тянется. Ни один полноценный сертификат на гражданский беспилотник тяжёлого класса в России до сих пор не выдан. Ближе всех к получению полноценного допуска подошли БАС-200 «Ростеха» (185 кг) и гражданская модификация одного из военных тяжёлых аппаратов (свыше тонны). Эта проблема — вместе с дефицитом сервисного сегмента и кадров — определущем неизбежно перейдёт из военных БПЛА в гражданские — это закономерный путь, пройденный в своё время и авиацией в целом, и спутниковой навигацией.
Устройство сброса для мелких боеприпасов
В рамках такой «конверсии» большой потенциал имеют современные материалы и технологии производства. Военные БПЛА в основном рассчитаны на массовый выпуск, что предъявляет жёсткие требования к конструкции, технологичности и стоимости. Соответствующие наработки должны найти применение и в гражданских БАС — и здесь снижение стоимости может стать решающим конкурентным преимуществом, в том числе в споре с массовой китайской продукцией. Одновременно решаются задачи импортозамещения критических компонентов: уральская компания Newlink, например, намерена к 2027 г. запустить в Екатеринбурге серийное производство сервоприводов для БПЛА при общем объёме инвестиций около 600 млн руб.
Гражданские организации в основном приобретают БПЛА с оптико-электронными системами (ОЭС). В зависимости от потребностей это видеокамеры, тепловизоры, мультиспектральные модули. Для беспилотников военного назначения создаются оптические системы с улучшенным качеством изображения, стабилизацией, несколькими каналами разного назначения. Все подобные приборы — как в исходном виде, так и после доработки — могут найти место на коммерческом рынке. Тепловизионный контроль, исходно разрабатывавшийся для обнаружения замаскированных целей, сегодня снижает затраты на диагностику энергетической и нефтегазовой инфраструктуры на 30–50% по сравнению с пилотируемой авиацией или пешими обходами.
В военной сфере применяются системы управления на основе миниатюрных вычислителей и специализированного ПО, в том числе с элементами искусственного интеллекта. Такие беспилотники умеют не просто двигаться по маршруту и применять нагрузку в заданных точках, но и решать более сложные задачи — самостоятельно классифицировать объекты, реагировать на внешние факторы, вести адаптивное планирование миссии.
Беспилотник-перехватчик «Ёлка»
Эти же системы представляют интерес для гражданской сферы — при условии доработки ПО под нужды невоенного заказчика. БПЛА с таким оснащением смогут самостоятельно вести патрулирование, искать объекты по заданным признакам, проводить предварительный анализ данных. Показательный пример — тестирование МЧС России системы ZALA ZARYA с бортовым программно-аппаратным комплексом ИРРА: аппарат в реальном времени анализирует изображение, подсвечивает очаги возгорания и формирует автоматические отчёты для расчётов. Эффективность при этом не снижается, а нагрузка на оператора уменьшается: один человек получает возможность контролировать сразу несколько патрульных БПЛА, что повышает общую отдачу системы. По отраслевым оценкам, 9 из 10 российских разработчиков гражданских БАС уже осознают необходимость применения ИИ, и порядка 60% компаний используют такие технологии на практике.
Большой потенциал имеют устройства для перевозки и сброса полезной нагрузки. В будущем грузовые БПЛА должны занять своё место в отдельных сегментах логистики — прежде всего на «последней миле» и в труднодоступных районах. Не менее востребованы они в поисково-спасательных операциях и при ликвидации последствий ЧС: лёгкий или средний беспилотник способен добраться до пострадавших и доставить припасы раньше, чем туда прибудут люди.
Нельзя исключать, что террористическая угроза в виде ударных БПЛА сохранится и в обозримой перспективе. В этом случае гражданские заказчики могут заинтересоваться беспилотниками-перехватчиками — такими, как «Ёлка». По понятным причинам наибольшее внимание получат аппараты с кинетическим принципом перехвата, не требующие специальных разрешений на вооружение.
Нишевые применения
Ряд решений из области военных БПЛА имеет для гражданской сферы не широкий, а точечный потенциал. Их внедрение оправдано в отдельных сценариях и требует внимательного изучения — как с технической, так и с экономической стороны.
К гражданскому применению можно адаптировать лёгкие беспилотные «бомбардировщики» и барражирующие боеприпасы. БПЛА с устройствами сброса способны прицельно доставлять небольшие грузы — такую технику уже используют на фронте, и та же схема просматривается в спасательных операциях и в доставке на конечном этапе маршрута.
Интересна и идея конверсии самих барражирующих боеприпасов. Могут быть созданы «боевые части» для пожаротушения: такой аппарат способен в минимальное время обнаружить очаг и «атаковать» его, не допустив распространения огня. Противопожарные барражирующие боеприпасы (ББ) представляют прямой интерес для лесоохраны и служб МЧС, особенно с учётом того, что ведомство располагает уже более чем 1600 беспилотниками, и интеграция в этот парк специализированных аппаратов выглядит логичным шагом.
Ещё одна специфическая технология — управление по оптоволоконному кабелю. Она стала ответом на развитие РЭБ и позволяет сохранять связь даже в сложной помеховой обстановке. Типовые модели несут катушку с кабелем длиной от нескольких сотен метров до 10–20 км, обеспечивая передачу видео в высоком разрешении практически без задержек и при полной нечувствительности к радиопомехам. Гражданские БПЛА с активными средствами подавления сталкиваются редко, а значит, такая оснастка для них, как правило, избыточна. Тем не менее полностью отказываться от проводной связи не стоит: оптоволокно востребовано при инспекции промышленных объектов с высоким уровнем электромагнитного шума, при работе в замкнутых пространствах — коллекторах, тоннелях, крупных производственных цехах — и там, где требуется гарантированная передача несжатого видеопотока.
Отдельно стоит упомянуть кабели с металлическим проводником. Они позволяют строить так называемые привязные БПЛА, получающие электропитание с земли. Такой аппарат держится в воздухе в разы дольше любого автономного — и всё это время выполняет свою задачу. Техника особенно полезна для длительного мониторинга обстановки: от охраны периметра объектов до ретрансляции связи.
В двух сферах
К настоящему времени отечественное беспилотное авиастроение показало заметные успехи в военной области. Разработан широкий ряд БАС и БПЛА различного назначения, создана масса полезных нагрузок, систем управления и обеспечения. Значительная часть этих разработок попала в армию и применяется в ходе текущей СВО.
Очевидно, что отрасль не ограничится проектами военного характера. Фундамент под расширение гражданского сегмента подводится сразу с двух сторон: технологически — наработками, отшлифованными в условиях фронта, и институционально — национальным проектом, новым классом воздушного пространства «H», единой системой идентификации на базе ЭРА-ГЛОНАСС и экспериментальными правовыми режимами в двух десятках регионов. Наиболее вероятными «точками первого прорыва» выглядят три направления: оптический мониторинг протяжённых объектов (нефтегаз, ЛЭП, лесоохрана), «последняя миля» и логистика в труднодоступных районах, а также противопожарные беспилотники с элементами ИИ. В более отдалённой перспективе — городская логистика и беспилотники-перехватчики для защиты гражданской инфраструктуры; впрочем, скорость их развития упрётся не столько в технологии, сколько в регуляторику, сертификацию тяжёлых гражданских БПЛА и подготовку кадров. Прогноз Минпромторга на 46,2 тыс. единиц в 2030 г. выглядит амбициозным, но при сохранении нынешнего темпа государственной поддержки — вполне достижимым.
При подготовке материала использованы данные Минпромторга и Минприроды России, Росавиации, аналитических платформ НТИ «Аэронет» и «Аэронекст», открытые заявления представителей компаний-разработчиков.
