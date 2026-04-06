Москва предупредила Прибалтику об ответе за открытое небо для украинских БПЛА

9 070 90
Москва предупредила страны Прибалтики, что на открытое воздушное пространство для украинских беспилотников последует ответ от России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Литва, Латвия и Эстония получили специальное предупреждение от России в ответ на принятое решение открыть свое небо для пролета украинских беспилотников, атакующих российские порты на Балтике. По словам Захаровой, если у прибалтов хватит ума, то они к предупреждению прислушаются, а если решат продолжать свою политику, то последует ответ. Каким он будет, представитель МИД не уточнила.



Ранее появилась информация, что прибалтийские лимитрофы открыли свое воздушное пространство для украинских беспилотников, позволяя им избегать российской ПВО и атаковать российские порты на Балтике. Это сразу же привело к увеличению количества атаковавших северо-запад России украинских БПЛА. Прибалты, между тем, обвинения отвергали, но затем последовали заявления в адрес Киева с требованием «не допускать» появления украинских дронов над тремя республиками. Правда, всё это подавалось как «случайные» залеты дронов через границу после работы российских систем РЭБ.
90 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. opuonmed Звание
    +12
    Сегодня, 19:49
    И как РФ ответит ? Словом ?? Или ракетами? Или опять будет убеждать не делать такого словами ?? А конкретно сказать можно, что РФ сделает, или гадать надо ?
    1. Гардамир Звание
      +21
      Сегодня, 19:51
      Всё просто. Она больше не будет танцевать Калинку для прибалтов.
      1. Cartalon Звание
        +14
        Сегодня, 19:54
        Ну это крайние меры, мы не можем пойти на такую эскалацию.
        1. SSR Звание
          +3
          Сегодня, 20:04
          Нет!!!
          Так нельзя!!!
          Вы, что, вы за кого?


          Ранее появилась информация, что прибалтийские лимитрофы открыли свое воздушное пространство для украинских беспилотников, позволяя им избегать российской ПВО и атаковать российские порты на Балтике.

          Это полный Анус!
          Нас атакуют со стороны стран НАТО а мы думаем?
          Это реальное пробитие дна.
          Откуда пришло, туда и ушло. Баш на Баш и не иначе.
          Вот теперь я почти в лёжке.
          ПС.
          Может наши стали в "долгую играть"?
          Не верю.
          1. Сидор Ковпак Звание
            Сидор Ковпак
            +13
            Сегодня, 20:14
            У меня вообще сложилась навязчивая мысль что летят к нам не по странам евросоюза , а их оттуда и запускают. А что, бензин нужно экономить. Ну а нам толи ещё сильнее щеки надувать. Или же просто молчим и тушим. Слишком уж много беспокойств со стороны Европы, такое впечатление на публику работают. Только переигрывают немножко, аж в глаза бросается и ухо режет. У них задача не дать нажиться нам в сложившейся ситуации....
          2. Шмель_3 Звание
            +1
            Сегодня, 20:47
            Вы что не поняли, что речь идет о Калинке? У вас с юмором плохо?
        2. matwey Звание
          0
          Сегодня, 21:18
          На какую эскалацию??? По гундят и сядут на пятую точку.

          На какую эскалацию??? По гундят и сядут на пятую точку.
    2. Охотовед 2 Звание
      +34
      Сегодня, 19:52
      Да хватит уже, напредупреждались, линий красных уже кучу нарисовали… уже делать нужно а не говорить. Никто слова уже не воспринимает, да и смеются откровенно.
      Зеля - клоун по профессии…
      Наши - по призванию.
      1. ZovSailor Звание
        +5
        Сегодня, 20:17
        hi Перечень предложений на активные превентивные действия следует направлять в Кремль, поскольку МИД, МО, ГШ не принимают решения, выходящие за пределы их компетенции международной - межгосударственной политики.
        А Усы Кремля в последнее время уже не говорят об устранении первопричин СВО, как и о решении всех целей и задач, грустно всё это, как и непонятки у наших бойцов в СВО-КТО.
      2. Баюн Звание
        0
        Сегодня, 21:03
        У Трампа хотя бы получается при словах делать "страшное лицо". Мысленно вообразил некоторых наших политиков со "страшным лицом"... От души посмеялся.
    3. Stoler Звание
      +12
      Сегодня, 19:53
      Как как? Как всегда жалобами и нытьем в ООН. request
      1. mikh-korsakov Звание
        +1
        Сегодня, 20:37
        Нет, лучше в спортлото. Там знают...
    4. 1976AG Звание
      +20
      Сегодня, 19:53
      К сожалению все как обычно. Слово, не подкрепленное делом, не имеет веса. Вопрос в другом, это будет продолжаться бесконечно или когда-нибудь все-таки проснемся.
      1. Федор Соколов Звание
        +13
        Сегодня, 20:01
        Проснёмся от рёва двигателей вражеских самолётов, как в своё время СССР 22 июня 1941 года!
        1. Василенко Владимир Звание
          +4
          Сегодня, 20:17
          скорее от взрывов ракет
          1. Denissdaf Звание
            +5
            Сегодня, 20:27
            Но взрывы уже гремят. Пусть и не от ракет, но от осколков бпла.
            1. Tagan Звание
              +1
              Сегодня, 21:00
              У кого как.
        2. Шмель_3 Звание
          +9
          Сегодня, 20:52
          В Курской области уже просыпались. От рева двигателей Амбрасов и Леопардов. Совсем недавно было
        3. Баюн Звание
          +1
          Сегодня, 21:05
          ...или уже НЕ проснемся...

          (короткий ответ)
    5. Артур Грудинин Звание
      +8
      Сегодня, 19:59
      Порты им заблокируем. Границы закроем. Будем нарушать воздушное пространство. Тем самым намеренно провоцируя их. Посмотрим каково им будет на нашем месте.
    6. красноярск Звание
      +13
      Сегодня, 20:04
      Грозным выражением лица Машеньки. От которого трибалты откровенно ржут, а нам за державу обидно, не за Машеньку, за Державу.
    7. guest Звание
      +2
      Сегодня, 20:04
      В лучшем случае "чижика сожрёт". laughing sad
    8. alexoff Звание
      +6
      Сегодня, 20:06
      Введёт уголовное наказание за использование ВПН! angry
    9. 5.11 Звание
      +1
      Сегодня, 20:13
      За озаботит всех до смерти .
      Смерти от смеха .
    10. Апис1962 Звание
      +6
      Сегодня, 20:26
      Очередные "красные линии" рисуемые в головах. Мы говорим бла бла бла трибалтам, но молчим о шведах самолёт которых осуществляет целеуказание, т. е. наводит БПЛА На наши порты. Решать проблему необходимо комплексно: параллельно, глушить сигнал наведения и всячески мешать шведским летунам, а также приводить системы обнаружения БПЛА над трибалтами что бы сбивать их над их территорией. В исключительном случае необходимо идти на крайние меры к шведскому АВАКСу.
    11. alexandreII Звание
      +5
      Сегодня, 20:36
      Сегодня по радио один из выдающихся прибалтийских деятелей сказал, Россия сама виновата, ее ПВО мешает нормальному полету беспилотников,вот они и вынуждены летать через нашу территорию
    12. Диvannый анаlitик Звание
      0
      Сегодня, 20:42
      Если горячие прибалийские парни действительно решили открыть небо для БПЛА бандерлогов, то это весьма глупое решение, так как у России появилась возможность адекватно наказать прибалтов, причем без открытой конфронтации с НАТО. Как именно, конкретно не скажут и спляшут "калинку" для информационного прикрытия.
      1. aybolyt678 Звание
        +4
        Сегодня, 20:55
        +++очень интересно было бы узнать - как мы можем ответить?
    13. pudelartemon Звание
      +2
      Сегодня, 21:02
      А прибалтика ответила - ой ,боюсь-боюсь-боюсь wassat
    14. Petio Звание
      0
      Сегодня, 21:27
      Нанесет ответний удар дронами по Украине по тому же маршруту через територии Прибалтики. А если какой то дрон заблудится.....случается
  2. Вадим С Звание
    +3
    Сегодня, 19:53
    Со всех сторон нам кто то гадит, когдаж уже все успокоются
    1. 1976AG Звание
      +18
      Сегодня, 19:56
      Пока люлей не получат не успокоятся. Уговоры ни на кого не действуют.
      1. Reptiloid Звание
        +20
        Сегодня, 20:00
        Персы в таких случаях раздолбали бы порты недобалтов. Сразу.
        1. Комментарий был удален.
  3. Монтесума Звание
    +3
    Сегодня, 19:54
    Уважаемая Мария Владимировна, очень ждём Вашего заявления-ответа прибалтам, типа - "А ведь мы вас предупреждали о последствиях, претензий не принимаем, сами виноваты!"
  4. belost79 Звание
    +20
    Сегодня, 19:55
    Да плевать они хотели на все эти предупреждения. Соберите дроны целиком из китайских комплектующих, и когда украинские БПЛА пойдут опять через Прибалтику, обстреливайте ими порты в Таллине и Риге. Что бы там все пылало. И сделайте каменное лицо - это украинские заблудились и сбились. Тогда может задумаются.
    Но мы же не такие
    1. Roman_4 Звание
      0
      Сегодня, 21:12
      Ваш вариант весьма интересен ! Но как сказала г-жа Матвиенко -мы не такие
      Рядом идет, ещё более изощренный вариант ответа - можно ! -а зачем?
        мазута
        0
        Сегодня, 21:31
        Нет,рядом идёт заявление от Пескова с глубокомысленным(ну как получится)взглядом,что если это подтвердится,то мы будем анализировать ситуацию...А вообще новости похожи на боевые сводки:Новороссийск-92 человека пострадало,Нижнекамск-число погибших достигло 11,Азовское море-трое погибших с затонувшего сухогруза...(((Это просто...
  5. Туре-Собака Звание
    +21
    Сегодня, 19:55
    Раньше говорили "последнее китайское предупреждение" а скоро будут говорить "последнее российское".
    Тьху , позорище...
      guest
      +9
      Сегодня, 20:01
      И обзывание Трампом "бумажный тигр" уже почти как комплимент звучит. laughing sad
  6. tsvetahaki Звание
    +3
    Сегодня, 19:57
    Каким он будет, представитель МИД не уточнила.

    Мид не можетрешить - это будет озабоченность или последее предупреждение?
    Но мы такую ноту им отправим, мало не покажется!
      alexoff
      +5
      Сегодня, 20:10
      МИД направил спецпредложение, значит за ним последует спецозабоченность
  7. Владимир М Звание
    +19
    Сегодня, 19:57
    Неужели Маша не понимает, что ее и ее начальников уже никто в мире всерьез не воспринимает?
    Ей самой не противно песковщину нести?
    1. al3x Звание
      +3
      Сегодня, 20:04
      Бабки мутятся, колеса крутятся. Многомиллионные гонорары отрабатывает, ни больше, ни меньше.
    2. aybolyt678 Звание
      +2
      Сегодня, 20:58
      Маша работает в МИДе а не в МО. делает свою работу неплохо, но вот ее начальникам нужно плотнее работать с МО.
  8. sergey4791 Звание
    +4
    Сегодня, 19:57
    По словам Захаровой, если у прибалтов хватит ума, то они к предупреждению прислушаются, а если решат продолжать свою политику, то последует ответ

    Видимо, сама Захарова и ответит. Новую шутку придумает
      aybolyt678
      +1
      Сегодня, 21:00
      может это говорит о том что кроме Захаровой некому воевать с прибалтами?
  9. g_ae Звание
    +4
    Сегодня, 19:58
    Ой! Уж молчали бы, не позорились. Маша решила в дно постучать.
  10. Младший рядовой Звание
    +9
    Сегодня, 19:58
    А можно не говорить, а просто молча выполнить свои более ранние предупреждения.
  11. Сергей Викторович Королев Звание
    +2
    Сегодня, 19:59
    А чем грозили. Красными линиями или азабоченностями?
      котик-русич
      +3
      Сегодня, 20:30
      Испугали ежа "красной линией"...
      А "ёж" то не из пугливых.
      sad
    2. Roman_4 Звание
      0
      Сегодня, 21:19
      Красными озабоченностями ?
  12. guest Звание
    +2
    Сегодня, 19:59
    Угрозы Маши из МИДа это конечно серьёзней, чем угрозы Медведева. laughing sad
  13. кокосов тима Звание
    +5
    Сегодня, 20:00
    Анекдот про зайца вспомнился: "А то будет, как в прошлый раз..."
  14. al3x Звание
    +4
    Сегодня, 20:01
    Да какали они на ваш ответ. Очередная коричневая линия, не более. Их лично Владим Владимыч предупреждал. Раз уж они с него ржали в голосину, на Маньку то и подавно внимания не обратят. Уже и в России над ними только угарают, а они как завезённые одно и тоже повторяют пятый год к ряду.
  15. spirit Звание
    +7
    Сегодня, 20:03
    Походу МАХ отключат Прибалтам) Допрыгались laughing
      guest
      +4
      Сегодня, 20:18
      Да нет, скорей включат и это реальная угроза тогда. laughing lol
  16. К_4 Звание
    +15
    Сегодня, 20:04
    Такое впечатление, что власть нас тупо сливает. Позор за позорищем. Молчание президента при таких разрушениях и гибели людей - вообще за гранью. Мне вот интересно, сколько ещё бойцы на передовой будут терпеть такие сливы....Как там во время Первой мировой...всё начиналось с солдатских комитетов вроде...потом офицеров стрелять стали... а потом уже "Аврора" бахнула. Опять к этому придём?
      ЖЭК-Водогрей
      +6
      Сегодня, 20:14
      Все началось с элиты, которая в феврале 1917 убрала царя...
      1. К_4 Звание
        +4
        Сегодня, 20:19
        А вы уверены, что сегодня царь того... а то с нынешним уровнем ИИ....уже мучают сомнения.
      2. aybolyt678 Звание
        0
        Сегодня, 21:10
        Элита февраля 17 вся расстреляна... а виновата во всем "элита" которая утвердила культ Сталина
    2. alexoff Звание
      +5
      Сегодня, 20:17
      Я сильно сомневаюсь что кто-то из офицеров будет сильно против Авроры. Может только дегенералы, но они кажется вообще в другой вселенной и не отдуплятся чё ваще происходит
  17. Т.А.В. Звание
    +12
    Сегодня, 20:05
    Уже даже не смешно. Фарс какой-то
  18. arhitroll Звание
    +4
    Сегодня, 20:07
    позорники очень коротко для комментария
  19. salawat1980 Звание
    +5
    Сегодня, 20:07
    Самое правильное предупреждение: сбитые над их территорией дроны с падением всех радостей жизни на землю. Плюс пересечение истребителями государственной границы в момент сбития с дальнейшей фиксацией.
  20. Сергей Новиков_3 Звание
    +7
    Сегодня, 20:10
    Да это уже притча во языцех. Я тоже не верю, что кремль ответит. Рулевой очень труслив.. Это же видно невооружённым глазом. Может, раньше он и посмелее был, но сейчас что-то с ним произошло. В худшую сторону, конечно же.
      guest
      +5
      Сегодня, 20:25
      Так и вспоминается сразу
  21. Луенков Звание
    -1
    Сегодня, 20:10
    Мы отменим вывод войск из Приебалтики или нет?
  22. tabletkin73 Звание
    +8
    Сегодня, 20:10
    "По словам Захаровой, если у прибалтов хватит ума, то они к предупреждению прислушаются, а если решат продолжать свою политику, то последует..." следующее предупреждение!
      guest
      +1
      Сегодня, 20:27
      И рано или поздно они таки от смеху умрут, вот он наш "хитрый план". laughing
  23. alexputnik17 Звание
    +5
    Сегодня, 20:11
    Судить надо по результатам. Откуда будут (если) летать дроны. Кроме МИД, есть ещё МО с военными дипломатами. Там вообще очень не эмоциональные люди работают. Я вообще считаю, что не с 404 пуляли, если можно с Эстонии запустить. Зачем дрон через 4 страны тащить? Смысл? А разговоры.. От лукавого... И нам с Вами их никто объяснять не будет.... Будут летать, значит не поняли, нет - значит поняли. Даже если дроны с моря заходить будут, они мимо пшеков пройти не могут. Значит оттуда и пуляют. Как то так.
  24. Луенков Звание
    0
    Сегодня, 20:12
    Отмена вывода войск - правильное решение.
  25. Мичман ЧФ Звание
    +2
    Сегодня, 20:12
    шо?Неужели ещё красных линий нарисуют?Прям страх,и трепет.Аааа,наверное озабоченность поглубже выразят.Трепещи супостат
  26. 5.11 Звание
    +4
    Сегодня, 20:15
    У нас есть два клоуна ...
    Усатый клоун
    и
    Маша клоун .
    Смеется весь мир .
    Только в России уже плачут от этих (цензура).
  27. drags33 Звание
    +3
    Сегодня, 20:16
    Ну сколько же можно "предупреждать", "выражать озабоченность", объявлять "законными целями" и грозить, грозить, грозить.... Ну это же не просто "манная каша", это потери наших бойцов на фронте и граждан в тылу!!!! Вот какую цену платит страна за эту бесхребетность и нерешительность руководства! Ну НЕВОЗМОЖНО ЖЕ БОЛЬШЕ ЭТО СЛУШАТЬ из этих голов с ушами!!!!
  28. Fisher Звание
    +3
    Сегодня, 20:17
    Я так понимаю будет как в том анекдоте: "если чемодан не вернёте, то будет как вчера".
  29. Pavel57 Звание
    +3
    Сегодня, 20:17
    Так надо было и поляков, и финнов предупреждать.
  30. Василенко Владимир Звание
    +7
    Сегодня, 20:19
    персы вдарили по базам европейцев в средиземноморье и последние сразу раздумали участвовать в матрасной авантюре
    а мы стоим в позе "ку"
  31. ergh081 Звание
    +2
    Сегодня, 20:21
    Поручик Ржевский - молчать!!!
  32. Ivan№One Звание
    +3
    Сегодня, 20:28
    Прибалтика содрогнулась от очередного предупреждения?

    Дожили, лимитрофы уже не боятся
  33. Normann Звание
    +2
    Сегодня, 20:47
    Да ничего им не будет.....................
  34. Scientist_ Звание
    +3
    Сегодня, 20:48
    если у прибалтов хватит ума, то они к предупреждению прислушаются,

    Прибалты прекрасно знают что это блеф.

    последует ответ. Каким он будет, представитель МИД не уточнила

    И так понятно - примерно никакой.
  35. duschman80-81 Звание
    +3
    Сегодня, 20:58
    Предупредили ( в который раз ? ) , выразили озабоченность , И все !!! А дальше - " мы не такие .. "
  36. БойКот Звание
    +2
    Сегодня, 20:58
    Испанский стыд... И не надо обижаться, когда из прибалтики глумливо заявят: огласите весь список предупреждений, пожалуйста! Сами виноваты.
  37. Ате_ист Звание
    +1
    Сегодня, 21:01
    Да, измельчал МИД. Никакой инициативы, гибкости - одни сплошные угрозы, ничем не подкрепленные. Где же ты советская школа дипломатии с ее неожиданными и изящными ходами, которые ставили в тупик лордов и пэров.
    Для начала все случаи захода БПЛА через воздушное пространство стран Балтии должны быть тщательно задокументированы, чтобы комар носа не подточил. Документы передаются военным атташе этих стран для изучения. Затем иницируются переговоры на высшем уровне, где вносится предложение: если у стран Балтии нет возможности самим закрыть небо от БПЛА ВСУ, то РФ готова помочь решить этот вопрос и предлагает разместить на территории этих стран свои войска ПВО. Места размещения могут быть обсуждены и согласованы. Вот пусть и разгадывают после ребус - по сути предложение РФ абсолютно справедливое и конструктивное. Отказаться от него - значит прослыть бараном, согласиться - значит прослыть ослом
  38. Slayko Звание
    +2
    Сегодня, 21:04
    Я предлагаю отправить дроны через прибалтийские государства на Украину, по маршруту, похожему на тот, по которому они летели к нам.
  39. Vulpes Звание
    0
    Сегодня, 21:05
    Весьма показательно, что в народе подобные заявления вызывают откровенный смех и злорадство. Власть имеет авторитет на уровне плинтуса, а это будет иметь очень серьезные последствия в перспективе.
  40. pudelartemon Звание
    +1
    Сегодня, 21:06
    Больно и стыдно мне про свою страну писать такое. Но со стороны запада наше поведение выглядит по старой русской пословице:
    Собака дант- ветер носит
  41. Million Звание
    +1
    Сегодня, 21:06
    Давно пора бы ответить.Жестко! По другому не поймут.
  42. Андрей Храмов Звание
    0
    Сегодня, 21:09
    Было бы удивительно и даже пугающе, если бы Захарова сказала что-то иное...
    А так - всё последовательно и логично, в границах линий и партнёрских отношений россйских "элит" с "элитами" иудейсикими, миром управляющими. А то что люди-из-народа при этом гибнут - так на то "элитам" всё равно - бабы ещё нарожают.
  43. Andriuha077 Звание
    0
    Сегодня, 21:25
    Будем требовать демаркации границы.
    Демаркация границы России с прибалтийскими странами (Латвией и Литвой) фактически завершена, границы юридически оформлены и обозначены пограничными знаками. С Литвой процесс завершен около 2015-2018 гг. (длина ~286 км), с Латвией — завершен, подписаны итоговые документы. Граница с Эстонией остается юридически не демаркированной (акты не ратифицированы).