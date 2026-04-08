Похолодание на российском рынке труда грозит тяжелыми последствиями
Стратегия выживания
Новая реальность рынка труда заставляет задуматься о близких и далеких перспективах. Несколько последних новостей кадровой политики. ОАО «Российские железные дороги» объявило о сокращении порядка 6 тысяч сотрудников центрального аппарата. «Уралвагонзавод» в конце прошлого года планировал уволить 10% сотрудников. Насколько это удалось реализовать, неизвестно, утешает лишь то, что сокращения затронули вагонное производство. Сектор ВПК Нижнего Тагила не пострадал. Скорее наоборот, часть свободных работников могли перейти в танковые цеха, где кадровый голод до конца не утолен.
В деле увольнения не везет «белым воротничкам», то есть офисным работникам, менеджерам, руководителям средней руки. «Газпром» обещает оптимизировать работу и сократить порядка 1600 сотрудников. Полторы тысячи управленцев освобождает «Объединенная авиастроительная организация», преимущественно в московских офисах. Аналогичным образом поступает Правительство Москвы, увольняя до 15% работников. Причина проста – снижение бюджетных доходов столичной мэрии. Гораздо тревожнее выглядят планы Челябинского электровозоремонтного завода, который, во-первых, переходит на четырехдневную рабочую неделю, а во-вторых, сокращает рабочих и консервирует оборудование. Всё из-за отсутствия заказов на второе полугодие. И это далеко не единичные случаи.
После такого удивительно читать официальную статистику, по которой безработица по-прежнему держится на историческом минимуме — около 2,1–2,2%. Это примерно 1,6 миллиона человек. Но за этими спокойными цифрами скрывается глубокая структурная перестройка экономики, которая затрагивает миллионы людей и может повлиять на социальную стабильность в ближайшие годы.
Всё началось ещё в 2025 году, когда после двух лет беспрецедентного перегрева рынок начал остывать. По данным сервиса hh.ru, к марту 2026 года индекс конкуренции — то есть среднее количество активных резюме на одну открытую вакансию — достиг 11,4 пункта. Для понимания: ещё в начале 2025 года на одну позицию претендовали меньше пяти человек, а теперь — больше одиннадцати. В марте вакансии сократились на четыре процента по сравнению с февралём, а число резюме выросло на десять процентов.
Зарплата также стабилизировалась, если не сказать жестче. Номинальная среднемесячная зарплата в организациях по данным Росстата превысила 100 тысяч рублей ещё в 2025 году и в январе 2026-го достигла примерно 103 тысяч. Осталось только поискать, у кого и где такая средняя зарплата. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях в первом квартале 2026 года составила 86,2 тысячи рублей — рост на 13 процентов за год, но это уже не те двузначные скачки, к которым привыкли в 2023–2024 годах. «Медианка» гораздо точнее описывает уровень доходов населения, чем средняя зарплата. Если по учебнику, то медианная зарплата — это показатель, который делит всех работающих на две равные части: у 50% сотрудников зарплата выше этого значения, а у других 50% — ниже. Помним о том, что указанная «медианка» в 86,2 тысячи рублей — это до вычета подоходного налога, то есть на руки человек получает 75 тысяч.
Неудивительно, что реальный рост доходов замедлился до одного-двух процентов после вычета инфляции. С 1 января 2026 года вырос минимальный размер оплаты труда до 27 093 рублей, что подтянуло низкооплачиваемые сегменты, но в целом компании перешли от агрессивного повышения ставок к более точечным индексациям и нематериальным бонусам — медицинскому страхованию, обучению и гибкому графику. Разрыв между самыми высоко- и низкооплачиваемыми остаётся значительным: десять процентов самых богатых зарабатывают примерно в 13 раз больше десяти процентов самых бедных.
Кому хорошо, а кому не очень
Если россиянин готов в России хорошо зарабатывать, то ему лучше всего перейти в разряд «синих воротничков». Квалифицированные руки очень востребованы в реальной экономике: в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве и, разумеется, в ВПК. Именно здесь компании стараются удерживать костяк коллектива, иногда переходя на сокращённые рабочие недели вместо массовых увольнений, как это делают, например, на металлургических предприятиях или в автопроме. Приметой времени стала хроническая нехватка медицинских работников. Это привело к тотальному целевому набору в профильные вузы – отныне молодой терапевт должен будет отработать на государство минимум три года.
Зато в офисных и креативных сферах — маркетинге, HR, администрации, консалтинге и младших IT-позициях — настоящая перенасыщенность. Конкурс здесь может достигать 20–90 человек на место. IT-сектор впервые за долгое время столкнулся с избытком начинающих специалистов и одновременно острым дефицитом разработчиков высокого уровня и экспертов в искусственном интеллекте.
Здесь нельзя не вспомнить про массовую программу информатизации населения России, стартовавшую в 2022–2023 годах. Например, существует образовательная программа «Код будущего», призванная превратить любого желающего с нуля в программиста. В том числе и школьника. В итоге наплодили огромное количество «специалистов», которые мнят себя программистами, а на деле не обладают ни опытом, ни соответствующими компетенциями. Добавило остроты ситуации появление искусственного интеллекта, естественным образом сократившее потребность в специалистах низшего звена.
В итоге рынок постепенно поворачивается в сторону работодателя. Теперь нанимающий выбирает себе наемного работника. Казалось бы, но это не совсем так. Рынок остыл не просто так. Важную роль сыграла высокая ключевая ставка Центрального банка, замедление потребительского спроса и переход бизнеса от стратегии быстрого роста к стратегии выживания и эффективности. Компании стали осторожнее с наймом, отказались от «пылесоса» рынка и сосредоточились на удержании ключевых сотрудников. И это в самом лучшем случае.
Работает и другая стратегия – закрыть бизнес из-за невозможности взять кредит на поддержание штанов, а работников отправить на улицу. Сюда же записываем и недавнее повышение НДС до 22%. Несмотря на то, что правительство обещало кратковременный эффект от роста налога, реакция рынка не заставила себя долго ждать – рост цен снизил спрос, и часть мелкого бизнеса просто не выдержала. Либо просто закрылись, либо сократили выплаты сотрудникам. Отсюда и рост резюме на профильных порталах – далеко не все из них безработные, часть просто ищет лучшую работу взамен действующей.
К чему приведет описанная выше невеселая история? Массовой безработица точно не станет – ВПК точно будет требовать рабочие руки еще долго. Даже после завершения СВО, когда придется пополнять изрядно поредевшие арсеналы. Ничего хорошего не получится из сокращения «белых воротничков», которых оптимизируют, заменят нейронными сетями, а где-то просто откажутся как от штатной единицы. Такие люди вряд ли смогут оперативно переквалифицироваться в работников реального сектора экономики – в сварщиков, комбайнеров, строителей и технологов.
Безработный человек создает ненужное напряжение в социуме. Он требует пособий, нередко склонен к деструктивному поведению и тому подобному. В конце концов, он не создаст семью и не заведет детей. На это банально не хватит денег. На этом фоне дефицит рабочих специальностей не просто сохранится, а усугубится. С одной стороны, это хорошо – люди будут больше получать. За токарей и слесарей работодатели будут конкурировать. С другой стороны, ни о каком технологическом развитии производства речи быть не может. Львиная доля прибыли компаний будет уходить на покрытие расходов и заработную плату. Требуемое повышение производительности труда (например, за счет роботизации производства), о котором все говорят, не состоится из-за дефицита средств. И здесь еще раз добрым словом вспомним ключевую ставку в 15%, превращающую кредитование бизнеса в бессмысленную затею.
А что дальше? К 2030 году в России может случиться нехватка 8-11 миллионов работников. Всё из-за хронического старения населения – людей работоспособного возраста становится всё меньше. В далекой перспективе что-то изменится к лучшему, например, за счет стимулирования рождаемости в последние годы. Но это в далекой перспективе, и сдвиги будут незначительными. По-хорошему к грядущему дефициту кадров надо бы готовится сейчас за счет повышения производительности труда. Но это невозможно по описанным выше причинам. А когда вспоминаем про крайне важный для России технологический суверенитет, который без человеческого капитала невозможен, история приобретает совсем мрачный оттенок.
События разворачиваются драматические, и масштаб у них стратегический. И требуют они пристального внимания на самом высшем уровне.
