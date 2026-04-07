Что важнее для России: блокировка Telegram и VPN или ракеты для ПВО?

Есть вопросы, ответ на которые кажется очевидным до абсурда. Например: что важнее для государства, находящегося в состоянии вооружённого конфликта, — защита неба от дронов и ракет или блокировка мессенджера, в котором сидят сто миллионов собственных граждан? Казалось бы, сравнивать нельзя. Но современная Россия демонстрирует миру уникальный эксперимент: страна, которая не может обеспечить полную защиту своей территории от беспилотников, одновременно тратит колоссальные ресурсы на борьбу с зашифрованными чатами и виртуальными частными сетями.

В ночь с третьего на четвёртое апреля 2026 года согласно рапортам МО РФ, силы ПВО уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. На следующее утро, пятого апреля, за шесть часов было сбито ещё 77 дронов.




Новогорьковская ТЭЦ получила повреждения от обломков сбитого беспилотника. Севастополь отразил четвёртую за одни сутки атаку. В ночь с 5 на 6 апреля досталось портовой нефтеналивной инфраструктуре в Новороссийске и фрегату «Адмирал Григорович».


Украинские дроны представили видео доказательства того, что экипаж фрегата использовал все имеющиеся в его распоряжении средства ПВО при отражении атаки.


Масштаб угрозы реален, осязаем и смертоносен, причем, он распространяется уже за пределы европейской части страны. Уфа – это уже у границы Европы и Азии, и местные жители уже ощутили на себе все тяготы и проблемы военного времени. Да, более чем в полутора тысячах километров от мест событий все смотрится не так, как в Курской, Белгородской, Воронежской областях, Уфа далеко, но прилетает.


Горожане Уфы буквально горели десятками и сотнями комментариев на одну тему: оповещения в виде СМС не было или было уже после ЧП, да с опозданием до двух часов. Сирен не было. Проснулись – а уже всё случилось. Как говорится, «пожар потушили, а колокол не звонил».

Информация утром разошлась, но не через официальные каналы, а через мессенджеры. Те самые, которые «запрещённые», но которые реально работают. Получается парадокс: угроза реальная, а оповещение – виртуальное.

При этом многие замечают, что на систему оповещения, на те же СМС, тратятся приличные бюджетные деньги из кармана граждан. Но реальной пользы от этой системы мало. И дело не в том, как пишут, что систему бесконечно проверяют, а когда надо — сирены молчат. Дело в том. что гости обычно прилетают ночью. Да, у нас сирены работают. Обычно через несколько секунд после их включения начинается файер-шоу в небе, и смысла нестись куда-то в какое-то убежище (а стоило бы увидеть эти «убежища», много стало бы понятно) уже нет.

Раздражают, конечно, все эти высокопарные заявления чиновников различных уровней насчет того, что все наладится, проблемы временные, связанные с техническими возможностями и так далее. Как говорило одно политическое ничтожество, «Процесс пошел». Дела «берутся на контроль», еще немного – и к ним будут «проявлять интерес» весьма высокопоставленные персоны. Ну как это обычно в России происходит.

Только вот дроны, как показывает практика, не ждут, когда чиновники всё же не просто возьмут «на контроль», а решат вопрос. И летят. Все дальше и дальше от бывшей границы с Украиной на восток.

Однако, время провести некую параллель


Третьего и четвертого апреля 2026 года произошли масштабные сбои платёжных сервисов по всей России. Сервисы крупнейших банков и система быстрых платежей стали недоступны. Причина? Попытка властей окончательно заблокировать Telegram и ужесточить борьбу с VPN.


Об этом было сказано много, а удалено по требованию РКН и того больше. Но получилось интересно: россияне приняли вызов и пошли на бой с государством, возжелавшим отнять у россиян свободу общения и получения информации в Интернете. Говоря словами недавнего прошлого – произошла самомобилизация электората на борьбу с Роскомнадзором и тем, кто им рулит.

Получилось интересно: государство российское одновременно воюет на два фронта. Внешний и внутренний. И в сложившейся ситуации никто не виноват кроме тех, кто принимал решения и отдавал приказы.

Армия дронов: масштаб угрозы


Чтобы понять, насколько серьёзна ситуация с противовоздушной обороной, нужно посмотреть на цифры. В 2025 году география атак украинских беспилотников расширилась катастрофически. Под ударом оказались не только приграничные области — дроны долетают до центральных районов России, до объектов топливно-энергетического комплекса, до промышленных предприятий и транспортной инфраструктуры.

Министерство обороны рапортует о десятках сбитых дронов еженощно. Цифры впечатляют: 85, 87, 77, более 90 за одну ночь. Но каждый сбитый дрон — это расход ракеты. Каждая ракета — это деньги, производственные мощности, логистика. А каждый не сбитый дрон — это взрыв, пожар, жертвы.

«Обломки» (реально пора писать в кавычках про эти «обломки», уровень повреждений таков, как будто там «Боинги» типа 737 летают) сбитого беспилотника повредили Новогорьковскую ТЭЦ. Это не абстрактная статистика. Это реальная инфраструктура, которая обеспечивает теплом и электричеством реальных людей. ПВО сработала — дрон сбили. Но физика неумолима: обломки падают, и падают они на что-то конкретное.

А в Белгороде вообще под ноль ТЭС снесли.


Россия отвечает, нарастив производство собственных беспилотных систем. От «Герани» до «Ёлки» — арсенал пополняется. Министр обороны Андрей Белоусов объявил о развёртывании нового сегмента ПВО на основе FPV-перехватчиков. Армия «убийц дронов» — так окрестили эту систему. Звучит впечатляюще, даже обнадеживающе, но пока армия перехватчиков разворачивается, армия атакующих дронов уже здесь.

Цифровой фронт: война с собственными гражданами


А теперь вернёмся ко второму фронту — цифровому. С 2018 года Россия пытается заблокировать Telegram. Первый этап — 2018-2020 годы. Блокировка провалилась так грандиозно, что её официально свернули. Второй этап — с 2025 года. История повторяется, но с бо́льшим размахом и бо́льшими последствиями.

С 2021 года Роскомнадзор ограничил работу почти пятисот VPN-сервисов. Минцифры реализует меры по снижению использования VPN в рамках исполнения действующего законодательства. Звучит бюрократически сухо. Но за этой сухостью скрывается масштабная и дорогостоящая инфраструктурная война.

Каждая попытка глубокой блокировки приводит к сбоям. Не к абстрактным, а к самым что ни на есть материальным. Банковские системы лежат. Платёжные сервисы недоступны. Система быстрых платежей перестаёт работать. Люди не могут расплатиться в магазинах, перевести деньги, оплатить счета.

В России сложилась практика постоянного отключения мобильного интернета. Дело касалось отдельно взятых сервисов, теперь соответствующие органы взялись за VPN. Ирония в том, что блокировка VPN, при помощи которых россияне заходят в Telegram, автоматически означает блокировку AWS, Google Cloud и десятков других сервисов, на которых работает вся российская цифровая инфраструктура. Таким образом, государство стреляет в собственную экономику, а заодно ив интересы своих граждан.

Давайте попробуем провести параллель, которая на первый взгляд кажется невозможной.

Противовоздушная оборона. Бюджет засекречен, но по открытым данным, одна ракета для системы ПВО среднего радиуса действия, например, «Бук-М3», стоит до 5 миллионов рублей Плюс сюда обязательно надо прибавить расходы на обслуживание систем, подготовки расчётов, логистики, инфраструктуры раннего обнаружения. Результат — защита жизней людей и объектов критической инфраструктуры.


Блокировка интернета. Точная стоимость тоже не раскрывается, но косвенные потери измеряются уже в миллиардах рублей. Один банковский сбой третьего апреля — это остановка торгов, потеря доверия инвесторов, сбои в работе предприятий. Один день. Плюс прямые затраты на DPI-системы, трафик-анализ, оборудование для глубокой фильтрации пакетов. Результат — собственные граждане не могут воспользоваться собственными деньгами.

Есть ещё один аспект, который редко обсуждается открыто. ПВО защищает от внешней угрозы. Блокировка интернета создаёт внутреннюю. Когда люди теряют доступ к информации, к деньгам, к коммуникации, они не становятся лояльнее. Они становятся злее. И они учатся обходить блокировки.

Есть ли логика в том, чтобы государство, находящееся в состоянии войны, одновременно вело наступление на свой цифровой сектор? С точки зрения силовиков — да. Телеграмм используется для координации, для распространения информации, для работы оппозиционных каналов, даже для вербовки граждан России и побуждению их к преступным деяниям. Но кто сказал, что этим нельзя заниматься при помощи Маха, Imo и прочих мессенджеров? Другой вопрос, что VPN позволяет гражданам получать информацию из источников, которые государство объявило нежелательными, но которые вызывают доверие подачей информации.

Так что с точки зрения экономики и здравого смысла — логики нет. Потому что каждый рубль, потраченный на DPI-оборудование, каждый специалист, занятый фильтрацией трафика, каждое техническое решение по блокировке — это ресурс, который не направлен на противовоздушную оборону, не направлен на производство ракет, не направлен на защиту реальных, а не виртуальных границ.

И вот здесь возникает парадокс, который определяет современную российскую действительность. Государство одновременно уязвимо перед дронами и перед собственными гражданами с VPN. Оно пытается закрыть обе бреши, но закрытие одной открывает другую. Блокируя Телеграмм, оно обрушивает банковскую систему и вызывает раздражение у электората. Наращивая ПВО, государство тратит ресурсы, которые могли бы пойти на развитие экономики. И наоборот.

Постановка логического диагноза


Павел Дуров произнёс фразу, которая заслуживает того, чтобы быть процитированной:
«Вся Россия мобилизована для обхода ограничений интернета».

Это не преувеличение на самом деле. Это диагноз. Когда сто миллионов человек мобилизованы против собственного государства в цифровом пространстве, это означает, что государство проиграло эту войну ещё до того, как она началась. Оно может отключать мобильный интернет, может блокировать отдельные протоколы, может штрафовать провайдеров. Но оно не может победить физику и математику. Шифрование существует. Туннелирование существует. Стеганография существует. И каждый школьник, который настроил VPN на своём телефоне, знает об этом явно больше, чем чиновник из Минцифры.

В то же время дроны — это не призрак. Это металл, взрывчатка и навигация. Их можно сбить, но для этого нужны ракеты. Можно перехватить, но для этого нужны системы обнаружения. Можно уничтожить на старте, но для этого нужна разведка. Можно выжечь их мозги, но для этого нужны комплексы РЭБ. Каждый элемент этой цепи стоит реальных денег и требует реальных компетенций.

Сравнивая эти два фронта, мы сталкиваемся с фундаментальным различием. Борьба с дронами — это защита от реальной, измеряемой, смертоносной угрозы. Борьба с Telegram и VPN — это борьба с призраком. Призраком свободы информации, призраком неподконтрольной коммуникации, призраком мира, в котором государство не контролирует каждый байт.

Что в остатке?


Вопрос в заголовке — риторический. Ответ на него очевиден любому, кто способен сложить два и два. Ракеты для ПВО защищают жизни. Блокировка Telegram разрушает экономику. ПВО перехватывает реальные угрозы. Блокировка интернета создаёт новые. Каждый сбитый дрон — это спасённые жизни. Каждый упавший банкинг — это убитое доверие.

Но риторический вопрос — это не бессмысленный вопрос. Он нужен для того, чтобы обнажить логику государственных приоритетов. Чтобы показать: ресурсы конечны. И каждый рубль, потраченный на войну с VPN, — это рубль, не потраченный на защиту неба.

Минобороны рапортует о восьмидесяти пяти сбитых дронах. Минцифры рапортует о пятисот заблокированных VPN. Первые рапорты читать страшно. Вторые — противно. Но оба они составляют портрет страны, которая воюет одновременно с внешним врагом и с внутренним населением. И которая, похоже, ещё не решила, кто из них опаснее.

«Десятки миллионов россиян пользуются Telegram через VPN, а попытки властей заблокировать эту технологию вызвали массовый банковский сбой».

Десятки миллионов. Массовый сбой. Это не метафора. Это арифметика. И арифметика, как и физика, не прощает ошибок.

Заключительная мысль: пока одна часть государства стреляет ракетами в небо, другая часть стреляет себе в ногу. И обе части уверены, что делают одно и то же дело на благо своих граждан. И если с первой несомненно, то вот со второй - более чем сомнительно.
  FoBoss_VM
    FoBoss_VM
    +5
    Сегодня, 05:34
    Что важнее для России: блокировка Telegram и VPN или ракеты для ПВО?

    Ну судя по тому что происходит то телега для кремля важнее . Ну ну
    ...
    ZovSailor
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 06:03
      hi Здесь, как всегда на помощь приходит фраза хозяйственника-профессионала премьера В. Черномырдина
      -Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.
      Что в полной мере подходит и для башен Кремля с трансформацией фразы год - два назад
      - Можно и врать и ошибаться.
      Выводы делать только нам, а они далеко не в пользу чиновников в год выборов-2026.
      Но ведь все знают- Неважно, как проголосуют, а важно, как посчитают ещё с времён Сталина.
      военком Котёнок
        военком Котёнок
        -1
        Сегодня, 06:26
        Война никогда не бывает временем расцвета свобод и удобных сервисов. Любите войну — любите и военную цензуру. И дело не в том, что военную цензуру завезли, а воевать не завезли. Дело в том, что сам выбор "воевать или вводить цензуру" ложный. Можно вводить цензуру и не воевать, но нельзя воевать и не вводить цензуру. Цензуру можно не вводить только с прекращением войны. А много ли тут желающих прекращать войну (именно войну, а не спецоперацию, спецоперация закончилась с отходом от Киева)?
        Смысл_Жизни
          Смысл_Жизни
          +1
          Сегодня, 06:44
          Война идёт уже пятый год. Если цензуру ужесточают, значит ожидают ухудшения ситуации.
      Гардамир
        Гардамир
        0
        Сегодня, 06:28
        Может вы и правы, в последней фразе. Вот только многие искрене пойдут голосовать, за то чтобы продолжались затопления, уничтожался скот, ограничивались права и свободы...
    bar
      bar
      +2
      Сегодня, 06:19
      Цитата: FoBoss_VM
      Ну судя по тому что происходит то телега для кремля важнее

      Походу это важнее "хозяйствующим субъектам", приближенным к кремлю, для которых телеграм конкурент из бизнесу. Не буду показывать пальцем на ВК и Макс с их владельцами.
    Doccor18
      Doccor18
      +2
      Сегодня, 06:23
      Цитата: FoBoss_VM
      Ну ну

      Сколько этой статье осталось? Предыдущая в той же тематике недолго продержалась...
    Ilya-spb
      Ilya-spb
      +4
      Сегодня, 06:30
      Управляющие государством под названием "Российская Федерация" решили остаться у власти навсегда.
      Таких желающих в истории было много...Один вот деятель тысячелетнее государство строил. Рухнуло лет через 12.
      Нынешняя власть в государстве начала войну с народом. Власть не понимает, что государство - это именно народ, его маленькие, с точки зрения власти, дела, проблемы, чаяния...
      Нынешняя власть не помнит уроков истории. Она думает, что все можно обойти, захватить...
      У Российской Империи и СССР было огромное количество охранителей. Куда они исчезли в 1917 и в 1991? И почему исчезли? Не помогли властям.
      Но нынешняя власть мне почему-то напоминает французскую аристократию перед Великой Французской Революцией. Она жирует, жрет пирожные, она морально деградировала. Сколько сообщений о коррупции каждый день? И какой? Вице-губернаторы, замминистры, высокопоставленные военные, судьи, депутаты...Имя им - легион.

      Автор прав...Закон экономики неумолим. Или пушки, или масло.
      Времени почти не осталось...Призрак 1789 года пришел.
  AC130 Ganship
    AC130 Ganship
    -1
    Сегодня, 05:36
    Огромный список тем, которые обсуждать запрещено. Ну или высказывать точку зрения, отличную о линии партии.
    И вдруг опа - Телеграм. Очень болезненная тема, которую сверху пока не запретили. И тут же повылазили из всех щелей правдорубы и немедленно требуют справедливости. Тем более, что на носу - выборы. Ну ничего. Придет команда, и тут же подожмут хвосты.
  drags33
    drags33
    +3
    Сегодня, 05:45
    Горько и больно читать эту Правду про собственную страну... Пора бы руководству проснуться, понять ситуацию и изменить ее. Если этого не сделать, то она будет только ухудшаться...
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 06:16
      пока одна часть государства стреляет ракетами в небо, другая часть стреляет себе в ногу. И обе части уверены, что делают одно и то же дело на благо своих граждан

      И нависло острие,
      И поежилась бумага, -
      Доктор действовал на благо,
      Жалко — благо не мое.
      В. Высоцкий
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      +2
      Сегодня, 06:25
      Вы уверены, что это наше руководство? Ошибиться можно один раз, когда же "ошибки" стали системой...Фраза Бжезинского стала уже избитой.
    Гардамир
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 06:30
      Здесь модно сыпать банальностями. И я скажу, над руководством не каплет. они в другой галактике. Запрещают митинги, в стране якобы ковид и разрешают мусульманские молитвы на которые собираются тысячи...
  Lykases1
    Lykases1
    +6
    Сегодня, 05:55
    Уважаемый автор, вы же сами и ответили на все вопросы. Государство не желает получения населением альтернативной информации. Государство не желает, чтобы граждане объединялись. Не исключено, что грядут некие события - очень не популярные. Власть страхуется. Одно ясно - приколы с интернетом явно навсегда. Как раньше не будет
  iommi
    iommi
    0
    Сегодня, 05:59
    дурачки депутаты думают что если заблокируют интернет то интернет заблокируется и у врагов
  Дилетант
    Дилетант
    +5
    Сегодня, 05:59
    «Бук-М3», стоит до 50 000 долларов

    Эта ракета не стоит ни одного доллара. Она стоит столько-то рублей, в т.ч. зарплата граждан россии на всех переделах.
    Ну а запрет одного из способов телекоммуникаций - это просто глупость, т.к. есть "мульён" других способов.
    Ну а когда власть, вместо того, что бы исправлять свои ошибки (тот не ошибается, кто ничего не делает) пытается "втюрить народу мозги", то в пору задуматься наша ли это власть?
    низы не хотели жить, как прежде. Для неё требуется ещё, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде
    (В.И.Ленин)
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Сегодня, 06:02
    Ну Роман...я в шоке от вашей статьи...запредельная откровенность ситуации...боюсь легко он на этот раз не отделается...но плюсище ставлю огромный...лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
    От себя добавлю о ракетах и дронах...сложившаяся ситуация есть прямое следствие грубейших ошибок в начале СВО...о них уже много раз говорили на ВО...но воз и ныне там.
    Война затянулась на годы вперед...люди перестают понимать зачем они воюют на СВО ..request противоречия внутри страны нарастают и усугубляются включением властей механизмом репрессий...это разрушительные процессы.
    Может включиться неуправляемый процесс разрушения страны, к которому с удовольствием подключатся британцы,французы,поляки,прибалты,американцы и прочие русофобы.
    Опасность налицо...пока еще есть время ее устранить.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:06
    Цитата: AC130 Ganship
    Ну ничего. Придет команда, и тут же подожмут хвосты.

    История ничему не научила желающих силой подавлять недовольство народа.Может хватит идти по этому пути?
  g_ae
    g_ae
    +4
    Сегодня, 06:07
    Бессмысленно годами строить вертикаль из лояльных и верных "детей понедельника", а требовать от них, как от умных.
  сайгон
    сайгон
    +3
    Сегодня, 06:09
    Вроде как 84 лярда на оборудовоние , зарплату блокирователям. Но это 84 лярда отнятые у войск для меня это не понятно. Толи измена врагов тайный толи просто страх . Словом хорошего ждать нечего . Видно выбора скоро вот и опасаются Едросы что пролетят, а в то что они могут выиграть выбора какой идиот поверит? .
  123_123
    123_123
    +1
    Сегодня, 06:12
    Запреты такого качества неэффективны и деструктивны для общества, поскольку сразу противопоставляют госорганы и граждан, в то время, как они на одной стороне. Чиновникам нужно осознать, что контроль это не только запрет.
    К минусам относится также то, что имеющимися техническими возможностями полный запрет невозможен и ситуация, когда ркн декларирует, но не может в полной мере добиться целей выставляет ведомство в нелучшем свете, демонстрируя или слабость или некомпетентность, что недопустимо. С другой стороны, дополнительно делит общество на тех, кто может обойти запреты и кто не может, опять же повышая градус напряженности. Таким образом, хотя и косвенно и ненамеренно, действия ркн способствуют целям противников рф. Ситуацию видимо осложняет отсутствие у политиков нужных технических компетенций для принятия и контроля решения или некоего проверенного пула экспертов, которые могли бы конструктивно контролировать на уровне рекомендаций действия ведомства.
  Смысл_Жизни
    Смысл_Жизни
    +3
    Сегодня, 06:14
    Вся эта блокировка интернета - очень нехороший признак. Похоже что власти готовятся к чему-то плохому.
    Бургомистр: Слушайте приказ. Во избежание эпидемии глазных болезней, и только поэтому, на небо смотреть воспрещается. Что происходит на небе, вы узнаете из коммюнике, которое по мере надобности будет выпускать личный секретарь господина дракона.
    1-й горожанин: Вот это правильно.
    2-й горожанин: Давно пора.
    Мальчик: Мама, а почему вредно смотреть, как его бьют?
    Все: Тссс!
    Евгений Шварц. Дракон. 1943.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:15
    Цитата: сайгон
    Видно выбора скоро вот и опасаются Едросы что пролетят, а в то что они могут выиграть выбора какой идиот поверит? .

    Уже был сделан вброс о выборах в моих краях...выбрали кого надо под 81 процент. smile
    Не пойму то ли ИИ балует ...то ли Люди в Черном проверяют реакцию электората на данное деяние. what
  iommi
    iommi
    +3
    Сегодня, 06:17
    Наращиванию ПВО нам мешают бумаги, не враг, не недостаток чего то, а бумаги. 210 на 297 миллиметров мятой белой пульпы из дерева толщиной 0.1 миллиметра. Шилки - на хранении есть, восстановить их - можно, а не восстанавливают по двум причинам: 1. Шилки на вооружении не стоят, и точка. НЕЛЬЗЯ Я СКАЗАЛ! СЛУШАТЬСЯ КОГДА ГЕНЕРАЛ ГОВОРИТ! 2. Якобы тогда у ВПК не купят новые зенитные средства. А что? ВПК поставляют в войска пушечные зенитные комплексы? Вроде даже у Панцирей отняли пушки дали только ракеты, и не важно что пушками можно сбить буквально сотни дронов закрывая наглухо целый коридор для врага, а ракетами не больше того сколько на панцирь можно водрузить. Деривации не будет еще лет 4-5 точно.
    А где например: заградительные аэростаты? группы пво? единый контур отслеживания воздушного пространства? где зенитные пушечные АК-630 которые стреяли бы по подлетающим тихоходным дронам?
  vitaliy20091959
    vitaliy20091959
    +4
    Сегодня, 06:20
    сенсационная статья от во , честно говоря не ожидал правды-матки
  Xenon
    Xenon
    +1
    Сегодня, 06:25
    В соответствии с советской ещё поговоркой могут запретить и продукцию компании Адидас. Помните такое: "Сегодня Адидас, а завтра и Родину продаст" wink
  a.shlidt
    a.shlidt
    +4
    Сегодня, 06:34
    По заголовку подумал, что статья - заказ, но оказался не прав.
    Блокировка соц сетей, мессенджеров и видеоресурсов это не про ракеты и безопасность нас, граждан России.
    Это про безопасность и незыблемость, не прикосновенность наших чиновников.
  Konnick
    Konnick
    +1
    Сегодня, 06:38
    Украинские дроны представили видео доказательства того, что экипаж фрегата использовал все имеющиеся в его распоряжении средства ПВО при отражении атаки.

    А зенитная артустановка на носу? Непохоже на использование, да и остального не видно в работе
  yuriy55
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 06:39
    Судя по теме статьи и местных авторов стала беспокоить ситуация в России. Но тут нет ничего нового и загадочного. Власть действует и принимает решения таким образом, что граждане сломали голову в поисках ответов на самые простые вопросы. Информационный вакуум от власти стал не столько беспокоить, сколько раздражать. Никто не хочет поведать своему народу о реальных шагах к победе над врагом.
    Горят терминалы, горят портовые сооружения, а власть всё действует в соответствии с доктриной:
    «Враг увидит, что столица ест и пьёт, и веселится. Он от страха задрожит, без оглядки убежит!»
    А с каких достигнутых этой властью успехов снова готовится парад на 9 Мая? Понятно, что дата знаменательная, но разве это не позорно драпировать портрет и имя ВГК (ИВС), победившего врага, и сидеть рядом с воинами-победителями, изображая причастность к той Великой Победе?!
    Вместо того, чтобы спросить со своих, назначенных в руководство приятелей, по полной программе и воздать им должное, происходит награждение непричастных с присвоением им высоких званий...А ведь это плевок в лицо своим согражданам...
  Chack Wessel
    Chack Wessel
    +2
    Сегодня, 06:45
    Цитата: yuriy55
    А с каких достигнутых этой властью успехов снова готовится парад на 9 Мая?

    Ничто не поднимает боевой духъ населения, как проведение парадов, и награждения начальства.