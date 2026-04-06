Иран предложил США свой мирный план, но примет ли его Трамп, неизвестно

Иран окончательно отверг предложение США о перемирии, заявив о необходимости полного прекращения конфликта. Заодно через Пакистан американцы получили предложения Тегерана по мирному плану.

Иранский мирный план содержит 10 пунктов, включая ранее уже обозначенные: окончание боевых действий на всей территории региона; ослабление и снятие антииранских санкций; помощь в восстановлении страны, пострадавшей от бомбежек (та же компенсация, но другими словами), и установление правил безопасного прохода по Ормузскому проливу.



Белый дом уже получил предложение Ирана, а Трамп назвал его «недостаточно хорошим», но существенным. В то же время он снова заявил о дедлайне, который наступит во вторник, 7 апреля, в 20:00 по восточному времени США.

Тегеран сделал Вашингтону «существенное предложение» относительно прекращения конфликта, но США не считают его достаточным. Всю страну можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра.

Ранее группа стран-посредников, возглавляемая Пакистаном, предложила свой мирный план, предусматривающий две фазы переговоров между США и Ираном: одну заочную без личных встреч и вторую уже очную. Всё должно было начаться с 45-дневного перемирия и открытого Ормузского пролива. Однако Тегеран это предложение отклонил.
  1. Охотовед 2 Звание
    Сегодня, 20:33
    Контуженный в ухо реально о применении ЯО говорит… даже не так, он прямо применением ЯО угрожает.
    Нет других методов уничтожить страну (Иран определённо не лимитроф) за одну ночь.
    1. Flashpoint Звание
      Сегодня, 21:08
      Цитата: Охотовед 2
      Нет других методов уничтожить страну (Иран определённо не лимитроф) за одну ночь.

      Так и ядерным невозможно уничтожить, если только ковром закидать все территории, мало-мальски значимые по критериям заселённости и инфраструктуры. На 100% можно уничтожить или затопив, или превратив поверхность в непригодную для жизни (радиация, океан из лавы), или уже уничтожив саму планету. Вроде бы пока не научились делать зоны какого-либо контролируемого излучения на тысячи квадратных километров.
      Другое дело - применение ЯО с точки зрения последствий : геополитических, экологических... Про геноцид можно даже не упоминать...
      При любом раскладе всем уже понятно - если ты можешь огрызнуться серьёзно (как Северная Корея) - тебя будут опасаться трогать. Что может противопоставить Иран? Мне кажется план X у них есть даже на самый крайний случай.
  2. isv000 Звание
    Сегодня, 20:33
    Сегодня Трамп потребовал открыть Ормуз, персы ответили что ключи потеряли, ищут... lol
  3. Товарищ Ким Звание
    Сегодня, 20:36
    Иранский план, больше похож на мягкий ультиматум для США.
    Молодцы!

    Это Вам не Минск, Пинск, или Стамбульчик с внезапно-случайным визитом спецпредставителя, а по совместительству гражданина Израиля (а что, там все "любят Россию"), Абрамовича.
  4. Младший рядовой Звание
    Сегодня, 20:45
    Учимся, учимся у персов. Снятие санкций нам поможет. И репарации с 1991 года (с процентами) тоже лишними не будут.
    1. ettore Звание
      Сегодня, 21:24
      Цитата: Младший рядовой
      Снятие санкций нам поможет.

      Поможет добить ту промышленность, которую сами не успели добить.
  5. Комментарий был удален.
  6. silberwolf88 Звание
    Сегодня, 20:48
    Неготовность сша к затяжной военной кампании уже стала очевидной даже для упоротых, вояки сша считают опустевшие арсеналы и стоимость их восполнения для бюджета. С горизонтом до пяти лет минимум по ударным средствам поражения, по БК и самим системам ПВО/ПРО предположения тают в заоблачных далях «середина 2030-х».
    А за последние двое суток ВВС США понесли эпичные одноразовые потери в воздушных аппаратах, устроив пошлый аттракцион в стиле Голливуда «спасение рядового Райна». Операция обошлась гегемону: истребитель F-15 «Strike Eagle», два штурмовика A-10 «Thunderbott II», два транспортника HC-130J «Combat King II», два разведывательно-ударных БпЛА MQ-9 «Reaper» и один еврейский «Elbit Hermes 900», два вертолёта UH-60 «Black Hawk» и пара MD Helicopters MH-6 «Little Bird» обычно используемых для переброски спецназов (количество 200-х уточняется).
    Скоро конгрессмены вернутся с пасхальных каникул, им уже не продать «спасение нашего парня в Иране», они уже повестку другую формируют. Постановление о блокировании дополнительных денежных ассигнований Пентагону, вызов на ковёр ещё не сбежавших подельников Дональда из Администрации с полным отчётом о персидских упражнениях и разливающемся топливном кризисе США. Плюс в конце апреля истекают президентских 60 дней ведения войны без согласия Капитолия
    Есть стойкий суфийский и готовый к жертвам Иран. Тоже не в лучшей форме, но упрямо решивший добить доню пис-дила ассиметричными методами через мировые рынки. Подталкивающий Трампа к наземной операции. Готовый пожертвовать многим, но не выпустить облезлую тушку сша из ловушки Ормуза
  7. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 20:51
    Иранцы молодцы! Правда есть чему поучиться! wink
  8. Кмет Звание
    Сегодня, 20:58
    Неудивительно: Трамп никогда не примет никакой "план" не смотря на никакие предложения и направления, если это не его план. А план Ирана вообще не имеет ни одного пункта из "плана Трампа". Как же он его назовет "достаточно хорошим"?))
  9. AVA77 Звание
    Сегодня, 21:01
    Интересно что Иран имел в виду под высказыванием (та же компенсация, но другими словами).
    Репарации, компенсации, оброк, мзду или взятие в полон американок. laughing
    Знатно Иранцы blondie троллят. laughing
  10. Тополь Звание
    Сегодня, 21:37
    Всё должно было начаться с 45-дневного перемирия и открытого Ормузского пролива
    Мы такие планы тоже видели: от окраины с гейропой и пиндocaми. Тегеран тоже считает, что для проведения всяких-разных переговоров прекращать боевые действия не только необязательно, но и опасно.