Иран предложил США свой мирный план, но примет ли его Трамп, неизвестно
Иран окончательно отверг предложение США о перемирии, заявив о необходимости полного прекращения конфликта. Заодно через Пакистан американцы получили предложения Тегерана по мирному плану.
Иранский мирный план содержит 10 пунктов, включая ранее уже обозначенные: окончание боевых действий на всей территории региона; ослабление и снятие антииранских санкций; помощь в восстановлении страны, пострадавшей от бомбежек (та же компенсация, но другими словами), и установление правил безопасного прохода по Ормузскому проливу.
Белый дом уже получил предложение Ирана, а Трамп назвал его «недостаточно хорошим», но существенным. В то же время он снова заявил о дедлайне, который наступит во вторник, 7 апреля, в 20:00 по восточному времени США.
Тегеран сделал Вашингтону «существенное предложение» относительно прекращения конфликта, но США не считают его достаточным. Всю страну можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра.
Ранее группа стран-посредников, возглавляемая Пакистаном, предложила свой мирный план, предусматривающий две фазы переговоров между США и Ираном: одну заочную без личных встреч и вторую уже очную. Всё должно было начаться с 45-дневного перемирия и открытого Ормузского пролива. Однако Тегеран это предложение отклонил.
