Иран предложил США свой мирный план, но примет ли его Трамп, неизвестно

Тегеран сделал Вашингтону «существенное предложение» относительно прекращения конфликта, но США не считают его достаточным. Всю страну можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра.

Иран окончательно отверг предложение США о перемирии, заявив о необходимости полного прекращения конфликта. Заодно через Пакистан американцы получили предложения Тегерана по мирному плану.Иранский мирный план содержит 10 пунктов, включая ранее уже обозначенные: окончание боевых действий на всей территории региона; ослабление и снятие антииранских санкций; помощь в восстановлении страны, пострадавшей от бомбежек (та же компенсация, но другими словами), и установление правил безопасного прохода по Ормузскому проливу.Белый дом уже получил предложение Ирана, а Трамп назвал его «недостаточно хорошим», но существенным. В то же время он снова заявил о дедлайне, который наступит во вторник, 7 апреля, в 20:00 по восточному времени США.Ранее группа стран-посредников, возглавляемая Пакистаном, предложила свой мирный план, предусматривающий две фазы переговоров между США и Ираном: одну заочную без личных встреч и вторую уже очную. Всё должно было начаться с 45-дневного перемирия и открытого Ормузского пролива. Однако Тегеран это предложение отклонил.