"Трамп: Иранцы огорчаются, когда не слышат взрывов наших бомб и ракет"

Нет. Это не так. Они настоящие животные. Иранский режим – это бандиты.

Обычным иранцам очень не нравится, когда нет разрывов ракет и бомб. Они огорчаются, когда не слышат наших бомбардировок. Они хотят слышать взрывы, потому что стремятся к свободе. А наши удары приближают Иран к этому.

Ему наплевать на иранский народ, потому что иначе он бы не отдавал приказ бомбить всё без разбору и не позволил бы делать то же самое Израилю.

Серия заявлений от американского президента в очередной раз говорит о полной оторванности американских элит не просто от человечности, но даже от здравого смысла. Репортёр поинтересовался у Дональда Трампа, не является ли военным преступлением нанесение ударов по гражданским объектам, включая мосты и атомную электростанцию в Иране.Трамп ответил так:Далее Трамп заявил о том, что под «животными» имел в виду именно иранский режим, а не рядовых иранцев.Президент США:Запредельный цинизм.Тем временем несколько часов остаётся до окончания срока действия ультиматума Трампа. Напомним, что Трамп обещал «разбомбить все иранские электространции, если Тегеран не пойдёт на сделку». Иран тем временем предложил свой план завершения конфликта, одним из пункта которого являются гарантии от США и Израиля ненападения в будущем.Реагируя на заявления Трампа, в Иране заявили, что президент США лукавит: