Трамп: Иранцы огорчаются, когда не слышат взрывов наших бомб и ракет

Серия заявлений от американского президента в очередной раз говорит о полной оторванности американских элит не просто от человечности, но даже от здравого смысла. Репортёр поинтересовался у Дональда Трампа, не является ли военным преступлением нанесение ударов по гражданским объектам, включая мосты и атомную электростанцию в Иране.

Трамп ответил так:



Нет. Это не так. Они настоящие животные. Иранский режим – это бандиты.

Далее Трамп заявил о том, что под «животными» имел в виду именно иранский режим, а не рядовых иранцев.

Президент США:

Обычным иранцам очень не нравится, когда нет разрывов ракет и бомб. Они огорчаются, когда не слышат наших бомбардировок. Они хотят слышать взрывы, потому что стремятся к свободе. А наши удары приближают Иран к этому.

Запредельный цинизм.

Тем временем несколько часов остаётся до окончания срока действия ультиматума Трампа. Напомним, что Трамп обещал «разбомбить все иранские электространции, если Тегеран не пойдёт на сделку». Иран тем временем предложил свой план завершения конфликта, одним из пункта которого являются гарантии от США и Израиля ненападения в будущем.

Реагируя на заявления Трампа, в Иране заявили, что президент США лукавит:

Ему наплевать на иранский народ, потому что иначе он бы не отдавал приказ бомбить всё без разбору и не позволил бы делать то же самое Израилю.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 20:44
    Мне всё больше нравится поговорка: Встретил рыжего - убей!
    vasyliy1
      vasyliy1
      +3
      Сегодня, 20:47
      "Трамп: Иранцы огорчаются, когда не слышат взрывов наших бомб и ракет"

      Рыжий совсем свихнулся- иранцы огорчаются, что пока не один американский авианосец ко дну не пошел!
    pudelartemon
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 21:10
      Как, и Чубайса тоже??????????????? belay wassat drinks
  sdivt
    sdivt
    +3
    Сегодня, 20:50
    ... гарантии от США и Израиля ненападения в будущем

    И всё-таки с этим миром что-то не так
    как, вообще, кому-то может прийти в голову верить гарантиям агрессора, что он больше не агрессор?!
    ИВЗ
      ИВЗ
      0
      Сегодня, 20:57
      И всё-таки с этим миром что-то не так
      как, вообще, кому-то может прийти в голову верить гарантиям агрессора, что он больше не агрессор?!
      Когда-то в качестве гарантии обменивались добровольно или, ну, по правде, брали в заложники детей правителей. И это-то не всегда срабатывало, но всё-же хоть что-то. А сейчас любой договор это средство выиграть время чтобы что-то изменить: заключить оборонительный союз, вооружиться, создать ядрёную бомбу, стравить врага с кем-то ещё и т.д.
  taiga2018
    taiga2018
    +7
    Сегодня, 20:50
    И наши "умники" во власти ждут что это существо завершит конфликт на Украине?Типа,Трамп приди-порядок наведи.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 20:51
    Какой же Байден был душечкой. И красиво спотыкнется, и с призраками поздоровается, и все экономили на посещении юмористических передач.
    stelltok
      stelltok
      +1
      Сегодня, 21:05
      Какой же Байден был душечкой

      Нет. Не был.
      Байден считал необходимым "уничтожить Россию", заявил Лула да Силва
      https://ria.ru/20250603/bajden-2020718583.html?ysclid=mnnk5c7rtq678635814
  alexputnik17
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 20:54
    Нет. Это не так. Они настоящие животные. Иранский режим – это бандиты.

    Ну и как с таким нордическим арийцем разговоры разговаривать. Это ж нацик. laughing Дед кукухой поехал полностью... Скоро на визг перейдет. laughing
    Младший рядовой
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 20:56
      Он уже визжит, но пока только в сетях.
    stelltok
      stelltok
      0
      Сегодня, 21:09
      разговоры разговаривать

      Ну Трамп, не мало сделал для того, чтобы потушить "пожар" РФ - Украина.
      Байден наоборот дрова подкидывал.
    Монтесума
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 21:26
      Цитата: alexputnik17
      Это ж нацик. Дед кукухой поехал полностью

      Вчера по поводу Трампа очень резко высказалась его бывшая союзница - Марджори Тейлор Грин:
      В длинном посте на платформе X бывшая конгрессвумен-республиканка написала: “Я знаю всех вас и его, и он сошел с ума, и все вы причастны к этому. Я не защищаю Иран, но давайте будем честны во всем этом”.

      Она продолжила: “Пролив закрыт, потому что США и Израиль начали неспровоцированную войну против Ирана, основываясь на той же ядерной лжи, которую они рассказывали десятилетиями, о том, что Иран в любой момент может разработать ядерное оружие. Вы знаете, у кого есть ядерное оружие? У Израиля. Они более чем способны защитить себя без того, чтобы США приходилось вести их войны, убивать невинных людей и детей и расплачиваться за это. Угрозы Трампа разбомбить электростанции и мосты вредят иранскому народу, тем самым людям, которых, как утверждал Трамп, он освобождал”.
  мерцание
    мерцание
    +2
    Сегодня, 20:55
    Они настоящие животные.

    Трамп являет собой тупое, купленное евреями существо.
    Кстати, евреи втянули Трампа в авантюру, а сами тем временем хотят сделать ноги:
    Израиль срочно скупает около 40 греческих островов, готовя репатриацию 400 тыс. евреев в Аргентину.
    Нетаньяху и К уже поняли и хотят свалить, оставив ухающую обезьяну Трампа одного.
  isv000
    isv000
    0
    Сегодня, 20:56
    Трамп типичный немец - долговязый, рыжий, наглый и "истинный ариец". Шмайсер на шею и картина маслом. Вот только с Ираном заковыка вышла, он напал на настоящих арийцев и огребёт теперь не по детски. am
    stelltok
      stelltok
      0
      Сегодня, 21:15
      Вот только с Ираном заковыка вышла, он напал на настоящих арийцев

      Разбирали этот момент уже много раз.
      В Иране сейчас доминирует гаплогруппа J. Ближне-восточные люди
      Современные люди Ирана сейчас к ариям отношение не имеют.
      и огребёт теперь не по детски.

      В подходящий момент уйдёт из конфликта, объявив о победе.
      isv000
        isv000
        0
        Сегодня, 21:27
        Цитата: stelltok
        Современные люди Ирана сейчас к ариям отношение не имеют.

        Генетика штука о двух концах. Может современные иранцы и не те что жили 3500 лет тому назад так эту методу можно под любую нацию подвести. Поскреби, так сказать, русского - найдёшь татарина. А современные иранцы сохранили главное - дух! И потому бить будут крепко. У них идёт Отечественная, а ковбои на гоп-стоп прискакали...
  drags33
    drags33
    +1
    Сегодня, 20:56
    Ну что, вот мы все и получили ответ от главы "Сияющего града на холме"... Это как раз то, что он думает - а не "вырванные из контекста" слова... Сказать, что это произнесло животное - это значит обидеть животное... Как теперь с этим бесноватым за руку будут здороваться наши руководители? Или это "дипломатический этикет"?
  SoboL
    SoboL
    0
    Сегодня, 20:57
    "Они настоящие животные." "Обычным иранцам очень не нравится, когда нет разрывов ракет и бомб. Они огорчаются, когда не слышат наших бомбардировок. Они хотят слышать взрывы, потому что стремятся к свободе. А наши удары приближают Иран к этому."
    Как это в одной башке сочетается - загадка. Надеюсь, что эту рыжую, имбецильную, ихние "демократы" на зону рукавицы шить отправят, а лучше на ноль помножат.
  silberwolf88
    silberwolf88
    +3
    Сегодня, 21:00
    Убийство девочек в школе весьма показательно как именно относятся в сша (а они знали и участвовали) к людям вообще … тут нет идеи …
    Можно ли одолеть Иран? Военным путём точно — нет. Даже на падающей производственной базе персов, всё-таки подвергающейся регулярному избиению, агрессорам придётся решать одновременно несколько проблем … например, что делать с тяжёлым беспилотьем, разящим инфраструктуру, морские перевозки, военные объекты.
    Организовать деблокаду Ормуза является большой проблемой чтоб не заявлял оранжевый пис-дил … без десантных и наземных операций здесь не обойтись. Можно целый год собирать сухопутные силы, как в случае с Ираком-2003, но США в одиночку подобное упражнение не осилят, нужна огромная коалиция и решение Конгресса.
    Попытка сухопутной авантюры остаётся крайне высокой, как и тотальных ударов по гражданской инфраструктуре с грядущими гуманитарными проблемами самого мрачного содержания. Но главное уже достигнуто. Иран выстоял … новые элиты злы и сосредоточены, военные не утратили контроля и продолжают колошматить Коалицию Эпштейна методично и точно.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 21:00
    Цитата: мерцание
    Израиль срочно скупает около 40 греческих островов, готовя репатриацию 400 тыс. евреев в Аргентину.

    Если это так, повезло и грекам и Аргентине. laughing Они же там правила устанавливать начнут и от угроз (как с Палестиной) освобождаться. laughing С соседями...
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 21:39
      Цитата: alexputnik17
      Цитата: мерцание
      Израиль срочно скупает около 40 греческих островов, готовя репатриацию 400 тыс. евреев в Аргентину.

      Если это так, повезло и грекам и Аргентине

      Похоже, что намерение некоторых политиков Израиля пока остаётся только намерением:
      Греция отвергла сообщения турецких СМИ о том, что Израиль рассматривает возможность покупки или аренды островов в Эгейском море, а дипломатические источники заявили в воскресенье региональным СМИ, что «эти обвинения не соответствуют действительности» и не имеют под собой никаких оснований в реальности.

      Ответ последовал после того, как турецкая телекомпания CNNTurk сообщила, что Израиль изучает возможность создания «убежищ» для своего населения за пределами страны, в качестве возможного варианта представлены греческие острова.

      Представители министерства иностранных дел Греции заявили, что эти утверждения являются повторением старых сценариев, которые ранее всплывали без какого-либо официального подтверждения со стороны Греции или Израиля.

      https://newscyprus.eu/ru/news/greece-denies-reports-of-israeli-plans-to-buy-or-lease-aegean-islands
  Vulpes
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 21:03
    Совсем крышняк поехал.
  Lako
    Lako
    +1
    Сегодня, 21:12
    Читаешь вот это. И создаётся впечатление, что президентом США стал "браток" из наших 90х,с одной извилиной в голове-от топора.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:22
    Цитата: stelltok
    Ну Трамп, не мало сделал для того, чтобы потушить "пожар" РФ - Украина

    Поставляя вооружение, связь и разведданные? В том числе и в первую свою каденцию президентом. Он, бедолага, и денег бы дал, просто у него с Европой ещё разборки. А тут персы, как снег на голову.... laughing
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:31
    Цитата: Монтесума
    Вчера по поводу Трампа высказалась его бывшая союзница - Марджори Тейлор Грин:

    Хоть и враг, побольше бы амерам, таких вот "трезвых", здравомыслящих людей....
  Сергей Новиков_3
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 21:32
    Скоро он будет чувствовать себя как вошь между 2 мя ногтями, но это продлится недолго, как и у любой вши в этом положении
  guest
    guest
    0
    Сегодня, 21:34
    Они хотят слышать взрывы, потому что стремятся к свободе.

    Немного перефразирую знаменитую надпись
    Бомбардировки делают свободным.