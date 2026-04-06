На чём и как улетали спецназовцы США из Ирана: нестыковки в официальной версии
Чем больше официальных подробностей операции по спасению сбитого американского лётчика появляется от командования США, тем больше вопросов по этой операции возникает. Как ранее сообщало «Военное обозрение», операция по спасению пилота F-15E в глубине Ирана вполне могла оказаться прикрытием. В сети в этой связи выдвинута версия относительно того, что спецназ высаживался в Иране с целью обнаружить и вывезти обогащённый уран. Напомним, что такого, по данным МАГАТЭ, у Ирана порядка 400 кг.
Официальные данные по операции «эвакуация сбитого лётчика» звучат так: сотня с лишним бойцов спецназа была переброшены на импровизированный аэродром близ горного массива Загрос военно-транспортными самолётами MC-130. Когда лётчика обнаружили скрывающимся за скалой, его погрузили на борт вертолёта MH-6 и эвакуировали. Операция с воздуха прикрывалась штурмовиками A-10 Thunderbolt, ударными вертолётами, дронами и самолётами-невидимками F-35.
Далее особенно интересно: два транспортника MC-130 с той самой, импровизированной, взлётно-посадочной полосы у подножья гор взлететь не смогли. В Пентагоне говорят, что «увязли» то ли в песке, то ли в грязи, потому что «были слишком тяжёлыми для такого грунта». А так как командование ВВС США «не могло допустить, чтобы самолёты с важным оборудованием на борту достались иранцам», было принято решение эти транспортники уничтожить ударами с воздуха.
Пока ещё всё относительно логично. Но логика всё же начинает «хромать».
Выясняется, что американская авиация сама уничтожила ещё и четыре своих же вертолёта (среди них и MH-6 – аналогичный тому, на котором эвакуировали найденного «за скалой» офицера ВВС).
Но если с военными транспортниками MC-130 уничтожение ещё можно объяснить тем, что они тяжёлые и «потому не взлетели», то что помешало взлететь лёгким MH-6?
Кроме того, возникает вопрос: если Пентагон говорит о сотне с лишним американских спецназовцев, которые двое суток участвовали в операции по спасению сбитого лётчика, то на чём они улетели обратно, если свои же «минусанули» практически всё, на чём они в Иран и прилетали?
Американские СМИ пишут, что объяснение, дескать, очень простое: оказывается, Центральное командование просто направило – внимание - на тот же импровизированный аэродром где-то под Исфаханом ещё три транспортника MC-130J Commando II. И вот эти-то самолёты взяли и улетели, не увязнув ни в песке, ни в грязи… Но почему же тогда увязли первые, а эти оторвались от земли благополучно?
Видите ли, говорят американские военные эксперты, «всё дело в том, что лётчики других самолётов уже знали особенности ВПП, и потому учли все нюансы по её длине и особенностям грунтов». Это и позволило всем благополучно убыть.
Получается вот такая картина: сначала одна-две роты спецназовцев, которые нашли и отправили пилота F-15E в эвакуацию, вместе с лётчиками застрявших в песке транспортников эти транспортники покинула, потом наблюдала, как собственная авиация утюжит «аэродром» вместе с самолётами и вертолётами, чтобы те не достались иранцам. Далее те же спецназовцы дождались трёх других военно-транспортных самолётов, которые не только успешно приземлились примерно туда, где ещё догорали остатки предыдущих MC-130 и где «коптились» обугленные воронки, но и благополучно взлетели, «просто оптимальнее рассредоточив нагрузку».
Так что же с вертолётами? Почему американцы приняли решение бомбить и их? Тоже застряли?
Версия американской прессы:
Появляется признание, что «иранские силы приближались». Но, видимо, приближались они настолько медленно, что за это время американцы и разбомбить всё успели, и принять решение о прилёте дополнительных бортов, и, собственно, дождаться этих бортов, после чего на них загрузиться и улететь - да ещё и без выстрела из ПЗРК в хвост напоследок...
Вывод: всё это похоже на развесистую клюкву от американского военного ведомства и американских же СМИ. Соответственно, либо при эвакуации одного погибли десятки других американских военных под иранскими ударами – улетели обратно «не только лишь все». Либо никто улетать обратно в тот день-два операции и не собирался – рассредоточились по территории Ирана, чтобы, действительно, провести потом другую операцию. Во втором случае спасение лётчика вполне могло оказаться лишь прикрытием – для того, чтобы сокрыть от собственного электората вариант наземного вторжения, утверждая, что всё это нужно, чтобы спасти
