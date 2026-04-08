Уничтожение Югославии
Танкисты 11-й танковой дивизии вермахта на отдыхе на броне PzKpfw IV Ausf. E на улице захваченной югославской деревни. 13 апреля 1941 года
Операции «Марита» и «Наказание»
Готовясь к войне с СССР, Гитлер решил закрыть вопрос с Балканами и обеспечить южный фланг Русского фронта (Как рухнула Югославия). В глубокой тайне началась подготовка к вторжению в Грецию. 13 декабря 1940 года была подписана директива о германском вторжении в Грецию, операция «Марита». В качестве плацдармов гитлеровцы планировали использовать территории Румынии и Болгарии.
В южной Румынии начали формировать ударную группу, которая с наступлением хорошей погоды в марте 1941 года должна была через Болгарию ударить по Греции. Со стороны Турции выставлялся заслон из болгарской армии, усиленной немецкими частями. Пребывание немецких дивизий шло через Венгрию и осуществлялось постепенно, чтобы не вызвать тревогу в Софии и Белграде.
В январе 1941 года положение итальянской армии на греческом фронте так ухудшилось, что Гитлер даже собирался перебросить им на помощь корпус. В итоге итальянцы удержались сами, а немецкий корпус перебросили в Северную Африку.
В феврале 1941 года были проведены переговоры между командованием немецкой 12-й армии, которая была главной ударной силой Греческой операции, и болгарским Генштабом. Болгары отказались прямо участвовать в войне, но были готовы направить войска на границу с Турцией. Немцы обещали, что если турки выступят на стороне Греции и Британии, то они, немецкие бронетанковые дивизии и Люфтваффе немедленно выступят, чтобы отбросить противника.
1 марта 1941 года Болгария присоединилась к Берлинскому пакту. 2 марта немецкие войска с согласия Софии форсировали Дунай.
Немецкий самолет-истребитель Мессершмитт Bf.109E7 из 27-й истребительной эскадры (JG-27) на аэродроме. Апрель 1941 года, Балканы
Стратегическое положение Югославии стало безнадёжным. На западе королевства были итальянские войска, ведущие борьбу с греками. На севере и востоке теперь стояли немецкие соединения. Положение Греции также ухудшилось, так как немцы вошли в Болгарию.
Гитлер попытался втянуть Югославию в сферу своего влияния. 25 марта в Вене Белград присоединился к Берлинскому пакту.
После переворота в Белграде в ночь с 26 на 27 марта 1941 года, когда новое правительство Симовича де-факто отказалось от пакта с Берлином, Гитлер 27 марта принял решение о начале войны с Югославией. Югославская операция (Директива № 25, операция «Наказание») должна была начаться одновременно с войной с Грецией. В вторжении должны были участвовать итальянская и венгерская армии.
Белград попытался наладить сотрудничество с Грецией, Британией и СССР, но было уже поздно. Правительство Симовича не желало провоцировать Германию и опоздало с мобилизацией, начав её только 3 апреля. Причём официальную мобилизацию наметили только на 9 апреля. Драгоценное время (с 27 марта по 2 апреля) было потеряно. Поэтому удар вермахта застал сербов в момент стратегического развёртывания. Белград успел отмобилизовать и сосредоточить только 11 дивизий, то есть треть своей армии.
На северных и восточных границах сербы разворачивали три группы армий: 1-я группа армий (4-я и 7-я армии) обороняла Хорватию; 2-я группа армий (2-я, 1-я и 6-я армии) – северо-восточная часть Королевства, граница с Венгрией; 3-я группа армий (3-я и 5-я армии, войска 3-й армейской области) – восточная часть страны, граница с Албанией.
Югославское командование планировало обороняться на севере и востоке и во взаимодействии с греками атаковать итальянцев в Албании. С военной точки зрения, это была стратегическая ошибка. Единственная возможность для сербов была в том, чтобы сразу отходить в горы и на границу с Грецией, чтобы соединиться с греками и британцами. Однако это решение означало оставление большей части страны без боя, на что не могли пойти политики.
Югославские власти и военные приняли решение сражаться на всех направлениях, не имея для этого сил и ресурсов. Это привело к моментальному поражению и победе Германии.
Югославская армия (при полной мобилизации около 1 млн. человек) не была отмобилизована, сильно уступала в материально-технической части: в авиации, танках, в противотанковых и зенитных системах.
Военная слабость Югославии усиливалась внутренними политическими и национальными дрязгами. Политики разрывались между Берлином и Лондоном, часть ещё надеялась договориться с Гитлером.
Хорватские националисты, сепаратисты откровенно поддерживали гитлеровцев. Гитлеровцы умело организовали информационную войну, пропаганду, обещали «освобождение» другим народам. В результате хорваты саботировали мобилизацию, а во время войны сразу разбегались, сдавались и переходили на сторону противника.
Всё это предрешило быстрый разгром Югославии.
Германо-итальянские силы
Для Балканской операции было выставлено 33 немецкие и 43 итальянские дивизии, в том числе 12 танковых (из них 5 так и остались в резерве) и 4 моторизованные, 2 немецкие бригады и 10 венгерских бригад при поддержке 1500 самолётов. В целях быстрого разгрома противника германское верховное командование выделяло большое количество подвижных соединений.
Гитлеровцы подготовили две ударные группировки. В Южной Австрии для наступления с севера была расположена 2-я немецкая армия фон Вейхса: 46-й моторизованный корпус (8-я и 14-я танковые, 16-я моторизованная дивизии), 49-й горный, 51-й и 52-й армейские корпуса. На территории Болгарии и Румынии были расположены немецкая 12-я армия (6 корпусов). Подвижные соединения были объединены в 1-ю танковую группу Клейста. Наступление поддерживал 4-й воздушный флот.
Фашистская Италия выделила для участия в войне против Югославии 2-ю армию (13 дивизий), которая в соответствии с планом операции должна была начать наступление на побережье Адриатического моря. В районе Албании действовали 9-я и 11-я итальянские армии.
Итальянские солдаты на улице горящей югославской деревни Риека
Венгрия выделила для участия в войне против Югославии части 3-й армии в составе 10 бригад, три из которых были сведены в «подвижный корпус».
30 марта 1941 года главнокомандующий немецкими сухопутными силами фельдмаршал Браухич подписал директиву о Балканской операции против Югославии и Греции. Началась перегруппировка войск. Часть дивизий, которые предназначались для наступления против Югославии, нужно было ещё перебросить.
Наступление делилось на три этапа. На первом этапе соединения 12-й армии Листа из района юго-западной Болгарии наносили удар на Скопье (Скопле) и далее, на соединение с итальянскими войсками в Албании, отрезая Югославию от Греции. Одновременно левое крыло 12-й армии наносило удар на Салоники, к северному побережью Эгейскому морю, чтобы нарушить возможное взаимодействие греческих, британских и югославских войск. Болгаро-турецкую границу прикрывала болгарская армия, усиленная немецкой 16-й танковой дивизией.
На втором этапе главную роль играли танковая группа Клейста и 2-я армия в Австрии. Танковая группа должна была разгромить группировку противника, прикрывавшую Ниш и Крушевац, а затем идти на Белград. Левое крыло 2-й армии наступало через Венгрию на Белград. Венгерские части поддерживали этот удар. Правое крыло 2-й армии было нацелено на хорватскую столицу Загреб, затем должно было идти на Сараево. В этот период итальянские войска должны были отвлечь на себя часть сербской армии.
После полного разгрома Югославии начинался второй этап операции. 12-я армия должна была разгромить основные силы греков и британцев, занять материковую часть Греции.
Венгерские части в югославском городе Сомбор. В центре 20-мм противотанковое ружье швейцарского производства Solothurn S18-100. Солдаты вооружены различными типами винтовок, включая Манлихер M95/31 и пулеметами Solothurn 31M (MG30)
Разгром Югославии
В ночь с 5 на 6 апреля 1941 года немецкие разведывательно-диверсионные подразделения нарушили границу Югославии.
Ранним утром 6 апреля Люфтваффе нанесли сильный удар по Белграду, хотя 3 апреля югославское правительство объявило его «открытым городом». То есть это город, который во время войны, в силу неизбежного захвата и разрушения, провозглашается властями страны необороняемым. Гаагская конвенция от 1907 года запрещала нападение на открытый город.
Гитлеровцы регулярно бомбили Белград до 10 апреля, сильно разрушив его центр. Погибли тысячи мирных граждан. Целью операции была деморализация югославского руководства. В результате немцы смогли парализовать «центры принятия решений».
Одновременно немецкие и итальянские ВВС бомбили другие города, аэродромы (на земле были уничтожены десятки самолетов), узлы связи, железные дороги, мосты и прочие коммуникации.
Югославские ВВС (более 400 машин, но в основном устаревших моделей) перестали существовать. Поэтому немецкие самолеты полностью господствовали в небе Югославии. ПВО практически не было.
Немецкий пикирующий бомбардировщик Ю-87 летит в сопровождении итальянского истребителя G.50 «Freccia»
Удары посыпались со всех сторон – из Австрии и Италии, из Венгрии, Румынии и Болгарии. Поскольку развёртывание 2-й немецкой армии ещё не завершилось, 12-я армия начала наступление раньше – 6 апреля, 8-го вступили в бой основные силы 2-й армии.
12-я армия Листа форсировала болгаро-югославскую границу, быстро продвигалась к реке Вардар и 7-го вошла в Скопье. В первые же дни 3-я югославская армия была рассеяна. 10 апреля немцы у Охридского озера соединились с итальянцами, отрезав Королевство от Греции. Также немцы облегчили положение итальянцев в Албании, которых теснили 4 югославские дивизии. В этом районе сербы сражались до конца кампании.
9 апреля немцы заняли Ниш. Оборона 5-й югославской армии, которая безуспешно пыталась отойти за реку Морава, развалилась. После этого танковая группа разделилась: 11-я танковая дивизия пошла на Белград, а 5-я танковая была перенацелена на юг, в направлении Греции.
Части 14-го моторизованного корпуса Вермахта в югославском городе Ниш. 9 апреля 1941
Югославские военнопленные проходят рядом с горящим грузовиком на улице города Ниш
Быстро началось разложение югославской армии, если сербы ещё сражались, то хорваты, словенцы и македонцы разбегались, сдавались в плен. Наступление 46-го моторизованного корпуса 2-й армии почти не встречало сопротивления. Соединения 4-й и 7-й югославских армий, во многом составленных из хорватов, просто развалились. Части 2-й армейской группы (1-я и 2-я армии) также не смогли организовать упорное сопротивление, бежали и разбегались.
Начались мятежи хорватских военных. 10 апреля немцы вошли в Загреб. Одновременно хорватские нацисты (усташи) во главе с Павеличем заявили о создании независимой Хорватии. Немцы начали формирование хорватских частей. Началось движение националистов в Словении. Фактически это положило конец организованному сопротивлению югославской армии в Хорватии и Словении.
Сепаратисты и коллаборационисты сыграли большую роль в развале сопротивления. Генерал Недич, командовавший одной из армий, открыл фронт немцам в Болгарии. Группа генералов во главе с Кватерником сдала армию и Сараево.
11 апреля началось наступление венгерских частей, а итальянцы заняли Любляну. К вечеру немецкие части были на подступах к Белграду и смяли южный фланг югославской 6-й армии.
Югославское командование, которое планировало создать новый фронт в районах исторической Сербии, ничего не смогло сделать в условиях полного развала, потери связи и управления.
12 апреля передовые части немцев были в Белграде, 13-го в город вошли уже основные силы 2-й моторизованной дивизии СС «Рейх». В этот же день венгры заняли Нови-Сад. Войска второго эшелона немецкой 12-й армии добили соединения 5-й югославской армии на восточном берегу реки Морава.
14 апреля глава югославского правительства Симович сложил свои полномочия и 15-го бежал в Афины, а оттуда в Каир и далее в Лондон. Его преемник, генерал Калафатович, был уполномочен начать переговоры о перемирии. Из страны также бежали король и другие члены правительства. Итальянцы заняли Дубровник, а немцы Сараево.
17 апреля 1941 в Белграде министр иностранных дел Югославии Цинцар-Маркович и начальник оперативного отдела югославского генерального штаба генерал Янкович подписали от имени Югославии акт о безоговорочной капитуляции. Начальник Генштаба генерал Калафатович отдал приказ всем оставшимся частям югославской армии прекратить боевые действия и выслать парламентеров. Свыше 340 тыс. югославских солдат попало в плен.
Колонна югославских пленных на марше по горной дороге.
Пленные югославские солдаты в поле
Это был образец молниеносной войны. Королевство раздавили за 11 дней. Немцы потеряли всего около 600 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
Югославия была оккупирована и расчленена. Северную часть Словении присоединила к себе Германия, южную часть Словении и Далмацию – Италия; значительная часть Македонии и Восточной Сербии отошли к Болгарии; Косово, Западная Македония и Восточная Черногория – к Албании (под протекторатом Италии); Венгрия получила Воеводину (Бачка) и северо-восток Словении. Хорватия стала сателлитом Германии, Королевство Черногория – под контролем итальянцев. Оставшаяся часть Сербии была под властью немецких оккупационных властей.
Простые сербы не сдались и начали отчаянное сопротивление, оттягивая на себя значительные силы оккупантов.
Раздел Югославии между нацистской Германией и её союзниками.
