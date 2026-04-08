«Самостоятельная политика», которая толкает мир к новой мировой войне
Совсем недавно я писал статью о «дне рождения» НАТО. О том, что блок разрывается изнутри. О том, как растут противоречия между странами. Этот материал будет чем-то вроде продолжения темы. Хотя, на первый взгляд, он совершенно о другом. О том, как европейцы, словно кролики перед удавом, добровольно лезут в пасть этой большой змеи. О том, как США через Киев с одной стороны и через разрыв отношений с Россией с другой стороны создают ситуацию, аналогичную той, которая была перед Первой мировой…
Не знаю, заметили ли вы, как нас, и русских, и европейцев, приучили к мысли о том, что Третья мировая неизбежна... Да, именно так, приучили. Посмотрите СМИ хотя бы за прошедшую неделю. Вряд ли найдете хоть один день, когда в каком-нибудь издании не было бы материалов о подготовке к войне, о её неизбежности. Мы уже активно обсуждаем тему первого удара по Европе. Европейцы уже, как в 60-е, копают себе могилы под названием «атомный бункер». Обе стороны спокойно относятся к «тактическому ЯО», да и стратегическое ЯО уже упоминается без ужаса…
Европейские политики пока ещё могут «успокаивать» свой народ. Именно поэтому Европа пока молчит. Те выступления, что мы видим в различных странах, это не движение против войны. Это попытки отдельных политиков играть на страхе избирателей. Это, если угодно, обычная политическая игра. Не более того. Причина такого спокойствия, по моему мнению, проста.
Войны, которые практически постоянно идут на планете, не касаются Европы. Примерно так же происходит и в нашем обществе. Чем дальше от Украины, тем спокойнее относится к войне население регионов. Да, привозят тела погибших. Да, говорят ежедневно по ТВ. Но у меня другие проблемы. Сарай надо подправить или рассаду на дачу отвезти. Я бы назвал это эффектом расстояния.
Вспомните удивление американцев, когда они смотрят парад 9 мая в России. Вполне искреннее удивление. Для них Вторая мировая — это где-то там, далеко и давно. А погибшие американские солдаты? Ну что же, пара-тройка сот тысяч семей потеряли отцов, сынов, мужей. Это мизерная часть американского народа... Для остальных Вторая мировая — это много работы, хорошие зарплаты, повышение уровня жизни…
Примерно так сейчас чувствуют себя европейцы... Украина? Так это же где-то далеко. Это не Европа. Европейские страны в этой войне не участвуют. Оружие поставляют? Ну так это бизнес. Так все делают. Опять же Россия... Всем известно, какой-нибудь «Таймс» не врет, русские спят и видят что-нибудь разгромить или захватить... Этакая иллюзия безопасности. Иллюзия страуса. Не вижу, значит опасности нет. Не посылаем официально войска, значит не участвуем.
Такая ситуация длилась довольно долго. В том числе и по нашей вине. Из-за нашего человеколюбия, нашего жалостливого сердца. «Простые люди не виноваты, это все политики идиоты...» Обычные сетования в стиле «режим плохой, а народ хороший». И вот Иран. «Ведро ледяной воды» на головы европейцев и американцев. Не прямо, иранцы не глупы, чтобы усиливать США ещё и европейскими войсками. Удар пришелся по ближайшим соседям, территорию которых используют американцы.
Они просто сделали то, чего пока не делает Москва. Они начали бить не только по конкретным объектам израильтян и американцев, что было практически всегда раньше, они включили в список законных военных целей всё и всех, что либо принадлежит американцам и израильтянам в других странах, либо используется ими для войны с Ираном. Им плевать, в какой стране находится военная база, если она американская — это цель!
И вот тут-то для Европы и наступило время выбора. Персы не такие «джентльмены», как русские. А получать удары по своим войскам и базам в регионе не хочется. И «поплыл» разрекламированный блок с его 5-й статьей. Одно дело — трепать языком, другое дело — за язык получить по морде лица. Согласитесь, быть грушей для битья — не очень приятное занятие. Русские уговаривают, персы бьют...
Но и это ещё не всё. Напомню, ещё недавно никто бы из читателей не удивился тому, что упавший где-то в Польше или Прибалтике дрон был бы объявлен российским без предъявления хоть каких-то доказательств. Сколько раз мы видели говорящие головы на экранах западных ТВ, которые начинали свои заявления словами «presumably» или «It is quite possible». И этого было достаточно, как бы потом не пыталось ведомство Сергея Лаврова добиться предъявления доказательств.
Война стучится в двери Европы
А теперь перенесем ситуацию поближе к нам. На территорию наших ближайших «соседей-врагов»: Прибалтику, Польшу и Финляндию. Используется их территория или какие-то объекты для прямой помощи Киеву? Ответ положительный. Как и территория других европейских государств. По иранской трактовке событий это законные цели для русской армии? Без вариантов, да.
Военные базы и места хранения вооружения и техники, предназначенных для ВСУ, давно известны. Как известны и заводы, «совместные предприятия» и другие производства, работающие на Украину, но находящиеся вне её территории. И что будет, если терпение у России закончится? Если задержания танкеров Москва будет объявлять нападением пиратов и поступать с этими пиратами так, как предписывают международные договоры? Что случится, если по пунктам сбора вооружения для ВСУ будут наноситься удары?
Кто-то возразит: «А 5-я статья Договора? Своим ударом мы «разбудим дракона»!» Не думаю. Европейского «дракона» очень трудно «разбудить». Он предпочитает «проспать» всю битву и явиться миру только в свете софитов и под звуки фанфар. С уверенностью, что именно его появление завершило войну. В этом дракон очень похож на собрата из-за океана. Наверное, такое поведение свойственно тем, кто много говорит о своей мощи и обязанности других подчиняться.
Храбрость «драконов» прекрасно проверили и до сих пор проверяют персы. Стук коленок до сих пор слышен всему миру. И американских, и европейских... Драконы обвиняют друг друга в отсутствии смелости, в том, что изначально «съесть» персов планировал только один «дракон». Прямо как в старом советском анекдоте про Илью Муромца, который пытался вызвать такого «Змея Горыныча» на бой, а змей бежал через запасной выход из норы со словами: «Да, трус, зато живой».
Сегодня европейские политики активно работают со своим населением и внушают народу мысли о своей непричастности к действиям Украины. Объясняют людям, что военные базы — это всего лишь способ заработать для государства деньги, а, например, украинские дроны никогда не пролетают над их территорией. Помните версии о запусках дронов чуть ли не с прогулочных лодок и яхт на Балтике. Прекрасная теория, если не считать количество БПЛА за один удар... Покажите такую яхту, с которой можно запустить пять сотен дронов одновременно…
Как всегда удивляют заявления европейских политиков. После атаки на наш порт все три прибалтийских вымирата дружно заявили, что их небо не используют украинцы. Разрешения они якобы не давали. Интересно, особенно с учетом того, что в прессу постоянно просачивается информация об «инцидентах» с украинскими дронами. То украинцы атакуют предприятие в Эстонии, то фермер заявляет о дронах над его фермой в Латвии, то целая серия заявлений из Литвы. Хотя какую реакцию вообще можно было ожидать? Помните двух убитых дроном поляков? Чем дело кончилось?..
Итак, чуть аналитики. Дроны летят через небо Прибалтики и Финляндии. Финские чиновники, как бы извиняясь, в этом признаются. Летят без разрешения. При этом из этих стран идут заявления, вроде заявления эстонского премьера Кристена Михала.
«...Идея полностью закрыть воздушную границу нереалистична».
Не менее сильно выразился министр обороны Латвии Андрис Спрудс:
«Ни одна страна не может обеспечить стопроцентную защиту от беспилотников».
Что из этого следует? Чисто логически? Как Россия должна защищать, в таком случае, свою территорию? Ответ очевиден. Дроны не должны залетать к нам! Что дальше? Значит, сбивать их надо над чужой территорией, той, откуда эти дроны летят! Иии... Рассуждаем дальше, Россия будет вынуждена, именно вынуждена, сбивать БПЛА над территориями стран — членов НАТО! А это вполне можно назвать нападением.
Трактовка таких событий будет зависеть от правительств тех стран, над которыми будут воевать русские и украинцы… С нашей стороны, вполне в духе международного права, будет выдвинута трактовка, известная как casus belli — повод для признания участия в конфликте. То есть, мы будем говорить о нашем праве на расширенную самооборону.
Противная сторона будет говорить о неизвестных целях БПЛА, о том, что, возможно, это были гражданские игрушки или дроны для сельхозработ и т. п. Объяснения не так важны, важен результат. Члены альянса станут «территорией войны»!
Кстати, наверное, внимательные читатели уже задумывались о том, с какой это стати в Европе активизировались сторонники мнения о реальности ударов с нашей стороны тактическим ЯО по европейским государствам. Дискуссии по этому поводу уже активно ведутся в закрытых интернет-сообществах. Пока в закрытом режиме, но, думаю, скоро об этом заговорят открыто.
Создается такое впечатление, что сегодня политики живут своей жизнью, часто непонятной простому обывателю, а политика живет своей жизнью. И никто не знает, что она, эта самая «самостоятельная политика», предпримет дальше. В какую сторону будут развиваться события. И, увы, наиболее вероятный сценарий я нарисовал выше. Обе стороны противостояния поступают совершенно правильно, стараясь усилить свою обороноспособность. И, в то же время, обе стороны готовятся к войне.
Не могу пропустить и вариант «чудесного разрешения» будущего европейского, а вернее мирового, конфликта. Итак, случилось чудо. Каким-то образом европейским политикам удалось «прийти в чувство». Все всё поняли и начали разговаривать. И даже договорились. Мы защищаемся от налетов не только в своем небе, но и в небе сопредельных государств. Просто потому, что эти государства самостоятельно ничего сделать не могут. Европа же продолжает проводить по отношению к Киеву ту же политику, что и сейчас. Проще говоря, СВО само по себе, а границы с другими странами сами по себе.
Что произойдет в этом случае? Ровно то же, что сегодня происходит в российских и украинских городах при налетах авиации и дронов. Ракеты ПВО, которые не срабатывают и попадают по мирным кварталам, дроны, потерявшие управление и залетевшие черт знает куда, гибель мирного населения и разрушение каких-то объектов инфраструктуры. Не умышленные действия, а результат сбоя в работе каких-то систем.
Это будет продолжаться ровно столько, сколько будет длиться война между Украиной и Россией. Таким образом, количество таких инцидентов будет постоянно расти. Что дальше? В какой-то момент количество инцидентов перейдет в качество, и та самая 5-я статья «включится». Это непреложный закон развития событий. Количество всегда переходит в качество. То есть, мы опять приходим к тому же концу, к тому же результату, что при развитии событий, описанном выше.
Наверное, самые краткие выводы
Читатели привыкли к тому, что я пытаюсь каким-то образом подытожить будущие события, разделить их на «операции», как технолог на производстве. Сегодня этого не будет. Будет два простых вывода, которые известны и даже кое-где озвучены. Итак…
К сожалению, мы не персы…
Пока существует украинский режим, существует государство Украина, существует псевдопрезидент Зеленский, мира нам не видать как своих ушей...
