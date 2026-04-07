Бандеровский режим захотел перемирия с Россией, но пока только энергетического, поскольку другие варианты временного прекращения огня Москва отвергает. Об этом накануне заявил Зеленский.Киев передал Москве через американцев предложение об энергетическом перемирии, утверждает «нелегитимный». По его словам, Россия должна прекратить удары по украинской энергетике, тогда аналогичным способом поступит и Киев. Какие-либо другие подробности Зеленский не привел, ограничившись данным предложением.Как предполагают некоторые украинские ресурсы, данное заявление Зеленского связано с последними требованиями некоторых стран, считающихся союзниками киевского режима. Они потребовали от Киева прекратить удары по российской топливно-энергетической инфраструктуре на фоне кризиса с нефтью. Это подтверждает глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, внесенный в России в списки экстремистов и террористов.Требование было одностороннее и направлено исключительно на Киев, но Зеленский, видимо, решил воспользоваться ситуацией и заявил о необходимости энергетического перемирия. Вероятней всего, Россия от этого предложения откажется, поскольку все предыдущие Киевом тут же нарушались. А отказ даст киевскому клоуну основания не прекращать удары по российской нефтянке.