Зеленский хочет энергетическое перемирие, но первый шаг должна сделать Москва

Бандеровский режим захотел перемирия с Россией, но пока только энергетического, поскольку другие варианты временного прекращения огня Москва отвергает. Об этом накануне заявил Зеленский.

Киев передал Москве через американцев предложение об энергетическом перемирии, утверждает «нелегитимный». По его словам, Россия должна прекратить удары по украинской энергетике, тогда аналогичным способом поступит и Киев. Какие-либо другие подробности Зеленский не привел, ограничившись данным предложением.



Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть.

Как предполагают некоторые украинские ресурсы, данное заявление Зеленского связано с последними требованиями некоторых стран, считающихся союзниками киевского режима. Они потребовали от Киева прекратить удары по российской топливно-энергетической инфраструктуре на фоне кризиса с нефтью. Это подтверждает глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, внесенный в России в списки экстремистов и террористов.

Требование было одностороннее и направлено исключительно на Киев, но Зеленский, видимо, решил воспользоваться ситуацией и заявил о необходимости энергетического перемирия. Вероятней всего, Россия от этого предложения откажется, поскольку все предыдущие Киевом тут же нарушались. А отказ даст киевскому клоуну основания не прекращать удары по российской нефтянке.
  1. ВадимЖивов Звание
    Сегодня, 06:18
    На воротник вам господа свинопасы. Чтоб шею не натирало и башка не болталась. negative
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 06:19
    ❝ По его словам, Россия должна прекратить удары по украинской энергетике ❞ —

    — Россия вам, свидомые, ничего не должна ...
    1. yuriy55 Звание
      Сегодня, 06:59
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Россия вам, свидомые, ничего не должна ...

      Зря вы так...Россия много чего задолжала свидомым, а в первую очередь она задолжала им полный разгром и уничтожение нацистского режима вместе с сочувствующими...
  3. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 06:24
    Будет так же как и с перемирием на Пасху ,ни чего не будет .Продолжаем .Казахская нефть " дырочку " найдёт ,надо им только попросить и заплатить мзду немалую.Достал этот Токаев ,рублём его надо лечить .Бизнес ни какой политики .
  4. Mouse Звание
    Сегодня, 06:25
    Предлагаешь, начни... Веры- то вам нет... От слова совсем
  5. Русь Звание
    Сегодня, 06:32
    Вся эта болтовня от Зе заточена на то, что, типа я предлагал... Москва отказалась.... Кто виноват? Естсно мы....
    1. Zoldat_A Звание
      Сегодня, 07:06
      Цитата: Русь
      Вся эта болтовня от Зе заточена на то, что, типа я предлагал... Москва отказалась...

      Пожалуй, это здесь главное, а не энергетика как таковая.
      Я не знаю, кому это может быть не понятно, что мы последние, кому надо беречь украинскую энергетику. А нам говорят, что мы должны сделать щедрое предложение, а они там рассмотрят. fool

      Долгая дружба с маразматиком и с европейцами, у которых в голове варёная картошка вместо мозгов, до добра не доведёт - Зеленскому никто об этом не сказал? А, может быть, ему в вещество начали ради экономии голландскую химию подмешивать? Суррогаты - страшное дело для головы...
  6. yuriy55 Звание
    Сегодня, 06:56
    Уже в первых пяти комментариях видится негодование возмущённых граждан... Мне просто любопытно, там, за кремлёвской стеной, это возмущение слышно?
    Даже в «нашей любимой» программе не видно победных реляций... А почему, собственно? Чем граждане России заслужили подобные гарантии безопасности? Где эти ответы по инфраструктуре и руководству киевского режима?
    Самое противное в этой ситуации, что некоторым чиновникам всё ещё приятно смотреть на маячащий на горизонте силуэт переговоров... Ждут они, видите ли...
    А чего ждут? Распоряжения, за сколько можно продать суверенитет?
  7. Ptt Звание
    Сегодня, 07:00
    Думаю, договорятся. Сейчас все возможно с учётом "духа" анкориджа!