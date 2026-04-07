Ормуз стал последней каплей: Трамп обиделся на НАТО ещё из-за Гренландии

Дональд Трамп сделал новые заявления в отношении НАТО, впрочем, они не сильно отличаются от недавних. Главная мысль, которую американский лидер пытается донести до окружающих, — США альянс не нужен. Причем совсем.

Согласно вчерашним заявлениям Трампа, «тёрки» американцев с НАТО начались еще с Гренландии, которую он очень хотел присоединить к США, чтобы получить доступ к арктическому региону. Однако европейские союзники США по альянсу выступили против и лишили Трампа «победы», не дав «заключить сделку». Потом случился Ормузский пролив, где НАТО снова не пришло на помощь американцам. По словам Трампа, США такой союз не нужен, приходит время попрощаться.



Всё началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: «Пока-пока». Очевидно, что они нам не нужны, потому что они вообще никак не помогли.

Не забыл Трамп на вчерашнем выступлении повторить про «бумажного тигра», в которое превратится НАТО без США. Да и вообще, как оказалось, российский лидер Владимир Путин не боится альянс, а боится только американцев.

Послушайте, НАТО — это бумажный тигр. Путин не боится НАТО. Путин боится нас, очень боится нас. И он объяснял мне это много раз. Я знаю его очень хорошо.

Как предполагают многие западные аналитики, несмотря на звучащие заявления Трампа, США из НАТО не выйдут, слишком сильно они туда вросли. Да и затевать такую масштабную перестройку в сегодняшнее неспокойное время вряд ли кто будет. Хотя существует и фактор «непредсказуемости Трампа». Неизвестно, что еще придет к нему в голову.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 06:40
    Походу Трамп по жизни обиженный..... wassat
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +1
      Сегодня, 07:03
      Цитата: Mouse
      Походу Трамп по жизни обиженный.....

      Если с другой стороны посмотреть, то у него есть повод. Гренландию то не отдали laughing
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 07:04
        Нобелевку не дали... Кругом засада... wassat
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 07:17
        Собственно, никто и не обещал.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:41
    ❝ Хотя существует и фактор «непредсказуемости Трампа». Неизвестно, что ещё придёт к нему в голову ❞ —

    — А ведь под рукой у него кнопка, и не только для "вызова" диетической колы. ...
  3. SmollH2 Звание
    SmollH2
    +1
    Сегодня, 06:48
    Развлекается. Вот во всю. А ЕС сидят и ушами шевелят. Ну или еще чем
  4. Наводлом Звание
    Наводлом
    +1
    Сегодня, 06:48
    Согласно вчерашним заявлениям Трампа, «тёрки» американцев с НАТО начались еще с Гренландии, которую он очень хотел присоединить к США, чтобы получить доступ к арктическому региону.

    "Доступ к арктическому региону" у США и без Гренландии имеется.
  5. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 06:51
    "последней каплей".
    Трамп по сути психологический алкоголик.
    Ему любая капля это: либо "эпическая ярость"; либо не менее эпичная эйфория.
    В данном случае эпичная обидка.
    Локти Донни уже искусал в кровь.
    Ибо "куда ни кинь, везде клин".
    Попутного ветра ему навстречу.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 06:53
    Трампу остался один шаг - чтобы обвинить в высоких ценах на бензин в США трусов и предателей из Европейского НАТО .Ждём-с.Вот тогда весь кардебалет и начнётся .У Урсулы будет рожа как у " МАЗа" спущенный баллон ,Кайя что Кайя - " вот пришло время пить" ( я её в этом поддерживаю). laughing
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 07:16
      Цитата: tralflot1832
      Трампу остался один шаг - чтобы обвинить в высоких ценах на бензин в США трусов и предателей из Европейского НАТО .Ждём-с.Вот тогда весь кардебалет и начнётся ...... laughing
      Конечно, скоро он и объявит . В своей речи к населению он уже подошёл к этому laughing Но ещё не так конкретно . Враги должны быть обозначены и подвергнуты wassat
  7. Deadушка Звание
    Deadушка
    0
    Сегодня, 07:06
    Дания сама по сути в одностороннем порядке "отжала" Гренландию у Норвегии.
  8. uralex Звание
    uralex
    +1
    Сегодня, 07:07
    Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать
    Логика Трампа: "Мне многого не надо, дайте мне только то, что я хочу!.."
  9. Энный Звание
    Энный
    0
    Сегодня, 07:18
    Если штаты выскочат - это будет тригер для начала более серьёзного разговора между Европой и нами. Хорошо это или плохо - время покажет