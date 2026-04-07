Ормуз стал последней каплей: Трамп обиделся на НАТО ещё из-за Гренландии

Всё началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: «Пока-пока». Очевидно, что они нам не нужны, потому что они вообще никак не помогли.

Послушайте, НАТО — это бумажный тигр. Путин не боится НАТО. Путин боится нас, очень боится нас. И он объяснял мне это много раз. Я знаю его очень хорошо.

Дональд Трамп сделал новые заявления в отношении НАТО, впрочем, они не сильно отличаются от недавних. Главная мысль, которую американский лидер пытается донести до окружающих, — США альянс не нужен. Причем совсем.Согласно вчерашним заявлениям Трампа, «тёрки» американцев с НАТО начались еще с Гренландии, которую он очень хотел присоединить к США, чтобы получить доступ к арктическому региону. Однако европейские союзники США по альянсу выступили против и лишили Трампа «победы», не дав «заключить сделку». Потом случился Ормузский пролив, где НАТО снова не пришло на помощь американцам. По словам Трампа, США такой союз не нужен, приходит время попрощаться.Не забыл Трамп на вчерашнем выступлении повторить про «бумажного тигра», в которое превратится НАТО без США. Да и вообще, как оказалось, российский лидер Владимир Путин не боится альянс, а боится только американцев.Как предполагают многие западные аналитики, несмотря на звучащие заявления Трампа, США из НАТО не выйдут, слишком сильно они туда вросли. Да и затевать такую масштабную перестройку в сегодняшнее неспокойное время вряд ли кто будет. Хотя существует и фактор «непредсказуемости Трампа». Неизвестно, что еще придет к нему в голову.