Нетипичная тактика ВС РФ приносит плоды на Славянско-Краматорском направлении

Российские войска за минувшие сутки освободили наибольшую с середины марта по площади территорию на одном направлении. Направление это Славянско-Краматорское.

В результате успешных действий в наступлении ВС РФ взяли под контроль территорию площадью порядка 18 кв. км – между Калениками и Никифоровкой, к востоку от важного для противника узла обороны – Рай-Александровки.





Таким образом армия России закрыла так называемый Никифоровский выступ, выйдя непосредственно к Рай-Александровке, за которой - дорога на Николаевку, входящую в Славянско-Краматорскую агломерацию.

Севернее российские войска так же приблизились к Славянску, наступая со стороны Красного Лимана. Это один из нетипичных случаев - когда движение вперёд идёт с обходом города.



Обычно российские войска действовали так: пока конкретный город не взят, далее продвижение не проводить. В случае же с Красным Лиманом российские Вооружённые силы, сковывая гарнизон ВСУ в указанном городе, провели фланговый рейд, который увенчался успехом и позволил выйти к Северскому Донцу на расстояние всего порядка 10-11 км от восточной окраины Славянска.
  Артур Грудинин
    Сегодня, 06:54
    Надеюсь хотя бы в этом месяце Рай-Александровку возьмут.
    ЖЭК-Водогрей
      Сегодня, 06:57
      Сначала ее надо снести до основания ФАБами и только потом освободить.
  yuriy55
    Сегодня, 07:06
    Многим россиянам (как и мне) все эти украинские названия-новоделы ни о чём не говорят.
    Гораздо нагляднее в этом плане смотрится информация об оставшейся под оккупацией территории, где будет видно сколько и чего освобождено...
    Я понимаю, математика - наука точная, но беллетристика уже приелась...