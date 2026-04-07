Взрыв и пожар в районе моста через Панамский канал - на Тихоокеанском побережье

Панамские органы власти подтверждают информацию о мощном взрыве и пожаре в районе моста Америк (Америкас), который проходит над входом в Панамский канал со стороны Тихого океана. Пламя начало быстро распространяться. Его высота составляла десятки метров.По последним данным, взрыв прогремел в зоне хранения и перекачки топлива из морских танкеров. К терминалу обычно подъезжают автомобильные бензовозы, чтобы закачать топливо на борт.Сообщается о том, что, по какой-то причине, именно автобензовозы и взорвались. И взорвавшихся – сразу три.Оператор терминала сообщил об угрозе всему нефтеналивному комплексу. По предварительным данным, произошедшее не связано с диверсией или саботажем. Приоритетно рассматривается техногенный характер случившегося.В результате взрывов и пожара ранения получили 4 человека. Один человек числится пропавшим без вести. С пожаром смогли справиться спустя как минимум 5 часов после его начала.Движение по мосту Америк (Америкас) решили на время пожара не перекрывать, аргументируя это тем, что «горит не сам мост, а объект на берегу, и до мостовых конструкций пламя не дойдёт».Мост соединяет Северную и Южную Америки и является одной из наиболее оживлённых магистралей региона. Через него ежесуточно проезжают более 60 тысяч автомобилей.Расследование продолжается.

