Иран предупредил монархии залива об ответном ударе в случае атаки США
В случае крупномасштабного удара США по иранской энергетике, обещанного Трампом, весь регион «погрузится во тьму». Иран предупредил монархии залива о нанесении ответных ударов.
Иран направил специальное сообщение всем странам Персидского залива, предупредив, что атакует энергетическую инфраструктуру региона в случае обещанных Трампом ударов по иранской энергетике. Ранее Тегеран обещал атаковать только принадлежащие американцам энергообъекты, если США ударят по электростанциям и мостам.
Если США нанесут крупномасштабный удар по энергетической инфраструктуре Ирана, весь регион погрузится во тьму.
Трамп, в свою очередь, не собирается отменять свой ультиматум, судя по прозвучавшим накануне заявлениям. Он повторил, что срок истекает в 20:00 по восточному времени США. Вторил ему и глава Пентагона Пит Хегсет, пообещавший Ирану «самый мощный удар» с начала операции «Эпическая ярость».
Сегодня будет нанесен самый массивный удар со времени начала этой операции. Завтра — ещё более массивный, чем сегодня. И тогда у Ирана будет выбор. Выбирайте с умом. Потому что этот президент не шутит.
Между тем западная пресса пишет, что у Ирана еще остались значительные запасы ракет и беспилотников, а обнаруживать и поражать подземные «ракетные города» становится все труднее.
