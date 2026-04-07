Иран предупредил монархии залива об ответном ударе в случае атаки США

В случае крупномасштабного удара США по иранской энергетике, обещанного Трампом, весь регион «погрузится во тьму». Иран предупредил монархии залива о нанесении ответных ударов.

Иран направил специальное сообщение всем странам Персидского залива, предупредив, что атакует энергетическую инфраструктуру региона в случае обещанных Трампом ударов по иранской энергетике. Ранее Тегеран обещал атаковать только принадлежащие американцам энергообъекты, если США ударят по электростанциям и мостам.



Если США нанесут крупномасштабный удар по энергетической инфраструктуре Ирана, весь регион погрузится во тьму.

Трамп, в свою очередь, не собирается отменять свой ультиматум, судя по прозвучавшим накануне заявлениям. Он повторил, что срок истекает в 20:00 по восточному времени США. Вторил ему и глава Пентагона Пит Хегсет, пообещавший Ирану «самый мощный удар» с начала операции «Эпическая ярость».

Сегодня будет нанесен самый массивный удар со времени начала этой операции. Завтра — ещё более массивный, чем сегодня. И тогда у Ирана будет выбор. Выбирайте с умом. Потому что этот президент не шутит.

Между тем западная пресса пишет, что у Ирана еще остались значительные запасы ракет и беспилотников, а обнаруживать и поражать подземные «ракетные города» становится все труднее.
  1. kosmozoo Звание
    +4
    Сегодня, 07:31
    Характерный пример когда кто-то имеет железные яйца и ими же думает. Для Трампа это цуцванг.
    1. Livonetc Звание
      +4
      Сегодня, 07:35
      Они не железные, а скорее желейные.
      Как собственно и мозг.
      Однако проводимость этого желе идеальная.
      Любое дурное решение моментально отражается на общей заднице.
      А задница в мире, на обозримую перспективу, общая и полная.
  2. Mouse Звание
    +2
    Сегодня, 07:34
    Прилети рикошетом всему региону... Готовьтесь!
    1. Azim77 Звание
      +4
      Сегодня, 08:18
      А что если не Иран был главной целью США, а богатые арабские монархии? Сколько же потребуется теперь их денег и нефти, чтобы восстановить все. Вопрос к кому они обратятся за этим - к Китаю или США.
      1. carpenter Звание
        +1
        Сегодня, 08:49
        Не если, а точно. Главной целью являются монархии Персидского залива. Трамп это делает руками иранцев, а сам выглядит в из глазах спасителем и миротворцем.
  3. drags33 Звание
    -1
    Сегодня, 07:35
    Из-за психически больного деда в Белом доме назревает страшная катастрофа на всем Ближнем Востоке, которая затронет и весь мир... И сколько еще будут смотреть на все это РФ, Китай, БРИКС? Не пора ли сделать отрезвляющее совместное заявление? Это конечно "мысли с дивана", но тревога за мир на планете реальная...
    1. Евгений_Свириденко Звание
      -1
      Сегодня, 07:54
      "Чему быть, того не миновать". Нам бы с Украиной разобраться, да с атаками бпла, понять как жить дальше в условиях превращения России в филиал Северной Кореи, где интернет доступен лишь избранным. А к тому всё и идёт...
      1. Glock-17 Звание
        -2
        Сегодня, 08:23
        Северная Корея это модель СССР 30х годов, а на этом сайте многие мечтают туда вернуться, а кто не хочет, тот враг народа.
        1. Grencer81 Звание
          +1
          Сегодня, 10:06
          Давно ваше высокоблагородие приехали из Пхеньяна?Или по КНДР судите строго по пропаганде западных СМИ?
        2. Ivan№One Звание
          0
          Сегодня, 10:47
          "СССР 30ых годов" - самое быстроразвивающеся экономически государство в мире, с ростом экономики без примеров в мировой истории.
          Да, многие бы хотели такого.
          Минусы?
    2. Комментарий был удален.
    3. carpenter Звание
      0
      Сегодня, 08:52
      По его действиям, Трамп психически здоров. Он действует расчётливо, опуская Европу в трясину, при этом США получают шикарные барыши от взвинченных цен на энергоносители.
    4. Т.А.В. Звание
      0
      Сегодня, 10:33
      А кто такие БРИКС, РФ, Китай?
      РФ, вернее ВПР страны, себя дискредитировали своими цветными линиями так, что не отмыться.
      БРИКС - мертворожденное образование.
      Китай - поговорка про труп врага и реку это их философия, заняться им больше нечем. Чем на США быковать.
      Ситуация как в школе, есть хулиган, а его боятся все трогать, а тот кто может дать сдачи делает вид что ему не нужно.
  4. yuriy55 Звание
    +2
    Сегодня, 07:35
    Бей друзей врагов, чтобы чужие боялись...
    1. carpenter Звание
      +2
      Сегодня, 08:54
      У США нет друзей, есть только временные попутчики, которые выполняют волю США.
  5. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 09:08
    Солидная дипломатия от Ирана при наличии огромных Фаберже.
    Это как же арабов с Трампом должно раскорячить? laughing Хотя рыжий идиот может наплевать и ударить, "урожай" потом пожинать будет. winked