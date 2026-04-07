Приостановлено движение по мосту между Саудовской Аравией и Бахрейном

Власти Саудовской Аравии приостановили движение по мосту, соединяющему страну с Бахрейном. Это мост короля Фахда. Общая протяжённость моста, вместе с плотинами, составляет 25 км. Открыт для движения он был ровно 40 лет назад – в 1986 году. Мост возвышается в центральной части для обеспечения судоходства

Саудовское телевидение:



Движение по мосту короля Фахда не осуществляется ввиду угрозы воздушных налётов со стороны Ирана.

Ранее Иран, напомним, выступил с ответными угрозами после угрозы Дональда Трампа разбомбить всю энергетику страны. Напомним также, что накануне президент США цинично заявил о «расстроенных иранцах, не слышащих взрывов американских бомб». По версии Трампа, иранцы радуются, когда слышат такие взрывы, так как «знают, что они несут им свободу».



Комментарии по поводу угрозы для моста короля Фахда от саудовских пользователей в соцсетях:

Это будет один из худших шагов со стороны Ирана
США угрожают Ирану, Иран угрожает США. А достаётся нам.

Если мост будет повреждён или частично разрушен, это приведёт к сухопутной транспортной блокаде государства Бахрейн, располагающегося на островах в Персидском заливе. В Бахрейне, напомним, множество военных объектов США, включая базу Пятого флота. Ранее сообщалось, что США приняли решение пока отказаться от эксплуатации этой базы в связи с угрозами, исходящими от Ирана.
  kosmozoo
Сегодня, 07:44
    Сегодня, 07:44
    Презик США цинично заявил о «расстроенных иранцах, не слышащих взрывов американских бомб»
    Американцы соскучались по 11 сентября и падающих небоскрёбах. А американские инвестфонды выражают оптимизм и глубокое удовлетворение, когда их инвесииции сгорают вместе с НПЗ, ГПЗ и терминалов.
  alexputnik17
Сегодня, 07:55
    Сегодня, 07:55
    Так может арабам пора уже переходить хотя бы к публичной дипломатии за Иран перед амерами. Вот в таком же ключе. winked
  Stas157
Сегодня, 07:56
    Сегодня, 07:56
    Извините, за нелепый вопрос. Но меня, действительно, волнует: а почему мосты через Днепр до сих пор функционируют??
    Metallurg_2
Сегодня, 08:01
      Сегодня, 08:01
      Варианты ответа:
      1. Партнеры не поймут.
      2. Мынетакие.
      3. Мы еще не начинали.
      4. Потом восстанавливать.
      5. Полотно ломать бесполезно, а в опоры ракета не попадет.

      Выбирайте любую отмазку.
  Mouse
Сегодня, 07:57
    Сегодня, 07:57
    Лес рубят, щепки летят..........
    Виктор Сергеев
Сегодня, 08:01
      Сегодня, 08:01
      Это как если подносчик патронов пулемету обвинит снайпера, что то его подстрелил.
  Виктор Сергеев
Сегодня, 08:00
    Сегодня, 08:00
    Арабы в СА . Поддерживаете США, получайте. Они увидите ли ни при чем, служители Израиля.
  Ирек
Сегодня, 08:01
    Сегодня, 08:01
    Вам достаётся из-за допуска на свою землю армии сатанистов-американцев.