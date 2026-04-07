Приостановлено движение по мосту между Саудовской Аравией и Бахрейном
Власти Саудовской Аравии приостановили движение по мосту, соединяющему страну с Бахрейном. Это мост короля Фахда. Общая протяжённость моста, вместе с плотинами, составляет 25 км. Открыт для движения он был ровно 40 лет назад – в 1986 году. Мост возвышается в центральной части для обеспечения судоходства
Ранее Иран, напомним, выступил с ответными угрозами после угрозы Дональда Трампа разбомбить всю энергетику страны. Напомним также, что накануне президент США цинично заявил о «расстроенных иранцах, не слышащих взрывов американских бомб». По версии Трампа, иранцы радуются, когда слышат такие взрывы, так как «знают, что они несут им свободу».
Если мост будет повреждён или частично разрушен, это приведёт к сухопутной транспортной блокаде государства Бахрейн, располагающегося на островах в Персидском заливе. В Бахрейне, напомним, множество военных объектов США, включая базу Пятого флота. Ранее сообщалось, что США приняли решение пока отказаться от эксплуатации этой базы в связи с угрозами, исходящими от Ирана.
