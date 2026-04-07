Новые противокорабельные ракеты помогают Киеву бить по российской территории

12 519 57
На вооружении ВСУ появились новые противокорабельные ракеты иностранного производства, противник уже опробовал их, нанеся удары в ночь на 6 апреля по морской нефтегазовой платформе «Сиваш» в северной части Черного моря. Как пишут украинские ресурсы, речь идет о шведских ПКР Saab RBS-15.

Шведские мобильные комплексы береговой обороны, оснащенные противокорабельными ракетами RBS-15, поступили на вооружение украинской армии. Официального сообщения о передаче данных установок Киеву не было, но еще два года назад шведы обещали поставить Украине какое-то количество противокорабельных ракет.



Согласно имеющейся информации, ПКР RBS-15 имеет боевую часть массой около 200 кг, наведение на цель производится с помощью GPS, также ракета имеет активную радиолокационную ГСН. Дальность ударов ракет RBS-15 зависит от модификации. Более ранняя версия RBS-15 Mk III летит на 200 км, новейшая RBS-15 Mk IV Gungnir уже за 300 км. Кроме того, последняя модификация ракеты имеет возможность поражать наземные цели, что фактически приравнивает ее к крылатой ракете.

Как утверждают вражеские паблики, ВСУ уже применили шведские установки для ударов по российской нефтяной платформе «Сиваш» в северной части Черного моря, но о результатах информации нет. Наше Минобороны не подтверждает нанесение ударов, но и не отрицает.
57 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  yuriy55
    yuriy55
    +11
    Сегодня, 07:43
    Глупо даже интересоваться, почему новые российские ракеты не бьют по шведскому производству...
    Там в НАТО уже ничего не боятся, хотя Украина ещё даже не государство...
    g_ae
      g_ae
      +13
      Сегодня, 07:48
      Потому что, как сказала баба Валя, мы — самая уважаемая и уважающая себя страна мира.
      ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей
        +11
        Сегодня, 07:50
        Цитата: g_ae
        сказала баба Валя, мы — самая уважаемая и уважающая себя страна мира.

        Престарелые комсомольцы верят в дух Анкориджа.
        Борис Сергеев
          Борис Сергеев
          +3
          Сегодня, 08:26
          При чём здесь комсомольцы? Погибшие генералы тоже были комсомольцами и что?
          Матвиенко- функционер "вертикали", выполняющая все её указания, точнее указания "нашего стратегического преимущества".
          Ате_ист
            Ате_ист
            +2
            Сегодня, 09:42
            При чём здесь комсомольцы?

            Так этот "работник коммунальной сферы" постоянно пытается внушить читателям ВО, что нынешнее руководство РФ является идейными наследниками коммунистов и комсомольцев СССР, хотя ежу понятно, что они антиподы.
            Не стоит забывать, что Ленин В.И., будучи представителем дворянского сословия, посвятил свою жизнь борьбе за интересы простого народа, хотя мог бы со своим неплохим финансовым положением и прекрасным образованием жить припеваючи
            Zoldat_A
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 10:12
              Цитата: Ате_ист
              этот "работник коммунальной сферы" постоянно пытается внушить читателям ВО, что нынешнее руководство РФ является идейными наследниками коммунистов и комсомольцев СССР, хотя ежу понятно, что они антиподы.

              Справедливости ради - бабушка Валентина плоть от плоти комсомольский работник. Все... гм... кабинеты на служебной лестнице прошла. И завершение карьеры было бы типичным и прекрасным. Если бы не "демократия", которая дала возможность пойти чуть дальше.
      yuriy55
        yuriy55
        +10
        Сегодня, 07:51
        Цитата: g_ae
        Потому что, как сказала баба Валя

        Этой бабе нужно дать выбор: либо вместе со своим СФ в Белгород, либо на пенсию в гордом одиночестве...
        Борис Сергеев
          Борис Сергеев
          +12
          Сегодня, 08:14
          У неё сын в Италии, зачем ей Белгород?
      Теренин
        Теренин
        +5
        Сегодня, 07:55
        Цитата: g_ae
        как сказала баба Валя

        Она не Валя, а Валько ...
        роман66
          роман66
          +2
          Сегодня, 08:03
          Она не баба, а
          "Another brick in the wall"
          Гена, добрейшего hi
    Панадол
      Панадол
      +5
      Сегодня, 08:00
      Как я понял , непосредственно по территории Швеции бить пока еще рано . Но вот Саабам , что летают для целеуказания над Балтикой , самое время. Если же начнут ныть про войну с НАТО, пусть посмотрят про удары Ирана. Там вообще не парятся . Бьют полосатиков. И как ни странно, ни какой 3 мировой !
      И вообще , 3 мировая если и есть, то в мозгах наших политиков высшего уровня. am
      Havoc
        Havoc
        +1
        Сегодня, 09:51
        Цитата: Панадол
        Мы не в том положении что Иран, Ормузский пролив находится под контролем Ирана, а вот все Балтийские проливы находятся под контролем стран НАТО, как и сама акватория Балтийского моря.И в случае конфликта будет ими перекрыта, как будем снабжать Калининградскую область, прорубать сухопутный коридор? А таже Усть-Луга, кто там придумал строить порты, стратеги , есть же Мурманск и Архангельск. Про БФ тоже можно будет забыть, как во времена ВОВ.Так что ограничено бить по территории НАТО не получится.А вот выносить всё что стоит и движется на западной Украине это решение проблемы.А это хорошо можно делать с территории Белоруссии и пора уже Лукашенко определиться или мы Союзное государство или прекращать эту болтовню, а то наплодили кучу всяких организаций типа ОДКБ и прочих а толку ноль, только куча денег уходит на них.
    роман66
      роман66
      +7
      Сегодня, 08:01
      Глупо даже интересоваться, почему такой весомый груз, легко дошёл до адресата. Впрочем, как и всегда
      topol717
        topol717
        +3
        Сегодня, 08:27
        Цитата: роман66
        почему такой весомый груз, легко дошёл до адресата.
        4 года грузы поставляют тысячами тонн. Одних только 155мм снарядов на 15 тысяч тонн в год. А вы про какие то жалкие 20 тонн груза.
      ag-85
        ag-85
        0
        Сегодня, 08:54
        Это вот наверное самый главный вопрос по существу, я предполагаю, что боятся инфраструктуру портить , по этому как есть.
        роман66
          роман66
          0
          Сегодня, 09:27
          Одной из целей ведения боевых действий и является как раз разрушение инфраструктуры. Это сильно помогает
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 08:27
      . Согласно имеющейся информации, ПКР RBS-15 имеет боевую часть массой около 200 кг, наведение на цель производится с помощью GPS, также ракета имеет активную радиолокационную ГСН. Дальность ударов ракет RBS-15 зависит от модификации. Более ранняя версия RBS-15 Mk III летит на 200 км, новейшая RBS-15 Mk IV Gungnir уже за 300 км.


      То ли ещё будет.Телеграм-канал «Свидетели Байрактара» при этом отмечает, что значительно выросло количество барражирующих боеприпасов противника, которые охотятся на технику в радиусе 100 км от ЛБС.«Противник комбинирует дешевые массовые ударники с дорогими зарубежными аналогами. Все что может лететь и поражать движущуюся технику — противник моментально масштабирует и применяет на фронте. Установка противодроновых сеток на Донецкой кольцевой дороге – маркер того, что все серьезно», — пишут авторы.Нужны контрмеры.

      .Мини-промышленные объекты по сборке «украинских дронов» находятся в безопасных местах заграницей. ВС РФ не смогут их уничтожить.
      «По информации нашего источника, Зеленский и глобалисты поставили цель уже летом выйти на запуск 1000 дронов в сутки. К концу года цифра должна приблизиться к 1500-2000 дронов в сутки. Это должно ослабить российское ПВО и сделать Кремль сговорчивее/уязвимее», — резюмирует «Легитимный». ... источник украинского телеграм-канала «Легитимный» сообщает, что ВСУ нарастили удары дальнобойными дронами по причине того, что Киев и глобалисты нарастили сборку этих игрушек заграницей (Дания, Польша, Балтийские страны, а в перспективе еще Румыния с Молдавией и тд.).
      «Некоторые дроны даже не попадают на Украину, а сразу летят оттуда, где собирались. Это защищает их от уничтожения на складах, местах сборки, и вовремя транспортировки», отмечают аналитики. ...


      https://k-politika.ru/ataka-na-novorossijsk-pod-udarom-admiral-makarov/
      Аркадий007
        Аркадий007
        +2
        Сегодня, 08:44
        Значит у нашего ГШ остался один выход - готовиться к сдаче на условиях Зеленского к осени, коль других планов нет.
        Sky Strike fighter
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 08:58
          ГШ руки надо развязать пока не поздно,а то вот это вот мы не такие доведёт реально до того что фантазии бандеровцев об Украине до Урала воплотятся в жизнь.Украина много денег должна Западу и если есть вероятность что она расширится то всё за счёт чего она расширится станет принадлежать Западу по факту как расплата за долги Украины.И так же Запад при любых раскладах заберёт всё увезенное и спрятанное на Западе кто бы как перед ним не стелился это всё равно не поможет.Хоть вы такие,хоть не такие всё равно всё заберут. Тут никаких иллюзий питать не стоит. Посмотрите как вмиг раскулачили того же Абрамовича.И так там будет с каждым,кто почему то до сих пор считает что его Сия судьба минует,что вот покажутся хорошими и Запад ничего не станет забирать.Еще как заберёт когда когда станут ненужными.Ьут всё элементарно.Просто надо перестать заниматься самообманом.
          Grencer81
            Grencer81
            0
            Сегодня, 11:03
            А разве ГШ ВС РФ кто-то руки связывал, кроме самого ГШ?
    сайгон
      сайгон
      0
      Сегодня, 08:37
      Отсутствие воли и готовности нести возмездие является первопричиной того что ракеты бьют по России . Все остальное уже часности производные от мы не таковские . Дух Анкориджа он таков и руки вяжет и волю .
    knn54
      knn54
      +2
      Сегодня, 08:49
      Да, кто то клоун по специальности, а кто то по призванию.
    Ате_ист
      Ате_ист
      -2
      Сегодня, 09:29
      Глупо даже интересоваться, почему новые российские ракеты не бьют по шведскому производству

      Очень странный посыл. Предположим с большой долей вероятности, Иран в войне против США и Израиля использует оружие российского и китайского производства. Что то я не слышал призывов на западе наносить удары по заводам в РФ и в Китае
      Личное мнение
        Личное мнение
        +2
        Сегодня, 10:07
        Разница в том , что они бьют не по нашим заморским базам на другом конце света, а по нашим городам и стратегическим предприятиям. Если мы своими ракетами управляемые нашими специалистами и спутниками начнём , например, (с Кубы ,Мексики при их войне с США) бить оттуда по американским большим городам,(вообразите такую смелость Кремля) , Вы думаете они будут нам призывы посылать?
        Grencer81
          Grencer81
          0
          Сегодня, 11:04
          Ну,вы уж какой то ненаучно-фантастический роман написали...
      Grencer81
        Grencer81
        0
        Сегодня, 11:03
        По России нет призывов потому, что по России уже бьют.
  Nexcom
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 07:49
    скандинавы - поганцы. не так, так этак подгаживают.
    напускали к себе мигрантов (по их же статистике это уже более 35% населения у них там), мигранты им там похохотать устраивают вовсю с преступностью и прочим - но нет, шведы и в этом стараются подгадить нам. да чтоб их там мигранты на карачки загнули и так бы они там и остались в такой позе.
    Евгений_Свириденко
      Евгений_Свириденко
      0
      Сегодня, 09:15
      Так-то да, правда в Норвегии вроде мигрантов поменьше. Там Брейвик в своё время шухера навёл, и власти намёк поняли...
      Nexcom
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:22
        у шведов наоборот - там мигранты что хотят то и вытворяют, и тронуть их не моги - сразу привинтят нетолерантность и выкинут с работы. а сроки им там дают минимальные. последний писк шведского идиотизма - мигранту за износ даже срок не дали! шведский судья посчитал что мигрант недостаточно жестоко насиловал для того чтобы получить срок. Во как! belay
        Ограничился общественными работами на сколько-то там часов. РЖУ!
        Это как завуалированное приглашение выглядит - насиловать можно и надо "аккуратно но сильно" (с) - и ничего не будет за это. wassat

        зы а шведам - так и надо! не жалко их. сами наскребли себе.....
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:49
    Увы, западные спонсоры напичкали кукуевских самым разнообразными оружием...
    Противостоять всему этому сложно, но других вариантов нет.
    И опять возвращаясь к тому, что только "наши таки, на аэродромах противника.....", всех понимают, что пассивная оборона, это важно, нужно, но... надо побеждать, уничтожать врага, по другому никак. soldier
    Теренин
      Теренин
      +7
      Сегодня, 08:13
      Цитата: rocket757
      Противостоять всему этому сложно,

      hi
      Я вот так полагаю.
      С одной стороны противостояния - Россия, с другой - Украина и Европа (с прибалтами).
      Что измениться в худшую сторону для нас, если Россия будет уничтожать критические объекты (и жизнеобеспечения) на западе? Ничего не измениться! Запад, через Украину бьёт нас на отмаш всем своим военным могуществом.
      Запад нагонит свою живую силу? Нет. На пердке живая сила сейчас мало что решает из-за килл-зон. Все мгновенно превращается в фарш. Важно кто первый увидел.
      Т.е. даже если мы будем отгружать ракеты по Европе и выносить их экономику, все равно перед Россией будет оставаться один враг.
      А, вот для Европы все поменяется кардинально в тоскливую для них сторону. Уж как доходчиво это показал Иран, даже дураку понятно.
      Загадка, почему Путины и МатвиенкИ этого не могут понять request
      Борис Сергеев
        Борис Сергеев
        +8
        Сегодня, 08:20
        Если бы, скажем, ваши родственики жили в странах блока НАТО, владея там многомиллионной недвижимостью, вы бы всё быстро поняли.

        https://xn--b1agapfwapgcl.xn--p1ai/villa-v-italjanskom-gorode-pezaro-gde-zhivet-syn-spikera-soveta-federacii-valentiny-matvienko/
      rocket757
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:29
        "жираф большой, ему видней"... этому тезису есть оправдание?
        Много споров, но опять же, пока решения принимаются там на верху, все разговоры, вокруг да около, это ни о чем.
        Правящая с тема держится устойчивое и против неё ничего такого же сильно нет.
        А теперь вопрос... хотя о чем ещё спрашивать? Все повторяется в который раз... soldier
      сайгон
        сайгон
        0
        Сегодня, 08:38
        Вероятно возраст что еще можно предположить ?
      albert
        albert
        +1
        Сегодня, 09:46
        Цитата: Теренин
        Загадка, почему Путины и МатвиенкИ этого не могут понять

        Ответ прост , всё дело в деньгах.Украденных и вывезенных на запад, бабло от нефти и газа и родственничков с недвигой там полно.
  Ирек
    Ирек
    -7
    Сегодня, 07:58
    Значит будем уничтожать эти системы вместе со шведским персоналом , хахлов там и близко нет , ввиду генетического слобоумия.
    роман66
      роман66
      +3
      Сегодня, 08:04
      Ну, не надо уж, наукоемкого производства там было предостаточно
    Наводлом
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 08:14
      Цитата: Ирек
      ввиду генетического слобоумия.

      Цитата из Гитлера?
  drags33
    drags33
    +8
    Сегодня, 07:59
    Иранцы бы давно запулили пару ракет по шведам... для острастки... Но мы "не такие" - будем подставлять другую щеку... Печально...
    yuriy55
      yuriy55
      0
      Сегодня, 09:04
      Цитата: drags33
      Но мы "не такие" - будем подставлять другую щеку... Печально...

      Не надо печалиться - (почти) два срока впереди...И щёки не свои нужно подставлять...
      Это же не про «бить нужно первым» и не про «кортик и часы»...И на Библии Конституции клясться не надо...
      Мерзко, подло, противно... и горько от собственного бессилия...
  Carlos Sala
    Carlos Sala
    +4
    Сегодня, 08:04
    Все признаки указывают на ухудшение ситуации. Необходимо срочно принять меры. Нужно сконцентрировать удары, чтобы нанести максимальный ущерб, а не распыляться бессистемно. Главные цели — самые ценные объекты, которые необходимо вывести из строя на длительный срок или уничтожить навсегда. Параллельно с этим необходимо восстановить темпы наступления как минимум до уровня прошлого года. Энергетическая система, экспорт зерна, а также заводы являются главными целями.
    роман66
      роман66
      +11
      Сегодня, 08:07
      Транспорт. Мосты! МОСТЫ!!! Порты - ни один корабль не должен туда войти.
      Uncle Lee
        Uncle Lee
        +6
        Сегодня, 08:30
        Цитата: роман66
        Транспорт.

        И связь ! Связь рубить нужно ! Всю ! angry
        Рома ! hi
        роман66
          роман66
          0
          Сегодня, 08:33
          Володя! hi старлинки сбивать предлагаешь?
          Uncle Lee
            Uncle Lee
            +1
            Сегодня, 08:42
            Цитата: роман66
            старлинки сбивать предлагаешь?

            Я - предлагаю ! Пересвет гдей-то затихарился, да у нас найдутся умные мужики, придумают как с этим справиться...Была бы воля и желание ! hi
            eon eon
              eon eon
              0
              Сегодня, 09:24
              ведро болтов на низкую орбиту !
      eon eon
        eon eon
        0
        Сегодня, 09:26
        туннели запечатать уже вчера надо было !
    мазута
      мазута
      +2
      Сегодня, 08:09
      Для кого являются главными целями?Судя по тому что происходит цели у всех разные.
  Ivan№One
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 08:05
    А помните как в 22ом всякие эксперты (через букву ж) уверяли что:
    А) европейцы не решатся поставлять ничего серьезного?
    Б) не страшно, все будет на подъездах угичтожаться?
  роман66
    роман66
    +8
    Сегодня, 08:09
    А чего так все обижаются на удары по нашей территории? Это у нас СВО, с ограничениями и реверансами, а они просто воюют, стараясь нанести противника( нам) наибольший вред,
  alexputnik17
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 08:12
    нанеся удары в ночь на 6 апреля по морской нефтегазовой платформе «Сиваш» в северной части Черного моря.

    Результат то какой? wassat Надо полагать, платформа законсерована? Может наши латифундисты Гаранта сподвигнут к более серьëзным шагам на ЧМ? Полагаю, чтобы из-за "опасности" для 404 судоходство 404 было остановлено. Как? Совершенно не важно. wink
  APASUS
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:30
    Может пора уже что бы прилетела одна ПКР в особняк Зе на Банковой ?
  wladomir
    wladomir
    +1
    Сегодня, 08:56
    То, что у окраины будет появляться все новое и новое оружие было понятно всем, кроме нашей верхушки. Везде и неоднократно писали, что затягивание так называемой "СВО", расчет на договорняки - это тупиковая линия поведения нашей верховной власти. Что все мы сейчас и наблюдаем.
  AK-1945
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 09:27
    @#$%^##@ Путин пошел искать красный фломастер.
  Мячик
    Мячик
    0
    Сегодня, 09:29
    Пора шведского посла вызывать в российский МИД с предупреждением "немного подрихтовать Стокгольм". Бриташкам и французам хватило одного предупреждения - про "ШтормШедоу" с тех пор не слышно.
  Макс1995
    Макс1995
    0
    Сегодня, 09:43
    Чтож.
    Одно можно сказать.
    Всевозможные СМИ, Эксперты, чиновники - что уверяли ,что запад украину бросит, ничего поставлять не будет поставлять, ослаб, все разворуют и никаких БПЛА не будет, и т.п. - хорошенько наварились на россиянах , безнаказанно втюхивали вранье, и видимо неприкасаемо продолжают это делать, уже с другими сказками. (типа Кадми)

    Ну а кто хоть чтото говорил против ,из известных и пипренных в свое время, - сидит (Стрелков), мертв (Пригожин).

    А в реале ,мы используем Иранские и китайские Бпла, Корейскую артилерию и пехоту, то только наивный лицемер будет заявлять , что укры не могут использовать индийские и натовские снаряды, Китайские и ейропейские БПЛА, ракеты, пво, и др. Склады мира заваплены всяким старьем, и ВПК радостно подсчитывают прибыля....
  Камалов
    Камалов
    +1
    Сегодня, 10:00
    Надо брать пример с Ирана, получается вся Европпа очень боится Ирана, даже не даёт разрешение амерекосам использовать свои территории, даже воздушное пространство.
    Россия сама заявляла, если во время боевых дествий какая либо страна поставляет оружие, то та сторона становится участником конфликта - тогда вытекает вывод значит её надо мочить чтобы и другие знали, чем такие дествия приведут.