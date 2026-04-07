Новые противокорабельные ракеты помогают Киеву бить по российской территории
На вооружении ВСУ появились новые противокорабельные ракеты иностранного производства, противник уже опробовал их, нанеся удары в ночь на 6 апреля по морской нефтегазовой платформе «Сиваш» в северной части Черного моря. Как пишут украинские ресурсы, речь идет о шведских ПКР Saab RBS-15.
Шведские мобильные комплексы береговой обороны, оснащенные противокорабельными ракетами RBS-15, поступили на вооружение украинской армии. Официального сообщения о передаче данных установок Киеву не было, но еще два года назад шведы обещали поставить Украине какое-то количество противокорабельных ракет.
Согласно имеющейся информации, ПКР RBS-15 имеет боевую часть массой около 200 кг, наведение на цель производится с помощью GPS, также ракета имеет активную радиолокационную ГСН. Дальность ударов ракет RBS-15 зависит от модификации. Более ранняя версия RBS-15 Mk III летит на 200 км, новейшая RBS-15 Mk IV Gungnir уже за 300 км. Кроме того, последняя модификация ракеты имеет возможность поражать наземные цели, что фактически приравнивает ее к крылатой ракете.
Как утверждают вражеские паблики, ВСУ уже применили шведские установки для ударов по российской нефтяной платформе «Сиваш» в северной части Черного моря, но о результатах информации нет. Наше Минобороны не подтверждает нанесение ударов, но и не отрицает.
