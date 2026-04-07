Над Хегсетом нависла угроза отставки: демократы зачищают окружение Трампа

Над Хегсетом нависла угроза отставки: демократы зачищают окружение Трампа

Демократы продолжают выбивать сторонников Трампа, стул закачался под главой Пентагона Питом Хегсетом. В Палате представителей Конгресса США обсуждается объявление импичмента главе Министерства войны.

Хегсет является наименее популярным членом правительства США и с очень большой вероятностью станет следующей целью демократов после уже отправленных в отставку со своих постов генпрокурора США Пэм Бонди и министра внутренних дел Кристи Ноэм. Идет постепенное ослабление позиций Трампа перед промежуточными выборами.



На данный момент демократы готовят к внесению на рассмотрение Палаты представителей статьи об объявлении импичмента главе Пентагона. В вину Хегсету ставят личное участие в руководстве военными операциями США в Иране. В демократической партии надеются, что выдвинутые обвинения и низкий рейтинг Хегсета после провалов в Иране позволят его снять с поста без каких-либо проблем.

Стоит отметить, что Пит Хегсет полностью поддерживает политику Трампа, в том числе и по Ирану. Слухи о его возможной отставке ходят уже не первый день. Из-за опасений потерять свою должность Хегсет уволил большое количество генералов, в том числе начальника штаба сухопутных войск США Рэнди Джорджа, который мог стать вероятным преемником главы Пентагона.
  Mouse
    Mouse
    +4
    Сегодня, 08:09
    Ножки стула уже подпилены....
    ASSAD1
      ASSAD1
      +1
      Сегодня, 08:20
      Недавно на ВО была статья что Трамп сам отправил в отставку и ген прокурора и министра ВД?
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 08:09
    Стул закачался под главой Пентагона Питом Хегсетом ❞ —

    — Никак пить опять начал ...
    Mouse
      Mouse
      +3
      Сегодня, 08:19
      Стул? belay wassat ...................
  Пупырчатый
    Пупырчатый
    +2
    Сегодня, 08:11
    Сильно высосано из пальца
  роман66
    роман66
    +4
    Сегодня, 08:16
    Некомпетентность правит миром. Назначенцы по принадлежности. Хорошо, что у нас не так
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 08:37
      Цитата: роман66
      Хорошо, что у нас не так

      У нас только ооочень компетентные суперспециалисты в своей области функционирования... feel
    Васян1971
      Васян1971
      0
      Сегодня, 10:07
      Цитата: роман66
      Некомпетентность правит миром.

      Миром правит не тайная ложа, а явная лажа.©
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:19
    Если Трамп захочет ,то дохлый номер у демократов с отставкой Хегсета . wassat Танки на улицы Америки - пока рановато .
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 08:23
    В Палате представителей Конгресса США обсуждается объявление импичмента главе Министерства войны.

    Начало положено. Давно, партийцы, предъявляя друг другу, договаривались на уступках. Сейчас вряд ли. Хегсет повод, закончат Трампом, а он ими. Ну и ладно. good laughing
  Дилетант
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 08:30
    Эх, Трамп, Трамп! Не умеешь ты о людях заботиться. Не ценишь. Дал задание - человек не справился - вон из правительства. Человек наделал на своем посту глупостей - вон из правительства. И при этом они еще не воруют и взяток не берут.
    Правда у них всех нет главного достоинства. Они все не из ̶П̶и̶т̶е̶р̶а̶ Нью-Йорка. feel
    Фразах
      Фразах
      +1
      Сегодня, 08:38
      И при этом они еще не воруют и взяток не берут.

      Очень спорное утверждение, которое до сих пор бередит незрелые умы. И еще они ходят по большой нужде розовыми бабочками.
      Дилетант
        Дилетант
        0
        Сегодня, 09:01
        И еще они ходят по большой нужде розовыми бабочками.

        Не знаю, вам виднее. Но можете привести хоть один пример прямой коррупции в администрации США за последние 50 лет?
        Фразах
          Фразах
          +1
          Сегодня, 09:33
          Не знаю, вам виднее.

          Это вам виднее, раз взялись за роль адвоката непогрешимой американской администрации. О прямой коррупции в любой главной администрации говорить смешно, не царское это дело, под раздачу попадают только стрелочники.
          Дедок
            Дедок
            0
            Сегодня, 09:48
            под раздачу попадают только стрелочники.

            вы, про судьбу бывшего министра транспорта?
          Дилетант
            Дилетант
            -1
            Сегодня, 10:03
            Согласен! Я за адвокатуру, вы за ассенизацию. Кому что интересно, тот на том и заостряет внимание.
        Alexey RA
          Alexey RA
          0
          Сегодня, 10:45
          Цитата: Дилетант
          Но можете привести хоть один пример прямой коррупции в администрации США за последние 50 лет?

          В США нет больше коррупции - её переименовали в лоббизм. smile
          А так был, помницца, случай, в Ираке, когда во время американской оккупации самые "вкусные" подряды в стране по чистому совпадению доставались компании "Халлибёртон", главный исполнительный директор которой в это время вице-президентствовал.
  Александр Переволоцкий
    Александр Переволоцкий
    0
    Сегодня, 08:34
    Так это понятно было с самого начала авантюры в Иране. Увольнение начальника штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджа - этому явное подтверждение. Соответственно, на Хегсета навесят "всех собак" по-любому.
  Ирек
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:50
    Хекзет не пропадёт , опять будет футбольные матчи комментировать.
  yuriy55
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 09:14
    Тема агрессии США и Израиля полностью затмила проблемы СВО...
    Такое впечатление, что наша победа зависит только от победы Ирана...
    Идёт планомерное и непрерывное уничтожение российского суверенитета на конкретных территориях (невозможность соблюдения законов РФ и обеспечения безопасности граждан РФ), а в Кремле делают вид, что чем-то озабочены...
    Пребывание во власти и новое избрание «Единой России» в ГД, чтобы можно было принимать антинародные законы, — вот основная забота...
    Seal
      Seal
      +1
      Сегодня, 09:44
      Цитата: yuriy55
      Тема агрессии США и Израиля полностью затмила проблемы СВО...
      Это тема в весьма значительной степени переключила на себя внимание всего Запада (плюс Япония, Южная Корея и др), за счёт подения внимания Запада к Украине. Что страшно бесит Зелёную соплю.
  carpenter
    carpenter
    +1
    Сегодня, 09:15
    Идет постепенное ослабление позиций Трампа перед промежуточными выборами.
    Медленно, но верно, демократы подрезают крылья Трампу.
  Кмет
    Кмет
    0
    Сегодня, 11:00
    Из-за опасений потерять свою должность Хегсет уволил большое количество генералов, в том числе начальника штаба сухопутных войск США

    Это ошибочное мышление, но просто скорее всего - сведение счетов. После отставки Хегсета (если такое случится) могут обратно позвать тех, кого он уволил.