Над Хегсетом нависла угроза отставки: демократы зачищают окружение Трампа

Демократы продолжают выбивать сторонников Трампа, стул закачался под главой Пентагона Питом Хегсетом. В Палате представителей Конгресса США обсуждается объявление импичмента главе Министерства войны.Хегсет является наименее популярным членом правительства США и с очень большой вероятностью станет следующей целью демократов после уже отправленных в отставку со своих постов генпрокурора США Пэм Бонди и министра внутренних дел Кристи Ноэм. Идет постепенное ослабление позиций Трампа перед промежуточными выборами.На данный момент демократы готовят к внесению на рассмотрение Палаты представителей статьи об объявлении импичмента главе Пентагона. В вину Хегсету ставят личное участие в руководстве военными операциями США в Иране. В демократической партии надеются, что выдвинутые обвинения и низкий рейтинг Хегсета после провалов в Иране позволят его снять с поста без каких-либо проблем.Стоит отметить, что Пит Хегсет полностью поддерживает политику Трампа, в том числе и по Ирану. Слухи о его возможной отставке ходят уже не первый день. Из-за опасений потерять свою должность Хегсет уволил большое количество генералов, в том числе начальника штаба сухопутных войск США Рэнди Джорджа, который мог стать вероятным преемником главы Пентагона.

