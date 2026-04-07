О глубине продвижения ЦАХАЛ в Ливане, и об ударах «Хизбаллы» по танкам Merkava
Израильские войска продолжают своё наступление в южном Ливане. Однако наступление это сталкивается со значительными трудностями. Причина трудностей – не собирающаяся поднимать руки вверх «Хизбалла».
С начала боевых действий (то есть, с марта) ЦАХАЛ взял под контроль, по одним данным, 210, по другим – 340 квадратных километров в южной части Ливана. Глубина продвижения почти за месяц при тотальном господстве в воздухе составила от 4 до 10 км. Сейчас передовые отряды израильских войск находятся у так называемой «второй линии деревень».
Напомним, что перед началом вторжения в Ливан министр обороны Израиля по фамилии Кац заявил о намерении фактически аннексировать все земли Ливана к югу от реки Литани. А это порядка 10% ливанской территории (1100 кв. км). Эти земли Исраэль Кац назвал «буферной зоной» - «зоной безопасности».
Тем временем ливанская «Хизбалла» заявляет об уничтожении очередных танков «Меркава» на своей территории. Это два израильских танка, которые подверглись атаке FPV-дронов в районе посёлка Айта-аш-Шаб примерно в 2 км от границы с Израилем.
Танки, которые находились рядом, в упор били по постройкам, даже не маскируя своего присутствия. В итоге стали лёгкой «добычей» ливанских дроноводов. «Хизбалла» утверждает, что экипажи ликвидированы. Командование ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.
С учётом среднего продвижения ЦАХАЛ в Ливане для полного выполнения задачи, обозначенной Кацем, израильской армии может понадобиться ещё около 2 месяцев.
