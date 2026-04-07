О глубине продвижения ЦАХАЛ в Ливане, и об ударах «Хизбаллы» по танкам Merkava

Израильские войска продолжают своё наступление в южном Ливане. Однако наступление это сталкивается со значительными трудностями. Причина трудностей – не собирающаяся поднимать руки вверх «Хизбалла».

С начала боевых действий (то есть, с марта) ЦАХАЛ взял под контроль, по одним данным, 210, по другим – 340 квадратных километров в южной части Ливана. Глубина продвижения почти за месяц при тотальном господстве в воздухе составила от 4 до 10 км. Сейчас передовые отряды израильских войск находятся у так называемой «второй линии деревень».



Напомним, что перед началом вторжения в Ливан министр обороны Израиля по фамилии Кац заявил о намерении фактически аннексировать все земли Ливана к югу от реки Литани. А это порядка 10% ливанской территории (1100 кв. км). Эти земли Исраэль Кац назвал «буферной зоной» - «зоной безопасности».

Тем временем ливанская «Хизбалла» заявляет об уничтожении очередных танков «Меркава» на своей территории. Это два израильских танка, которые подверглись атаке FPV-дронов в районе посёлка Айта-аш-Шаб примерно в 2 км от границы с Израилем.


Танки, которые находились рядом, в упор били по постройкам, даже не маскируя своего присутствия. В итоге стали лёгкой «добычей» ливанских дроноводов. «Хизбалла» утверждает, что экипажи ликвидированы. Командование ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

С учётом среднего продвижения ЦАХАЛ в Ливане для полного выполнения задачи, обозначенной Кацем, израильской армии может понадобиться ещё около 2 месяцев.
  1. Наводлом
    Наводлом
    +2
    Сегодня, 08:24
    Означает ли это, что Трамп, хочет он того или нет, ещё 2 месяца будет кошмарить Иран?
    1. Livonetc
      Livonetc
      +3
      Сегодня, 08:32
      Не означает.
      У него только 60 дней на ведение войны без одобрения конгресса.
      Осталось около 20ти дней.
      А там и судьбинушка Донни в тумане.
      1. Наводлом
        Наводлом
        +2
        Сегодня, 08:33
        Цитата: Livonetc
        Не означает.
        У него только 60 дней на ведение войны без одобрения конгресса.
        Осталось около 20ти дней.
        А там и судьбинушка Донни в тумане.

        Полагаете, что израильское лобби в Вашингтоне недостаточно влиятельное?
        1. Livonetc
          Livonetc
          +3
          Сегодня, 08:36
          Не в лобби дело.
          Лобби влиятельное.
          Но не всесильное.
          Да и скорее всего зуб на него давно точат другие, не менее влиятеььные силы.
          Это пауки в банке.
          И настал максимальный накал их противостояния.
          1. Наводлом
            Наводлом
            +1
            Сегодня, 08:39
            Цитата: Livonetc
            Не в лобби дело.
            Лобби влиятельное.

            Именно в нём.
            Во многом благодаря ему Израиль до сих пор присутствует на карте мира.
            1. Livonetc
              Livonetc
              +2
              Сегодня, 08:45
              Согласен.
              Но оно не всесильно и враоов у него мрожество, аак внутри США так и за пределаии.
              Например давний и заклятый враг Британия.
              А Донни трендец.
              Демократы его сожрут а стронники от движерия MAGA откажутся.
              Скоро рыжик станет хромой уткой.
              И несколько лет Израиль вообще рискует остаться на неплстоянном "довольствии" матраса.
              Апосля прийдут демократы.
              Биби снесут в самом Израиле.
              Ситуация вернется к статусу ни мира ни войны.
              Главное что бы на излете своих возможномтей рыжий клоун с ядеррой кнлпкой не наделал еще болен коупныэ ошибок которые чреваты катастрофой.
              1. Наводлом
                Наводлом
                0
                Сегодня, 08:50
                Вряд ли штаты станут запрягать другого сивого мерина на переправе.
                Скорее всего дадут рыжей бестии так или иначе закончить заваренную им кашу.
              2. WIS
                WIS
                +3
                Сегодня, 09:19
                Цитата: Livonetc
                Биби снесут в самом Израиле.

                Если не ошибаюсь, штаты "провалили третий раунд переговоров".
                Но на деле, это так нам кажется.
                Это с крейсером Москва, для чего он вышел в "предпоследний поход", можно поиграть в догадки.
                С загнивающим капитализмом заигрывать не стоит.
                Как не был плох СССР, но именно он своим существованием так или иначе сдерживал любое проявления воинствующей агрессии империалиста против человечества.
                "Всё" - говорят - "забудьте...". Но то, что он имел возможность препятствовать рождению войн мировых масштабов - это никому занять, к сожалению, не удалось.
                На БВ, да и не только, прямо или косвенно, но только одному "вождю" удаётся, казалось, не всегда, пусть время от времени, но постоянно сталкивать лбами "соседствующие друг с другом племя" до существенных масштабов.
                Сидеть и ждать, когда по реке проплывёт труп твоего врага..., на пятый год... recourse
              3. Serg Koma
                Serg Koma
                0
                Сегодня, 10:12
                Цитата: Livonetc
                Главное что бы на излете своих возможномтей рыжий клоун с ядеррой кнлпкой не наделал еще болен коупныэ ошибок которые чреваты катастрофой.

                Не знаю, фейк или нет, высказывание получило распространение в штатах.
                "Да, он идиот с нулевым уровнем здравого смысла и без навыков общения, но он мой сын. Я просто надеюсь, что он никогда не пойдет в политику. Он был бы катастрофой" -
                Мэри Энн Трамп.

                Мэри Энн Трамп (урождённая Маклауд,10 мая 1912 — 7 августа 2000), мать 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа.
      2. BrTurin
        BrTurin
        0
        Сегодня, 09:29
        Цитата: Livonetc
        У него только 60 дней на ведение войны без одобрения конгресса. Осталось около 20ти дней.

        как говорится - строгость законов смягчается необязательностью их исполнения
        президенты США неоднократно нарушали Закон о военных полномочиях". В частности, в 1981 году президент Рональд Рейган направил военный контингент в Сальвадор, не консультируясь и не представив доклад конгрессу. В 1999 году президент Билл Клинтон продолжил кампанию бомбардировок в Косово по истечении 60-дневного срока, указанного в законе. В 2011 году президент Барак Обама начал военные действия в Ливии без разрешения конгресса.... Конгресс не раз с неодобрением высказывался о президентах, которые, по его мнению, нарушали этот закон, но попытки передать дело в суд не увенчались успехом. В частности, в 2000 году Верховный суд отказался рассматривать дело о том, был ли нарушен закон во время военных действий в Югославии. https://ria.ru/20200109/1563220236.html

        скорее его прижмут не сроком, а финансами которые он запросил на продолжение
    2. knn54
      knn54
      0
      Сегодня, 08:46
      Разоружение "Хезболлы»" НИЧЕГО не даст-Израиль найдет другие поводы. Ибо плодородные земли юга Ливана давно манят иудеев
  2. Военком77
    Военком77
    -3
    Сегодня, 08:27
    Это все хорошо, но зачем беспокоится за ЦАХАЛ если мы сами как то не очень быстро продвигаемся на Украине?
    1. Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 08:48
      Цитата: Военком77
      Это все хорошо, но зачем беспокоится за ЦАХАЛ если мы сами как то не очень быстро продвигаемся на Украине?


      Беспокоиться за ЦАХАЛ всё же стоит.Похоже что Зеленский в своём недавнем турне в Турцию и Сирию решил сотрудничать с последней в сфере безопасности, разумеется за деньги.А кто угроза для нынешней Сирии?Израиль с его планами расширить свою территорию за счёт нынешних территорий Ливана,Сирии.А что же может предложить Зеленский нынешней Сирии,озаботившейся угрозой со стороны Израиля?Дроны.Пример.
      Телеграм-канал «Свидетели Байрактара» при этом отмечает, что значительно выросло количество барражирующих боеприпасов противника, которые охотятся на технику в радиусе 100 км от ЛБС.«Противник комбинирует дешевые массовые ударники с дорогими зарубежными аналогами. Все что может лететь и поражать движущуюся технику — противник моментально масштабирует и применяет на фронте. Установка противодроновых сеток на Донецкой кольцевой дороге – маркер того, что все серьезно», — пишут авторы.
      Так что дроны с радиусом поражения 100 км для Израиля будут представлять серьезную опасность.
      1. Военком77
        Военком77
        0
        Сегодня, 08:58
        Это все прекрасно, но как это поможет нам? Почему мы противодронные сетки под Донецком устанавливаем на пятый год войны? Может лучше об этом беспокоится, а не о том как евреи медленно продвигаются в Ливане.
    2. WIS
      WIS
      +1
      Сегодня, 09:23
      Цитата: Военком77
      зачем беспокоится за ЦАХАЛ если мы сами как то не очень

      - какие будут предложения?
  3. tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:30
    А у Трампа кстати есть вариант оставить один на один Израиль со своей агрессией ,обвинив во всём трусов из Европы.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 08:34
      Это два израильских танка, которые подверглись атаке FPV-дронов
      21 танк уже сожгли, плюс еще два ! good
      1. Военком77
        Военком77
        0
        Сегодня, 08:53
        Цитата: Uncle Lee
        Это два израильских танка, которые подверглись атаке FPV-дронов
        21 танк уже сожгли, плюс еще два ! good


        Ого, 23 танка сожгли. Плохо наверно дела у ЦАХАЛА идут, будут скоро ливанские бабкосела мясными штурмами брать.
  4. Livonetc
    Livonetc
    0
    Сегодня, 08:30
    "для полного выполнения задачи, обозначенной Кацем, израильской армии может понадобиться ещё около 2 месяцев."
    А может и больше.
    А может и отползут.
    Как знать.
    Ситуация может и стремительно измениться.
  5. Аскер
    Аскер
    +2
    Сегодня, 08:32
    Странно, сионисты обычно очень гибко перенимают опыт и с лёгкостью воруют чужие идеи, а тут никакой противодроновой подготовки, вперёд как в 60е годы? Или сами поверили в свою же рекламу Меркавы, лучший, непробиваемый итд..
    1. APASUS
      APASUS
      +1
      Сегодня, 08:37
      Цитата: Аскер
      Странно, сионисты обычно очень гибко перенимают опыт и с лёгкостью воруют чужие идеи, а тут никакой противодроновой подготовки, вперёд как в 60е годы?

      Времена и цели меняются. Сейчас вся страна занимается спасением Нетаньяху от тюрьмы ,а ему плевать собственно на всех
  6. alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 08:35
    Цитата: Наводлом
    Трамп, хочет он того или нет, ещё 2 месяца будет кошмарить Иран?

    Для начала ему надо это согласовать с Конгрессом. laughing 28.04.2026 его спросят.
    Не все так просто у сионистов идет... С учётом их неба.
  7. g_ae
    g_ae
    -1
    Сегодня, 08:36
    Молодцы Хизбалла. Бьют сионистскую гадину.
  8. tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:55
    Почему нет мангалов на Меркавах - это к специалистам .Может мангалы создают помехи " датчикам" на башня,если есть такие . no
    1. Pleiades
      Pleiades
      +1
      Сегодня, 10:05
      The Israeli regimes tanks have a small radar, computer and a missile ejector on them for close defense ("Trophy"), putting a grill over it conflicts = making it useless.
      It's either relying on grills, or on that system, and chosing the first would be like a signal to the world "cheap grills do a better job than our expensive system".
  9. tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:18
    Цитата: Pleiades
    The Israeli regimes tanks have a small radar, computer and a missile ejector on them for close defense ("Trophy"), putting a grill over it conflicts = making it useless.
    It's either relying on grills, or on that system, and chosing the first would be like a signal to the world "cheap grills do a better job than our expensive system".

    Легко читаем в России ,спасибо .
  10. Пупырчатый
    Пупырчатый
    +1
    Сегодня, 10:25
    На деле очень много рассуждений как Хезболла побеждает и героически сражается. По факту Израиль планомерно зачищает линии обороны. На текущий момент 13 погибших при более чем тысячи человек у Хезболлы. В ряде мест ЦАХАЛ дошел до Литани. По ракетам оценка что у Хезболлы есть запас в пару десятков тысяч, в текущем темпе может бить где-то около пары месяцев. В основном пытаются бить по наступающим подразделениям. Уничтожение это хорошее заявление, но в основном - максимум поражение. ЦАХАЛ достаточно оперативно машины восстанавливает.
    1. Аскер
      Аскер
      0
      Сегодня, 10:50
      Вполне нормальный расклад, между по сути партизанами и регулярной армией.
  11. Романенко
    Романенко
    0
    Сегодня, 11:05
    С учётом среднего продвижения ЦАХАЛ в Ливане для полного выполнения задачи, обозначенной Кацем, израильской армии может понадобиться ещё около 2 месяцев.

    Надеюсь, все участники вторжения из ЦАХАЛ получат "постоянную прописку" на территории Ливана в безымянных могилах и не за 2 месяца, а гораздо быстрее.