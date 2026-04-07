В Пермском крае вооруженный ножом ученик 9-го класса напал на учителя

Очередное ЧП с участием школьника произошло в Пермском крае. Как сообщают российские ресурсы, 17-летний ученик школы №5 города Добрянка напал с ножом на учительницу.

Новый инцидент с применением школьником оружия случился сегодня утром в Пермском крае. Ученик 9-го класса напал с ножом на своего классного руководителя. Школьник поджидал преподавателя у школы, не заходя в само здание, после чего нанес несколько ударов ножом. Педагога в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, из Перми вылетел борт санавиации с мультипрофильной командой врачей.



На месте работают правоохранители, школьник задержан. По имеющейся информации, он хорошо знаком полиции, поскольку стоит на учете в правоохранительных органах. Из-за неуспеваемости его оставляли на второй год.



Предварительно, инцидент случился из-за того, что преподаватель не допустила школьника к сдаче экзаменов, у него были большие проблемы с учебой. Как утверждается, у 17-летнего ученика была личная неприязнь к 55-летней учительнице, которая не только была классным руководителем, но и преподавала русский язык и литературу.
    APASUS
    Сегодня, 08:34
    Хорошо был знаком полиции - просто шедевр ! А куда смотрят ,хорошо что он не принес тротил в школу
      moreman78
      Сегодня, 08:36
      Хорошо был знаком полиции - просто шедевр ! А куда смотрят ,хорошо что он не принес тротил в школу

      Ну так наши правоохранители работают по принципу: нет тела - нет дела, когда убьют - тогда и начинают работу. Ни о какой профилактики преступности и речи нет!
        ЖЭК-Водогрей
        Сегодня, 08:42
        Цитата: moreman78
        Ни о какой профилактики преступности и речи нет!

        С зарплатой в 50 т.р. в полицию никто не идет работать. Нищенские выплаты привели к оттоку кадров. Дичайший некомплект, в том числе в инспекторов по делам несовершеннолетних.
          Nexcom
          Сегодня, 08:44
          нехватка кадров в полиции по Уралу почти 50% как писали недавно в нашей местной прессе..... опера чуть ли не в три смены пашут.
            K._2
            Сегодня, 08:47
            за 50 т.р. в регионах очереди в полицию не наблюдается, работа трудная, платят мало, риски большие, контингент тоже такое себе
          valek97
          Сегодня, 09:04
          С любой зарплатой там нечего делать, если правоохранителям и пед составу не дают инструмента и выламывают руки за показатели
        сайгон
        Сегодня, 08:50
        Простите а что могут полицаи сделать с таким ушлепком ? Ну вот что ? В советское время или на малалетку могли пристроить или в опорнике малость подрасказать в чем не прав и чего не делать. В школе нужна палочнаяч дисциплина именно розги за тяф в сторону учителя . Тяф и на хрен со школы и прощай образование и все в перет в блогеры хотя.
          Наводлом
          Сегодня, 08:55
          В первой части согласен с вами.
          Во второй - готов поспорить.
          Педагогический состав тоже ныне не блещет.
          И чтобы дать учителям условные палки в руки нужно их подтянуть на должную высоту.
            сайгон
            Сегодня, 09:01
            Так надо подымать учителя на уровень чиновника и выше . Не забвенный Бисмарк после раскатывания Франции в блин тонкий прямо указал что всем успехам Германия обязанна школьным учителям. ( а там тогда была в школе палочная дисциплина и голодовки для тупеньких и шустреньких)
              Наводлом
              Сегодня, 09:02
              Безусловно.
              Звание учителя должно быть на той высоте, которая бы соответствовала ожиданиям, возлагаемым на него, и значимости его в обществе.
              Увы, сегодня учителя не пользуются уважением государства и общества.
              topol717
              Сегодня, 09:26
              Цитата: сайгон
              а там тогда была в школе палочная дисциплина и голодовки для тупеньких и шустреньких
              Этому индивиду было 17 лет, и 9й класс школы. Т.е. он минимум дважды оставался на 2й год. Учиться с младшими детьми уже унижение, а тут уже слишком большая разница в возрасте. Парень скорее всего просто хотел покинуть школу, но его оттуда не отпускали. Вопрос, зачем его там держать? 17!!! лет его хотели в 3й раз оставить на 2й год????
              Монтесума
              Сегодня, 09:26
              Цитата: сайгон
              Не забвенный Бисмарк после раскатывания Франции в блин тонкий прямо указал что всем успехам Германия обязанна школьным учителям.

              "Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники." (с)
            Алексей Алексеев_5
            Сегодня, 10:18
            В любом учебном заведении при батюшке царе был специальный дядька поровший нерадивых по записке от преподавателя.Даже в гимназиях.Сейчас это дело можно бы возложить на охранников.Один чёрт эти лбы ни черта полезного не делают.И никуда учителя подтягивать не надо
              Наводлом
              Сегодня, 10:25
              Цитата: Алексей Алексеев_5
              В любом учебном заведении при батюшке царе был специальный дядька поровший нерадивых по записке от преподавателя.Даже в гимназиях.Сейчас это дело можно бы возложить на охранников.Один чёрт эти лбы ни черта полезного не делают.И никуда учителя подтягивать не надо

              Дело ваше.
              Хотите - отдавайте своих детей на порку охранникам.
          spectr
          Сегодня, 09:50
          Имхо, нужна трехступенчатая школьная система, как было когда-то. Не хочешь учиться - читать/считать научили и пинком из школы после 5 или 6 класса. Дальше получает профобразование и на работу. В итоге ребенок сам не мается в школе и другим не мешает учить/учиться.
        frruc
        Сегодня, 08:54
        поскольку стоит на учете в правоохранительных органах.

        Почему этот "ученик" обучался в нормальной школе, если он тяги к обучению не проявлял и где-то там еще состоял. Для таких существуют специализированные учебные заведения. Теперь родители подростка пусть молятся и готовятся, в лучшем случае, к реабилитации учителя, а их сынок готовится в колонию.
          Nexcom
          Сегодня, 09:05
          скорее они сами за дела своего отпрыска туда пойдут - он несовершеннолетний и малолетка....
            frruc
            Сегодня, 11:05
            Nexcom
            он несовершеннолетний и малолетка....

            Видно какие родители, такой и отпрыск. Если 14 лет есть, то подсуден. Если только мед комиссия не докажет, сто он шизофреник.
          faiver
          Сегодня, 09:17
          Теперь родители подростка пусть молятся и готовятся, в лучшем случае, к реабилитации учителя
          - реабилитации не будет, учитель скончалась....
          Wratch
          Сегодня, 09:21
          Умерла учительница. Таких идиотов,вместе с родителями ...
          AdAstra
          Сегодня, 09:56
          Умер учитель.""""""
          commbatant
          Сегодня, 10:29
          Цитата: frruc
          Почему этот "ученик" обучался в нормальной школе, если он тяги к обучению не проявлял и где-то там еще состоял.

          В нормальных школах сейчас обучаются и такие "ученики", и дети "иностранных специалистов", и отсталые в развитии и инвалиды. Чтобы отправить школьника в специализированное учебное заведение, надо комиссию создавать и не только из учителей.
          В данном случае, "ученика" хотели довести до весны и выдать справку в мае.
          Директор побоялся наверное его исключать, чтобы он и его родители не пошли жаловаться в прокуратуру, омбудсмену по правам ребенка, Роспотребнадзор да и еще кучу куда из-за препятствия в получении основного общего образования, зачем директору проблемы, а ту которую зарезали наверное не жаловалась директору в письменном виде на "ученика". Но думаю старшие товарищи из управления образования от греха уволят директора "за отсутствие контроля", да и охраннику нервы менты потрепят, т.к. учителя на территории у школы зарезали, а он обходы не делал, а прокурорские нервы потрепят ин-рше по делам несовершеннолетних за отсутствие "контроля и чуткости".
          Родители "ученика" теперь могут готовятся к гражданскому иску от родственников учителя, в т.ч. за потерю кормильца.
          Тут все зависит от родственников учителя и общественного резонанса, а то СК может весь Край встряхнуть.
        AdAstra
        Сегодня, 09:54
        А какая должна быть у них профилактика? На цепь возле себя посадить или что? Наши законодатели налепили обязанностей, а вот прав не дали.
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 08:37
      Провал в системе воспитания молодежи даёт о себе знать.
        Nexcom
        Сегодня, 08:42
        Увы, это даже не провал. Это полное отсутствие как таковой системы воспитания. Сейчас не воспитывают, сейчас как озвучили - оказывают образовательные услуги. А куда там унесёт молодежь и подростков - никого не колышет. Вот и результат подхода делать всё по аналогии с Западом. До расстрелов в школах мы уже тоже докатились....
          Монтесума
          Сегодня, 09:32
          Цитата: Nexcom
          Сейчас не воспитывают, сейчас как озвучили - оказывают образовательные услуги.

          Так же и медицинские услуги. Не приемлю этого дурацкого словосочетания. Услуги оказывают слуги, в моём диванном понимании. Это просто унизительно воспринимается.
            Васян1971
            Сегодня, 09:56
            Цитата: Монтесума
            Услуги оказывают слуги, в моём диванном понимании. Это просто унизительно воспринимается.

            "Слуги народа" с этим не согласны!
          Goldmitro
          Сегодня, 09:37
          [Nexcom
          Это полное отсутствие как таковой системы воспитания.

          У нас нет никакой идеологии кроме благостной, примитивной идеологии кота Леопольда - давайте жить дружно!
            Essex62
            Сегодня, 11:03
            Ага,вы этим Леопольдам попробуйте хабар выдернуть из лап.
          Alexey RA
          Сегодня, 10:37
          Цитата: Nexcom
          Увы, это даже не провал. Это полное отсутствие как таковой системы воспитания. Сейчас не воспитывают, сейчас как озвучили - оказывают образовательные услуги.

          Опять перекладываем задачи воспитания с семьи на школу? wink
          Да и как школе нынче воспитывать? Все же свободные личности, чуть что - мамочка прибежит с криками "на кровиночку наговаривают, он мухи не обидит, да, он сложная личность - ну так ищите к нему подходы, не смейте даже голос повышать, да я на вас в суд подам!". А дома после этого "да не слушай ты их - ты меня слушай, да что они знают, какой нормальный человек пойдёт в школу работать, неудачники они все - вот и срываются на вас".
        ЖЭК-Водогрей
        Сегодня, 08:44
        Цитата: Sky Strike fighter
        Провал в системе воспитания молодежи даёт о себе знать.

        Этого пацана как подрастет направить на СВО штурмовать посадки, там хинзиры ему за пару недель вынесут приговор и приведут в исполнение на месте. Дрон с фугасной боевой частью его исправит.
          eon eon
          Сегодня, 10:21
          участие в СВО- наказание? Что за хрень??
      carpenter
      Сегодня, 08:43
      Цитата: APASUS
      А куда смотрят ,хорошо что он не принес тротил в школу

      Я учился в школе в 70-е годы, но не помню, чтобы в школах творился такой без предел.
      Не было ни какой охраны, только одна техничка, которая убирала и давала звонки на перемены.
        Nexcom
        Сегодня, 08:45
        именно так. никакой охраны в моё время и никакого беспредела не было среди школьников. пакостили конечно (ну а как без этого то) но такого как сейчас - не было.

        зы даже на НВП. laughing хотя подполковника иногда поддевали.
        Добрый злыдень
        Сегодня, 09:31
        Цитата: carpenter
        Не было ни какой охраны, только одна техничка, которая убирала и давала звонки на перемены.

        И эта техничка могла мокрой тряпкой призвать к порядку любого шпаненка.
        30 вис
        Сегодня, 09:48
        Цитата: carpenter
        Цитата: APASUS
        А куда смотрят ,хорошо что он не принес тротил в школу

        Я учился в школе в 70-е годы, но не помню, чтобы в школах творился такой без предел.
        Не было ни какой охраны, только одна техничка, которая убирала и давала звонки на перемены.

        Дрались между собой конечно . И носы ломали , и рёбра . Но , что бы поднять руку на учителя ... нет такое было невозможно представить . Родители и общество прививали глубочайшее уважение к профессии учителя .
        lutikovvn
        Сегодня, 10:36
        Сказки рассказываете с розовыми соплями. И булинг был между школьниками. И второгодники доводили учителей до истерик и больничных коек. Все это было. Но еще были и отголоски авторитета Учителя. Было значимость высшего образования. Со скрипом, но работали социальные лифты. Нужно было вырваться из своего Зажопинска. Это как то и спасало ситуацию.
      AVA77
      Сегодня, 08:55
      А если хорошо знаком, то что? Писюн отрезать?
        Hitriy Zhuk
        Сегодня, 09:04
        Цитата: AVA77
        Писюн отрезать?

        Хорошая идея.
        Если отрезать писюны сумашедшим, идиотам и АУЕшникам - обшество или станет стремиться стать лучше или вымрет.
          AVA77
          Сегодня, 09:26
          Общество разделица на два лагеря. будет хаос.
            Essex62
            Сегодня, 11:07
            А то оно сегодня не монолит.
          Виктор Ленинградец
          Сегодня, 10:16
          Это уже было. В Германии 1933-1945 гг.
          Принудительная стерилизация умственно неполноценных представителей арийской расы.
      Xenon
      Сегодня, 09:02
      А куда смотрят ,хорошо что он не принес тротил в школу
      Принес бы и тротил, если бы он у него был wink
      Не_боец
      Сегодня, 09:09
      Школьные стрельбы и взрывчатку проносят другие, с противоположной стороны. Этот альфа решает свои проблемы по другому, как видно.
    7. Комментарий был удален.
    Аркадий007
    Сегодня, 08:38
    Логичное продолжение политики Минпросвещения запрета ставить двойки ученикам и отчислять за неуспеваемость.
    Жуйте сопли дальше.
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 08:42
      Как всегда делают вид что всё якобы хорошо.И перечисленные вами меры как раз для создания видимости что всё якобы хорошо.Это уже система.Универсальный подход ко всем накопившимся проблемам.Не решать их,а ретушировать, маскировать ,пуская всё на самотёк.
    2. Комментарий был удален.
      Nexcom
      Сегодня, 08:59
      Так и студентам сейчас тоже низзя бананы ставить! ввели дурацкую балльную систему чтобы не оскорблять тонкую душу студента словом "неуд". laughing
    Владимир М
    Сегодня, 08:44
    Этому уроду место в тюрьме пожизненно, а не в школе.
    Уже не получится с него Человека.
      frruc
      Сегодня, 09:05
      Владимир М
      Этому уроду место в тюрьме пожизненно

      Судя по его фото (физиономию заретушировали) это действительно так. Толку от такого пацанчика будет мало, будущий рецедивист.
    Наводлом
    Сегодня, 08:46
    Проблем в системе образования накопилась критическая масса.
    Это и перегруженность учеников.
    И малоэффективная организация учебного процесса.
    И падение уровня профессиональной подготовки педагогическогг состава.
    И отказ от воспитательной роли учебных заведений.
    На фоне всеобщего падения нравов экстренные меры для спасения молодёжи и будущего страны нужно было принимать сколько-то лет назад, когда звонки звенели уже вовсю.
    Сейчас потребуются поистине героические усилия.
      Nexcom
      Сегодня, 08:55
      ... ещё и воспитывать поганцев за ЗП в 45-50 тыщ.... и это когда подработка (берут дополнительные часы на преподавание, и классное руководство (чтобы хоть озвученные РОССТАТом "средние" ЗП в 80-90-100 тыщ были), и отчёты всякие (показатели надо выдавать со всякими графиками и прочим) и что - разорваться за всё вот такое простому преподавателю то? многие плюют и уходят. молодых в школу - не затащишь под дулом пистолета.....
        Наводлом
        Сегодня, 08:59
        Воспитание - это не столько усилия учителей, сколько выстроенная система.
        Где не а последнюю очередь имеют значение кнут и пряник.
        Где работают ясные и чёткие правила и ограничения, права и обязанности.
        В системе не нужны никакие сверхусилия.
        Сверхусилия нужны там, где система разрушена.
        А эти "поганцы" - наши дети.
        Это наше упущение, их родителей.
        Когда научимся спрашивать с аебя, тогда и жизнь изменится в лучшую сторону.
          Nexcom
          Сегодня, 09:03
          Так в том то и дело что система и контроль - разрушены ! И это к сожалению так.
          Родители сами воют - им тоже на 2-3 подработках иногда приходится крутится. И когда им успевать всё? Детишки предоставлены самим себе и дерьму из интернета. И это так.
          Мы - другие потому что у нас интернета и вседозволенности НЕ БЫЛО.
          А сейчас слова не скажи и замечания лишний раз не сделай - затаскают отпрыски по судам (и такое есть)
        Ady66
        Сегодня, 09:08
        Существует старая поговорка: "Если учитель работает на ставку, то ему кушать нечего, а если на две - то некогда"
          Nexcom
          Сегодня, 09:08
          К сожалению - именно так. Верно сказано.
    Ирек
    Сегодня, 08:47
    Теперь свои лучшие годы проведёт в компании злобных мужыков в чёрных робах , а не симпатишных девочек в мини юбках.
    alexputnik17
    Сегодня, 08:50
    Цитата: Аркадий007
    Логичное продолжение политики Минпросвещения запрета ставить двойки ученикам и отчислять за неуспеваемость.

    yes угу. Сейчас этому упырю дадут до 15. Потом условно-досрочное и он этого препода (здоровья ей) и вокруг себя может опять всë кошмарить.
      Nexcom
      Сегодня, 08:52
      ему не могут дать пятнашку - подросток. скорее спишут в заведение для трудных. и всё. а дальше могут и скостить. многие из этой малолетней шпаны когда наезжают - так и в наглую заявляют - типа а чо мне сделают, я малолетка.
      AdAstra
      Сегодня, 09:59
      Максимальный срок наказания для несовершеннолетних по УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы.
    Абросимов Сергей Олегович
    Сегодня, 08:53
    Цитата: moreman78
    Ну так наши правоохранители работают по принципу: нет тела - нет дела, когда убьют - тогда и начинают работу. Ни о какой профилактики преступности и речи нет!


    Простите, я, вероятно что-то попустил... А о какой именно профилактике может идти речь???
    Ну вызовут/приведут этого недоросля в детскую комнату милиции или как там на сегодня называется это подразделение, в очередной (какой по счету) раз проведут с ним душеспасительную беседу на тему что такое хорошо и что такое плохо и... и все. И отпустят с миром...
    Так скажите, что же этому молодому человеку мешает в дальнейшем браться за нож...
    Он же прекрасно понимает, что ему ничего, ну абсолютно ничего, не будет! Он безнаказан!
    Абсолютная безнаказанность рождает абсолютную вседозволенность. Результат мы видим.
    Однако, прошу обратить внимание на следующее:
    1. Статус учителя чрезвычайно низкий, зарплата копеечная, реальность сложилась так, что учитель абсолютно беззащитен как перед родителями, родительскими комитетами, так и перед самими школярами. Это факт!
    2. Родители фактически отказываются от исполнения своих прямых родительских обязанностей прямо и публично заявляя - воспитывать и учить наших детей обязана школа! При этом родители не несут никакой ответственности ни за подобные высказывания, ни за действия их детей...
    Ну и что мы после этого хотим получить?
    yuriy55
    Сегодня, 08:54
    В Пермском крае вооруженный ножом ученик 9-го класса напал на учителя

    Вот это и есть результаты безнаказанности и вседозволенности...
    Слов нет...Негодяй должен на всю жизнь запомнить, что можно и чего нельзя...Не запомнит - пусть гниёт на рудниках...
    Hitriy Zhuk
    Сегодня, 09:02
    17-летний ученик

    @
    Ученик 9-го класса


    Это скока лет надо на вторые года оставаться?
    Так то 16-17 это уже из 11 класса выпуск...
      0
      Сегодня, 10:23
      Чего-то не понял:
      Сейчас девятый класс заканчивают в 15 - 16 лет. Так что один раз на второй год остался. И ещё имел какую-то тягу к знаниям, раз хотел сдавать экзамены.
      А насчёт родителей - вопрос!
      Многие на своего чадушку влияние утратили. Далее - улица и зона.
    rocket757
    Сегодня, 09:06
    Увы, онижедети... ещё долго будут проявлятся последствия такой... глупости, наверно, хотя происходящее имеет последствия далёкие от "детских шшалостей"...
    Мне вспомнился советский фильм, когда прозвучала фраза про те времена, когда "дети ещё слушались родителей"!!!
    Растерять основы, критерии воспитания подростающего поколения, это опасно но для любого общества, любой страны!!!
    Если вы/мы не будем воспитывать своих потоков как должно, их воспитанием займут я другие и... НАМ, НИКОМУ это не понравится, потом и очень скоро! soldier
    multicaat
    Сегодня, 09:14
    не знаю как люди оценивают эту ситуацию, но агрессию хулиганов часто вызывает высокомерие преподавателей в общении и не желание общаться по-человечески.
    Если бы преподаватель счел за труд донести, что не его недовольство, а поступки ученика оставили его на второй год, сомневаюсь, что инцидент имел бы место быть.
    По крайней мере у нас в школе, когда я сам учился, четко прослеживалась разница в отношении хулиганов к преподавателям как раз в зависимости от стиля их общения.
    faiver
    Сегодня, 09:21
    ну вот и еще один цветок жизни расцвел....... am
    Сергей28
    Сегодня, 09:26
    К большому горю родственников, учитель скончалась. А выродок должен сесть, а лучше расстрелять. Толку с него точно уже не будет.
    operafan
    Сегодня, 09:39
    Умерла....

    Теперь, главное, чтоб этот отморозок оттарабанил весь срок в тюрьме, а не ушел на СВО
    Юн Клоб
    Сегодня, 09:40
    Пожурят и назад в класс.
    AdAstra
    Сегодня, 09:48
    Пострадавшая от этого выродка учитель, к сожалению, умерла. sad Надо возвращать пенитенциарную систему СССР для несовершеннолетних, где спецшкола, если не понятливый то колония для несовершеннолетних, а так и обычная колония и вся жизнь тюрьма. Правильно что учителя уовлняются и бегут из школ.
    Холостой_пистон
    Сегодня, 09:57
    Я семь лет хожу на родительские собрания, и вы просто не представляете во, что эти управленцы от министерства образования превратили среднюю школу, разрушили полностью ранее лучшее в мире среднее образование. Думаю, что подобное никогда не случится в школе куда ходят отпрыски детей членов правительства и сотрудников аппарата президента.
    igorra
    Сегодня, 09:57
    Маленькие зарплаты, незащищенность государством, низкая привлекательность профессии, нехватка людей и самое главное - полиция плоть от плоти нас родимых, со всеми нашими тараканами, хотелками, социопатией и т. д. Ну и вишенка - законы, защищающие в первую очередь злодеев и уродов. Есть желающие пойти в полицию?
    Matsur
    Сегодня, 10:01
    А давайте ему срок максимальный, чтобы самые интересные годы жизни он провел в тюрьме? Выходит, а там уже и 40 подходит.
    Lynx2000
    Сегодня, 10:15
    Для 17-ти лет, "сидеть" в 9 классе, это уже слишком, чтобы держать такого, наверное дважды второгодника.
    Мне 17 лет исполнилось как раз в канун окончания 11-го класса.
    Есть конечно вопрос к организации безопасности в этом учебном заведении...
    Однако, многие в этой теме пеняют на бездействие правоохранительных органов. А много ли здесь, среди участников - комментаторов ВО имевших опыт ОРД, дознания или работы в ПДН?
      Виктор Ленинградец
      Сегодня, 10:54
      У меня внук - отличник, заканчивает 9-й класс. Только что исполнилось 16 лет, нигде не второгодничал, так что не понятно, что это за 11-й класс в 17 лет. Для этого либо в пять лет нужно пойти в школу, либо сдавать экстерном.
    alexputnik17
    Сегодня, 10:41
    Цитата: AdAstra
    Максимальный срок наказания для несовершеннолетних по УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы.

    В ст. 88 УК РФ говорится о несовершеннолетних до 16...ну да ладно..
    Посидит чуть, по головке погладят, по попке пошлепают и на волю, людей кошмарить. Может УДО ещё дадут за виртуозное мытье полов. Преподов резать, это Вам не шкафы железнодорожные жечь.
    Гарант в прошлом веке сказал: привести УК в соответствие...Некогда Думцам. wassat
    Романенко
    Сегодня, 11:02
    В Пермском крае вооруженный ножом ученик 9-го класса напал на учителя

    Борьба за равноправие неадекватов с нормальными детьми еще и не туда заведет. Людоедов не пробовали адаптировать в нормальные школы под названием нестандартно питающиеся?
    Если за пацаном сопливым тянется такой "щлейф" вопрос к органам образования - А что он делает в простой школе?
    vet
    Сегодня, 11:02
    Я и все мои знакомые каждый год пишем на прямую линию Путина вопросы по катастрофической ситуации школе. И каждый раз слышим заранее согласованные и отредактированные "вопросы ни о чем". и видим каких-то неадекватных деятелей с плакатами вроде "хочу жениться". Просто стыдно было на последней Прямой линии - и за благостно улыбающегося Путина с его каменной пятой точкой , и за спрашивающих.