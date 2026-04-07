В Пермском крае вооруженный ножом ученик 9-го класса напал на учителя
Очередное ЧП с участием школьника произошло в Пермском крае. Как сообщают российские ресурсы, 17-летний ученик школы №5 города Добрянка напал с ножом на учительницу.
Новый инцидент с применением школьником оружия случился сегодня утром в Пермском крае. Ученик 9-го класса напал с ножом на своего классного руководителя. Школьник поджидал преподавателя у школы, не заходя в само здание, после чего нанес несколько ударов ножом. Педагога в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, из Перми вылетел борт санавиации с мультипрофильной командой врачей.
На месте работают правоохранители, школьник задержан. По имеющейся информации, он хорошо знаком полиции, поскольку стоит на учете в правоохранительных органах. Из-за неуспеваемости его оставляли на второй год.
Предварительно, инцидент случился из-за того, что преподаватель не допустила школьника к сдаче экзаменов, у него были большие проблемы с учебой. Как утверждается, у 17-летнего ученика была личная неприязнь к 55-летней учительнице, которая не только была классным руководителем, но и преподавала русский язык и литературу.
