Киев снова атаковал порт Усть-Луги на Балтике, нанеся удар под утро
Пока Зеленский заявляет об энергетическом перемирии, украинские беспилотники продолжают атаковать топливно-энергетическую структуру России. Согласно информации на утро вторника, 7 апреля, снова нанесены удары по порту Усть-Луга на Балтике.
Бандеровский режим атаковал Ленинградскую область, нанеся удары по порту Усть-Луга. Атака началась под утро, всего, по данным военных, было сбито 19 беспилотников самолетного типа, власти региона заявляют о 22-х. Украинские ресурсы со ссылкой на Воздушные силы утверждают о повреждении нефтяных терминалов в порту и вспыхнувшем пожаре, наши этого не подтверждают.
Также была атакована Воронежская область, военные говорят, что сбили 11 дронов, власти региона сообщают о 16-ти. Повреждены несколько частных домов, а также склад одного из предприятий. В результате ожоги получил сторож, он находится в больнице. В самом Воронеже наблюдались проблемы с интернетом.
Во Владимирской области в ходе атаки один из украинских беспилотников ударил по двухквартирному дому. В результате погибли три человека, включая семилетнего мальчика. Пятилетнюю девочку с ожогами доставили в больницу. Как подчеркнул губернатор региона, враг целенаправленно бил по гражданским объектам.
Также украинские беспилотники сбивались над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Пензенской областями и над Краснодарским краем. Еще один перехватили над Черным морем.
