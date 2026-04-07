Киев снова атаковал порт Усть-Луги на Балтике, нанеся удар под утро

Пока Зеленский заявляет об энергетическом перемирии, украинские беспилотники продолжают атаковать топливно-энергетическую структуру России. Согласно информации на утро вторника, 7 апреля, снова нанесены удары по порту Усть-Луга на Балтике.

Бандеровский режим атаковал Ленинградскую область, нанеся удары по порту Усть-Луга. Атака началась под утро, всего, по данным военных, было сбито 19 беспилотников самолетного типа, власти региона заявляют о 22-х. Украинские ресурсы со ссылкой на Воздушные силы утверждают о повреждении нефтяных терминалов в порту и вспыхнувшем пожаре, наши этого не подтверждают.



Также была атакована Воронежская область, военные говорят, что сбили 11 дронов, власти региона сообщают о 16-ти. Повреждены несколько частных домов, а также склад одного из предприятий. В результате ожоги получил сторож, он находится в больнице. В самом Воронеже наблюдались проблемы с интернетом.

Во Владимирской области в ходе атаки один из украинских беспилотников ударил по двухквартирному дому. В результате погибли три человека, включая семилетнего мальчика. Пятилетнюю девочку с ожогами доставили в больницу. Как подчеркнул губернатор региона, враг целенаправленно бил по гражданским объектам.

Также украинские беспилотники сбивались над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Пензенской областями и над Краснодарским краем. Еще один перехватили над Черным морем.
  1. Ропот 55 Звание
    +15
    Сегодня, 09:28
    Просто нет слов,опять мирные опять ребенок,как это не неприятно писать но скоро у нас своя Аллея Ангелов будет. Ну сколько можно,сколько!!!!!!!!!!!!!
    1. PROXOR Звание
      +12
      Сегодня, 09:36
      Беда в том, что Барвиху и другие привилегированные посёлки не трогают по Рублёвке. Видимо это негласное соглашение. Мы не трогаем Банковую, они Рублевку. Когда бы дроны начали утюжить элитные посёлки, глядишь начали бы хоть как то шебуршится в страхе за свои шкуры.
      1. Totor5 Звание
        +1
        Сегодня, 09:41
        Это как раз было бы очень плохо, они бы так сразу Мир подписали и все сдали.
      2. ЖЭК-Водогрей Звание
        +16
        Сегодня, 09:41
        Цитата: PROXOR
        Видимо это негласное соглашение. Мы не трогаем Банковую, они Рублевку. Когда бы дроны начали утюжить элитные посёлки, глядишь начали бы хоть как то шебуршится в страхе за свои шкуры.

        Госдеды боятся за себя и своих кровинушек, что их симметрично начнут ликвидировать. На мирняк и военных им пофиг. Сжигать xoxлов в машинах, танках, в посадках тысячами, доводить бывших небратьев до гуманитарной катастрофы зимой это гуманизм, видимо потому что они сами так хотят, так они ещё огрызаются и убивают наших солдат и мирных, а ликвидировать элиту Украины это уже как-то не по людски...
      3. alexoff Звание
        +3
        Сегодня, 10:28
        Вряд ли зашевелятся - сбегут куда-нибудь на Алтай или в Сингапур и оттуда все равно будут о духе Анкориджа затирать
      4. invisible_man Звание
        +2
        Сегодня, 10:34
        Беда в том, что Барвиху и другие привилегированные посёлки не трогают по Рублёвке.

        Чтобы их "тронуть", надо преодолеть минимум три рубежа ПВО.
        1. PROXOR Звание
          0
          Сегодня, 11:01
          Вопрос количества дронов. Усть Луга, Новороссийск, Крым. Везде идёт одна и та же тактика спамерского БПЛА. Наши ПВОшники дерутся хорошо, но много ли можно сделать когда уже ракет нет. Если кастрюлеголовые захотят и Московские 3 круга прорвут за 3 дня. Вышеперечисленные порты горят потому, что они остались без ракет. Их не успевают производить, а в МО РФ занимаются зарабатыванием бабла через аффилированные производства.
          Наши ребята занимающеся лазером Пересвет смогли увеличить дальность поражения до 3-5 км. А так же интегрировать систему наведения на основе радара с АФАР. Но в МО РФ очень усиленно тормозят все попытки дать дальнейший ход, кому то Пересвет очень мешает наполнять свои счета госбаблом.
    2. Aerolab Звание
      +12
      Сегодня, 09:36
      Столько, сколько у власти госдеды сидеть будут.
      1. Ате_ист Звание
        +1
        Сегодня, 10:31
        Столько, сколько у власти госдеды сидеть будут

        Ну, у нас же большинство граждан вне политики. Вместо того, что бы пойти на избирательный участок предпочитают сидеть с пивом на диване, бурча под нос: "Там все равно за нас все решат". Ну вот там и решают за нас так, как им надо - чего теперь ныть то и щеки надувать?
    3. Silver99 Звание
      +9
      Сегодня, 09:52
      Просто одна злость от этих доморощенных "Леопольдов" с красными карандашами и счетами за бугром...... только они не догоняют, что красные линии чертятся кровью населения России am am am
    4. knn54 Звание
      +1
      Сегодня, 10:04
      -было сбито 19 беспилотников САМОЛЕТНОГО типа,
      Преимущество ВСУ(и Ко) перед ВС РФ в дронах ДАННОГО типа, увы, неоспоримо.
      1. Апис1962 Звание
        +1
        Сегодня, 10:33
        Мы также не принимаем меры к шведскии самолетам, которые находясь над Балтикой осуществляют наведение БПЛА на наши порты
    5. Гардамир Звание
      +2
      Сегодня, 10:30
      Ну они стреляют, раз у нас никто не возражает.
    6. opuonmed Звание
      0
      Сегодня, 10:52
      снова нанесены удары по порту Усть-Луга на Балтике

      МИД РФ Мария Захарова. Вчера предупредила их, а они опять, значит, ждем жесткого ответа по ним.
  2. Комментарий был удален.
  3. роман66 Звание
    +9
    Сегодня, 09:35
    Откуда на Усть-Лугу летели, интересно бы знать
    1. Владимир М Звание
      +8
      Сегодня, 09:50
      Скорее всего беспилотники запускали с территорий "прибалтийских килек".
      Признать официально мы "постесняемся", иначе надо отвечать.
      А как отвечать то "по родной кровинушке", которая обосновалась в европах?
        Stas157
        +14
        Сегодня, 09:58
        Цитата: Владимир М
        Скорее всего беспилотники запускали с территорий "прибалтийских килек".

        Их вот только-только Мария Захарова и Дмитрий Песков предупредили. Выходит не подействовало? Надо еще раз предупредить!
        1. Стирбьорн Звание
          +7
          Сегодня, 10:05
          Цитата: Stas157
          Их вот только-только Мария Захарова и Дмитрий Песков предупредили. Выходит не подействовало? Надо еще раз предупредить!
          Подействовало в обратную сторону...лучше бы молчали
        2. Владимир М Звание
          +2
          Сегодня, 10:09
          Сомнительно, что беспилотники из Украины летели через Польшу и Прибалтийские страны в Усть-Лугу. Слишком большой крюк.
          Можно конечно и через Беларусь, но через Беларусь возможно только один раз, второй раз не пройдет.
        3. Zoldat_A Звание
          0
          Сегодня, 10:33
          Цитата: Stas157
          Их вот только-только Мария Захарова и Дмитрий Песков предупредили. Выходит не подействовало? Надо еще раз предупредить!

          Потом ещё предупредить... И ещё...
        4. ЖЭК-Водогрей Звание
          0
          Сегодня, 10:38
          Цитата: Stas157
          вот только-только Мария Захарова и Дмитрий Песков предупредили. Выходит не подействовало? Надо еще раз предупредить!

          Прибалты знают, что ничего не будет, потому и борзеют. Плюс xoxлам их воздушное пространсто прям нужно, т.к. там старлинк работает, а его не заглушить. Скоро в Калининград полетит, я думаю, что в первую очередь по искандерам с понятным посылом.
    2. Виктор Ленинградец Звание
      +2
      Сегодня, 10:29
      Тут на днях обнаружили несколько пусковых установок в лесу под Сестрорецком. СБУ и Ми-6 плодотворно сотрудничают с диаспорами.
    3. Ivan№One Звание
      +1
      Сегодня, 10:31
      Возможно оттуда, кого вчера предупреждали грозно
      Но это не точно
  4. Наводлом Звание
    +6
    Сегодня, 09:35
    Во Владимирской области в ходе атаки один из украинских беспилотников ударил по двухквартирному дому. В результате погибли три человека, включая семилетнего мальчика. Пятилетнюю девочку с ожогами доставили в больницу

    Бедные невинные дети.
    Несчастные родители.
  5. alanery Звание
    +9
    Сегодня, 09:36
    Захарова грозила трибалтам ответом, если снова от них полетит что-либо! Что теперь? Будет ответка или снова озабоченность нас спасёт? просто бла-бла-бла...?!
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      +10
      Сегодня, 09:39
      Цитата: alanery
      Захарова грозила трибалтам ответом, если снова от них полетит что-либо! Что теперь?

      Будет особое спецпредупреждение от Захаровой. Самая глубокая озабоченность.
      1. yuriy55 Звание
        +2
        Сегодня, 10:24
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Будет особое спецпредупреждение от Захаровой. Самая глубокая озабоченность.

        В её возрасте глубина озабоченности бывает не более 15 см.
        А вообще-то, просто любопытно, какие ответы от неё могут грозить Прибалтике за содействие нацистам?
    2. Мурзик Звание
      +4
      Сегодня, 09:51
      Даже прибалтам на кремлёвских куколдов плевать, 2012 была отправная точка предательства России
    3. next322 Звание
      +1
      Сегодня, 11:05
      Интересно дед хоть слышал что Усть-Лугу превращают в труху, а вчера Новороссийск вместе с ЧФ?Купите ему смартфон и научите пользоваться инетом
  6. vitaliy20091959 Звание
    +8
    Сегодня, 09:37
    И откуда они в ленобласть прилетели на этот раз , нам манюня расскажет и станцует ?
    1. g_ae Звание
      +5
      Сегодня, 09:45
      Обязательно станцует. Глубокую озабоченность с выходом.
  7. Монтесума Звание
    +2
    Сегодня, 09:37
    Насчёт Усть-Луги ждём заявлений, но уже не от представителей МИДа, как вчера, а от МО. И последующих конкретных действий по причастным к этим налётам беспилотников.
  8. Туре-Собака Звание
    +12
    Сегодня, 09:38
    Сейчас выступит Мария из МИД с очередным предупреждением , ДАМ напишет грозный коммент а Великий Шахматист , который в домике , просто промолчит дабы не расстраивать своего заокеанского начальника.
    1. AdAstra Звание
      +9
      Сегодня, 10:05
      Не просто промолчит, а, как уж там писал господин Ставер, Умно промолчит. Кажется так.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        +2
        Сегодня, 10:32
        А было ещё "грозное русское молчание" Романа Носика, когда слили Русскую Весну.
      2. Uncle Lee Звание
        +1
        Сегодня, 10:43
        Цитата: AdAstra
        Умно промолчит.

        И от его "умного молчания" у всех врагов и недругов случится непроизвольная дефекация и инконтиненция, не путать с денацификацией и демилитаризацией...
    2. Ivan№One Звание
      +2
      Сегодня, 10:33
      Шахматист возможно и не в курсе.
      Он же интернетом не пользуется.
      Вдруг злые бояре не докладывают что творится?
  9. Фразах Звание
    +9
    Сегодня, 09:38
    А черноморский "зерновой коридор" спокойно продолжает функционировать. Можно только догадываться какое они "зерно" возят и кому это выгодно.
  10. Totor5 Звание
    +4
    Сегодня, 09:39
    По какой причине были остановлены удары по энергетической инфраструктуре Украины?
  11. urik62 Звание
    +7
    Сегодня, 09:41
    Только вчера Захарова грозилась про ответные меры .
    1. Silver99 Звание
      +3
      Сегодня, 10:04
      Видимо ее слова не напугали прибалтов..... сегодня будет очень очень серьезное предупреждение..... которое только смешит Запад.
      1. alexoff Звание
        0
        Сегодня, 10:32
        Дроны медленно летят, когда она предупреждала их уже запустили, придется понять и простить. Вот в следующий раз если долетят то ух тогда!... Тогда уж потребуют СМИ ничего не писать про Усть-Лугу - так никто не узнает про их позор, шах и мат!
  12. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 09:42
    Просто нет слов комментировать сми ВСУ о результативности ударов по российским нефтетерминалам . laughing Прикол - перед ударом по КТК на Чёрном море одним из последних заправился нефть под горловины англицкий танкер и он похоже поболее афромакса. bully
  13. tank_killer156 Звание
    +4
    Сегодня, 09:46
    Ну и что ,что опять обманули,,,(

    «Будут иметь дело с ответом»: Россия сделала предупреждение странам Балтии) это было вчера,капец,Вчера смотрел Соловьева и все эксперты говорят что надо бомбить куев и все мосты ну в общем все и все,и тут же все делают вил и почему мы это не делаем,дедушка не бьет потому что стар и побаивается чего то
    1. urik62 Звание
      +4
      Сегодня, 10:14
      Давно бросил смотреть Соловья с его шнягой, куча экспердов пустобрехов с ничего не значищими заявлениями.
  14. Yustas201a Звание
    +7
    Сегодня, 09:50
    Матвиенко это покажите,она тут заявила что завалить зелебобика не наш стиль.Покажите погибших детей от БПЛА.
  15. tihon4uk Звание
    +9
    Сегодня, 09:58
    Кто то серьёзно ждёт ответки с нашей стороны? Какой именно? Экономический? Да наша экономика вот вот сама сдохнет. Военный? Кремлевские импотенты не способны на это. Очередной трёп замшелых стариков.
    1. Максим из Иркутска Звание
      +1
      Сегодня, 10:19
      Согласен с вами, ответа не будет, они полные импотенты) но люди надеются) ну вот щас, как бабахнем)
  16. Холостой_пистон Звание
    +9
    Сегодня, 10:01
    У нашего Верховного главнокомандующего другие проблемы, он с руководством аэрофлота обсуждал перевозимый турпоток. Так, что режим "делаем вид, что ничего не происходит, и ждём когда само рассосётся" в действии".
  17. Dave36 Звание
    +3
    Сегодня, 10:01
    Вчера проходила инфа, что мы вроде как предупредили прибалтов...но кто нас слушает)
  18. AdAstra Звание
    +3
    Сегодня, 10:02
    А где же Дважды Краснознамённый прославленный Балти́йский флот и вновь созданный ЛВО с их ПВО?
    1. Alexey RA Звание
      -1
      Сегодня, 10:24
      Цитата: AdAstra
      А где же Дважды Краснознамённый прославленный Балти́йский флот и вновь созданный ЛВО с их ПВО?

      ПВО как всегда работает. Иначе бы мы сейчас читали об уничтоженном портовом комплексе.
      Просто в 100% сбитие не может ни одна ПВО в мире. Примером чему служат нынешние события на Ближнем Востоке.
    2. Stas157 Звание
      +1
      Сегодня, 10:28
      Цитата: AdAstra
      А где же Дважды Краснознамённый прославленный Балти́йский флот

      Вы правы. Сообщали, что БПЛА прорываются с моря. А это зона ответственности ВМФ.
  19. alexputnik17 Звание
    +1
    Сегодня, 10:05
    Согласно информации на утро вторника, 7 апреля, снова нанесены удары по порту Усть-Луга на Балтике.

    Откуда дроны летели? Как там кильки с пшеками поживают? am Будет ли опять предупреждать Захарова или......
  20. sdivt Звание
    +2
    Сегодня, 10:10
    было сбито 19 беспилотников самолетного типа, власти региона заявляют о 22-х
    сбили 11 дронов, власти региона сообщают о 16-ти

    Возможно, кому-то в руководстве и военных, и региональных властей, хочется посоревноваться в цифрах (кто больше насчитает?), но, что с того населению? Впечатлить нас большими цифрами? Показать, что они там, на верху, всё знают, всё учитывают? Типа, не сидят, сложа руки?
    Гораздо честнее будет просто сообщить - была атака, никто не погиб (или, как в этом случае, погибло 3 гражданских лица), не повреждена (или - повреждена, или - уничтожена) такая-то инфраструктура
    А мы уж, тут, как-нибудь, своим умом дойдем, хорошо вы нас защищаете, или не очень...
  21. Андрей Николаевич Звание
    +3
    Сегодня, 10:17
    Глуповатый наркоман, а как лупит по Усть-Луге. Видимо, налеты у них мощные, если от этой цели, оторваться не могут. Надо срочно нарисовать "красные линии".
    1. Ivan№One Звание
      +1
      Сегодня, 10:29
      И прибалты нашу машу не испугались
      Кто бы мог подумать?! request
  22. Ivan№One Звание
    +2
    Сегодня, 10:27
    В результате погибли три человека, включая семилетнего мальчика

    Кто-то раньше мог такие новости представить?

    И уже пресловутые 90ые не так уж страшны и были, не так ли?
  23. Stalingrad2010 Звание
    0
    Сегодня, 10:41
    Вот и вполне ожидаемый ответ прибалтов на грозное заявление Марии Захаровой. Ответ в виде бомбардировок. Ну что же, скрипя зубами расходимся. Ибо в это время правительство РФ в очередной раз отклонило законопроект о запрете владения за рубежом недвижимости и счетов чиновникам, депутатам и их семьям. Причём отклоняет с 2016 года. Это ответ всем нам, что происходит вообще и что ждать в дальнейшем.
  24. rafat Звание
    0
    Сегодня, 10:42
  25. opuonmed Звание
    0
    Сегодня, 10:50
    Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран, ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом.
    Ответ скоро, значит, будет, вот посмотрим на ответ.
  26. Романенко Звание
    0
    Сегодня, 10:57
    Давно пора уже перейти от рисования красных линий фломастерами по бумаге к написанию их оружием и кровью врагов, все, чуть западнее российской границы не понимают слов, им приемлемы только страх и ужас.