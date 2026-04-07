Неблагодарны американским господам - немцы критикуют Трампа за слова о Германии

Мы отстроили Германию после Второй мировой войны, которую она сама развязала. И что мы теперь слышим от них? Они говорят, что это не их война, что они не имеют к ней никакого отношения. При этом они хотят от меня, чтобы я им рассказал всё, что я там делаю.

Мы бы в таком случае добились гораздо меньшего успеха.

Значит, мы настолько жалки, по его мнению, что даже не можем обеспечить защиту разведывательной информации? А ещё мы неблагодарны американским господам. Что ж, продолжай… (вместо многоточия в оригинале нелитернатурный выпад в адрес Дональда Трампа - прим. ВО).

Это была та война, в которой вы (США) вообще отказывались участвовать, пока японцы не застали вас спящим в Перл-Харборе. Великобритании пришлось выплатить США компенсацию за поставленную нам изношенную технику. Я полагаю, американские подрядчики получили огромную прибыль на той войне.

Я уже не уверен, защищает ли нас американский военный контингент на нашей территории. Они постоянно хотят от нас, чтобы против кого-то воевали: Ирак, Афганистан, теперь Иран.

В Германию бурю возмущения вызвали слова Трампа, высказанные им накануне в ходе своего продолжительного выступления. Это то самое выступление, где он заявил, что не считает военным преступлением удары по мостам и другой гражданской инфраструктуре Ирана, так как «там животные».Говоря о Германии, Трамп выразил откровенное недовольство заявлениям канцлера Мерца о том, что «война в Иране – это не война Германии, а потому в каком-либо виде участвовать в ней Германия не будет».Президент Трамп:По словам Трампа, если бы он рассказал Германии, равно как и другим в Европе, «они тут же бы слили всю информацию»:Комментарии немецких пользователей:Неужели до кого-то стало доходить?В немецкой прессе подчёркивают, что слова Трампа явно взбудоражили правительство Мерца. Там, мягко говоря, не в восторге от тех заявлений в адрес Берлина, которые накануне сделал американский президент.