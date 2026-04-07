Неблагодарны американским господам - немцы критикуют Трампа за слова о Германии

Неблагодарны американским господам - немцы критикуют Трампа за слова о Германии

В Германию бурю возмущения вызвали слова Трампа, высказанные им накануне в ходе своего продолжительного выступления. Это то самое выступление, где он заявил, что не считает военным преступлением удары по мостам и другой гражданской инфраструктуре Ирана, так как «там животные».

Говоря о Германии, Трамп выразил откровенное недовольство заявлениям канцлера Мерца о том, что «война в Иране – это не война Германии, а потому в каком-либо виде участвовать в ней Германия не будет».



Президент Трамп:

Мы отстроили Германию после Второй мировой войны, которую она сама развязала. И что мы теперь слышим от них? Они говорят, что это не их война, что они не имеют к ней никакого отношения. При этом они хотят от меня, чтобы я им рассказал всё, что я там делаю.

По словам Трампа, если бы он рассказал Германии, равно как и другим в Европе, «они тут же бы слили всю информацию»:

Мы бы в таком случае добились гораздо меньшего успеха.

Комментарии немецких пользователей:

Значит, мы настолько жалки, по его мнению, что даже не можем обеспечить защиту разведывательной информации? А ещё мы неблагодарны американским господам. Что ж, продолжай… (вместо многоточия в оригинале нелитернатурный выпад в адрес Дональда Трампа - прим. ВО).

Это была та война, в которой вы (США) вообще отказывались участвовать, пока японцы не застали вас спящим в Перл-Харборе. Великобритании пришлось выплатить США компенсацию за поставленную нам изношенную технику. Я полагаю, американские подрядчики получили огромную прибыль на той войне.

Я уже не уверен, защищает ли нас американский военный контингент на нашей территории. Они постоянно хотят от нас, чтобы против кого-то воевали: Ирак, Афганистан, теперь Иран.

Неужели до кого-то стало доходить?

В немецкой прессе подчёркивают, что слова Трампа явно взбудоражили правительство Мерца. Там, мягко говоря, не в восторге от тех заявлений в адрес Берлина, которые накануне сделал американский президент.
  1. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +6
    Сегодня, 09:31
    Ни что так не радует, как разлад в стане врага!
    Сша отстраивали Германию, чтобы получить дешовую рабочую силу и противопоставить её опять СССР.
    Германия по сути до сих пор оккупирована Америкой, только получает от этого удовольствие.
    А виновата естественно Россия.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 09:36
      Милые бранятся только тешатся... Завтра, послезавтра будет мир, дружба, жвачка... А на нас все свои косяки скинут.....
      1. Фразах Звание
        Фразах
        +1
        Сегодня, 09:46
        Банда не может существовать без терок и предъяв. В большой семье не щелкай клювом и не имей товарищей, иначе порвут и будут в овраге доедать.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 10:21
      По мнению Барина холопы вздумали бунтовать.
  2. роман66 Звание
    роман66
    +3
    Сегодня, 09:32
    Оккупацию и вассалитет никто не отменял. Золотишко своё пусть у штатов поклянчат
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 09:42
      Болванки алюминия под золото? recourse
    2. Фразах Звание
      Фразах
      +2
      Сегодня, 09:47
      Французский мсье, говорят, свое уже вытащил.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:43
        Цитата: Фразах
        Французский мсье, говорят, свое уже вытащил.

        Де Голь тоже вытащил и быстро лишился президентского статуса.
    3. spirit Звание
      spirit
      -2
      Сегодня, 09:54
      Оккупацию и вассалитет никто не отменял
      ну так другая часть Европы была таким же вассалом СССР) Только одни развалились раньше,вторые только сейчас дали крен.Что там немцы возмущаться непонятно, они ещё легко отделались после войны,могли бы вообще исчезнуть как нация и государство
    4. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 09:56
      Цитата: роман66
      Оккупацию и вассалитет никто не отменял. Золотишко своё пусть у штатов поклянчат

      Клянчили уже, но матрасы показали немцам фигуру из трёх пальцев, посоветовали "забыть" и послали их запить обиду шнапсом.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:37
    Ни чего до немцев не доходит ,их интересует только почему Трамп не хочет воевать с Россией.Почему ???Голландцы как самые богатые в Европе готовятся преодолеть психологический рубеж по цене на АЗС бензина в 3 €( осталось 20 центов ),Дизель возможно сегодня уже преодолели.
  4. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 09:53
    он заявил, что не считает военным преступлением удары по … гражданской инфраструктуре Ирана, так как «там животные»
    Забавно, что даже возмущенные немцы предпочитают называть себя прислугой Педофила, а не животными.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 10:26
      Цитата: Earl
      Забавно, что даже возмущенные немцы предпочитают называть себя прислугой Педофила, а не животными.

      Они просто испугались, что, вслед за иранцами, Трамп их "унтерменшами" назовёт. А как поступают с унтерменшами - они сами прекрасно знают. Только Трамп печи строить не будет - другие способы найдёт Европу сжечь.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 09:59
    Я уже не уверен, защищает ли нас американский военный контингент на нашей территории. Они постоянно хотят от нас, чтобы против кого-то воевали: Ирак, Афганистан, теперь Иран.

    У среднестатистического немца стали открываться глаза.... Начало положено.
    1. sak1969 Звание
      sak1969
      +1
      Сегодня, 10:07
      alexputnik17 (Алексей)
      У среднестатистического немца стали открываться глаза.... Начало положено.

      Нововведение в закон распространилось на любые длительные поездки — оно касается случаев выезда по учебе, работе и даже путешествий. Меру ввели на постоянной основе, в том числе и в условиях мирного времени, которое не касается военной угрозы или режима мобилизации, как это проговаривалось ранее.

      Пункт 3 Закона о военной службе предусматривает, что разрешения, как правило, должны быть выданы – отказ не предусмотрен. Тем не менее, подача заявления остается обязательной.

      В министерстве обороны ФРГ пояснили, что поправку приняли в связи с тем, что властям необходимо иметь достоверные данные о призывниках. Впрочем, конкретный прозрачный механизм процедуры еще финально не утвержден. Какие последствия ждут тех, кто не оформит соответствующее разрешение, остается неизвестным.
      https://www.berliner-zeitung.de/news/neue-wehrpflicht-regel-junge-maenner-duerfen-deutschland-nicht-mehr-laengere-zeit-ohne-genehmigung-verlassen-li.10028539
    2. sak1969 Звание
      sak1969
      +1
      Сегодня, 10:14
      alexputnik17 (Алексей)
      У среднестатистического немца стали открываться глаза.... Начало положено.
      С начала 2026 года в Германии начал действовать запрет для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет по выезду из страны более чем на три месяца.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 10:29
        Цитата: sak1969
        С начала 2026 года в Германии начал действовать запрет для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет по выезду из страны более чем на три месяца.

        На Украину уже делегации отправили перенимать передовой опыт "бусификации"?
        1. sak1969 Звание
          sak1969
          0
          Сегодня, 10:39
          Zoldat_A (Игорь, сын Алексея, русского солдата)
          На Украину уже делегации отправили перенимать передовой опыт "бусификации"?
          С НАТО закусимся и у нас своя бусификация будет.
      2. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
        Из_дикого_леса_дикая_тварь
        0
        Сегодня, 10:49
        Нет такого запрета. Или, коль утверждаете, приведите статью закона и цитату из неё.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:47
      Цитата: alexputnik17
      У среднестатистического немца стали открываться глаза.... Начало положено.

      Трамп по головке погладит и глаза закроются.
  6. eleronn Звание
    eleronn
    +1
    Сегодня, 10:02
    В восторге они от высказываний или не в восторге - это никого не колышит! Проглотят и утрутся.
  7. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +1
    Сегодня, 10:22
    Мы отстроили Германию после Второй мировой войны

    При этом вывезли учёных, того же фон Вернера с его командой, которые и сделали матрасу всю "космическую программу", также вывезли массу авиационных, "ядерных" учёных и т.д. см. операцию "Overcast". В том числе вывозили и промышленные активы и лаборатории Германии...
    А в настоящее время вывозят целые произвоства... ну а вассал должен по первому окрику валить на защиту сюзерена, а как же иначе!
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:29
    Цитата: sak1969
    С начала 2026 года в Германии начал действовать запрет для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет по выезду из страны более чем на три месяца

    Ну а как иначе? laughing Демократия во всей красе и ценности уже из ушей льются. laughing
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 10:35
    Цитата: eleronn
    В восторге они от высказываний или не в восторге - это никого не колышит! Проглотят и утрутся

    Повод наших соплеменников вернуть. Многие туда не от хорошей жизни уехали и не из-за идеологии. Их там 4,5 млн. Русских и русских немцев. Если бы только в нашем Королевстве чесались. laughing
  10. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 10:41
    Германия уже поплатилась за ВМВ, теперь еще поплатится за американскую "поддержку" после ВМВ. Эта дружба даром для немцев не пройдет.