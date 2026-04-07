Удары по энергетике Ирана закроют для авиации США британские авиабазы

Удары по энергетике Ирана закроют для авиации США британские авиабазы

Великобритания закроет для авиации США все свои военные базы в случае атак на энергетическую инфраструктуру Ирана. С таким заявлением выступил британский премьер Кир Стармер.

Лондон направил Вашингтону уведомление о недопустимости использования британских военных авиабаз для ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. При игнорировании данного предупреждения Соединенное королевство закроет для американских самолетов все свои базы, которые США сейчас используют для бомбардировок Ирана. Речь идет о базе Фэрфорд (RAF Fairford) в графстве Глостершир в Англии, а также Диего-Гарсиа в центральной части Индийского океана.



На сегодняшний день именно авиабаза Фэрфорд является основной для нанесения ударов по Ирану, на ней базируются стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress и B-1B Lancer, осуществляющие вылеты каждую ночь. Разрешение на ее использование дал Стармер в конце марта, но с условием ударов только по военным объектам исламской республики.

Трамп пока не комментировал решение Британии, но заявление на эту тему появится непременно, американский лидер снова обвинит Европу в непредоставлении помощи, отказе от союзнических обязательств и так далее. Пока же он только объявил о подготовке «мощных ударов» по энергетике Ирана, если до окончания ультиматума иранцы не откроют Ормузский пролив. Срок истекает в 20:00 вторника по восточному времени США, это 03:00 среды по Москве.
  1. Перфильева Вера Звание
    Перфильева Вера
    Сегодня, 09:57
    "Удары по энергетике Ирана закроют для авиации США британские авиабазы"

    Чем больше разногласий между англосаксами , тем лучше для нас!
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      Сегодня, 10:06
      Только новости из Ирана позитивные и вызывают уважение к персам, вся остальная болтовня с экрана вызывает только злость и желание заплевать монитор.
      1. Перфильева Вера Звание
        Перфильева Вера
        Сегодня, 10:21
        "Только новости из Ирана позитивные и вызывают уважение к персам"

        Да к сожалению на нашем "западном фронте без перемен"....
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    Сегодня, 10:02
    Великобритания закроет для авиации США все свои военные базы в случае атак на энергетическую инфраструктуру Ирана.

    О как? laughing Разброд и шатание в стране врага. У Рыжего со всех сторон подгорает. laughing
  3. Mouse Звание
    Mouse
    Сегодня, 10:03
    Опа... И кто тут главнюк recourse ?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 10:06
    Трамп легко обвинит Европу в высоких ценах на нефть и ещё приплетёт мигрантов и чрезмерное увлечение " зелёной энергетикой ".Кардебалет только начинается. Доня жги .
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      Сегодня, 10:45
      Конечно, ЕС во всём и виноват.Сколько США им помогали, как сказал Трамп! laughing И ещё они крали $$$ США вместе с укрой. Надо их наказать am
  5. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    Сегодня, 10:07
    Это логично, Британия долгое время выстраивала отношения с БВ, вкладывалась туда, чтобы получать прибыль, даже договорилась с арабами поспособствовать ликвидации Израиля в перспективе. А тут терять всё из-за хотелок Трампа ?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      Сегодня, 10:18
      Цитата: Евгений_Свириденко
      Это логично, Британия долгое время выстраивала отношения с БВ, вкладывалась туда, чтобы получать прибыль, даже договорилась с арабами поспособствовать ликвидации Израиля в перспективе. А тут терять всё из-за хотелок Трампа ?

      Всё это хорошо и правильно...
      Только, помнится, никто иной, как тот же Стармер уже что-то совсем недавно говорил о национальных интересах, уже что-то пытался запрещать...
      Ну, и сейчас тем же закончится. Прилетит по шее - и что надо, то и разрешит... С каких это пор для кого-то в Европе, кроме Фицо с Орбаном, интересы своей страны стали выше, чем интересы США?
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    Сегодня, 10:11
    Как и писалось во многих статьях на тему, война между американистами и глобалистами уже идет почти открыто! Только вот это не дает плюсов другим, а жаль
  7. 5.11 Звание
    5.11
    Сегодня, 10:18
    Желаю удачи всем сторонам конфликта !
    Оно конечно мечта ,но многое бы отдал ,посмотреть как бриты воюют с матрасниками )
  8. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    Сегодня, 10:39
    ...... закроют ....

    ХА- ХА ХА! Испугались англы! Не хотят чтобы Иран их достал! Это не предупреждения и не красные линии! Причём Иран-то им ничего и не говорил ещё wassat Сами выводы сделали, на других глядя request испужались
  9. faterdom Звание
    faterdom
    Сегодня, 10:41
    Вот и правильно: сначала надо бомбить Британию, Германию и Испанию (обязательно! Они первые посмели перечить!), а уж потом получить у них разрешение на бомбедки Ирана.