Удары по энергетике Ирана закроют для авиации США британские авиабазы
Великобритания закроет для авиации США все свои военные базы в случае атак на энергетическую инфраструктуру Ирана. С таким заявлением выступил британский премьер Кир Стармер.
Лондон направил Вашингтону уведомление о недопустимости использования британских военных авиабаз для ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. При игнорировании данного предупреждения Соединенное королевство закроет для американских самолетов все свои базы, которые США сейчас используют для бомбардировок Ирана. Речь идет о базе Фэрфорд (RAF Fairford) в графстве Глостершир в Англии, а также Диего-Гарсиа в центральной части Индийского океана.
На сегодняшний день именно авиабаза Фэрфорд является основной для нанесения ударов по Ирану, на ней базируются стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress и B-1B Lancer, осуществляющие вылеты каждую ночь. Разрешение на ее использование дал Стармер в конце марта, но с условием ударов только по военным объектам исламской республики.
Трамп пока не комментировал решение Британии, но заявление на эту тему появится непременно, американский лидер снова обвинит Европу в непредоставлении помощи, отказе от союзнических обязательств и так далее. Пока же он только объявил о подготовке «мощных ударов» по энергетике Ирана, если до окончания ультиматума иранцы не откроют Ормузский пролив. Срок истекает в 20:00 вторника по восточному времени США, это 03:00 среды по Москве.
