Ким Чен Ын принял извинения президента Южной Кореи по поводу БПЛА на границе

Ким Чен Ын оценил жест южнокорейского президента. Ли Чжэ Мён лично выразил сожаление в связи с запусками частных беспилотников на территорию КНДР. Он назвал эти действия провокационными.



Ким Ё Чен заявила, что правительство КНДР расценивает такой шаг как «весьма обнадеживающее и мудрое поведение». По словам сестры северокорейского лидера, глава государства отметил, что это демонстрирует поведение «честного и великодушного человека».

Инцидент с беспилотниками, которые пересекли границу, мог стать поводом для очередного витка напряженности на Корейском полуострове. Однако Сеул оперативно признал факт и назвал его провокацией. Пхеньян, в свою очередь, продемонстрировал готовность не раздувать конфликт. Он решил зафиксировать правильную, с его точки зрения, реакцию южного соседа.

Этот эпизод выбивается из привычного сценария межкорейских отношений. Тех, где каждый инцидент обычно ведет к взаимным угрозам и демонстрации силы. На этот раз стороны обменялись не ракетными пусками. Вместо них – слова, которые в Пхеньяне назвали обнадеживающими.

Вопрос в том, станет ли этот эпизод началом нормализации или останется разовым исключением. Но сам факт, что северокорейское руководство назвало поведение южнокорейского президента «мудрым», уже можно считать маленьким прорывом в многолетнем противостоянии.
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 10:14
    Учитесь, "демократы"! Интересно, когда прибалты "извиняться будут"?..
    APASUS
      APASUS
      0
      Сегодня, 10:17
      Цитата: Андрей Николаевич
      Интересно, когда прибалты "извиняться будут"?..

      Это у вас юмор такой ?
      Когда Бог хочет наказать человека ,он лишает его разума .
    5.11
      5.11
      0
      Сегодня, 10:26
      Чтобы извинятся , нужно уважать или боятся .
      Ни тоги ни другого , к нашей власти у прибалтов и запада нет .
      Последствие черчения красных линий и жевание соплей .
    Перфильева Вера
      Перфильева Вера
      +1
      Сегодня, 10:57
      " Интересно, когда прибалты "извиняться будут"?.."

      При нынешнем нашем руководстве никогда!
  Вадим С
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 10:15
    Подстрекателей войны там хватает. Но обьединить кореи уже невозможно, слишком разными путями шли две страны.
    Ivan№One
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 10:25
      Роберт Брюс или Уильям Уоллес в страшном сне не могли бы подумать что Шотладния и Англия добровольно станут одной страной, и шотландцам будет даже норм.
      Корейцы один народ (буквально, без всяких натяжек - у них один язык, одна письменность, одна история), рано или поздно они объеденятся, несмотря на все старания политиков
    Наводлом
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 10:34
      Цитата: Вадим С
      Подстрекателей войны там хватает. Но обьединить кореи уже невозможно, слишком разными путями шли две страны.

      Разве пример Германии не говорит об обратном?
    commbatant
      commbatant
      0
      Сегодня, 10:42
      Цитата: Вадим С
      Подстрекателей войны там хватает. Но обьединить кореи уже невозможно, слишком разными путями шли две страны.

      В КНДР с этим смирились при Ыне.
  Ivan№One
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 10:21
    Молодец Ким
    Ведет себя не как терпила, и перед ним извиняются
    Есть конечно и у него перегибы, для 21 века, но никто не совершенен
    алек
      алек
      0
      Сегодня, 10:38
      Сильный лидер может позволить себе быть великодушным.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:22
    ЮК КНДР злить не надо ,а то что нибудь может и утонуть.у ЮК .Санкции??? wassat Плевал Ким Чен Ын на эти санкции ,он граничит с двумя братьями .Причём по земле.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:24
    ❝ Ли Чжэ Мён лично выразил сожаление в связи с запусками частных беспилотников на территорию КНДР ❞ —
    ❝ Ким Ё Чен заявила, что правительство КНДР расценивает такой шаг как «весьма обнадеживающее и мудрое поведение» ❞ —

    — Оба поступили «весьма мудро и обнадёживающе» ...
    Mouse
      Mouse
      0
      Сегодня, 10:35
      Типа... Помните мое добро.......
      Но ведь стопудово не запомнят.....
  zloybond
    zloybond
    0
    Сегодня, 10:28
    Все как обычно в духе анкорриджа:
    ...Когда твой враг могущественен, найди способ, чтобы он попал в кризисное положение, не старайся воспользоваться краткосрочным успехом, а протяни ему руку помощи, ничто не вводит в заблуждение больше, чем добрый жест со стороны врага, ничто не делает его более уязвимым...
  commbatant
    commbatant
    0
    Сегодня, 10:39
    КНА меняет свой облик, перевооружаясь и получая боевой опыт у своего северного соседа и непосредственно на его территории, поэтому лучше КНДР не хамить. Кроме того, РК нужна российская нефть, поэтому лучше не злить и РФ из-за ее "азиатской Белоруссии".