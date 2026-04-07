Иранский БПЛА поразил авиабазу в Кувейте: американские лётчики получили ранения
По информации прессы США, в результате удара иранского беспилотника по авиабазе Али ас-Салем в Кувейте пострадали 15 американских военнослужащих. Среди них - военные лётчики, включая пилотов истребителей F-15 и F-35.
Появляются сообщения о том, что как минимум у двоих ранения носят характер тяжёлых.
Как сообщает CBS News со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), всего, по официальной статистике, на данный момент в ходе противостояния с Ираном на Ближнем Востоке пострадали 373 американских военнослужащих. При этом, по версии CENTCOM, лишь пятеро из них в настоящее время надолго выведены из строя и находятся в тяжелом состоянии, а 330 и вовсе уже вернулись к исполнению своих обязанностей.
В свою очередь КСИР сообщает, что в ходе очередной волны ударов по объектам «коалиции Эпштейна» помимо прочего было атаковано место дислокации бортинженеров и летчиков американских истребителей в ОАЭ и позиции БПЛА MQ-1 Predator на базе Али ас-Салем в Кувейте.
Между тем ближневосточная авантюра Трампа уже приносит свои плоды: по данным информационного агентства Reuters, согласно данным о экспорте за март, в настоящее время Иран имеет самый высокий нефтяной доход в регионе. Несмотря на продолжающиеся в регионе боевые действия, благодаря росту цен на энергоносители, нефтяной доход Ирана вырос на 37%, Омана — на 26%, а Саудовской Аравии — на 4,3%. Худшие показатели у Кувейта, Катара и Ирака. При этом американская разведка сообщает, что оценка ущерба, ранее нанесенного иранским вооруженным силам, была явно завышена. Многие из якобы выведенных из строя объектов, в том числе ракетные пусковые установки и выходы из подземных тоннелей, где они хранятся, довольно быстро возвращаются в строй.
