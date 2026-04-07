Casus belli по расписанию

Когда пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила о специальном предупреждении странам Прибалтики, реакция раскололась на два лагеря. Одни увидели в этом привычную риторику устрашения, другие уловили нечто большее: сдвиг от слов к намёку на возможные действия. Но за любым дипломатическим сигналом стоит логика, и эта логика заслуживает внимательного разбора.



Представим ситуацию абстрагируясь от эмоций. Страна А предоставляет своё воздушное пространство для атак беспилотниками на территорию страны Б. Страна Б при этом находится в состоянии вооружённого конфликта с третьей стороной, чьи дроны используют это воздушное пространство. По сути, страна А становится соучастником атак на страну Б. Юридически это классический casus belli: основание для применения силы в ответ.

Вот что интересно: международное право не требует предварительных предупреждений в такой ситуации. Страна, подвергшаяся атаке через территорию третьего государства, имеет право на ответ без каких либо предварительных условностей. И тем не менее Москва выбрала путь предупреждения. Зачем?

Первая версия: это сдерживание. Предупреждение даёт противнику шанс отступить, сохраняя лицо.
Вторая версия: это подготовка информационного поля. Если ответ последует, Москва сможет сказать: мы предупреждали, мы предлагали диалог, нас не услышали.
Третья версия, возможно самая интересная: предупреждение создаёт юридическую рамку для будущих действий, которые будут не просто ответом, а взвешенной, выверенной операцией.

Прибалтийские страны оказались в необычном положении. С одной стороны, они члены НАТО, и пятая статья устава альянса гарантирует коллективную защиту. С другой стороны, предоставление своего воздушного пространства для атак на территорию третьей стороны выводит их из под защитного зонтика этой самой статьи. Суть коллективной обороны в том, что альянс защищает члена, подвергшегося агрессии. Но если член альянса сам становится стороной конфликта, инициируя через свою территорию атаки на другую страну, логика защиты меняется кардинально.

Возможен ли сценарий, при котором Россия выдвинет ультиматум? Допустим, требование обеспечить безопасность воздушного пространства прибалтийских стран, либо добровольно, с размещением наблюдателей на условиях экстерриториальности, либо путём принудительного введения бесполётной зоны. С юридической точки зрения, такой шаг был бы обоснован страна, чьё воздушное пространство используется для атак, теряет моральное и правовое основание ссылаться на свой суверенитет как на щит.

При этом контекст имеет значение. Соединённые Штаты в текущей ситуации вряд ли станут вмешиваться напрямую. Внутренние проблемы, переформатирование внешнеполитических приоритетов, усталость от затяжных конфликтов в Европе: всё это оставляет прибалтийские столицы в положении игроков, чья главная карта оказалась значительно слабее, чем они рассчитывали.

Британия, формально сохранившая боеспособность и политическую волю, вряд ли захочет вступать в открытый конфликт с ядерной державой ради защиты стран, чьи собственные решения привели к эскалации. Расчёт на солидарность Евросоюза тоже ненадёжен: бюрократическая машина Брюсселя не создана для быстрых и решительных действий в кризисных ситуациях.

Что остаётся Прибалтике? Надежда на то, что предупреждение останется словами. Расчёт на то, что Москва не решится на активные действия. Вера в то, что международное сообщество осудит любого, кто нарушит статус кво. Но международное право не на стороне тех, кто сам нарушает его первым, открывая своё небо для дронов, летящих на чужую территорию.

Остаётся вопрос о так называемом чёрном лебеде - непредвиденном событии, которое ломает все существующие расклады. Геополитика, как и погода, подвержена резким и неожиданным изменениям. Один несанкционированный инцидент, одна техническая ошибка, одна провокация и всё предсказуемое превращается в хаос.

Но вернёмся к началу. Предупреждение прозвучало. Прибалтийские столицы сделали свой выбор. Москва сделала свой ход. Шар теперь на стороне игроков, которые, возможно, до сих пор не осознали, что партия уже изменила правила.
  yuriy55
    Сегодня, 10:40
    А ПВО союзного государства Белоруссия не может начать перехватывать дроны на границе или этот вариант Casus belli не для Лукашенко?
    Эта чрезмерная осторожность Москвы ведёт только к интенсификации процесса...
    24rus
      Сегодня, 10:44
      Не факт, что дроны именно как нарисовано и летят на самом деле
      Я про над Белорусью
    rocket757
      Сегодня, 10:46
      Предположительно дроны минуют/обходят Белоруссию через территорию Польши...
    alexoff
      Сегодня, 10:51
      Так дроны будут просто дальше от границы лететь
    AdAstra
      Сегодня, 11:06
      Оно хоть и союзное, но всё же независимое государство и Лукашенко думает, очевидно, как лучше для его страны. Вот как то так.
  esl462
    Сегодня, 10:43
    Всё гораздо проще.Руководство боится не вытянуть войну на два фронта,вот и отделываются озабоченностями.
    yuriy55
      Сегодня, 10:54
      Цитата: esl462
      Руководство боится не вытянуть войну на два фронта,вот и отделываются озабоченностями.

      А зачем России такое руководство, которое боится? Как при этом уместна фраза:
      — А вы не имеете права бояться, товарищ генерал армии!!!

      🎬 Битва за Москву
  AleXX13
    Сегодня, 10:43
    Очередные красные линии пройдены...
  g_ae
    Сегодня, 10:45
    Прибалтийским странам остаётся не надежда, а уверенность, что предупреждения российской стороны окажутся пустыми словами. Как обычно. К сожалению.
  5. Комментарий был удален.
  FoBoss_VM
    Сегодня, 10:47
    Ну Захарова может для начала таки Херсон освободит и Запорожье ? А то судя по раздутию щек Славянск и Красоторск уже освобожден
  faiver
    Сегодня, 10:48
    Шар теперь на стороне игроков, которые, возможно, до сих пор не осознали, что партия уже изменила правила.
    - статья уже запоздала, с утра удары по Усть-Луге, прям как издевательство в ответ на вчерашние заявления Захаровой....
  alexoff
    Сегодня, 10:52
    Шар теперь на стороне игроков, которые, возможно, до сих пор не осознали, что партия уже изменила правила.

    Ну они сразу после этого ударили еще раз. Шар на стороне наших игроков
    Гардамир
      Сегодня, 10:57
      они там шары катают, а у нас мирное население гибнет.
  Stas157
    Сегодня, 10:56
    Но вернёмся к началу. Предупреждение прозвучало. Прибалтийские столицы сделали свой выбор. Москва сделала свой ход. Шар теперь на стороне игроков

    И вот сегодня утром эти прибалтийские игроки снова закинули к нам. Что с шаром будем делать?
  Birch fresh
    Сегодня, 10:59
    Господин Шойгу и его честнейшие заместители, за годы службы, закусили красных фломастеров и мелков на миллиарды. Забав правда про ПВО.
    Но что имеем - то имеем.
    Ответные меры похоже будут больше нарисованы красными фломастерами.
    Обидно однако.
  sdivt
    Сегодня, 11:07
    если член альянса сам становится стороной конфликта, инициируя через свою территорию атаки на другую страну, логика защиты меняется кардинально

    Давайте проверим эту логику на чем-то, уже свершившимся
    Например, на нашем случае, с Украиной - не член НАТО, не член ЕС. Там, вообще, по понятиям Европы, да и всего мира - те же русские, которые просто неправильно разговаривают
    И вот, наступил момент конфликта. И, внезапно, Украине стала помогать, практически, вся Европа! Плюс США, плюс кто-то там ещё... как же с пресловутой логикой защиты? Ну, воюют русские с русскими - казалось бы, да пусть хоть поубивают друг-друга? Какое дело до них НАТО?
    В общем - забудьте вы про логику
    Мир живёт по другим правилам
  Алексей 1970
    Сегодня, 11:10
    Возможен ли сценарий, при котором Россия выдвинет ультиматум?
    Не при этой власти, хотя хочется ошибается, но за столько лет, увы и ах как говорится...
  born007
    Сегодня, 11:13
    А что с дронами летящими со стороны Казахстана?