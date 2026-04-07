После ударов по отелю с военными в Харькове объявлен поиск доноров

В сегодняшней утренней сводке Воздушные силы Украины отчитались, что сумели перехватить и сбить 77 российских беспилотников из 110 отслеженных. Это меньше, чем обычно — «всего» 70% от запущенных БПЛА, обычно эффективность ПВО (в отчете) составляет около 80-90%. Попадания 31 БПЛА зафиксированы на 14 локациях, еще на 9 упали обломки от сбитых дронов, пишет ВС ВСУ.

О результатах от этих попаданий и падений фрагментов сообщается в российских и украинских пабликах, как всегда с акцентом на пострадавшие от прилетов гражданские объекты очень скупо пишут официальные каналы противника.



Ночью были прилеты по объекту инфраструктуры в Кривом Роге, Днепропетровская область. Это не только родной город Зеленского, но и один из крупнейших промышленных и логистических центров Украины. В Криворожском районе в результате ночного удара частично разрушены объекты инфраструктуры.

В Днепропетровской области ночью был прилет по шахте в городе Павлоград. Об этом сообщает областная ГСЧС (ДСНС), детали замалчиваются. На опубликованных фотографиях показано административное здание и высокий металлический забор, где пожарные борются с огнем.



В Апостолово Днепропетровской области несколько ударных беспилотников успешно атаковали железнодорожную инфраструктуру станции «Апостолово». Она уже не первый раз под ударами ВС РФ. Это важнейший логистический узел, обеспечивающий перевозки по ж/д всего правобережья Украины.

Согласно данных российских каналов, в Золочеве Харьковской области после прилета беспилотника загорелась автозаправочная станция. Судя по всему, расположена она с рядом крупной промышленной зоной.



В Вольнянске Запорожской области прилет по территории складов или промышленного объекта, одно другое не исключает. Предположительно, атаковано место хранения и пусков беспилотников дальнего радиуса действия. В сети опубликовано видео прилета «Герани» по объекту и довольно мощного взрыва.



Российские средства дальнего поражения не оставили без внимания и объекты энергетики. Вновь в зоне внимания Черниговская область, где вчера утром были атакованы два объекта энергетики в Новгород-Северском и Нежинском районах. Поздно вечером прилетело по подстанции 110/35/10 кВ «Холмы» в одноименном населенном пункте. В результате взрыва и пожара выведен из строя трансформатор уровня ТДТН-16000/110, выполняющий функцию понижения напряжения с 110 кВ на распределительный контур.

В селе Оболонье удар пришёлся по трансформаторному узлу и распределительным устройствам 10 кВ. В Машевом поражение трансформатора сопровождалось разрушением системы охлаждения. Нанесен удар по подстанции 110/35/10 кВ «Корюковка». Это все Черниговская область.



В Харькове поражение энергетического узла на территории ПАО «Хартрон» привело к остановке когенерационной установки, обеспечивающей автономное энергоснабжение предприятия, работающего на нужды ВСУ. С учётом ранее нанесённых ударов по производственным корпусам, предприятие утратило не только технологические мощности, но и собственный энергетический контур.

Еще в Харькове были прилеты по отелю, где даже особо не маскируясь размещались украинские военные. После атак БПЛА из полуразрушенного здания вывезли несколько пакетов с «200-ми», на скорых эвакуировали не менее десятка раненых. В городе был объявлен срочный сбор всех групп крови.

Вчерашними ударами по энергетической системе поражены: Ахтырская ТЭЦ и подстанция «Вовна» в Сумской области, подстанция «Аркадия» в Одессе, три подстанции в Черниговской области.
  1. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 10:55
    Украинские гостиницы предоставляют " продажную любовь обоих гендеров " - фишка для военных ВСУ и запада очень значимая.
  2. sergan,m Звание
    Сегодня, 10:56
    >>> В Оболоне ... Это все Черниговская область. <<<

    Не в "Оболоне" а в "Оболони". Топонима с названием "Оболон" на Украине нет.
    В Черниговской области нет Оболони. Есть в самом Киеве (район на правом берегу), есть в Полтавской области село Оболонь.
    В самом Киеве есть стадион "Оболон-Арена".
  3. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 11:08
    Больше прилетов хороших и разных!
    По видео ПВО 404 вообще не работает. laughing