После ударов по отелю с военными в Харькове объявлен поиск доноров
В сегодняшней утренней сводке Воздушные силы Украины отчитались, что сумели перехватить и сбить 77 российских беспилотников из 110 отслеженных. Это меньше, чем обычно — «всего» 70% от запущенных БПЛА, обычно эффективность ПВО (в отчете) составляет около 80-90%. Попадания 31 БПЛА зафиксированы на 14 локациях, еще на 9 упали обломки от сбитых дронов, пишет ВС ВСУ.
О результатах от этих попаданий и падений фрагментов сообщается в российских и украинских пабликах, как всегда с акцентом на пострадавшие от прилетов гражданские объекты очень скупо пишут официальные каналы противника.
Ночью были прилеты по объекту инфраструктуры в Кривом Роге, Днепропетровская область. Это не только родной город Зеленского, но и один из крупнейших промышленных и логистических центров Украины. В Криворожском районе в результате ночного удара частично разрушены объекты инфраструктуры.
В Днепропетровской области ночью был прилет по шахте в городе Павлоград. Об этом сообщает областная ГСЧС (ДСНС), детали замалчиваются. На опубликованных фотографиях показано административное здание и высокий металлический забор, где пожарные борются с огнем.
В Апостолово Днепропетровской области несколько ударных беспилотников успешно атаковали железнодорожную инфраструктуру станции «Апостолово». Она уже не первый раз под ударами ВС РФ. Это важнейший логистический узел, обеспечивающий перевозки по ж/д всего правобережья Украины.
Согласно данных российских каналов, в Золочеве Харьковской области после прилета беспилотника загорелась автозаправочная станция. Судя по всему, расположена она с рядом крупной промышленной зоной.
В Вольнянске Запорожской области прилет по территории складов или промышленного объекта, одно другое не исключает. Предположительно, атаковано место хранения и пусков беспилотников дальнего радиуса действия. В сети опубликовано видео прилета «Герани» по объекту и довольно мощного взрыва.
Российские средства дальнего поражения не оставили без внимания и объекты энергетики. Вновь в зоне внимания Черниговская область, где вчера утром были атакованы два объекта энергетики в Новгород-Северском и Нежинском районах. Поздно вечером прилетело по подстанции 110/35/10 кВ «Холмы» в одноименном населенном пункте. В результате взрыва и пожара выведен из строя трансформатор уровня ТДТН-16000/110, выполняющий функцию понижения напряжения с 110 кВ на распределительный контур.
В селе Оболонье удар пришёлся по трансформаторному узлу и распределительным устройствам 10 кВ. В Машевом поражение трансформатора сопровождалось разрушением системы охлаждения. Нанесен удар по подстанции 110/35/10 кВ «Корюковка». Это все Черниговская область.
В Харькове поражение энергетического узла на территории ПАО «Хартрон» привело к остановке когенерационной установки, обеспечивающей автономное энергоснабжение предприятия, работающего на нужды ВСУ. С учётом ранее нанесённых ударов по производственным корпусам, предприятие утратило не только технологические мощности, но и собственный энергетический контур.
Еще в Харькове были прилеты по отелю, где даже особо не маскируясь размещались украинские военные. После атак БПЛА из полуразрушенного здания вывезли несколько пакетов с «200-ми», на скорых эвакуировали не менее десятка раненых. В городе был объявлен срочный сбор всех групп крови.
Вчерашними ударами по энергетической системе поражены: Ахтырская ТЭЦ и подстанция «Вовна» в Сумской области, подстанция «Аркадия» в Одессе, три подстанции в Черниговской области.
