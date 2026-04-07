Генералы ВСУ планируют удерживать Донбасс до начала осени, а не конца года
Несмотря на отказ Зеленского выводить украинские войска из Донбасса, российская армия все равно овладеет данной территорией, причем гораздо раньше, чем рассчитывают на Банковой. Об этом говорят украинские политологи.
Украинскому Генштабу поставлена задача удержать Славянско-Краматорскую агломерацию как минимум до конца 2026 года, не дав российским войскам выбить ВСУ за пределы Донбасса. Однако среди украинских генералов существует неофициальное мнение, что сделать этого не получится, россияне в любом случае заберут Донбасс. И сделают это не до конца года, а уже ближе к осени.
По словам украинского политолога Руслана Бортника, сбежавшего из Киева, генералы негласно признают, что при создавшейся мировой ситуации украинская армия не сумеет накопить необходимые запасы оружия и боеприпасов, кроме того, у Киева практически нет времени на формирование резервов, ужесточение мобилизации нужного эффекта не дает, а лишь разжигает ненависть украинцев к ТЦК. Переброска же резервов с других направлений даст лишь временный эффект и оголит другие участки фронта.
Российская армия готова к весенне-летнему наступлению, которое может пойти гораздо быстрее. Никто не говорит, что оно превратится в легкую прогулку, но своих целей Москва достигнет. И вот потом возникнет вопрос, остановится ли она на этом или пойдет дальше, потому что есть планы на Харьков и побережье Черного моря, включая Одессу.
