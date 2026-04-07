Генералы ВСУ планируют удерживать Донбасс до начала осени, а не конца года

1 314 7
Несмотря на отказ Зеленского выводить украинские войска из Донбасса, российская армия все равно овладеет данной территорией, причем гораздо раньше, чем рассчитывают на Банковой. Об этом говорят украинские политологи.

Украинскому Генштабу поставлена задача удержать Славянско-Краматорскую агломерацию как минимум до конца 2026 года, не дав российским войскам выбить ВСУ за пределы Донбасса. Однако среди украинских генералов существует неофициальное мнение, что сделать этого не получится, россияне в любом случае заберут Донбасс. И сделают это не до конца года, а уже ближе к осени.



По словам украинского политолога Руслана Бортника, сбежавшего из Киева, генералы негласно признают, что при создавшейся мировой ситуации украинская армия не сумеет накопить необходимые запасы оружия и боеприпасов, кроме того, у Киева практически нет времени на формирование резервов, ужесточение мобилизации нужного эффекта не дает, а лишь разжигает ненависть украинцев к ТЦК. Переброска же резервов с других направлений даст лишь временный эффект и оголит другие участки фронта.

Российская армия готова к весенне-летнему наступлению, которое может пойти гораздо быстрее. Никто не говорит, что оно превратится в легкую прогулку, но своих целей Москва достигнет. И вот потом возникнет вопрос, остановится ли она на этом или пойдет дальше, потому что есть планы на Харьков и побережье Черного моря, включая Одессу.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Жнец
    0
    Сегодня, 10:53
    остановится ли она на этом или пойдет дальше, потому что есть планы на Харьков и побережье Черного моря, включая Одессу

    Хех, Донбасс бы освободить. Мечтать то, конечно, не вредно...
  2. dnestr74
    0
    Сегодня, 10:53
    Хочется верить, что этим летом нанесут решающий удар по ВСУ.
    1. Гардамир
      0
      Сегодня, 10:59
      Блажен кто верует, тепло ему на свете.
  3. rocket757
    0
    Сегодня, 10:59
    поставлена задача удержать Славянско-Краматорскую агломерацию как минимум до конца 2026 года,
    . Они упорные и жертвую жизнями своих без сантиментов...
    Борьба есть и будет жёсткая, тяжёлая... soldier
  4. Гардамир
    +2
    Сегодня, 11:00
    У этих боевых действий, наверно какие-то правила? Например запрещено окружать?
    1. Перфильева Вера
      0
      Сегодня, 11:05
      "У этих боевых действий, наверно какие-то правила? Например запрещено окружать?"

      У наших торгашей одни правила , быть сырьевым придатком запада и грабить нас с Вами! Окружать нашим гражданам скоро Кремль будет нужно, жалко покойный Пригожин до них не добрался...
  5. Vulpes
    0
    Сегодня, 11:02
    Под выбору в DOOMу что ли ? laughing