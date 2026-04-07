Заграничная недвижимость как неприкосновенная привилегия российской элиты
Есть в российской законодательной традиции особый ритуал. Раз в несколько лет кто-нибудь из оппозиционных фракций выносит на обсуждение законопроект о запрете зарубежной недвижимости для депутатов и госслужащих. Затем правительство даёт отрицательный отзыв. После чего жизнь возвращается в привычное русло: одни владеют виллами на Средиземноморье, а другие вносят очередной законопроект, обречённый на провал.
В апреле 2026 года этот церемониал состоялся в очередной раз. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила отрицательный отзыв на инициативу КПРФ о запрете депутатам, госслужащим, их супругам и несовершеннолетним детям владеть недвижимостью за пределами России. Четвёртая попытка. Четвёртый отказ.
«Заслуживает внимания, но не реализации» — такова была формулировка. Фраза, достойная включения в учебник бюрократической риторики. Идея, признаётся, неплохая. Но вот реализовывать её — нет, это уже слишком.
Тем, кто не знаком с предысторией, стоит вернуться на десять лет назад. В 2016 году впервые прозвучала эта инициатива. Тогда депутаты от КПРФ предложили ввести категорический запрет для народных избранников и чиновников на владение любой зарубежной собственностью. Аргументация была проста: человек, имеющий материальные интересы за рубежом, не может в полной мере заботиться о процветании собственной страны. Законопроект был отклонён Госдумой. Мотивация отклонения осталась за кадром, но подковёрные интриги того периода рисуют вполне отчётливую картину.
2023 год — вторая попытка. КПРФ вернулась к своей инициативе. На этот раз документ был возвращён автору. Тактично, без лишнего шума. Как вежливый отказ на балу: «Спасибо, мы перезвоним».
2026 год стал особенным. Правительство отклонило инициативу уже дважды за один год. Стойкость, с которой парламентарии и чиновники защищают своё право на заграничную собственность, поистине вызывает восхищение. Здесь они демонстрируют ту самую «стабильность», о которой так много говорят с трибун.
Обратим внимание на саму природу этого противостояния. Законопроект не требует ничего революционного. Он не предлагает национализировать имущество или провести внеочередные выборы. Он лишь ставит простой вопрос: может ли человек, принимающий решения о судьбах страны, иметь возможность уехать в случае чего? Ответ, как оказалось, тоже прост - может.
Логика инициативы понятна каждому, кто хотя бы раз читал новости о задержании какого-нибудь беглого чиновника на Лазурном берегу. Зарубежная недвижимость — это не просто инвестиция. Это запасной аэродром. Это гарантия того, что если в России что-то пойдёт не так, у тебя всегда будет крыша над головой — в Испании, во Франции, в Черногории. И пока этот аэродром существует, мотивация строить что-то здесь, на родной земле, заметно ослабевает.
Оппозиция указывает на очевидное: депутат, чья семья живёт в загородном доме под Лондоном, а дети учатся в швейцарских школах, вряд ли будет голосовать за законы, способные повредить отношениям с Великобританией или Швейцарией. Материальный интерес формирует политическое поведение. Это не обвинение — это констатация.
Но сторонники сохранения status quo находят свои аргументы. Один из главных — ссылка на Конституцию. Право на частную собственность гарантировано основным законом страны. Запрет на владение имуществом за рубежом, говорят они, нарушает это право. Свобода передвижения тоже упоминается. Получается, что депутат, отстаивающий своё право на виллу в Италии, одновременно защищает и конституционные принципы. Какое благородство.
Есть и более прагматичные возражения. Запрет, мол, приведёт к оттоку квалифицированных кадров из государственного аппарата. Зачем талантливому специалисту идти на госслужбу, если его лишают базовых прав? Тут хочется задать встречный вопрос: а зачем государству служащие, которые готовы работать только при условии наличия зарубежной виллы? Какой уровень преданности можно ожидать от человека, чья главная мотивация — это не служение стране, а перспектива тихой жизни на средиземноморском побережье?
Статистика по зарубежной собственности российских чиновников — тема отдельного исследования. Точную картину знать сложно: декларации не всегда отражают реальное положение дел, имущество оформляется на родственников и подставных лиц, офшорные компании надёжно скрывают конечных бенефициаров. Но даже то, что известно публично, впечатляет. Депутаты, владеющие квартирами в Лондоне, домами в Испании, апартаментами в Дубае. Министры, чьи дети получили образование в лучших университетах Запада и остались там жить. Всё это — факты из открытых источников, информация из деклараций, которую журналисты годами собирают по крупицам.
Закон о запрете мог бы стать точкой в этом противоречии. Простое правило: решил служить государству — живи в государстве, владей имуществом в государстве. Хочешь жить за границей — пожалуйста, но тогда государственная служба не для тебя. Ничего личного, только логика.
Вместо этого мы наблюдаем спектакль, который повторяется каждые несколько лет. Одни вносят законопроект. Другие его отклоняют. Третьи обсуждают в социальных сетях. А четвёртые — те, кто владеет заграничной недвижимостью, — потирают руки и летят на свои виллы в отпуск.
Ирония ситуации в том, что сам аргумент «заслуживает внимания, но не реализации» идеально описывает отношение части российской элиты к реформам в целом. Многие идеи заслуживают внимания. Реформа образования, здравоохранения, судебной системы, полиции — всё это «заслуживает внимания». Но реализация почему-то всегда откладывается. А вот повышение пенсионного возраста, увеличение налогов, ограничения для граждан — это реализуется быстро и решительно. Когда речь идёт о простых людях, бюрократический аппарат работает как часы. Когда речь идёт о самих себе — включается режим «заслуживает внимания, но не реализации».
Можно посмотреть на проблему и под другим углом. Запрет на зарубежную недвижимость — это не только вопрос честности и лояльности. Это вопрос национальной безопасности. Чиновник, владеющий собственностью в стране, являющейся потенциальным противником, находится в уязвимом положении. Его можно шантажировать. Его можно склонять к сотрудничеству с иностранными спецслужбами. Его семья может стать заложником в геополитическом противостоянии. Это не абстрактные угрозы — это реальные риски, о которых говорят профессионалы в области безопасности.
Но и этот аргумент, похоже, не производит впечатления на тех, кто голосует против запрета. Потому что за каждым «нет» стоит конкретный человек с конкретным домом в конкретной стране. И пока эти люди принимают решения, запрет останется идеей, которая «заслуживает внимания, но не реализации».
Ирония истории заключается в том, что те же самые депутаты, которые голосуют против этого запрета, с готовностью поддерживают десятки других ограничений для граждан. Запрет на митинги, ограничения, контроль над интернетом, усиление ответственности за несогласие с официальной позицией. Когда речь идёт о свободах граждан, законодательная машина работает без сбоев. Когда речь идёт о собственных привилегиях — возникают конституционные гарантии и забота о квалифицированных кадрах.
Десять лет. Четыре попытки. Четыре отказа. Цифры, которые говорят красноречивее любых политических манифестов. Упорство, с которым депутаты и чиновники защищают своё право на заграничную собственность, заслуживает отдельной главы в истории российского парламентаризма. Назовём её: «Как мы стояли на смерть за право иметь дом на Лазурном берегу».
А пока законопроект снова возвращается автору, жизнь продолжается. Где-то в Ницце закат окрашивает море в багровый цвет. Где-то в Лондоне агент по недвижимости показывает квартиру очередному «частному инвестору». Где-то в Москве депутат подписывает декларацию, в которой графа «зарубежная недвижимость» остаётся пустой. А где-то оппозиционер уже готовит пятую попытку. Впереди ещё много лет стабильности.
