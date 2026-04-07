В мире всё активнее разрабатываются многосредовые дроны - Польша не исключение
00
Польша собирается идти по пути расширения линейки дронов, одновременно повышая расходы на оборону такими темпами, которые превосходят даже новые требования в составе НАТО - требования от Дональда Трампа.
Одно из направлений разработки – многосредовые дроны. Речь идёт об устройствах, которые способны перемещаться как по воздуху, так и по суше и по воде.
Среди спроектированных дронов подобного типа – восьмироторный гусеничный Xerall ATD. Дрон способен совершать вертикальные взлёт и посадку с твёрдой поверхности, а также с поверхности воды.
Гусеницы позволяют беспилотному устройству двигаться по пересечённой местности, включая снежный покров и высокую траву. Плавучесть дрона с его ходом по воде обеспечивается движением катков.
Основным предназначением такого дрона является наблюдение, разведка, проведение поисковых операций. Например, он может использоваться в качестве средства военной разведки переднего края, передавая данные на артбатарею или операторам ударных БПЛА.
Это далеко не первая подобная разработка в мире, что в очередной раз говорит о том, какую значимость различные типы дронов приобретают в военной и смежной с ней сферах. Польские инженеры теперь заняты повышением грузоподъёмности этого дрона. Ведь если он будет снабжён взрывчаткой подходящей массы, то вполне очевидно его дальнейшее использование в качестве ещё и ударного средства.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация