Израиль и США ударили по синагоге в центре Тегерана – здание разрушено
Иранское новостное агентство Mehr сообщает: в ночь на 7 апреля прямым попаданием (или предельно близким разрывом) повреждена действующая еврейская синагога в центре Тегерана. Части здания попросту обрушились.
Официальная версия: снаряд американо-израильских сил разорвался рядом. Однако учитывая масштаб повреждений, в падение боеприпаса неподалеку верится с трудом. Это больше похоже на намеренное прямое попадание.
Разрушенное здание стояло в центральной части Тегерана. Пока неизвестно, есть ли жертвы и пострадавшие среди прихожан или местных жителей.
Израильские ВВС также нанесли удары по «ключевой инфраструктуре» главного штаба и штаба ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Все эти объекты тоже находятся центре Тегерана.
Были атакованы склады с баллистическими ракетами и пусковые установки. Они готовились для удара по Израилю.
Кроме того, под удар попал нефтехимический завод. Он производит взрывчатые вещества. Нападению подверглось и предприятие по производству систем ПВО.
Накануне ЦАХАЛ отбомбился по трем аэропортам Тегерана («Бахрам», «Мехрабад» и «Азмайеш»). По версии израильской армии уничтожены десятки самолетов и вертолётов. Получается, что и гражданские лайнеры тоже.
