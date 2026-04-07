Израиль и США ударили по синагоге в центре Тегерана – здание разрушено

Израиль и США ударили по синагоге в центре Тегерана – здание разрушено


Иранское новостное агентство Mehr сообщает: в ночь на 7 апреля прямым попаданием (или предельно близким разрывом) повреждена действующая еврейская синагога в центре Тегерана. Части здания попросту обрушились.



Официальная версия: снаряд американо-израильских сил разорвался рядом. Однако учитывая масштаб повреждений, в падение боеприпаса неподалеку верится с трудом. Это больше похоже на намеренное прямое попадание.

Разрушенное здание стояло в центральной части Тегерана. Пока неизвестно, есть ли жертвы и пострадавшие среди прихожан или местных жителей.

Израильские ВВС также нанесли удары по «ключевой инфраструктуре» главного штаба и штаба ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Все эти объекты тоже находятся центре Тегерана.

Были атакованы склады с баллистическими ракетами и пусковые установки. Они готовились для удара по Израилю.

Кроме того, под удар попал нефтехимический завод. Он производит взрывчатые вещества. Нападению подверглось и предприятие по производству систем ПВО.

Накануне ЦАХАЛ отбомбился по трем аэропортам Тегерана («Бахрам», «Мехрабад» и «Азмайеш»). По версии израильской армии уничтожены десятки самолетов и вертолётов. Получается, что и гражданские лайнеры тоже.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 11:20
    Это "Friendly fire" что ли?
  2. sever41 Звание
    sever41
    +10
    Сегодня, 11:22
    Ничего личного, просто израильские евреи ударили по персидским евреям, так это наверное называется?
    1. Aken Звание
      Aken
      +8
      Сегодня, 11:26
      Продолжение вековой вражды Ессеев и Саддукеев.
      1. bayard Звание
        bayard
        +1
        Сегодня, 13:14
        Это месть хазар персидским евреям за то что те за время этой войны уже два раза сожгли статую их бога - Ваала ... Ведь Израиль всегда поклонялся Ваалу , а Иерусалим был столицей Иудеи . Вот такая вековая вражда .
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 13:17
          Хазары это и есть Персидские евреи. Они враждуют с евреями - выходцами из Римской империи.
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            Сегодня, 14:10
            Не-не stop , хазары , это хазары - т.н. 13-е колено израилево , обращённое (теми самыми) персидскими евреями , но это совершенно другой народ . В т.ч. по генетике . Хазары - это ашкеназы . А собственно евреи - это сефарды . И у них очень непростые "высокие отношения" . Израиль создавали ашкеназы , и движение Хабад тоже в их среде появилось . Так сефарды считают что назначение Иерусалима столицей государства Израиль - харам . Ибо Иерусалим - столица Иудеи .
  3. Aken Звание
    Aken
    +10
    Сегодня, 11:24
    Это была некошерная синагога.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 11:33
      Цитата: Aken
      Это была некошерная синагога.

      Видимо, да. Трудно другое объяснение подыскать.
  4. Пупырчатый Звание
    Пупырчатый
    -5
    Сегодня, 11:27
    Информационные войны выглядят примерно так)
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 11:35
    Израиль и США ударили по синагоге

    Ну всё... Иегова им этого никогда не простит! am
    Кранты скоро Израилю...
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 11:38
    ЦАХАЛ отбомбился по трем аэропортам Тегерана («Бахрам», «Мехрабад» и «Азмайеш»). По версии израильской армии уничтожены десятки самолетов и вертолётов. Получается, что и гражданские лайнеры тоже.

    Израиль потихоньку продолжает самоубиваться. laughing
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 11:41
    Как говорится: "Бог шельму метит"!
  8. Sanyav_72 Звание
    Sanyav_72
    +2
    Сегодня, 11:42
    В Тегеране 15 действующих синагог. Одна из крупнейших еврейских общин на Ближнем Востоке.
  9. Grossvater Звание
    Grossvater
    +10
    Сегодня, 11:44
    По поводу евреев вообще. Великий сын еврейского народа, составитель бессмертной "Энциклопедии хулиганствующего ортодокса", Ося Раскин написал замечательную фразу: "Из-за вас, жидoв, нас, евреев, не любят. Это про Израиль и его власти.
  10. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 11:48
    Евгеи начинают жрать друг друга. Неожиданно. Но объяснимо.
  11. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 13:45
    Израиль и США ударили по синагоге в центре Тегерана – здание разрушено

    Ну тут уж и сказать то особо нечего - евреи с полужидами свою-же хазу порушили, теперь пора им и на территории Израиля продолжить, раз все получилось как надо.
  12. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 13:52
    Обычная практика иудофашистов.
    Скоро поднимут вой о новом хохлкосте, мол иранцы разрушают синагоги, убивают невинных иудеев.
    То что удар был не случайный, а намеренный понятно даже ежам.
    Спутниковая разведка, сигналы с вышек сотовых операторов, взломанные точки доступа WIFI, даже носимые гаджеты с BT (наушники, смарт-часы, умные вещи) - всё идёт в дело.

    Когда накануне Пурима, эти изверги убили, принеся в жертву их сатанискому богу, 165 иранских девочек, точно так-же, цель была выверена, и одобрена Нетаньяху и иудофашистким хабадским
    синедрионом.
  13. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 13:56
    Израиль и США ударили по синагоге

    И кто же теперь антисемит? laughing