Трамп обещает быстро выучить испанский и возглавить Венесуэлу

Я могу баллотироваться в президенты Венесуэлы. У меня более высокие рейтинги, чем кто-либо когда-либо имел. Я быстро выучу испанский. Это не займет много времени.

Дональд Трамп не собирается уходить на пенсию из большой политики и после окончания своего президентского срока намерен снова стать президентом, но уже другой страны. Например, Венесуэлы. Об этом он заявил в ходе своего вчерашнего выступления.Дональд Трамп хочет контролировать венесуэльскую нефть, но не извне, а изнутри, став президентом Боливарианской Республики Венесуэла. Можно, конечно, сказать, что это такая шутка, но, учитывая другие заявления американского лидера, в этом есть большие сомнения. Он вполне серьезно может нацелиться на высший пост в Венесуэле. Тем более Мадуро в американской тюрьме, а Делси Родригес всего лишь исполняющая обязанности президента с непонятной перспективой.А испанский язык Трамп обещает выучить «очень быстро».До этого Трамп заявлял, что намерен вместе с аятоллой Хаменеи «управлять Ираном» и контролировать иранскую нефть и Ормузский пролив. Видимо, Трамп хотел бы возглавлять все страны, где есть хоть какие-то запасы нефти.На данный момент и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес устраивает Вашингтон, с нее даже сняли санкции, разблокировав доступ к счетам в зарубежных банках. Но будет дальше — никто не знает. Возможно, к концу своей карьеры в качестве президента США Трамп проложит дорожку к президентскому креслу Венесуэлы.