Трамп обещает быстро выучить испанский и возглавить Венесуэлу

1 709
Трамп обещает быстро выучить испанский и возглавить Венесуэлу

Дональд Трамп не собирается уходить на пенсию из большой политики и после окончания своего президентского срока намерен снова стать президентом, но уже другой страны. Например, Венесуэлы. Об этом он заявил в ходе своего вчерашнего выступления.

Дональд Трамп хочет контролировать венесуэльскую нефть, но не извне, а изнутри, став президентом Боливарианской Республики Венесуэла. Можно, конечно, сказать, что это такая шутка, но, учитывая другие заявления американского лидера, в этом есть большие сомнения. Он вполне серьезно может нацелиться на высший пост в Венесуэле. Тем более Мадуро в американской тюрьме, а Делси Родригес всего лишь исполняющая обязанности президента с непонятной перспективой.



А испанский язык Трамп обещает выучить «очень быстро».

Я могу баллотироваться в президенты Венесуэлы. У меня более высокие рейтинги, чем кто-либо когда-либо имел. Я быстро выучу испанский. Это не займет много времени.

До этого Трамп заявлял, что намерен вместе с аятоллой Хаменеи «управлять Ираном» и контролировать иранскую нефть и Ормузский пролив. Видимо, Трамп хотел бы возглавлять все страны, где есть хоть какие-то запасы нефти.

На данный момент и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес устраивает Вашингтон, с нее даже сняли санкции, разблокировав доступ к счетам в зарубежных банках. Но будет дальше — никто не знает. Возможно, к концу своей карьеры в качестве президента США Трамп проложит дорожку к президентскому креслу Венесуэлы.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 11:23
    ❝ Трамп обещает быстро выучить испанский ❞ —

    — «Сегодняшний день – есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило» © ...
    (Н. В. Гоголь. Записки сумасшедшего)
    1. mavrus Звание
      mavrus
      +1
      Сегодня, 11:32
      А как же насчёт Гренландии?
      Или пока Трамп самоучитель по гренладскому не найдёт, в Датском королевстве могут спать спокойно.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 11:52
        Цитата: mavrus
        А как же насчёт Гренландии?

        Значит на старости лет займётся постройкой Гренландско-Венесуэльской Империи... request
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 11:56
        Трамп обещает быстро выучить испанский и возглавить Венесуэлу

        Эдакий "свечной заводик" на пенсии. yes
      3. Добрыня Никитыч Звание
        Добрыня Никитыч
        0
        Сегодня, 12:02
        ...ну это уже за решеткой в тюремной робе дорисует, получив кусочек туалетной бумаги и маленький карандашик )))
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 11:50
      Скоро в психбольнице не будет "Наполеонов"( молодежь уже слабо знает историю),но появятся "Трампы".
    3. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Сегодня, 11:53
      А что только президентом Венесуэлы? Сразу уж президентом Вселенной... Наверное любимое чтиво Трампа - " Как управлять вселенной не привлекая внимания санитаров"..
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 11:25
    Трамп и его ставленники доиграются, что из народа появится новый Уго Чавес.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 11:26
    Проще венесуэльцам выучить английский, чем Трампу с его маразмом испанский.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 12:27
      Он и по английски еле говорит. Как ребенок. Словарный запас 100 слов 🤐
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 11:30
    У Венесуэлы есть еще время пока Трамп испанский выучит.... А сколько стран еще , где нефть есть... Учить ему языки и учить....
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:53
      Цитата: Mouse
      А сколько стран еще , где нефть есть..

      А как же с Кубой ? Там нефти нет... what
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 11:58
        Непокорная.... Надо укротить.......
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:34
    По-хорошему один англо-испанский словарь Рыжый уже скурил. laughing
    С его амбициями, скорее венесуэльцы английский выучат.
    А так Трампу надо посмотреть, чего с ним твориться будет 28.04.2026, на Праймериз и после выборов нового президента амеров.... Если доживет, испанец. laughing
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 11:34
    К импичменту и суду дома что ли готовится, запасной аэродром варганит? what
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:37
    Венесуэла, хорошое место чтобы встретить старость для Трампа .Может под конец жизни стать поклонником покойного Чавеса.Чависты у власти государственная РDsVA до сих пор не приватизирована .Ляпота .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:54
      Для Венесуэлы один пенсионер из США не обуза .Как Венесуэла живёт сейчас - Главные СМИ Венесуэлы вам в помощь .Живёт уже несколько лучше чем при Мадуро.Похоже Мадуро = Асад. .
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:55
      Цитата: tralflot1832
      хорошое место чтобы встретить старость
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 11:55
      Плохое. А если уже пришедшие к власти демократы его оттуда сопрут? По отработанной методичке?
    4. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 12:05
      Цитата: tralflot1832
      Венесуэла, хорошое место чтобы встретить старость


      По мне, Аргентина лучше. Особенно Мар-дель-Плата.
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 12:00
    маразм подкрался незаметно
    сдается мне что на табличке белого дома нужно менять название на "белый дурдом"
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:01
    А испанский язык Трамп обещает выучить «очень быстро».


    Доня, переводи:

    Tu madre es una puta


    Думаю, что это будет самым используемым выражением в Венесуэле во времена твоего "президенства".
  10. axren1 Звание
    axren1
    0
    Сегодня, 13:08
    На всю голову опнутый а еще президент СШП , но Аннушка уже рзалила масло я надеюсь ...
  11. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 13:43
    Трамп обещает быстро выучить испанский и возглавить Венесуэлу

    Тогда, до кучи, придется еще и в Коммунистическую партию записаться, как раз год в кандидатах походит, язык подучит и, если примут, то Вэлком ту Венесуэла!
  12. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 14:04
    Трамп обещает быстро выучить испанский и возглавить Венесуэлу

    а ему известно, что при разговоре по испанский с английским акцентом, испоноязычные населения не любят таких людей и еще называют их как гринго???