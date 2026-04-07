Разведка США и Израиля: Хаменеи в тяжелом состоянии и недееспособен
В сети вновь распространяется информация о состоянии нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Со ссылкой на некие «дипломатические записки» для союзников в Персидском заливе утверждается, что он якобы находится без сознания и проходит лечение в Куме – священном для шиитов городе в 130 км к югу от Тегерана.
Терминология разведки США и Израиля говорит сама за себя: «недееспособен», «тяжелое состояние», «не может принимать решений». Словно западные спецслужбы имеют прямой доступ к иранским больничным палатам.
Напомним: всего неделю назад официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг подобные инсинуации. Комментируя слухи о ранении и отсутствии телеобращений, он четко заявил: «с ним все в порядке». Иранское руководство не обязано отчитываться перед Западом о каждом своем шаге, а молчание в эфире – тактическая пауза, а не признак болезни.
Кум, куда по версии израильской разведки якобы доставлен лидер, – действительно духовное сердце Ирана. Но именно это делает историю особенно неуклюжей. Любое лечение там, если бы оно потребовалось, было бы лишь плановой заботой о здоровье государственного деятеля. Однако ни одного подтверждения из независимых источников внутри Ирана нет.
