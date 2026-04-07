Разведка США и Израиля: Хаменеи в тяжелом состоянии и недееспособен

В сети вновь распространяется информация о состоянии нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Со ссылкой на некие «дипломатические записки» для союзников в Персидском заливе утверждается, что он якобы находится без сознания и проходит лечение в Куме – священном для шиитов городе в 130 км к югу от Тегерана.



Терминология разведки США и Израиля говорит сама за себя: «недееспособен», «тяжелое состояние», «не может принимать решений». Словно западные спецслужбы имеют прямой доступ к иранским больничным палатам.

Напомним: всего неделю назад официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг подобные инсинуации. Комментируя слухи о ранении и отсутствии телеобращений, он четко заявил: «с ним все в порядке». Иранское руководство не обязано отчитываться перед Западом о каждом своем шаге, а молчание в эфире – тактическая пауза, а не признак болезни.

Кум, куда по версии израильской разведки якобы доставлен лидер, – действительно духовное сердце Ирана. Но именно это делает историю особенно неуклюжей. Любое лечение там, если бы оно потребовалось, было бы лишь плановой заботой о здоровье государственного деятеля. Однако ни одного подтверждения из независимых источников внутри Ирана нет.
  1. мерцание Звание
    +5
    Сегодня, 11:46
    Лучше Нетаньяху предъявите публике.
    1. LIONnvrsk Звание
      +3
      Сегодня, 11:54
      Вспоминается, как они много раз хоронили и радовались смерти Ким Чен Ына.
    2. ЗВЕРОБОЙ Звание
      +2
      Сегодня, 11:54
      Кстати да, где он?
      По Хаменеи, Если ранен - скорейшего выздоровления ему. Думаю Иранцы гордятся своим руководителем, который не боится принимать решения и воюет и несёт потери вместе со своим народом! Честь ему и Хвала!
      1. HAM Звание
        +1
        Сегодня, 12:01
        У Нетаньяху не только по шесть пальцев на руках,но он ещё и трёхголовый-одну срубают,две вырастает.. wassat
      2. НИКНН Звание
        0
        Сегодня, 12:16
        Не дождетесь laughing
        Разведка США и Израиля не может пока найти Нетаньяху, так как он знает где его будут искать данные разведки. winked lol
    3. Васян1971 Звание
      +4
      Сегодня, 11:55
      Он недоступен - реабилитация после ампутации шестого пальца.
      1. Reptiloid Звание
        0
        Сегодня, 12:02
        Это для него ужасная моральная травма! wassat Он страдает crying
      2. Монтесума Звание
        -2
        Сегодня, 12:03
        hi Вы меня немного опередили, тоже хотел этот прикол выложить. good
  2. Mouse Звание
    +1
    Сегодня, 11:48
    Резко в диагностов переквалифицировались
    1. Монтесума Звание
      -1
      Сегодня, 11:59
      Даже если предположить, что у Моджтабы Хаменеи проблемы со здоровьем, то чем это обстоятельство поможет Израилю? Иран уже доказал устойчивость системы государственной власти при любой сложной ситуации, так что никакого позитивного изменения политики в отношении агрессоров не предвидится.
      1. Mouse Звание
        +1
        Сегодня, 12:02
        Ну надо же тень на плетень навести......
        Зерно, так сказать, в мозги заронить....
      2. Azim77 Звание
        +1
        Сегодня, 12:22
        Даже если предположить, что у Моджтабы Хаменеи все нормально, зачем ему сейчас внешнему миру подтверждать или тем более доказывать - вот я тут, со мной все хорошо? Свои знают правду и достаточно. А разведка пусть только догадывается.
  3. Дырокол Звание
    +2
    Сегодня, 11:50
    Словно западные спецслужбы имеют прямой доступ к иранским больничным палатам.

    Учитывая сколько в день они убивают высших чиновников Ирана почему нет?
  4. Добрыня Никитыч Звание
    0
    Сегодня, 11:58
    Разведка США и Израиля: Хаменеи в тяжелом состоянии и недееспособен???

    А доказательства такие же, как всегда ? )))
  5. Lako Звание
    +1
    Сегодня, 12:14
    Да даже, если Хаменеи и мёртв, им от этого легче? Значит, все бразды правления перешли к военным из КСИР. А с ними, достичь неких договорённостей или сломать систему управления Ирана, американцам будет ещё сложнее.
    1. Адрей Звание
      0
      Сегодня, 14:20
      Даже если жив, вся власть уже у КСИР и они вряд ли собираются ее делить хоть с аятоллой, хоть с президентом.
  6. opuonmed Звание
    0
    Сегодня, 13:03
    Разведка США и Израиля работает очень хорошо
  7. Хорон Звание
    0
    Сегодня, 13:12
    Пытаются спровоцировать на публичность, чтобы выявить его местоположение. Значит потеряли.
  8. Романенко Звание
    +1
    Сегодня, 13:40
    Недееспособен был Байден, однако командовал АмЭрикой...
    Ну как мог, в итоге еще более "способный" Трампампам продолжил его дело с новой силой.
    Может что-то поменялось в мире с оценкой дееспособности?
  9. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 14:12
    И третьего уха. laughing wink
    Может с Хаменеи и случилось чего. Здоровья ему. Просто эти люди, в силу своей веры, не шарятся, как Нетаньяху и наркоман по бункерам. laughing