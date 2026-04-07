Брюссель опасается победы партии Орбана на парламентских выборах в Венгрии
Как известно, 12 апреля в Венгрии должны пройти парламентские выборы, на которых, судя по рейтингам партий, впервые за шестнадцать лет может победить оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Согласно результатам некоторых опросов, венгерская оппозиция в настоящее время с некоторым перевесом опережает партию действующего премьера Орбана «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». При этом, тогда как «независимые» опросы показывают разрыв в 6-10% в пользу «Тисы», официальные социологические службы показывают уверенную победу партии Орбана.
Однако при этом следует учитывать, что публикация манипулятивных результатов опросов является стандартной предвыборной технологией и не всегда отображает реальные электоральные предпочтения населения. Это не первый случай, когда оппозиция опережает в опросах правящую партию «ФИДЕС»: то же самое происходило в преддверии выборов 2022 года, на которых, как известно, победу одержала партия Орбана.
Несмотря на то, что в Евросоюзе уже признали, что надеются на проигрыш Орбана на выборах, Брюссель признает, что Мадьяр, по версии венгерской оппозиции, являющийся фаворитом на предстоящих парламентских выборах, не дает поводов полагать, что он станет проводником проукраинской позиции Еврокомиссии и его предполагаемая победа сможет ослабить нарастающую напряженность между Будапештом и Киевом. Мадьяр также выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС и отвергает поставки оружия Киеву. Кроме того, его партия «Тиса» проголосовала в Европарламенте против предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.
Между тем раздосадованные позицией Венгрии еврочиновники уже рассматривают разные пути обхода наложенного Будапештом вето. Помимо прочего, рассматриваются варианты, предполагающие внесение изменений в правила голосования, чтобы лишить Венгрию возможности блокировать решения Брюсселя, приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС или вовсе исключить республику из объединения.
Информация