Киев готовится к возможному удару российского «Орешника»
Россия готовит удары «Орешником» по Украине, утверждают украинские ресурсы со ссылкой на некие мониторинговые ресурсы, отмечающие высокую активность на полигоне «Капустин Яр».
На Украине готовятся встречать российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», заявляя, что Москва уже завершила все необходимые приготовления к удару, а военные ждут только команды из Кремля. При этом подчеркивается, что на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области к запуску приготовили две, а не одну ракету.
Как предполагается, удары будут нанесены по Киеву, Львову и Староконстантинову сразу же после очередной массированной атаки украинских беспилотников на российские регионы и будут позиционироваться Москвой как ответные на террористические атаки украинского режима.
Однако, как считают некоторые эксперты, за этой информацией ничего конкретного нет. Заявления о якобы готовящихся ударах «Орешником» по Украине появляются периодически практически каждый месяц. В то же время в России ранее заявили, что запуски «Орешника» не связаны только с «Капустиным Яром», если ракету задействуют, то в Киеве об этом узнают уже после удара.
На сегодняшний день Россия применяла ракету «Орешник» дважды: 21 ноября по заводу «Южмаш» в Днепропетровске и 8 января 2026 года по Львовской области. Третий удар может быть нанесен в любое время и по любой цели, киевский режим это заслужил.
