Такер Карлсон: Атака США на Иран грозит миру великой депрессией и голодом

2 809 15
Известный американский журналист Такер Карлсон выступил с жестким и трезвым прогнозом относительно последствий атаки США на Иран.



Карлсон прямо заявляет: закрытие Ормузского пролива в результате американской агрессии гарантированно ввергнет планету в великую депрессию и голод. И это не фигура речи. Это цифры. 30% мировых запасов удобрений и 20% энергии проходят через этот узкий водный коридор.

Особенно цинично это выглядит на фоне риторики Вашингтона о «защите демократии». Пока американские стратеги обсуждают удары по Тегерану, Такер делает «неудобные» выводы. Если бы существовал «хитрый способ» открыть пролив с помощью авиации, Пентагон уже давно бы его применил. Но такого способа нет. А значит, США сознательно идут на то, чтобы обречь на голод миллиарды.

Карлсон приводит веский аргумент: полтора миллиарда жителей Африки к югу от Сахары и так уже испытывают острейший дефицит удобрений. Без иранских поставок их поля просто перестанут давать урожай. И что тогда предложит Запад?

По мнению Карлсона, нападение на Иран – это не удар по режиму. Это удар по глобальному сельскому хозяйству, энергетике и социальной стабильности. И платить за него будут не генералы в Пентагоне, а крестьянин в Нигерии, чья-то мать в Йемене и рабочий в Европе.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    +1
    Сегодня, 12:11
    Атака США на Иран грозит миру великой депрессией и голодом

    Штаты когда- нить это волновало?
    . платить за него будут не генералы в Пентагоне

    И тем паче не Трамп....
  2. Дырокол Звание
    0
    Сегодня, 12:13
    полтора миллиарда жителей Африки к югу от Сахары и так уже испытывают острейший дефицит удобрений.

    Они испытывают дефицит продовольствия и профицит времени лежания на боку ибо белый дядя должен его кормить...
  3. tralflot1832 Звание
    -1
    Сегодня, 12:15
    Такер, где-то я это уже слышал .Россия уничтожает кормилицу всего мира - демократическую Украину,все будут голодать - Бедные дети Африки. . Российская нефть и газ несут молекулы российской пропаганды.Честно скажу ,я не уверен что Трамп будет вбамбливать Иран в каменный век.
  4. rocket757 Звание
    +3
    Сегодня, 12:17
    Что можно предсказать наверняка... богатые станут ещё богаче, а бедные... их ждут тяжёлые времена. В общем, все как всегда. soldier
    1. Reptiloid Звание
      +2
      Сегодня, 12:56
      Приветствую Виктор hi
      Цитата: rocket757
      Что можно предсказать наверняка... богатые станут ещё богаче, а бедные... их ждут тяжёлые времена. В общем, все как всегда. soldier

      На словах Трамп против зелёной повестки. А на деле? Нет удобрений? Это один из пунктов зелёнки? ЛЮДИ будут голодать и бедных станет меньше! Этого Шваб и хотел. Кроме смертности людей ---- скотина подохнет .Тоже зелёнка ---- пукать меньше будут.
      1. rocket757 Звание
        +1
        Сегодня, 13:02
        Привет Дмитрий soldier
        До зелёных никак не доходит, что когда еды не будет хватать вообще, их это тоже коснётся...
        Человек не коз Ёл, одной травкой сыт не будет... да скотинку, что б вырастить и прокормить, много чего надо и натуральных, чистых продуктов/кормов, явно не достаточно.
        1. Reptiloid Звание
          +1
          Сегодня, 13:28
          Ведь совсем недавно была ситуация в Шри Ланка, когда послушали зелёных. Экологических удобрений( какашек, значит) не хватило для нужного урожая страны. И тем более для экспорта чая.
          Трампу конечно это фиолетово, лишь бы было по его хотелкам
          1. rocket757 Звание
            +1
            Сегодня, 13:39
            Местечковые политики, чиновники, за похлопывание по плечу, иногда и за конкретные плюшки, ставят експерименты над собственным населением!
            Не в первый раз и не в последний.
            1. Reptiloid Звание
              0
              Сегодня, 14:25
              експерименты над собственным населением .....
              Трамп, конечно экспериментирует над своими, но над чужими --- гораздо больше.
  5. bamsik Звание
    -1
    Сегодня, 12:21
    весь мир - это Европа что ли?
  6. Аскер Звание
    +1
    Сегодня, 12:26
    Когда во время выборов в США Карлсон активно продвигал Трампа, казалось что то изменится в мире, Карсон очень умный и взвешенно прагматичный консерватор, и если он за Трампа,то Америке крупно повезло!! Но, как всегда это НО !! То ли болезнь Байдена,то ли колдуны сионистов.. Но как оказалось американцам ( и наверное всему миру) опять не повезло, за не большими исключениями это тот же с ума шедший старик с ,,града на холме,, и уже Карсон его острейший критик.
    И никто в мире не знает чем это всё закончится.
  7. Десница ока Звание
    +2
    Сегодня, 12:29
    Это удар по глобальному сельскому хозяйству, энергетике и социальной стабильности. И платить за него будут не генералы в Пентагоне, а крестьянин в Нигерии, чья-то мать в Йемене и рабочий в Европе.

    Да, это именно так. Сионо-саксонские нацисты, убивают не только своими руками массово, десятки тысяч ни в чем неповинных людей - женщин, детей, в том числе ( особенно отличились в Палестине), но и вот так - косвенно, когда от их преступных, бесчеловечных, варварскихи тп. агрессивных действий миллионы, по всему миру, будут голодать и умирать позже...
    Зло должно быть остановлено и повержено! Настоящий, цивилизованный мир, должен объединиться и сделать это или, хотя бы, помочь сейчас Ирану всем возможном, в его праведной борьбе с сионо-саксонским, потерявшем все берега дозволенного от безнаказанности, зверем.
  8. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    0
    Сегодня, 12:41
    И с этими фашингтонцами Россия ведет переговоры.... recourse
  9. Эд Мак Звание
    +1
    Сегодня, 12:45
    Мировая судебная система позволяет рабочему из Европы подать в суд на Трампа за действия которые привели к убыткам?
    Если нет возможности взыскать ущербы с прямого виновника, а только выполнять волю Трампа приводящего к ещё более ущербу, то, это, очевидно тоталитарная система. Какой смысл вообще в американской демократии для остального мира?
  10. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 12:54
    полтора миллиарда жителей Африки к югу от Сахары и так уже испытывают острейший дефицит удобрений.

    А какой интерес амерам (кроме Карслона) до Африки? belay Они могут и не знать где Африка, юг и Сахара. laughing