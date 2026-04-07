Такер Карлсон: Атака США на Иран грозит миру великой депрессией и голодом
2 80915
Известный американский журналист Такер Карлсон выступил с жестким и трезвым прогнозом относительно последствий атаки США на Иран.
Карлсон прямо заявляет: закрытие Ормузского пролива в результате американской агрессии гарантированно ввергнет планету в великую депрессию и голод. И это не фигура речи. Это цифры. 30% мировых запасов удобрений и 20% энергии проходят через этот узкий водный коридор.
Особенно цинично это выглядит на фоне риторики Вашингтона о «защите демократии». Пока американские стратеги обсуждают удары по Тегерану, Такер делает «неудобные» выводы. Если бы существовал «хитрый способ» открыть пролив с помощью авиации, Пентагон уже давно бы его применил. Но такого способа нет. А значит, США сознательно идут на то, чтобы обречь на голод миллиарды.
Карлсон приводит веский аргумент: полтора миллиарда жителей Африки к югу от Сахары и так уже испытывают острейший дефицит удобрений. Без иранских поставок их поля просто перестанут давать урожай. И что тогда предложит Запад?
По мнению Карлсона, нападение на Иран – это не удар по режиму. Это удар по глобальному сельскому хозяйству, энергетике и социальной стабильности. И платить за него будут не генералы в Пентагоне, а крестьянин в Нигерии, чья-то мать в Йемене и рабочий в Европе.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация