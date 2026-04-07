Корабль Orion миссии Artemis II завершил облёт Луны и возвращается на Землю

Первая за более чем полвека пилотируемая миссия к Луне «Артемида-II» (Artemis II) отметилась не только рекордами, но казусами, связанными с поломкой туалета. С проблемой экипаж космического корабля «Орион» (Orion) справился. Причем починила систему жизнеотведения единственная женщина-астронавт Кристина Кох.

Можно зафиксировать апогей эмансипации и равенства полов, впервые проявившийся в космическом пространстве. За это Кох даже получила шутливое прозвище «космический сантехник».



Кристина Кох:

Это моя заслуга. Я космический сантехник. Я горжусь тем, что называю себя космическим сантехником.

К настоящему времени «Орион» завершил семичасовой облет естественного спутника Земли, что ознаменовало первый пилотируемый полет к Луне после миссии «Аполлон-17» (Apollo 17) в 1972 году. Были сделаны снимки невидимой с Земли части спутника. Ранее были сделаны полноразмерные фотографии нашей планеты.



Пролетая над обратной стороной Луны, экипаж описал особенности рельефа, в том числе ударные кратеры, древние лавовые потоки, а также трещины и гребни на поверхности, образовавшиеся в ходе постепенных изменений Луны с течением времени. Они также отметили различия в цвете, яркости и текстуре, которые помогают ученым понять состав и историю лунной поверхности. Экипаж стал свидетелем «захода Земли» — момента, когда Земля скрылась за лунным горизонтом, — когда «Орион» пролетал за Луной, и «восхода Земли», когда космический аппарат появился из-за противоположного края Луны.

Во время затмения у экипажа была возможность наблюдать редкие явления, которые можно увидеть только на неосвещенной части Луны. Они сообщили о шести вспышках света, вызванных метеоритами, которые врезались в поверхность Луны, двигаясь со скоростью в несколько тысяч километров в час.



После завершения периода наблюдения за Луной экипаж поздравил президент Дональд Трамп в прямом эфире, который транслировался в интернете и по телеканалам. Трамп пригласил их посетить Белый дом после возвращения на Землю. Не обошлось без шутливых комментариев, когда во время стрима в кадр попала летающая банка шоколадной пасты Nutella. Теперь НАСА вправе потребовать от компании-производителя крупных спонсорских отчислений за поистине космическую рекламу.



До этого астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох вместе с астронавтом Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансеном установили рекорд наибольшего удаления от Земли, пройденного любым человеком, превысив расстояние «Аполлона-13» на чуть более чем 400 000 километров.

В ночь на 7 апреля 2026 года сообщалось, что во время 40-минутной потери связи с Землёй, когда «Орион» проходил за Луной, космический корабль и его экипаж совершили максимальное сближение, пролетев на высоте около 6 545 километров над поверхностью спутника. Спустя две минуты экипаж достиг максимального расстояния от Земли в рамках миссии — 406 771 километр, установив новый рекорд для пилотируемых космических полётов.



После выхода из-за Луны связь восстановилась, астронавт Кристина Кох передала:

Так здорово снова слышать Землю.

Сейчас «Орион» находится на траектории возвращения к Земле и скоро войдет в зону гравитационного воздействия нашей планеты. Планируемая посадка по московскому времени — 11 апреля в начале четвертого утра у побережья Калифорнии (10 апреля по восточному времени).

Одна из главных задач миссии «Артемида-II» состоит в тестировании систем корабля перед будущей посадкой на Луну в рамках миссии Artemis III. Все системы корабля работают штатно, кроме временных проблем с туалетом. Экипаж в отличном настроении и на обратном пути продолжает выполнять научную программу.

Ученые уже с нетерпением ждут этих и многих других снимков, сделанных во время пролета. После того как лунные данные будут переданы с космического аппарата, ученые изучат изображения, аудиозаписи и другие данные, чтобы точнее определить время и место вспышек, а также обратятся за помощью к любителям, которые наблюдали за Луной в тот же период.

  Uncle Lee
    Uncle Lee
    +6
    Сегодня, 12:21
    Корабль Orion миссии Artemis II завершил облёт Луны и возвращается на Землю
    Молодцы ?
    Silver99
      Silver99
      +18
      Сегодня, 12:28
      Лично я считаю их землянами без принадлежности к странам, они просто герои. Заодно передали "привет" превдопатриотам и балаболам предрекавшим им полеты на батуте, они только треплются и вспоминают заслуги былой великой страны деградируя в зеро.
      Семён Петрович
        Семён Петрович
        -5
        Сегодня, 12:56
        а что так жидко? А полвека взад на Луну садились... А щас только вокруг?
      Курильщик
        Курильщик
        +1
        Сегодня, 13:09
        Приземляться 11.04.26, в преддверии дня космонавтики России... Интересно, наши новостные каналы покажут этот успех НАСА? Очень рад, что есть еще мечтатели на Земле, которые двигают человечество в нужном направлении.. Жаль, что наша страна, шедшая впереди планеты всей, с уходом настоящих коммунистов, откатилась в научном развитии.. сейчас во главе угла, только экономическая выгода... не всегда это верный путь..
        Курильщик
          Курильщик
          0
          Сегодня, 13:17
          Да..... и тем злопыхателям, кто все время вспоминает о проблемах с туалетом на борту этой миссии - это опыт человечества, который возможно, когда нибудь пригодиться и нашим космонавтам!!!
      yuriy55
        yuriy55
        +3
        Сегодня, 13:24
        Цитата: Silver99
        они только треплются и вспоминают заслуги былой великой страны...

        ...не имея к ним никакого отношения...
        Курильщик
          Курильщик
          +2
          Сегодня, 13:38
          Пересильд сняли на МКС - так аж сняли кино, как снимали кино!!! А о миссии НАСА к луне, скромно умалчивают.. я по телеку не видел в новостях.. по моему где то на РИА промелькнуло сообщение один раз и все...
          Курильщик
            Курильщик
            +1
            Сегодня, 13:48
            Так освещали полет Гагарина в США
      multicaat
        multicaat
        +1
        Сегодня, 14:18
        прежде чем хвалить, сначала нужно проверить, не было-ли это очередной театральной постановкой
        Например, если у всего экипажа не появится характерный космический загар, можно считать полет туфтой.
    AdAstra
      AdAstra
      +3
      Сегодня, 12:30
      Да, а что тут ещё можно сказать? request
      andranick
        andranick
        +6
        Сегодня, 12:42
        Можно пожелать мягкой и (главное!)штатной посадки!
      Семён Петрович
        Семён Петрович
        -4
        Сегодня, 12:59
        можно только спросить - где ракеты, которые полвека взад прям в/на Луну садились?... А щас потерялись?
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      +2
      Сегодня, 12:33
      Цитата: Uncle Lee
      Молодцы ?


      Несомненно
      Семён Петрович
        Семён Петрович
        -3
        Сегодня, 13:00
        Голивуд снимает карашо/гуд
    ZovSailor
      ZovSailor
      -7
      Сегодня, 12:33
      hi Голливуд выработал лимиты на снабжение электричеством, пора сливать сантехников.
      А так ничего, направить бабу на АВИКи БВ для ремонта санузлов и поднятия боевого духа среди разношёрстной публики военных, правда, пожары на прачечных она устранить не сможет в силу узкой специализации сантехника.
      wassat
      Добрый злыдень
        Добрый злыдень
        +2
        Сегодня, 12:39
        Кто про что, а шелудивый про унитаз...
    красноярск
      красноярск
      +2
      Сегодня, 13:04
      Цитата: Uncle Lee
      Корабль Orion миссии Artemis II завершил облёт Луны и возвращается на Землю
      Молодцы ?

      Конечно молодцы. И - герои, столько часов терпеть пока баба починит туалет laughing
      Это, конечно шутка.
      Но, цель достигнута, корабль испытан. Ждем миссию на Луну.
      Per se.
        Per se.
        0
        Сегодня, 14:28
        Цитата: красноярск
        Но, цель достигнута, корабль испытан.
        То есть, неиспытанный корабль надо испытывать рискуя экипажем? Как известно, Советским Союзом ещё в 1968 году был успешно осуществлён облёт Луны («Зонд-5») с возвращением на Землю пары черепашек, различных семян и некоторых бактерий. Сообщалось, что черепашки вернулись живыми, лишь у одной был повреждён глаз, но насколько были достоверны преданные гласности результаты по дозиметрии — вопрос. Вот так испытывают корабли, после посылают луноходы, если дело не в шоу.
        Имея готовый космический корабль, успешную ракету-носитель («Протон»), тем не менее, советское руководство не захотело осуществить облёт Луны с советскими космонавтами на борту. Что же помешало, если всё было готово, технология отработана? Первенство американцев, что якобы раньше успели? Вряд ли бы это было причиной, особенно в условиях «космической гонки», яростного соперничества. Тогда что, и как победа американцев способствовала небывалым уступкам СССР, даже совместному "Союз-Аполлон"? США воспылали человечностью к коммунистам, как землянам. Сомневаюсь, по тому что США творили и творят в мире. Видимо, Трампу уже особо и терять нечего, обделавшись с Ираном, есть новая победа, облёт Луны с живым грузом, у которого таки появился в космосе туалет. Интересно, чем дело кончится с этим очередным достижением.
    ASG7
      ASG7
      0
      Сегодня, 14:29
      Опять "великие мужы" будут свысока поглядывать на "земных червей", с пеной у рта доказывая превосходство американской астронафтики, вместо сбора маленьких, ничего незначащих пруфов. Короче, все как всегда - и этот мир не изменить.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:25
    Нам показали не обратную часть луны полностью, а освещенную часть .Смотрим на небо . drinks Тю ,и ради этого стоило лететь ?Рептилоиды все спрятались в тени и навели СВОЁ ПРО на " Артемиду",решили сбивать её на втором пролёте .Повезло однако астронавтам .Придётся идти на сайт НАСА .Можнт вдогон стрельнули. drinks
    ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей
      +7
      Сегодня, 12:29
      Цитата: tralflot1832
      Тю ,и ради этого стоило лететь ?

      Бессмысленная трата денег. Лунный пейзаж на Донбассе можем посмотреть. После ФАБ-3000 кратеры не хуже чем у лунатиков.
    andranick
      andranick
      +1
      Сегодня, 12:46
      Рептилоиды уже давно Землю освоили. А Луну готовят для отселения туда человеков.
    красноярск
      красноярск
      0
      Сегодня, 13:11
      Цитата: tralflot1832
      Нам показали не обратную часть луны полностью, а освещенную часть .Смотрим на небо . Тю ,и ради этого стоило лететь ?

      Летели не ради того, чтобы созерцать невидимую нами сторону Луны. Летали ради испытания корабля. А что Вы хотели увидеть на обратной стороне Луны? Чем она может отличаться от видимой нам?
  yo-yo
    yo-yo
    -10
    Сегодня, 12:25
    Почему не сообщается главная новость. Как там, звёздно-полосатые астронавты не обделалались без туалета ??
    Silver99
      Silver99
      +5
      Сегодня, 12:30
      Может хватит язвить, пока они в Космосе где еще никто не был, псевдопатриоты балаболы в уличные сортиры бегают.
    _просто
      _просто
      0
      Сегодня, 12:47
      Наши функционеры и менеджеры, имея унитаз, обделались... Амеры хоть первые обделались около Луны. А наши опоростались жидко по привычному — на поверхности. И ведь нам всем это нюхать. Проклятье 90-х нас не отпускает. Сколько тогда было пущено под нож, потеряно, продано. Просто, чтобы всё сызнова наверстать, система должна (была) работать как реактор на АЭС, а не как колымага. Я даже иной раз думаю, что зря все эти высокопарные слова льются нам в уши: об собственной станции (РОСС), орбитальном ИИ... Нужно признать, что мы отстали очень сильно. Но, нам не стоит посыпать голову пеплом, - стоит всё собирать и набираться знаний, пусть на это потребуется время. Мы посмотрим, как передовые державы совершают рывки вперёд, используя технологии. Наша задача — остатки не потерять и быть во второй лиге... А цель на перспективу — первая лига. И горе нам, если мы спустимся до дворового дивизиона.
      Развед
        Развед
        0
        Сегодня, 13:03
        Цитата: _просто
        А цель на перспективу — первая лига

        В первой лиге мы уже никогда не будем. Забыть. Там место только для США и Китая.
        Вопрос в том, какое место мы займем во второй лиге в ближайшие годы.
        _просто
          _просто
          0
          Сегодня, 14:05
          Да, совершенно верно... От этого и отталкиваться.
      красноярск
        красноярск
        0
        Сегодня, 13:15
        Цитата: _просто
        Но, нам не стоит посыпать голову пеплом, - стоит всё собирать и набираться знаний, пусть на это потребуется время,

        Я сильно сомневаюсь. При современной системе образования мы все больше и больше будем отставать от развитых стран.
        multicaat
          multicaat
          0
          Сегодня, 14:20
          система образования тут ни при чем. Нужно смотреть в комплексе. У нас в стране умным быть не выгодно. Наглым и агрессивным платят намного больше. Вот в чем проблема.
  Кузнец 55
    Кузнец 55
    0
    Сегодня, 12:26
    Не знаю стеклянная ли банка с Нутелой , скорее пластиковая . Вдруг да кидаться начнут и разобьют . Тогда не только туалет чистить . Хотя в оригинале стекло .
  Дырокол
    Дырокол
    +4
    Сегодня, 12:31
    Не обошлось без шутливых комментариев, когда во время стрима в кадр попала летающая банка шоколадной пасты Nutella. Теперь НАСА вправе потребовать от компании-производителя крупных спонсорских отчислений за поистине космическую рекламу.

    Там еще и iPhone 17 засветился, можно смело обвинять NASA в product placement...
    Все системы корабля работают штатно, кроме временных проблем с туалетом.

    Самое главное отработали лазерную систему связи, благодаря ей получили качественные снимки.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 12:32
    За это Кох даже получила шутливое прозвище «космический сантехник».


    Все системы корабля работают штатно, кроме временных проблем с туалетом.


    Лучше промолчать., чем про батуты ( не бербоковские) вспоминать.
    Silver99
      Silver99
      +6
      Сегодня, 12:40
      Вот если бы все человечество прекратило создавать все новые орудия убийства, а свою неуемную энергию направило на науку и изучение Космоса может тот кто нас создал порадовался за нас, а то просим у него все чего-то, а сами только уничтожаем себе подобных и природу.
  ВлР
    ВлР
    -1
    Сегодня, 12:37
    У США и любой другой страны мира до сих пор нет технической возможности отправить человека на Луну (и вернуть его живым и здоровым обратно). Разумеется, не было ее и в конце 1960-х. Даже нормальных туалетов ещё не было и скафандров, способных выдержать жесткое космическое излучение. И многие образцы якобы доставленного лунного грунта уже определены, как подделка, например, те, что хранятся в голландском музее Рейксмюсеум и были подарены премьер-министру этой страны послом США в 1969 г. Поэтому уже уничтожено 99% американских "кино-фотоматериалов", которые современные технологии однозначно определили бы, как фальшивку. Американцы сейчас нервничают, понимая, что первая настоящая пилотируемая миссия на Луну уничтожит их миф и потому форсируют лунную программу, чтобы иметь возможность сказать: да, наши первые полеты были беспилотными, но на Луну мы все равно высадились первыми.
    Silver99
      Silver99
      +1
      Сегодня, 12:44
      Слушайте, уже 12 человек побывали на Луне (трудно сфальсифицировать), привезли тонны грунта , а его между прочим сравнили ученые СССР с образцами доставленными беспилотными кораблями и ни одного , слышите ни одного опровержения. Может хватит все ставить под сомнения, а самим взять и хоть раз туда слетать в пилотируемом режиме?
      ВлР
        ВлР
        0
        Сегодня, 12:55
        Правильно, образцы грунта привезены беспилотными кораблями - американскими и советскими. Лунная гонка стоила очень дорого и оказалась на том этапе бесперспективной. Было достигнуто соглашение: гонка, уносяшая миллиарды, прекращается, СССР не возражает против временного американского приоритета и получает ряд экономических и политических преференций - почитайте, сколько выгодных советской стороне договоров было подписано в то время. И нет до сих пор технической возможности доставить человека на Луну. Нет. И неизвестно, когда ещё появится.
        Pavel57
          Pavel57
          -1
          Сегодня, 13:04
          Что выдавалось за лунный грунт американцами остается под вопросом.
      Ждущий
        Ждущий
        +1
        Сегодня, 13:00
        Ну если не грешить против истины, то меньше полутонны.
      multicaat
        multicaat
        0
        Сегодня, 14:26
        Цитата: Silver99
        Слушайте, уже 12 человек побывали на Луне (трудно сфальсифицировать)

        что трудного в этом? В США было открыто 11 павильонов съемки лунных пейзажей которые были открыты только официально. Кроме того, сразу после первого старта, когда смогли с огромным трудом достать пленку, которая показала старт непрерывно, а не кусками, сам американцы подсчитали, что энергии ракеты в несколько раз не хватает, чтобы выполнить лунную миссию. Т.е. уже на старте было понятно, что запускалась не официально оглашенная ракета, а опытный прототип, который хоть и летал успешно, но имел другие двигатели и тягу в 4 раза меньше заявленной.
        какие 12 космонавтов??? ноль!
  Ross
    Ross
    -4
    Сегодня, 12:39
    Представители настоящих космических программ давно говорили что НАСА только прикрытие, давно освоена Луна и Марс.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:40
    Производители сантехники США и Канады выстроить в очередь к астронавтам лунной программы, вы просто постойте рядом с нашим изделием ,а мы вам много денег дадим. laughing
  andranick
    andranick
    +3
    Сегодня, 12:44
    ... систему жизнеотведения ...
    Систему чего-чего?
  Семён Петрович
    Семён Петрович
    -2
    Сегодня, 12:53
    А почему только вокруг Луны,...?.. А говорят, что полвека взад ... аж... 6 (шесть)! раз подряд без единого сбоя в/на Луну садились и взлетали... А где те ракеты?... Потерялись?
    ВлР
      ВлР
      -3
      Сегодня, 12:58
      Да, вот такая техническая деградация в космической отрасли США. 50 лет назад на Луну слетать - раз плюнуть. А сегодня ее просто тупо облететь - подвиг.
  opuonmed
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 12:58
    Круто и прямая трансляция были лазерная связь и другая показала очень хорошо себя .
    Семён Петрович
      Семён Петрович
      -4
      Сегодня, 13:02
      прям из Голивуда? А что только вокруг?... А что не в/на Луну?.. А полвека взад прям туды в Луну и садились?
  Pavel57
    Pavel57
    0
    Сегодня, 13:02
    А Апполоны разве не облетали Луну?
  Роман_Васильевич
    Роман_Васильевич
    +2
    Сегодня, 13:03
    Можно сколь угодно язвить и иронизировать, но в НАСА сделали это!
    И, кстати, в 1961 году первым Советский Союз поздравил президент Кеннеди, а весь мир ликовал!!
  Sanyav_72
    Sanyav_72
    0
    Сегодня, 13:09
    Понëс дерьмо на родину...
  AK-1945
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 13:09
    Давайте не будем завидовать. Была бы эта наша экспедиция, тут бы присутствовало безумное ликование. К сожалению у нас всю космическую отрасль и науку развалили в хлам и демонстрируют прожекты на сотни миллиардов рублей, которые в итоге разворовываются. Ах нет, не правильно выразился, распределяются между важными людьми. Так что порадуемся за американцев и пожелаем им удачного возвращения на Землю.
    yuriy55
      yuriy55
      +1
      Сегодня, 13:31
      Цитата: AK-1945
      Так что порадуемся за американцев...

      ...поработившим мир посредством доллара и заставившим его работать на американскую экономику...
      Цитата: AK-1945
      и пожелаем им удачного возвращения на Землю.
  Романенко
    Романенко
    +1
    Сегодня, 13:14
    Корабль Orion миссии Artemis II завершил облёт Луны и возвращается на Землю

    А что по этму поводу думают в Роскосмосе?
    Пнимаю, времена изменились и у нашей космонавтики, несмотря на громкие заявления, нынче и "Труба пониже и дым пожиже", но как-то с детства привычно было, что идет сревнование.
    А теперь, похоже созерцание?
    Или это совсекретно?
    И завтра наши опубликуют фото пролета Ориона с темной стороны Луны, снятое нашими лунонавтами с её поверхности?
    yuriy55
      yuriy55
      0
      Сегодня, 13:48
      Цитата: Романенко
      А что по этому поводу думают в Роскосмосе?

      Помните?
      Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства.

      В Роскосмосе гордятся тем, что только они первыми приспособили космос не только для исследования, но и для воровства...
  moneron
    moneron
    0
    Сегодня, 13:15
    Читаешь комменты и диву даешся. Сколько мелких завистливых человечков. Вместо того ,чтобы спросить себя....а мы то сейчас где в космосе....удобнее облить помоями более умных и успешных.
    yuriy55
      yuriy55
      +1
      Сегодня, 13:37
      Цитата: moneron
      Читаешь комменты и диву даешься. Сколько мелких завистливых человечков.

      Зависть здесь ни при чём...Это выражение досады от деятельности того мелкого, завистливого, бездарного, безыдейного, трусливого руководства, обесценившего все великие заслуги СССР и социализма ради личного достатка и роскоши.
      Что касается американцев и прочих наций, не все они Байдены и Трампы...Там есть и нормальные люди...
    Irokez
      Irokez
      0
      Сегодня, 14:07
      Цитата: moneron
      более умных и успешных

      Вы прям как все англосаксы хвалящие себя везде и всяк. Особенно английские учёные.
      А вот умность и успешность жиждится на научных достижениях всего мира, а успешность на огромном долге перед всё тем же миром. А если с Россией сравнивать, то у нас в основном всё своё отечественное, поэтому восхволять более умных и успешных не надо ибо они более хитрые и надменные. Ментлитеты и подход к жизни разные у нас. А щас вообще время такое которое ставит и расставит всё на свои места и тогда как там сказано в писаниях "И первые станут последними".
  Konnick
    Konnick
    +2
    Сегодня, 13:18
    Я расскажу тайну про туалет...я был знаком с разработчиком унитазов на наших космических кораблях и станциях. Он же спроектировал для пассажирских вагонов Тверского вагоностроительного завода туалет...сколько же людей этот унитаз напугал своим звуком всасывания laughing очень чувствительна эта система ко всякому роду салфеток и прокладок
    yuriy55
      yuriy55
      0
      Сегодня, 13:40
      Цитата: Konnick
      очень чувствительна эта система ко всякому роду салфеток и прокладок

      Может быть, поэтому и послали ремонтировать потенциальную виновницу?
  Akim
    Akim
    0
    Сегодня, 13:41
    В принципе, то, что мы наблюдаем сейчас, это современный аналог Аполлона-8. Тогда тоже шла отработка систем корабля в ходе первого облета Луны людьми. Потом был Аполлон-9, проверивший лунный модуль на орбите Земли, и Аполлон-10, который провел репетицию высадки, отстыковки и пристыковки лунного модуля уже на орбите Луны. Ну а потом был Аполлон-11, экипаж которого таки высадился на Луну. В общем, имхо американцы таки высадят людей на Луну снова. Вполне возможно, что это сделает и Китай. А вот современной РФ (которая совсем даже не СССР, ну вот абсолютно) походу такие достижения не светят в принципе. Если облет еще как-то можно сделать, используя для разгона Протон, он же УР500 Челомея (что уже было сделано несколько раз в беспилотном варианте в конце 60х - начале 70х годов прошлого века), то о высадке - только влажно мечтать. Нет ни лунного корабля, ни лунного модуля, ни ракеты сверхтяжелого класса (Н1 не взлетела в свое время, Энергию благополучно похерили в "святые 90е"). А опыт показывает, что если нет рабочего прототипа родом из СССР, то такой техники в РФ и не будет, т.к. в связи с отсутствием денег и наличием "эффективных манагеров", пилящих те деньги, что есть, новые образцы не появляются, а модернизировать из славного прошлого просто нечего.
  Illanatol
    Illanatol
    0
    Сегодня, 13:49
    Цитата: Романенко
    А что по этму поводу думают в Роскосмосе?


    Учитывая, что бюджет Роскосмоса сравним со стоимостью штатовского космо-тузика (ранее приводилось), то ничего плохого. Роскосмос может и не блещит результатами, но работает точно не хуже американского сортира за те же деньги.

    Если бы Роскосмос имел бюджет хотя бы в 50% от бюджета НАСА, тогда упреки были бы обоснованны. А по таким расходам можно получить лишь то, что реально имеем. На уровне унитаза и его содержимого.

    Хотите и грандиозных прорывов в космосе, но и десятки сортов доступного пива и колбасы? Это вряд ли... такое даже у СССР не получалось. Так что пейте пивасик и завидуйте тем, кто на свои достижения может выкачивать ресурсы из половины мира, как минимум.
  Жека111
    Жека111
    0
    Сегодня, 14:27
    Это конечно все замечательно - как сказал Трамп они первые в мире совершили подобный полёт.
    Больше всего интересует практическая плоскость - как защищались от излучения, каково состояние здоровья экипажа и тд....... Жаль что эти данные не будут в открытом доступе в ближайшие время.