Корабль Orion миссии Artemis II завершил облёт Луны и возвращается на Землю
Первая за более чем полвека пилотируемая миссия к Луне «Артемида-II» (Artemis II) отметилась не только рекордами, но казусами, связанными с поломкой туалета. С проблемой экипаж космического корабля «Орион» (Orion) справился. Причем починила систему жизнеотведения единственная женщина-астронавт Кристина Кох.
Можно зафиксировать апогей эмансипации и равенства полов, впервые проявившийся в космическом пространстве. За это Кох даже получила шутливое прозвище «космический сантехник».
Кристина Кох:
К настоящему времени «Орион» завершил семичасовой облет естественного спутника Земли, что ознаменовало первый пилотируемый полет к Луне после миссии «Аполлон-17» (Apollo 17) в 1972 году. Были сделаны снимки невидимой с Земли части спутника. Ранее были сделаны полноразмерные фотографии нашей планеты.
Пролетая над обратной стороной Луны, экипаж описал особенности рельефа, в том числе ударные кратеры, древние лавовые потоки, а также трещины и гребни на поверхности, образовавшиеся в ходе постепенных изменений Луны с течением времени. Они также отметили различия в цвете, яркости и текстуре, которые помогают ученым понять состав и историю лунной поверхности. Экипаж стал свидетелем «захода Земли» — момента, когда Земля скрылась за лунным горизонтом, — когда «Орион» пролетал за Луной, и «восхода Земли», когда космический аппарат появился из-за противоположного края Луны.
Во время затмения у экипажа была возможность наблюдать редкие явления, которые можно увидеть только на неосвещенной части Луны. Они сообщили о шести вспышках света, вызванных метеоритами, которые врезались в поверхность Луны, двигаясь со скоростью в несколько тысяч километров в час.
После завершения периода наблюдения за Луной экипаж поздравил президент Дональд Трамп в прямом эфире, который транслировался в интернете и по телеканалам. Трамп пригласил их посетить Белый дом после возвращения на Землю. Не обошлось без шутливых комментариев, когда во время стрима в кадр попала летающая банка шоколадной пасты Nutella. Теперь НАСА вправе потребовать от компании-производителя крупных спонсорских отчислений за поистине космическую рекламу.
До этого астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох вместе с астронавтом Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансеном установили рекорд наибольшего удаления от Земли, пройденного любым человеком, превысив расстояние «Аполлона-13» на чуть более чем 400 000 километров.
В ночь на 7 апреля 2026 года сообщалось, что во время 40-минутной потери связи с Землёй, когда «Орион» проходил за Луной, космический корабль и его экипаж совершили максимальное сближение, пролетев на высоте около 6 545 километров над поверхностью спутника. Спустя две минуты экипаж достиг максимального расстояния от Земли в рамках миссии — 406 771 километр, установив новый рекорд для пилотируемых космических полётов.
После выхода из-за Луны связь восстановилась, астронавт Кристина Кох передала:
Сейчас «Орион» находится на траектории возвращения к Земле и скоро войдет в зону гравитационного воздействия нашей планеты. Планируемая посадка по московскому времени — 11 апреля в начале четвертого утра у побережья Калифорнии (10 апреля по восточному времени).
Одна из главных задач миссии «Артемида-II» состоит в тестировании систем корабля перед будущей посадкой на Луну в рамках миссии Artemis III. Все системы корабля работают штатно, кроме временных проблем с туалетом. Экипаж в отличном настроении и на обратном пути продолжает выполнять научную программу.
Ученые уже с нетерпением ждут этих и многих других снимков, сделанных во время пролета. После того как лунные данные будут переданы с космического аппарата, ученые изучат изображения, аудиозаписи и другие данные, чтобы точнее определить время и место вспышек, а также обратятся за помощью к любителям, которые наблюдали за Луной в тот же период.
Информация