Что касается Ормузского пролива, то сейчас иранцы взимают плату с судов за проход через проливы, и они принимают юани, а не доллары. Одна из угроз всей этой неразберихи заключается в том, что если мы начнем позволять торговать нефтью в китайской валюте, это нанесет удар по доллару. С 1974 года каждый баррель нефти, продаваемый и обмениваемый в мире, торгуется в долларах.

Внесенный в России в списки экстремистов и террористов сенатор Линси Грэм* призывает Дональда Трампа как можно скорее покончить с иранским режимом, «незаконно» атаковавшим американский доллар.Грэм* раскритиковал Иран, посмевший не только закрыть Ормузский пролив, но и взимать с танкеров за проход по нему плату, причем не в американских долларах, а в китайских юанях. По его словам, это неприемлемо, только доллар США является единственной валютой в мире, которой можно платить за нефть. Поэтому Иран фактически ведет атаку на американский доллар, а значит, должен быть уничтожен.Грэм* призывает Трампа как можно быстрей уничтожить иранский режим, пока не стало слишком поздно. При этом он полностью поддерживает действия США в Иране, включая удары по гражданской инфраструктуре.Кстати, Грэм* был одним из самых ярых сторонников начала войны против Ирана, полностью поддержав планы Нетаньяху.