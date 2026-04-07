Зеленский обсудил с Сырским и Гнатовым ситуацию на Донбассе

Зеленский провел срочное совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Обсуждалась ситуация на линии фронта, особенно на Донбассе, куда с очередной инспекционной проверкой ездил Сырский.

На Банковой обеспокоены ситуацией на Покровском и Константиновском направлениях, где российские войска, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, продолжают продвигаться вперед. Проведенные командованием попытки контрнаступлений на Покровск и Родинское успеха не достигли. Сырский в срочном порядке отправился на передовую проверять, в чем дело. По возвращении Зеленский собрал совещание в узком кругу, где заслушал главкома.



По словам генерала, ситуация на Константиновском направлении сложная, российские войска атакуют малыми группами и применяют большое количество БПЛА. В то же время наступление ВС РФ якобы остановлено. При этом о том, что ВС РФ фактически отрезали формирования ВСУ от снабжения, ни слова не сказано. А положение противника в Константиновке действительно сложное, враг засел в так называемых мини-крепостях, удерживая позиции, но без снабжения сделать это будет трудно. На Покровском идут бои, ВСУ пытаются контратаковать, но безуспешно.

Зеленский, как всегда, уделил больше внимания ударам по энергетике России, здесь у него дела идут гораздо лучше, чем на линии фронта. Но приказал удерживать позиции как можно дольше, приказа на отход не будет. Отдавать Донбасс «нелегитимный» не намерен.
    VictorB
    Сегодня, 12:54
    приказа на отход не будет

    Кто-то ожидал иного? Надеяться на отход ВСУ мог лишь кто-то с передозом "духа Анкориджа".
      Silver99
      Сегодня, 13:05
      Раньше верил, что у Верховного все под контролем, но со временем стал замечать он все чаще пропадает из эфира по острым вопросам, предпочитая раздавать награды и обсуждать с руководством авиаперевозчиков тему отдыха россиян. Решать надо сейчас, ничего само не рассосется, уж сколько раз ВСЕ задают вопрос доколе эта зеленая плесень будет коптить небо.
        майор Юрик
        Сегодня, 13:21
        Здесь как с тараканами, можно громко дубасить их тапком с победными возгласами об удачных ударах. Но эта тактика низкоэффективная и долгая, надо уничтожать гнезда этих тварей без оглядки на мнение соседей, благо есть чем... А так это все етишкина макатуха! negative
        FoBoss_VM
        Сегодня, 14:18
        Я уже давно понял кто он и что из себя представляет. Розовые очки слетели ещё в 2022 по совокупности . Так что уверяю вас, чудес ждать не стоит , не изменится ничего уже до конца его правления ... Все так и будет продолжаться , вяло, импотентно и оторвано от людей и народа .
          Ella34
          Сегодня, 14:37
          Ждали в 22 году, сейчас уже не ждём спустя 4 года. Нечего ждать нам . Нас не слышат, не читают и не хотят знать. А вы народ там воюйте и страдайте.
    frruc
    Сегодня, 12:58
    враг засел в так называемых мини-крепостях

    Надеюсь, врага в них и похоронят.
    alexputnik17
    Сегодня, 13:04
    враг засел в так называемых мини-крепостях
    Будующие жертвы Солнцепеков и ФАБов.
    tralflot1832
    Сегодня, 13:20
    Конечно зеленский первый пункт наших требований не будет выполнять- оставить добровольно Донецкую область .Второй пункт для него более неприемлем - оставить Запорожскую область.А потом Херсонскую .А дальше будут наши требования ещё больше неприемлемыми для Зеленского.
      oleg-nekrasov-19
      Сегодня, 13:31
      Для того , чтобы требования стали приемлимыми ,думаю, надо хорошо ударить СБП по 10-15 килотонн по аэродромам , заглубленным командным пунктам управления и конечно же по бункерам с киевскими деятелями , ну это мое мнение , а как там наверху ,никто не знает конечно , может так и дальше планируют еще года два -три СВО проводить, кто его знает.