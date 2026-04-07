Зеленский обсудил с Сырским и Гнатовым ситуацию на Донбассе
Зеленский провел срочное совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Обсуждалась ситуация на линии фронта, особенно на Донбассе, куда с очередной инспекционной проверкой ездил Сырский.
На Банковой обеспокоены ситуацией на Покровском и Константиновском направлениях, где российские войска, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, продолжают продвигаться вперед. Проведенные командованием попытки контрнаступлений на Покровск и Родинское успеха не достигли. Сырский в срочном порядке отправился на передовую проверять, в чем дело. По возвращении Зеленский собрал совещание в узком кругу, где заслушал главкома.
По словам генерала, ситуация на Константиновском направлении сложная, российские войска атакуют малыми группами и применяют большое количество БПЛА. В то же время наступление ВС РФ якобы остановлено. При этом о том, что ВС РФ фактически отрезали формирования ВСУ от снабжения, ни слова не сказано. А положение противника в Константиновке действительно сложное, враг засел в так называемых мини-крепостях, удерживая позиции, но без снабжения сделать это будет трудно. На Покровском идут бои, ВСУ пытаются контратаковать, но безуспешно.
Зеленский, как всегда, уделил больше внимания ударам по энергетике России, здесь у него дела идут гораздо лучше, чем на линии фронта. Но приказал удерживать позиции как можно дольше, приказа на отход не будет. Отдавать Донбасс «нелегитимный» не намерен.
