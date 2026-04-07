«Хизбалла» отчиталась о 61 боевой операции против Израиля за один день

«Хизбалла» отчиталась о 61 боевой операции против Израиля за один день


Ливанское движение сопротивления продолжает демонстрировать чудеса боевой выучки и тактической грамотности. За минувшие сутки «Хизбалла» провела 61 боевую операцию против израильских сил. Об этом сообщила пресс-служба военизированной организации.



22 попытки наступления отражены, нанесено 29 комбинированных ударов – по израильским населенным пунктам в радиусе до 75 км от границы. Кирьят-Шмона, Маалот-Таршиха, Хадераэ.

По информации хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах», ракетные удары «Хизбаллы» пришлись на населенные пункты Хорфиш, Лиман, Шломи, Нагария, Кирьят-Шмона, Метулла, Маскаф-Ам, Маргалиот, Ярун и другие.

В сегодняшнем сообщении пресс-служба «Хизбаллы» пишет:

Бойцы исламского сопротивления нанесли мощные ракетные удары по месту скопления живой силы вражеской армии на высоте Фрез в Айнате.

Организация также заявила об атаке на эсминец у побережья Ливана. При этом некоторые источники сообщают, что корабль принадлежит Великобритании, тогда как «Хизбалла» приняла его за израильский.

Ранее, 6 апреля, высокоточная ракета и группа дронов легли на базу северного командования ЦАХАЛа «Гиват-Ольга» в 75 км от границы. Два штаба и базы израильской армии, два пограничных опорных пункта, две военные казармы – все это превращено в руины. И, что тоже важно, выведено из строя 5 израильских танков «Меркава».
  1. Романенко
    Романенко
    +9
    Сегодня, 13:19
    Организация также заявила об атаке на эсминец у побережья Ливана. При этом некоторые источники сообщают, что корабль принадлежит Великобритании, тогда как «Хизбалла» приняла его за израильский.

    Абсолютно правильно "засветили" британцу, уж он бы ничего не перепутал, ударил бы по мирным и немирным без разбора и извинений. Подлючесть англичан известна всему миру, так что, будем считать, что "случайно" спасли много жизней, так держать!
  2. Монтесума
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 13:21
    Из Турции сообщение пришло - нападение на израильское консульство.
    АНТАЛЬЯ, 7 апр - РИА Новости. Операция проводится около консульства Израиля в Стамбуле после нападения на него, территория вокруг оцеплена, передает телеканал CNN Turk.
    Вооруженное нападение совершено на консульство Израиля в Стамбуле, ранен полицейский, сообщила ранее газета Karar.
    1. Романенко
      Романенко
      +2
      Сегодня, 13:35
      Вот полицейского жалко
  3. alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 13:48
    Два штаба и базы израильской армии, два пограничных опорных пункта, две военные казармы – все это превращено в руины. И, что тоже важно, выведено из строя 5 израильских танков «Меркава».

    Прелестно. Со стороны сионистов, надо полагать, опять погибших нет? belay
    1. Пупырчатый
      Пупырчатый
      +1
      Сегодня, 14:12
      Ну общее число на данный момент 13, за последние дни погибших не было при столкновениях с Хизбаллой. Прекрасное описание. Куртки замшевые две
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:19
      Цитата: alexputnik17
      выведено из строя 5 израильских танков «Меркава».

      Было 21, еще + пять = 26 ! angry
  4. AK-1945
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 13:50
    Молодцы. Надо огрызаться сионистам за их наезды и чем жестче тем лучше.
  5. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко
    +1
    Сегодня, 13:54
    Да парни в тапках сопли не жуют, и как я мыслю им просто нравится то чем они занимаются. Этакий мужской азарт, ну а даже если убьют, то на небесах уже гурии в раю ждут. Так что воюют с азартом и огоньком.
  6. azambuja
    azambuja
    +1
    Сегодня, 14:00
    Эти нападения входят в моду по всему миру. Может из-за этого и другие евреи недолюбливают Израиль.
  7. akropin
    akropin
    0
    Сегодня, 14:02
    Ливанское движение сопротивления продолжает демонстрировать чудеса боевой выучки и тактической грамотности.

    Правильно заданный "почти вопрос" содержит в себе ответ. Видимо дело не в чуде, а в подготовке. Оказались готовы.
    1. Пупырчатый
      Пупырчатый
      0
      Сегодня, 14:13
      Пока что подготовка привела к потере Юга Ливана и 1000+ погибших у Хезболлы
      1. akropin
        akropin
        +2
        Сегодня, 14:19
        Учитывая, что Хезболла - это нерегулярная армия, то результат вполне.
  8. alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:34
    Цитата: Uncle Lee
    Было 21, еще + пять = 26 !

    Вообще, когда Хизбалла заявляла про 21 за одни сутки, у них в общей сложности получилось 40. Естественно, с их заявлений. Хочется верить. Даже при преукрасах и дезе на войне, хочется верить шиитам, нежели сионистам. У последних вообще все ровно, купол только дырявый, с набором в армию проблемы и граждане евреи устали по подвалам прятаться.