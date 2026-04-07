«Хизбалла» отчиталась о 61 боевой операции против Израиля за один день
Ливанское движение сопротивления продолжает демонстрировать чудеса боевой выучки и тактической грамотности. За минувшие сутки «Хизбалла» провела 61 боевую операцию против израильских сил. Об этом сообщила пресс-служба военизированной организации.
22 попытки наступления отражены, нанесено 29 комбинированных ударов – по израильским населенным пунктам в радиусе до 75 км от границы. Кирьят-Шмона, Маалот-Таршиха, Хадераэ.
По информации хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах», ракетные удары «Хизбаллы» пришлись на населенные пункты Хорфиш, Лиман, Шломи, Нагария, Кирьят-Шмона, Метулла, Маскаф-Ам, Маргалиот, Ярун и другие.
В сегодняшнем сообщении пресс-служба «Хизбаллы» пишет:
Организация также заявила об атаке на эсминец у побережья Ливана. При этом некоторые источники сообщают, что корабль принадлежит Великобритании, тогда как «Хизбалла» приняла его за израильский.
Ранее, 6 апреля, высокоточная ракета и группа дронов легли на базу северного командования ЦАХАЛа «Гиват-Ольга» в 75 км от границы. Два штаба и базы израильской армии, два пограничных опорных пункта, две военные казармы – все это превращено в руины. И, что тоже важно, выведено из строя 5 израильских танков «Меркава».
