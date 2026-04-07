В Тайбэе обеспокоены первым за 10 лет визитом главы Гоминьдана в Пекин

Председатель тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан (КМТ) Чжэн Ливэнь по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина впервые за десять лет прибыла на материковую часть Китая. Тайваньский политик рассчитывает на личную встречу с китайским лидером для обсуждения мирного развития отношений между двумя берегами Тайваньского пролива. Делегация Гоминьдана во главе с Чжэн Ливэнь посетит Пекин, Шанхай и восточную провинцию Цзянсу.Чжэн Ливэнь, вступившая в должность председателя Гоминьдана в ноябре прошлого года, рассчитывает, что визит на материк ознаменует начало «новой весны» для отношений Тайбэя и Пекина. Политик надеется, что встреча с председателем КНР будет не только иметь важное символическое значение, но и может стать основой для урегулирования отношений и началом пути к решению накопившихся противоречий.При этом в Тайбэе обеспокоены поездкой главы Гоминьдана в Пекин и опасаются, что власти Китая будут пытаться публично вывести Чжэн Ливэнь на нужную им позицию, после чего смогут использовать эти заявления в переговорах с американцами, чтобы подтолкнуть Трампа к изменению политики в отношении Тайваня.Во многом итоги визита главы тайваньской оппозиции могут определить дальнейший политический курс Тайбэя. Если население острова позитивно воспримет результаты поездки и Гоминьдан сохранит популярность, последствия поездки можно будет наблюдать уже после выборов. Слишком прокитайский, по мнению проамериканского правительства Тайваня, Гоминьдан сейчас не является правящей партией, но со своими соратниками из Тайваньской народной партии они контролируют местный парламент.

