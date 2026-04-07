В Тайбэе обеспокоены первым за 10 лет визитом главы Гоминьдана в Пекин

Председатель тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан (КМТ) Чжэн Ливэнь по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина впервые за десять лет прибыла на материковую часть Китая. Тайваньский политик рассчитывает на личную встречу с китайским лидером для обсуждения мирного развития отношений между двумя берегами Тайваньского пролива. Делегация Гоминьдана во главе с Чжэн Ливэнь посетит Пекин, Шанхай и восточную провинцию Цзянсу.

Чжэн Ливэнь, вступившая в должность председателя Гоминьдана в ноябре прошлого года, рассчитывает, что визит на материк ознаменует начало «новой весны» для отношений Тайбэя и Пекина. Политик надеется, что встреча с председателем КНР будет не только иметь важное символическое значение, но и может стать основой для урегулирования отношений и началом пути к решению накопившихся противоречий.



При этом в Тайбэе обеспокоены поездкой главы Гоминьдана в Пекин и опасаются, что власти Китая будут пытаться публично вывести Чжэн Ливэнь на нужную им позицию, после чего смогут использовать эти заявления в переговорах с американцами, чтобы подтолкнуть Трампа к изменению политики в отношении Тайваня.

Во многом итоги визита главы тайваньской оппозиции могут определить дальнейший политический курс Тайбэя. Если население острова позитивно воспримет результаты поездки и Гоминьдан сохранит популярность, последствия поездки можно будет наблюдать уже после выборов. Слишком прокитайский, по мнению проамериканского правительства Тайваня, Гоминьдан сейчас не является правящей партией, но со своими соратниками из Тайваньской народной партии они контролируют местный парламент.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 13:19
    ❝ Делегация Гоминьдана во главе с Чжэн Ливэнь посетит Пекин ❞ —

    — «_͟П͟р͟и͟н͟ц͟и͟п͟ ͟о͟д͟н͟о͟г͟о͟ ͟К͟и͟т͟а͟я͟ сформировался в ходе справедливой борьбы китайского народа за защиту государственного суверенитета и территориальной целостности и имеет под собой как фактическую, так и правовую основу
    _͟Т͟а͟й͟в͟а͟н͟ь͟ ͟-͟-͟ ͟н͟е͟о͟т͟ъ͟е͟м͟л͟е͟м͟а͟я͟ ͟ч͟а͟с͟т͟ь͟ ͟К͟Н͟Р͟.͟ Все факты и юридические акты в отношении Тайваня свидетельствуют, что он является неотъемлемой частью территории КНР» © ...
    (Канцелярия по тайваньским делам, Пресс-Канцелярия Госсовета КНР,февраль 2000 года, Пекин)

    ❝ Джонка Тайваня,
    Возвращайся в родную гавань!
    Ветер попутный...
    ---
    台湾船,
    回到你的家乡港口!
    风是公平的。.. ❞
    1. knn54 Звание
      Сегодня, 14:00
      Посмотрела на Украину, Иран. И на Трампа. В общем прозрела ОКОНЧАТЕЛЬНО.
    2. Cartalon Звание
      Сегодня, 14:39
      Видите ли Тайвань примерно ни когда не был в составе китайского Китая он был частью империи Цинь.
      Партия Гоминдан это партия бежавших в 1949 году с Чан Кайши они хотят объединения с условиями.
      Коренным Тайваньцам, материковый Китай чужая страна они отдельная нация которая сформировалась на острове.
  2. usr01 Звание
    Сегодня, 13:19
    Я понимаю разногласия 40..50..>лет назад... (социализм-капитализм)
    А сейчас? везде капитализм! т.е. -как бабло делить будем? украина со своей самостийностью уже "дотявкалась"..
    Навсегда. Это ли не пример для "маленьких, но оччччень гордых держав". Ну-ну.. request
    1. october Звание
      Сегодня, 13:23
      А сейчас? везде капитализм!

      В Китае социализм. Читайте конституцию КНР
      1. YanniKounnar Звание
        Сегодня, 13:54
        Ce pays "socialiste" qui compte 28% des milliardaires du monde :-)
        Meme en pourcentage par rapport à la population :
        0.8 milliardaire pour 1 million en Chine à égalité avec l'Allemagne
        1. stankow Звание
          Сегодня, 14:17
          А такой, специфический социализма. Как перестройка, только успешная.
  3. Романенко Звание
    Сегодня, 13:21
    При этом в Тайбэе обеспокоены поездкой главы Гоминьдана в Пекин и опасаются, что власти Китая будут пытаться публично вывести Чжэн Ливэнь на нужную им позицию, после чего смогут использовать эти заявления в переговорах с американцами

    То есть, так надо понимать, что власти в Тайбэе переживают, что войны может не случиться?
    Очень занятная позиция.
  4. commbatant Звание
    Сегодня, 13:22
    Проамериканский (скорее антикитайский) курс Тайваня ограничивает его в развитии.
  5. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 13:24
    А вот здесь для Тайваня действительно засада ,с визитом главы Гоминьдана .И не тронуть её по возвращению .
    1. salawat1980 Звание
      Сегодня, 13:40
      Очень даже могут тронуть. Посидит, может быть, пока всё полупроводниковое производство не будет продублировано в США.
  6. Mouse Звание
    Сегодня, 13:29
    Так понимаю... штатовцам это не понравится.... Им чем больше горячих точек- тем лучше....
  7. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 13:37
    Цитата: usr01
    А сейчас? везде капитализм! т.е. -как бабло делить будем?

    Как в Гонконге. В КНР социализм вперемешку с капитализмом, в Гонконге капитализм, специальный административный район КНР. Студенты с жёлтыми зонтиками вышли...Калька Майдана один в один. Через 2 два дня, мирно, зонтиков уже нигде не было, как и недовольных. laughing
    А с поездкой Гоминьдана, это круто! Трампа кондратий хватит! laughing
    1. Соколов_Владимир Звание
      Сегодня, 14:08
      Попадался устав компании из Гонконга, там прописаны партячейка, парторг, партсобрания, в уставах компаний из материкового Китая никогда не встречал подобного. Местных китайцев в Гонконге, похоже, давно перековывают
  8. salawat1980 Звание
    Сегодня, 13:39
    Один Китай, несколько систем. Опробовано в Гонконге и Макао. Это означает, что полупроводниковые гиганты типа TSMC, NVIDIA становятся китайскими. Дядя Трамп уже перенёс производства в США. Похоже его не очень устраивает статус Тайваня, как всемирной полупроводниковой мастерской.
  9. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 13:41
    Цитата: tralflot1832
    И не тронуть её по возвращению .

    Так КНР ей может пообещать и морскую защиту острова, вместо блокады. И интересно тогда, кто там на выборах победит. laughing
  10. Дилетант Звание
    Сегодня, 13:42
    При этом в Тайбэе обеспокоены

    Не в Тайбэе, а в точно такой же , но проамериканской партии Тайваня. И если Гоминьдан (эту партию, к стати, основал Чан Кайши) победит на следующих выборах, то американцы не признают их результаты и попытаются устроить еще одну "цветную революцию". А победивший Гоминьдан попробует объединиться с "материковым Китаем" примерно на тех же условиях, что и Гонконг. Им обоим это будет выгодно, а американцы или "утрутся" или начнут очередную "войну за демократию".
  11. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 13:44
    Цитата: Романенко
    что власти в Тайбэе переживают, что войны может не случиться?
    Очень занятная позиция.

    Из большинства властей Тайбэя обычно торчат чьи-то уши....