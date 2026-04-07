Обогащение урана: от руды до топлива для АЭС и ядерной бомбы
В сегодняшнем видео — обзор истории атомной физики, позволяющий разобраться, что такое уран и почему он так важен для современного мира. Рассказывается, как ученые открыли электрон, доказали, что атом не элементарная частица, и создали модель атома Резерфорда.
Речь пойдет об Анри Беккереле, Марии Кюри и их невероятных открытиях. Рассматривается процесс обогащения урана, чем отличается природный уран от обогащенного, и как он используется в атомной энергетике и в производстве ядерного оружия. Отдельно освещается тема ядерной гонки между США, Советским Союзом и Европой в погоне за лидерством в этой сфере.
Тема эта вызывает повышенный интерес еще и по той причине, что одной из главных целей нынешней войны Израиля и США, как и прошлогодних атак по ИРИ, объявлено недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Считается, что Иран сумел спрятать и сохраняет запас урана, обогащенного до 60%, в объеме более 400 кг.
Такую информацию подтверждают и в МАГАТЭ. Хотя иранское руководство и сейчас утверждает, что не намерено работать над получением ЯО, а занимается только программой мирного атома, в США и Израиле продолжают настаивать, что Тегеран способен в довольно короткие сроки получить около десяти ядерных зарядов.
Сейчас именно российская государственная корпорация «Росатом» является бесспорным мировым лидером в отрасли атомной энергетики. Однако США не оставляют планов потеснить РФ и перетянуть одеяло на себя, зачастую используя приемы не честной конкуренции, а иные способы для достижения своих целей.
Технология обогащения урана не имеет никаких ограничений, кроме Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), одобренного Генассамблеей ООН еще в июне 1968 года и вступившего в силу 5 марта 1970-го. На 2025 год вне действия ДНЯО находятся пять стран: Индия, Пакистан, Северная Корея (КНДР), Израиль и Южный Судан. Первые три из них официально обладают ЯО, Израиль это скрывает, а у Южного Судана ядерного оружия нет.
За соблюдением принципов ДНЯО следит МАГАТЭ в качестве агентства — партнера ООН. Хотя оно не является членом договора, но проверяет, как страны-участницы исполняют свои обязательства.
В 2021 году Россия и Китай обвинили в нарушении ДНЯО оборонный альянс AUKUS с участием США, Великобритании и Австралии. Он предусматривает передачу Австралии американских ядерных технологий для строительства ударных атомных подводных лодок.
Технология обогащения урана позволяет поднять содержание радиоактивного изотопа 95 до 90 процентов. Такой уровень обогащения превращает «мирный» уран в заряд для атомных бомб. Исходное сырье одно и то же, а результаты — совсем разные. Что важно, технология обогащения для получения разных результатов не меняется.
Получается, что Иран, обладая такой технологией, в принципе может получить оружейный уран. Однако в Тегеране продолжают настаивать, что не только не ведут такие работы, но и не имеют планов по получению ЯО. Хотя с технологической точки зрения переход от программы мирного атома к военной ничем не отделен, кроме как установкой собственных ограничений руководством конкретной страны, такой технологией обладающей.
Отсюда и стремление Трампа и Нетаньяху любой ценой нанести такой ущерб Ирану в части самой возможности обогащения урана до любого уровня, чтобы лишить Тегеран самой возможности стать государством, обладающим ядерным оружием.
Далее все подробности по этой теме — в видеолекции.
