Глава Роскосмоса не исключает продления работы МКС до 2030 года

Работа Международной космической станции может быть продлена на какое-то время, в частности рассматривается вариант с 2030 годом. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.Россия планировала завершить работу российского сегмента МКС до 2028 года, такие сроки были определены в связи со старением значительной части оборудования. Как говорилось в заявлении, после 2024 года появится вероятность дополнительных рисков и с каждым годом она будет расти. Позднее «Роскосмос» и NASA согласовали сроки вывода станции из эксплуатации. Теперь же возникла ситуация, при которой с большой вероятностью работа МКС будет продлена.По планам «Роскосмоса», замену МКС на орбите должна составить российская орбитальная станция РОС, ее первый модуль должен быть выведен на орбиту в 2027 или 2028 году, т. е. с началом работ по сворачиванию эксплуатации МКС.В состав РОС на первом этапе будут включены четыре модуля: базовый, научно-энергетический, узловой и шлюзовой. В дальнейшем к ним добавятся целевой и производственный. Также станция должна быть оснащена платформой обслуживания космических аппаратов.