Глава Роскосмоса не исключает продления работы МКС до 2030 года

Работа Международной космической станции может быть продлена на какое-то время, в частности рассматривается вариант с 2030 годом. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Россия планировала завершить работу российского сегмента МКС до 2028 года, такие сроки были определены в связи со старением значительной части оборудования. Как говорилось в заявлении, после 2024 года появится вероятность дополнительных рисков и с каждым годом она будет расти. Позднее «Роскосмос» и NASA согласовали сроки вывода станции из эксплуатации. Теперь же возникла ситуация, при которой с большой вероятностью работа МКС будет продлена.



Если в начале, год назад я приходил, постоянно был диалог о том, что надо быстрее ускорить завершение работы МКС, то сейчас с нашими американскими коллегами мы осознаем, что работа именно до 2028 года будет, может быть, даже до 2030-го.

По планам «Роскосмоса», замену МКС на орбите должна составить российская орбитальная станция РОС, ее первый модуль должен быть выведен на орбиту в 2027 или 2028 году, т. е. с началом работ по сворачиванию эксплуатации МКС.

В состав РОС на первом этапе будут включены четыре модуля: базовый, научно-энергетический, узловой и шлюзовой. В дальнейшем к ним добавятся целевой и производственный. Также станция должна быть оснащена платформой обслуживания космических аппаратов.
  1. Andriuha077 Звание
    +2
    Сегодня, 14:04
    «Валериан и город тысячи планет» (2017) начинается с кадров стыковки различных модулей к МКС. Со временем станция разрастается до гигантских размеров (становится городом Альфа), из-за огромной массы она угрожает безопасности Земли, и её выталкивают с орбиты в открытый космос, после чего она улетает в глубины вселенной.
    1. военком Котёнок Звание
      +3
      Сегодня, 14:19
      Очевидно, что на МКС будут сидеть пока она летает (NASA планируют топить её в январе 2031, после чего сосредоточатся на окололунной станции Gateway), а РОС будут бесконечно сдвигать вправо и постепенно забудут, как ядерный буксир.
      1. военком Котёнок Звание
        +2
        Сегодня, 14:28
        (Поправка - не Gateway, а лунной базы. Gateway закрыли в пользу базы на поверхности Луны.)
        1. opuonmed Звание
          0
          Сегодня, 14:42
          Да, круто иметь базу на Луне, и приглашать туда из белых списков. База на Луне покажет всем, что такое прогресс в науке и технике.
  2. yuriy55 Звание
    +3
    Сегодня, 14:08
    По заявлению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, сделанному 19 февраля 2026 года, развёртывание Российской орбитальной станции (РОС) запланировано с 2028 года.
    Ранее запуск первого элемента станции, научно-энергетического модуля (НЭМ), был запланирован на конец 2027 года с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5М»

    Теперь же возникла ситуация, при которой с большой вероятностью работа МКС будет продлена... belay
    Уж не за создание ли такой ситуации, которую можно приравнять к подвигу, Мантурова удостоили званием героя?
  3. Gomunkul Звание
    0
    Сегодня, 14:11
    В СМИ есть вот такая информация касательно МКС и её сроков эксплуатации:

    Коммерсант, 07.04.2026: Развертывание Российской орбитальной станции (РОС) в том числе зависит от США, сообщил генконструктор — замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев. По его словам, американская сторона настаивает на продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС).

    «Мы сильно зависим от американских коллег при развертывании РОС… Они все говорят нам: “Давайте МКС еще полетает”»,— сказал господин Соловьев на заседании академии наук, передает корреспондент «Ъ». Он заявил, что партнеры из США уже выделили бюджет на продление эксплуатации МКС до 2032 года.

    6 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов говорил, что развертывание первого модуля РОС на орбите планируется в 2028 году после начала совместной работы госкорпорации и NASA по затоплению МКС. Предполагается, что Российская орбитальная станция заменит международную. В 2024 году правительство России выделило на комплекс РОС 608 млрд руб.
    1. Иван Иванов_36 Звание
      0
      Сегодня, 14:15
      А в чем зависимость наша от Штатов?
      1. Gomunkul Звание
        0
        Сегодня, 14:19
        Если судить по открытой информации в СМИ, то наша станция должна заменить на орбите МКС. Американцы не хотят уводить с орбиты МКС в запланированные и согласованные сроки.
      2. Пионер1984 Звание
        0
        Сегодня, 14:38
        Хотя бы в том что наша так называемая "элита" вьёт себе гнёздышки в солнечной Калифорнии или на побережье Флориды
  4. Irokez Звание
    +1
    Сегодня, 14:17
    Такое ощущение, что амеры купили наше присутствие на МКС до 30-го года ибо сами не смогут её там обслуживать, а свою станцию либо не успевают либо попросту не тянут. Ну такое бывает у амеров.
  5. cast iron Звание
    +2
    Сегодня, 14:25
    Опять сказки для даунов, что у нас вот вот скоро что то сделают. Надо лишь подождать 2, 3, 5, 25 лет... Чуть чуть подождите - мы миллиарды освоим, а там либо падишах помрёт, либо осёл, либо политическая власть сменится...
  6. HAM Звание
    +1
    Сегодня, 14:27
    Скорее всего у американцев сейчас в приоритете полёты на Луну,в свете недавних успехов,а строительство новой орбитальной станции-обуза.Поэтому часть забот спихивают на партнёров из Роскосмоса,который и свои планы нарушит,и мешаться под ногами со станцией "РОС" не будет.А то китайцы заселят Луну первыми,попробуй их оттуда выкурить потом.
  7. Комментарий был удален.
  8. alexputnik17 Звание
    +1
    Сегодня, 14:30
    Чего опять "вправо"? laughing Вообще о новой станции и уходу наших с МКС заговорили не к 2028, а к 2026. laughing Теперь вот 2030....
  9. Жека111 Звание
    +1
    Сегодня, 14:30
    Ну а что вы хотели - кто платит тот и заказывает музыку.
    В очередной раз убеждаюсь, что именно НАСА будет решать судьбу МКС, ну а Роскосмос будет как миленький отрабатывать контракт
  10. Дедок Звание
    0
    Сегодня, 14:34
    а слабо заявить когда аналог Стралинка начнет работать по всей стране??
  11. Алекс354 Звание
    0
    Сегодня, 14:39
    Я так понимаю это намёк, что РОС не будет?