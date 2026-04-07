«Роскосмос»: первая ракета «Союз-5» установлена на стартовый стол на Байконуре
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что первая ракета «Союз-5» уже установлена на стартовый стол на космодроме Байконур. Уже в ближайшее время состоится первый пуск новой ракеты-носителя. Сейчас она в вертикальном положении находится на космодроме Байконур.
При этом цена пуска «Союз-5», по некоторым оценкам, не слишком отличается от «Союз-2.1», не говоря уже про довольно затратную «Ангару». Это может стать особенно актуально в будущем, с учетом планируемого развертывания отечественных глобальных спутниковых группировок.
Как известно, в рамках совместного проекта «Байтерек» Россия изготавливает ракету-носитель, а Казахстан готовит площадку для ее запуска. С начала работ по комплексу прошло менее десяти лет, что является весьма небольшим сроком для космической отрасли. По массе выводимого на низкую опорную орбиту груза (около 17 тонн) «Союз-5» закрывает нишу между нынешней «рабочей лошадкой» в лице средней «Союз-2.1» (около 7 тонн) и тяжелой «Ангара-А5» (порядка 24 тонн).
Ранее Баканов заявил, что российская орбитальная станция (РОС) станет первой в мире платформой-дроном, которая будет оснащена роботами. Искусственный интеллект также станет частью архитектуры РОС. Первый модуль Российской орбитальной станции планируется развернуть уже в 2028 году. Новый проект позволит сосредоточиться на научных задачах, обеспечить автономность пилотируемой программы и перераспределить ресурсы в пользу перспективных технологий, сохраняя преемственность отечественной космонавтики.
