Вот и Иран обозначил свои «красные линии», угрожая ответом за пределами региона

Вот и Иран обозначил свои «красные линии», угрожая ответом за пределами региона

Вот и появились свои «красные линии» у Ирана. В Корпусе стражей исламской революции заявили о том, что если США переступят «черту» и перейдут к атакам на иранскую энергетику (а именно этим и грозит Трамп), то «будут приняты особые меры».

Reuters со ссылкой на КСИР:



В этом случае ответные меры мы распространим за пределы региона.

Напомним, что на данный момент ответные действия Ирана распространялись на объекты в странах Ближнего Востока: Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Ирак, Саудовская Аравия, Иордания. В том же списке Израиль, Кипр. Направлял Иран ракеты и на военную базу США в Турции, а также на Диего-Гарсия в Индийском океане.

Что может означать заявление о выходе ответа за пределы Ближнего Востока?

В этом случае Иран вполне может попытаться атаковать американские объекты, например, в Европе. А там этих объектов, как известно, «пруд пруди»: от позиционного района ПРО (который может без особого труда превращаться и в ударный) в Девесэлу и авиабазы Михаил Когэлничану до, например, базы с ядерным оружием США в немецком Рамштайне. Да и объектов энергетики с существенной долей американских компаний в Европе немало. Среди прочего это трубопроводы, который вполне может атаковать, как это на Западе модно говорить, «сочувствующая группа, не связанная напрямую с государством». А есть ещё и газовые терминалы от Греции до Литвы, принимающие американский СПГ. В общем, Ирану есть где разгуляться.
  g_ae
    g_ae
    Сегодня, 14:31
    Главное, чтобы эти "красные линии" не оказались в результате коричневыми и дурно пахнущими.
    ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ
      Сегодня, 14:39
      Ну у Ирана слова явно не расходятся с делами. Если предупредили, значит ответят.
  ZovSailor
    ZovSailor
    Сегодня, 14:32
    Вот и Иран обозначил свои «красные линии», угрожая ответом за пределами региона

    Уверен, рыжий Сатана из Фашингтона моргнёт первым, но как шоу-мэну ему необходим эффект в сми,
    поэтому отбомбится на второстепенных объектах и объявит об очередной победе, все цели и задачи СВО на БВ перевыполнены и завершены.
    Страхование военных рисков 40 лярдов зелени обеспечена, а потом полосатые влезут в контроль за Ормузом.
    Гораздо опаснее линия сионистов биби, которые будут провоцировать продление войны.
  Maverick1812
    Maverick1812
    Сегодня, 14:33
    Практически уверен, что иранские красные линии, в отличии от наших, таковыми являются. В Иране либерастов-западников явно меньше чем у нас во власти.
  salawat1980
    salawat1980
    Сегодня, 14:34
    Если у Ирана руки достанут, всё будет прекрасно. Эх, так бы Югославия с Ливией отбивались. Для населения Европы, в отличие от загнанного в угол Ирана, это неприемлемый ущерб.
  trromar
    trromar
    Сегодня, 14:37
    Именно, а хватит ли дальнобойности до Германии?
  Юрий_Я
    Юрий_Я
    Сегодня, 14:37
    от позиционного района ПРО (который может без особого труда превращаться и в ударный)

    Всегда считал, что ихняя про было сказкой для прикрытия наступательных вооружений, теперь это особенно видно по их работе. Походу матрацы не сильно парились по противоракетнам, из девиз - ударить первыми
  YanniKounnar
    YanniKounnar
    Сегодня, 14:41
    Le canal de Suez me semblerait une cible intéressante par son pouvoir de nuisance lorsqu'il est bloqué, mais cela pourrait aussi nuire au commerce Chinois en renchérissant les couts de transport vers l'Europe alors ?