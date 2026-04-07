Вот и Иран обозначил свои «красные линии», угрожая ответом за пределами региона
Вот и появились свои «красные линии» у Ирана. В Корпусе стражей исламской революции заявили о том, что если США переступят «черту» и перейдут к атакам на иранскую энергетику (а именно этим и грозит Трамп), то «будут приняты особые меры».
Reuters со ссылкой на КСИР:
Напомним, что на данный момент ответные действия Ирана распространялись на объекты в странах Ближнего Востока: Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Ирак, Саудовская Аравия, Иордания. В том же списке Израиль, Кипр. Направлял Иран ракеты и на военную базу США в Турции, а также на Диего-Гарсия в Индийском океане.
Что может означать заявление о выходе ответа за пределы Ближнего Востока?
В этом случае Иран вполне может попытаться атаковать американские объекты, например, в Европе. А там этих объектов, как известно, «пруд пруди»: от позиционного района ПРО (который может без особого труда превращаться и в ударный) в Девесэлу и авиабазы Михаил Когэлничану до, например, базы с ядерным оружием США в немецком Рамштайне. Да и объектов энергетики с существенной долей американских компаний в Европе немало. Среди прочего это трубопроводы, который вполне может атаковать, как это на Западе модно говорить, «сочувствующая группа, не связанная напрямую с государством». А есть ещё и газовые терминалы от Греции до Литвы, принимающие американский СПГ. В общем, Ирану есть где разгуляться.
