Рядом с израильским консульством в Стамбуле произошла перестрелка

1 991 5
В стамбульском районе Бешикташ произошла перестрелка у здания израильского генконсульства. Турецкие СМИ, включая Haberturk и Reuters, сообщают, что в ходе стрельбы были ранены двое полицейских.



Турецкие телеканалы NTV и CNN сообщают, что силовики застрелили как минимум троих человек, открывших стрельбу. Daily Sabah приводит неподтвержденные сообщения о том, что подозреваемые стреляли в полицейских, дежуривших у консульства.

Кадры с места показывают: полицейские за укрытиями, автоматные очереди, паника. В район стянуты дополнительные силы. Прокуратура уже начала расследование.

В районе, где находится израильское консульство, всегда много полицейских, отмечает Reuters.

Как выяснил источник в еврейской общине Стамбула, само генконсульство Израиля закрыто уже больше двух с половиной лет. Дипмиссия пустует. То есть стреляли около пустого здания, и цели нападения пока не прослеживаются.

Тем не менее, глава турецкого МВД Мустафа Чифтчи заявил: один из нападавших «связан с организацией, использующей религию в своих целях».

Что это было? Реальная попытка атаки на израильский дипобъект? Или показательная акция на фоне растущей в Турции антиизраильской риторики?
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. тлауикол Звание
    +2
    Сегодня, 15:03
    А чего, американского консульства в Стамбуле нет?
    ZovSailor
Сегодня, 15:12
      +1
      Сегодня, 15:12
      hi В Стамбуле, как в Греции, всё есть.
      Это сигнал скорее сионистам, что султан может защищать свои интересы на БВ, в том числе, помогая ИРИ, но никак не сионистам, желающим поджечь все страны региона.
      А база пингвинов Инджирлик под прицелом, о чём известили мужественные иранские власти.
  Ирек
Сегодня, 15:26
    0
    Сегодня, 15:26
    Израиль устраивает провокации, это обычная практика сионистов.
  APASUS
Сегодня, 15:28
    0
    Сегодня, 15:28
    Турция часто принимала у себя разных подозрительных личностей ,чего только стоили чеченские боевики .А сейчас надо быть особенно внимательным ,людям и организациям, связанным с Израилем
  Немчинов Вл
Сегодня, 16:26
    0
    Сегодня, 16:26
    ...само генконсульство Израиля закрыто уже больше двух с половиной лет. Дипмиссия пустует.
    Если это известно всем местным, то это не акция а фарс !! no