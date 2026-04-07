Рядом с израильским консульством в Стамбуле произошла перестрелка
В стамбульском районе Бешикташ произошла перестрелка у здания израильского генконсульства. Турецкие СМИ, включая Haberturk и Reuters, сообщают, что в ходе стрельбы были ранены двое полицейских.
Турецкие телеканалы NTV и CNN сообщают, что силовики застрелили как минимум троих человек, открывших стрельбу. Daily Sabah приводит неподтвержденные сообщения о том, что подозреваемые стреляли в полицейских, дежуривших у консульства.
Кадры с места показывают: полицейские за укрытиями, автоматные очереди, паника. В район стянуты дополнительные силы. Прокуратура уже начала расследование.
В районе, где находится израильское консульство, всегда много полицейских, отмечает Reuters.
Как выяснил источник в еврейской общине Стамбула, само генконсульство Израиля закрыто уже больше двух с половиной лет. Дипмиссия пустует. То есть стреляли около пустого здания, и цели нападения пока не прослеживаются.
Тем не менее, глава турецкого МВД Мустафа Чифтчи заявил: один из нападавших «связан с организацией, использующей религию в своих целях».
Что это было? Реальная попытка атаки на израильский дипобъект? Или показательная акция на фоне растущей в Турции антиизраильской риторики?
