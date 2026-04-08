«Стрела-10» полвека на страже неба
ЗРК «Стрела-10МН» на учениях. Фото Минобороны РФ
В 1976 г. на вооружение войсковой противовоздушной обороны советской армии был принят новый зенитный ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10». В дальнейшем этот ЗРК неоднократно проходил модернизации разного рода, благодаря которым до сих пор остаётся в строю и сохраняет высокий потенциал. Основой такого долголетия на службе стали несколько разных факторов технического и иного характера.
Долгая история
Перспективный ЗРК 9К35 создавался с конца шестидесятых годов для замены в войсках существующего изделия «Стрела-1». Головным разработчиком нового проекта было Конструкторское бюро точного машиностроения во главе с А.Э. Нудельманом. Также в работах участвовал ряд смежных предприятий.
В начале 1973 г. на испытания отправили первый опытный ЗРК новой модели, получивший обозначение «Стрела-10СВ». В целом он хорошо показал себя, но потребовались доработки. Второй этап испытаний прошёл в 1975-76 гг. и завершился успехом.
В марте 1976 г. комплекс 9К35 и зенитная управляемая ракета 9М37 были официально приняты на вооружение. Силами ряда предприятий было организовано серийное производство ЗРК в целом и различных его компонентов. В этот же период первые серийные изделия поступили в войска и заменили устаревшую технику.
Боевая машина 9А35 без ракет. Фото Vitalykuzmin.su
Уже в 1979 г. на вооружение был принят модернизированный ЗРК 9К35М «Стрела-10М» с ракетой 9М37М. Ещё через два года появилась модификация с литерами «М2». К концу восьмидесятых годов завершились работы по изделию 9К35М3. Все новые модификации последовательно сменяли друг друга в производстве.
После распада СССР, несмотря на все ограничения, КБ «Точмаш» продолжало развивать «Стрелу-10». В середине двухтысячных представили комплекс «Стрела-10М4». Его дальнейшее развитие привело к появлению ЗРК «Стрела-10МН». Армия приняла его на вооружение в 2015 г.
В 2020 г. завершились работы по модернизации управляемой ракеты 9М333. Изделие этой версии доведено до серии и поставляется в войска. Такие ЗУР совместимы с актуальными модификациями «Стрелы-10» и активно используются в рамках текущей Спецоперации.
По всей видимости, на этом развитие линейки 9К35 остановится. В десятых годах КБ «Точмаш» и смежники приступили к разработке нового ЗРК аналогичного класса «Сосна». Ожидается, что в будущем такие комплексы придут на смену «Стрелам-10» всех версий, остающимся в войсках. За счёт новых средств и компонентов «Сосна» должна показывать более высокие технические и боевые характеристики, а также давать иные преимущества.
ЗРК в боевом положении. Виден оператор на рабочем месте. Фото Vitalykuzmin.su
Базовая конфигурация
Следует напомнить, каким был ЗРК «Стрела-10» на момент своего создания и какими возможностями обладал. Это позволит понять, какие особенности и черты комплекса сохранялись в ходе последовательных модернизаций, и что пришлось дорабатывать или переделывать.
9К35 «Стрела-10СВ» — самоходный ЗРК малой дальности, предназначенный для войсковой ПВО. Его основой является боевая машина 9А35. Она построена на базе бронированного гусеничного транспортёра МТ-ЛБ и имеет специально разработанное боевое отделение / пусковую установку со всеми необходимыми компонентами.
Корпус шасси защищает экипаж и агрегаты от пуль стрелкового оружия и осколков. Шасси обеспечивает высокую подвижность на дороге и на местности, а также позволяет пересекать водные преграды вплавь. «Стрела-10» может без ограничений сопровождать войска на марше.
Пусковая установка выполнена в виде своего рода вращающейся башни с рабочим местом наводчика-оператора. Снаружи на ней установлены качающиеся устройства с креплениями для четырёх контейнеров с ракетами и антенна т.н. аппаратуры оценки зоны. Оператор наблюдает за воздушным пространством через лобовое стекло. Поворот установки для предварительного наведения осуществляется электроприводами или вручную. Аппаратура оценки зоны позволяет уточнить местоположение цели и определить момент запуска ракеты.
Работа с боеприпасом. Фото Минобороны РФ
ЗУР 9М37 представляет собой боеприпас длиной 2,2 м и диаметром 120 мм, выполненный по схеме «утка». Полёт осуществляется за счет твердотопливного двигателя. Скорость полёта превышает 1,5 м, дальность пуска достигает 1,5 км. Ракета оснащена двухканальной головкой самонаведения с фотоконтрастным и инфракрасным режимами. При этом ИК ГСН рассматривалась в качестве дополнительной.
Пути развития
Ракета 9М37 в базовой конфигурации имела ограниченные боевые качества. Из-за этого в рамках проекта «Стрела-10М» её существенно обновили. Появилась новая ИК ГСН с улучшенными алгоритмами работы. Также незначительно доработали другие средства комплекса с учётом опыта испытаний и эксплуатации.
В проекте 9К35М2 ввели аппаратуру приёма и реализации целеуказания. Это упростило процесс получения информации о воздушной обстановке и целях от вышестоящих командных пунктов. Кроме того, боевая машина 9А35 получила поплавки, которые улучшили её мобильность на воде.
ЗРК «Стрела-10М3» получил новую ракету 9М333. По своей конструкции и основным характеристикам она принципиально не отличалась от предыдущих ЗУР. В то же время, радикально обновилась элементная база, что привело к росту ряда критически важных параметров, влияющих на успех перехвата. В недавнем прошлом ЗУР 9М333 вновь улучшили, получив рост части показателей.
Два ТПК ракет и антенна автомата оценки зоны. Фото Минобороны РФ
Современные проекты «Стрела-10М4» и «Стрела-10МН» предусматривали обновление электроники на борту боевой машины. Так, ЗРК 9К35М4 получил полноценную оптико-электронную систему с дневным и ночным каналами, улучшившую возможности поиска и сопровождения целей. Также внедрили автомат сопровождения целей. В проекте «МН» продолжили эту логику развития с применением современных приборов.
Факторы успеха
Нетрудно заметить, что длительная служба ЗРК «Стрела-10» стала возможной благодаря ряду последовательных модернизаций. Как минимум, раз в несколько лет разрабатывались новые проекты такого рода, вносившие те или иные изменения в исходную конструкцию, состав средств и т.д. За счёт таких мер основные характеристики и боевые возможности комплекса оставались на требуемом уровне.
Большой потенциал для модернизации был заложен уже на стадии формирования общего технического облика ЗРК. Разработчики будущего 9К35 нашли оптимальную архитектуру комплекса. Сначала она дала возможность создать комплекс с нужными возможностями, а в дальнейшем позволила заменять агрегаты и/или монтировать новые. Кроме того, выбрали удачное шасси и самостоятельно создали ряд новых изделий, таких как ЗУР 3М37.
Часть проектов модернизации предусматривала переоснащение боевой машины. Со временем изделие 9А35 получило новые радиотехнические средства, полноценную ОЭС, современные системы связи и управления и т.д. Также уделили внимание мобильности, использовав дополнительные поплавки. В результате «Стрела-10» последних модификаций может эффективно работать в современных контурах и выполнять свои задачи.
Современная ЗУР 9М333. Фото Концерн «Калашников»
Обновления также упрощали работу экипажа и решение боевых задач. Так, оператор исходного ЗРК 9К35 должен был визуально следить за воздушной обстановкой и самостоятельно искать цели для обстрела. В дальнейшем этот процесс автоматизировали и упростили, как за счёт системы приёма целеуказания, так и при помощи всесуточной ОЭС.
Параллельно развивались боеприпасы для ЗРК, причём часть таких проектов предусматривала существенную переработку ракеты. Так, в проекте 9М37М заменили исходную ГСН, а позже разработали совершенно новую ЗУР. При этом получившаяся ракета 9М333 до сих пор сохраняет необходимый уровень характеристик, а её модернизация позволяет улучшить общие показатели комплекса.
Полвека на службе
Таким образом, на стадии разработки первоначального проекта в КБ «Точмаш» были найдены удачные и многообещающие технические решения, которые определили не только облик будущей «Стрелы-10», но и возможности дальнейшего развития. Практически сразу ими воспользовались при разработке первых проектов модернизации.
Позже эти процессы продолжились, и последние их результаты проявились в прошлом десятилетии. На вооружение нашей армии поступила последняя модификация комплекса «Стрела-10МН», имеющая большие отличия и значительные преимущества перед базовым изделием 9К35. Это показывает, что модернизационный потенциал исходного проекта удалось использовать в полной мере.
