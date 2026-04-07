На Украине реформируют мобилизацию и ужесточат меры в отношении уклонистов

В рамках грядущей реформы мобилизации на Украине могут снять с розыска более двух миллионов разыскиваемых уклонистов, однако при этом планируют применить к ним более жесткие меры.

По словам главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Арахамии, глава Минобороны Украины Федоров уже разработал четкую концепцию реформы мобилизации в ВСУ. При этом, с одной стороны, в рамках задуманной Федоровым реформы предполагается снять уклонистов с розыска, а с другой — наоборот — ужесточить меры принуждения. Арахамия считает, что, чтобы понять «глубокую мысль» Федорова, необходимо смотреть на всю концепцию комплексно. Также эта реформа должна снизить количество нападений граждан на сотрудников ТЦК. Функционал ТЦК планируется перевести в «более технический формат» для снижения коррупционных рисков. В течение месяца реформа будет представлена, включая новые меры в отношении уклонистов.

В то же время украинский военный омбудсмен Решетилова отметила, что в настоящее время прорабатываются варианты установления четких сроков службы в ВСУ, однако реализовать это без расширения мобилизации невозможно. Она заявила, что при наличии уклонения, «брони» и коррупционных схем невозможно полноценно выстроить ротации личного состава ВСУ. По ее словам, многие решения, принятые в рамках реформы мобилизации, будут «непопулярными» и «очень не понравятся» уклонистам, которые уже несколько лет пытаются избежать мобилизации в ВСУ.
  1. APASUS Звание
    Сегодня, 15:30
    Теперь отлавливать на улице не будут ,ТЦК просто получит право расстреливать уклонистов ?
    1. Федор Соколов Звание
      Сегодня, 15:39
      А план выполнять? Так они мало того что останутся без грошей, так ещё и самих на передовую законопатят ведь воевать кому-то надо же.
      1. APASUS Звание
        Сегодня, 15:43
        Сейчас можно в лицо мамаше брызнуть перцем ,жену заступившуюся за мужа пнуть разок А вот примут закон, всех кто не согласен прямо на места
    2. ЗВЕРОБОЙ Звание
      Сегодня, 15:41
      Нет, теперь откосить будет стоить дороже!
      На самом деле все изменения в части мобилизации показатель того, что свежего «мяса» явно не хватает. Укры добились того, что война у них пришла в каждый дом, соответственно ненависть к России у них повсеместно распространяется, учитывая специфику их менталитета это минимум на несколько поколений.
      1. APASUS Звание
        Сегодня, 15:46
        Каких поколений ? По мне так украинцы году так к 50, могут быть как прибалты (вид редкий и исключительный)
        1. ЗВЕРОБОЙ Звание
          Сегодня, 15:53
          Да ну? Вы им геноцид решили устроить? Не важно как их будут называть: украинцы, хoхлы, малороссы - факт в том, что они будут и будут люто ненавидеть Россию.
          Как пример канадская диаспора, сколько лет они существовали обособленно? На их страхе и ненависти к СССР а потом и России это никак не отразилось.
          1. APASUS Звание
            Сегодня, 16:05
            Зачем ? Все что надо для исчезновения ,все собственными ручками .........Выехали из страны ,потом погибли ,а потом они же поборники евро ценностей, а там дети не ценятся. Вот и получается ,что плодить поколение некому
    3. Metallurg_2 Звание
      Сегодня, 15:51
      Так это правильно. У щирого украинца должен быть выбор из двух вариантов: либо в окопы защищать неньку и сдохнуть чуть позже, либо - если не хочешь защищать - сдохнуть прямо сейчас.
      1. A.A.G. Звание
        Сегодня, 16:07
        Вы значение слова "щирый" в каком контексте употребили?
        1. Metallurg_2 Звание
          Сегодня, 16:30
          В таком же контексте, что нынче употребляется "свидомый".
  2. Ропот 55 Звание
    Сегодня, 15:30
    Писать можно много только результат другой,с личным составом у ВСУ всё нормально хватает и на удержание и на латание и на локальные контр атаки и наступательные.
    1. Mouse Звание
      Сегодня, 15:32
      Мяса много.... Лови и лови... Идет охота....
      1. Ропот 55 Звание
        Сегодня, 15:38
        Mouse, для мяса слишком хорошо и справно бьются,если в В.О.В фолькштурм охотно шел в плен и плохо в подавляющей массе сражался то эти надо военные бьются до упора и очень грамотно.
        1. Mouse Звание
          Сегодня, 15:51
          Уверены, что это не легионеры?
          1. Ропот 55 Звание
            Сегодня, 16:15
            Mouse,уверен .
            Комментарий короткий но ёмкий.
  3. Андрей Малащенков Звание
    Сегодня, 15:31
    Мы не рабы рабы не мы - сказали рабы ласково прижимая к себе сковывающие их цепи ... тьпфу и ведь что интересно не смотря на то что воевать уже ни кто не хочет а что то массовых сдачей в плен не наблюдается - это говорит о многом ...
  4. Mouse Звание
    Сегодня, 15:31
    А то счас можно подумать нравятся....
    1. Ропот 55 Звание
      Сегодня, 15:34
      Mouse hi , нравятся или нет НО воюют и воюют упорно и ожесточенно проявляя и находчивость и животную ненависть .
      1. Mouse Звание
        Сегодня, 15:37
        Самые упоротые... В кровь впитали ненависть к русским... и всему русскому... По другому и не мыслят....
        1. Ропот 55 Звание
          Сегодня, 15:46
          Mouse, печально другое,что количество этих озверевших не уменьшается и второй пункт но за него я промолчу.
          1. Mouse Звание
            Сегодня, 15:49
            Не знаете второй пункт, смотрите первый... smile
  5. faterdom Звание
    Сегодня, 15:37
    Кто будет убегать от ТЦК, громко кричать русские слова, или вообще косо смотрит - будет разрешено расстреливать на месте?
  6. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 15:44
    Мужчины призывного возраста на Украине при выходе на улицу должны носить на голове проблесковые маяки ?Жовто- синий ,синий - жофтый.
    1. A.A.G. Звание
      Сегодня, 16:15
      А у нас? Три мигалки?
      Псевдо-патриотизм меня коробит, - в частности, -Георгиевская лента на колëсных дисках авто... (((
      Кстати, - при СССР какой статус, статут имела она? Не задумывались?
  7. Андрей Николаевич Звание
    Сегодня, 15:55
    Не пойму, на кого расчитаны статейки и репортажи "о тяжкой жизни чубатых уклонистов"? Эти уклонисты- та же категория быдла, которая молча стояла у Дома профсоюзов, молча наблюдала за скаканиями на майданах и ездили на майдан ( за 100 баксов). Кого и зачем их жалеть? Смысл в этих статейках и репортажах? Всплакнуть и пожалеть?.. А за что?... Все вполне логично- сначала им было плевать на речевки про "москаляку и гиляку". Теперь, эту же массу пакуют в окопы. Все в жизни взаимосвязанно и логично. Что то я не припомню репортажей на наших ТВ о том "как украинцы избили кого то из майдаунов. А теперь, нам предлагают все это деградировавшее украинство, пожалеть?.. Что за глупость?.. Нам о жизни и здоровье наших солдат, нужно переживать а не о каких-то там укро-уклонистах.
    1. Ропот 55 Звание
      Сегодня, 16:16
      Андрей Николаевич hi это не глупость к сожалению это хуже.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Сегодня, 16:39
        Александр, ну честное слово-надоели уже эти борзописцы! "Ой, несчастные, ой как им плохом, бедным храмадянам.." Да пусть их пакуют. Пусть калечат, сколько влезет. Это их личное дело- "нЭзалЭжное и самостиЙное". Нет мозгов и совести- на фарш,