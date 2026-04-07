На Украине реформируют мобилизацию и ужесточат меры в отношении уклонистов

В рамках грядущей реформы мобилизации на Украине могут снять с розыска более двух миллионов разыскиваемых уклонистов, однако при этом планируют применить к ним более жесткие меры.По словам главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Арахамии, глава Минобороны Украины Федоров уже разработал четкую концепцию реформы мобилизации в ВСУ. При этом, с одной стороны, в рамках задуманной Федоровым реформы предполагается снять уклонистов с розыска, а с другой — наоборот — ужесточить меры принуждения. Арахамия считает, что, чтобы понять «глубокую мысль» Федорова, необходимо смотреть на всю концепцию комплексно. Также эта реформа должна снизить количество нападений граждан на сотрудников ТЦК. Функционал ТЦК планируется перевести в «более технический формат» для снижения коррупционных рисков. В течение месяца реформа будет представлена, включая новые меры в отношении уклонистов.В то же время украинский военный омбудсмен Решетилова отметила, что в настоящее время прорабатываются варианты установления четких сроков службы в ВСУ, однако реализовать это без расширения мобилизации невозможно. Она заявила, что при наличии уклонения, «брони» и коррупционных схем невозможно полноценно выстроить ротации личного состава ВСУ. По ее словам, многие решения, принятые в рамках реформы мобилизации, будут «непопулярными» и «очень не понравятся» уклонистам, которые уже несколько лет пытаются избежать мобилизации в ВСУ.

