ВСУ нанесли удар по школе в Запорожской области – погиб замглавы округа
Украинские боевики нанесли удар по школе в Великой Знаменке Каменско-Днепровского района Запорожской области. В момент атаки внутри находились дети.
Губернатор Евгений Балицкий сообщил: во время эвакуации погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Олегович Резниченко. Чиновник помогал выводить школьников в безопасное место – и получил смертельные ранения. Все дети из школы эвакуированы, обстановка остается напряженной.
Напомним: не менее шести человек пострадали при этом ударе украинского беспилотника, пятеро из которых - дети. Учебное заведение в Великой Знаменке было атаковано во время занятий. Пострадавших детей эвакуировали в больницу. Были обстреляны и машины скорой помощи, едущие на вызов в школу.
Киевский режим продолжает методично уничтожать гражданскую инфраструктуру, не делая скидок на детей и тех, кто пытается их спасти. Резниченко не был военным. Он был чиновником, который не побоялся рискнуть жизнью для спасения невинных.
Украинские пропагандисты любят рассуждать о «российских ударах по школам», в которых уже давно припрятаны боеприпасы. Но когда их дроны бьют по учебным заведениям на освобожденных территориях – они предпочитают молчать.
