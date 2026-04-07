ВСУ нанесли удар по школе в Запорожской области – погиб замглавы округа

ВСУ нанесли удар по школе в Запорожской области – погиб замглавы округа


Украинские боевики нанесли удар по школе в Великой Знаменке Каменско-Днепровского района Запорожской области. В момент атаки внутри находились дети.



Губернатор Евгений Балицкий сообщил: во время эвакуации погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Олегович Резниченко. Чиновник помогал выводить школьников в безопасное место – и получил смертельные ранения. Все дети из школы эвакуированы, обстановка остается напряженной.

Напомним: не менее шести человек пострадали при этом ударе украинского беспилотника, пятеро из которых - дети. Учебное заведение в Великой Знаменке было атаковано во время занятий. Пострадавших детей эвакуировали в больницу. Были обстреляны и машины скорой помощи, едущие на вызов в школу.

Киевский режим продолжает методично уничтожать гражданскую инфраструктуру, не делая скидок на детей и тех, кто пытается их спасти. Резниченко не был военным. Он был чиновником, который не побоялся рискнуть жизнью для спасения невинных.

Украинские пропагандисты любят рассуждать о «российских ударах по школам», в которых уже давно припрятаны боеприпасы. Но когда их дроны бьют по учебным заведениям на освобожденных территориях – они предпочитают молчать.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 15:41
    И это с НИМИ ведут переговоры и сидят за одним столом?! У меня нет слов
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +5
      Сегодня, 16:09
      Я не могу понять, чего добиваются в Кремле...Проявлений любви и симпатий такими методами обеспечения безопасности граждан вы не добьётесь.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 16:24
        yuriy55 hi , многие если не все не могут понять, однако пока всё вот так.
  2. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 16:29
    К укpoжoпым вопросов нет, эта их излюбленная тактика, бить по социальным объектам дважды. Больше вызывают вопросы безопасности населенных пунктов близлежащих к прифронтовой полосе. Ведь это уже не впервой, можно вспомнить новогоднюю ночь 2026 года и ударе по кафе и гостинице в селе Хорлы в результате чего погибло, по данным СК РФ, 29 человек, включая детей.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 17:33
    Вот ещё один показатель,под статьей 4 комментария и 2200 просмотров,это не американцы к Луне летавшие там интереснее.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 17:41
      А чем комментировать - маты запрещены, цензурных слов не находится. Наша ответная реакция заранее известна: выразят глубочайшую озабоченность. Может ДАМ че нить грозное напишет. И все, до следующих переговоров, но не сейчас, т.к. сейчас их хозяин занят другим, надо подождать, Песков так сказал. У меня претензий к хохлам нет, они враги и фашисты, будущие повара и амнистированные. У меня претензии к нашему руководству.