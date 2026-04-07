Трамп: Сегодня ночью погибнет целая цивилизация

Трамп: Сегодня ночью погибнет целая цивилизация


Трамп в своей соцсети Truth Social выдал фразу, которая уже разлетелась по мировым СМИ:

Сегодня ночью погибнет целая цивилизация и ее уже никогда не возродить.

Трамп пообещал конец «47 годам вымогательства, коррупции и смерти». И благословил «великий народ Ирана».

За день до этого глава Белого дома пригрозил уничтожить Иран за одну ночь – и назвал дату. 7 апреля. Цели: электростанции и мосты. Повод – Тегеран отказался открывать Ормузский пролив.

Иран, напомним, передал Пакистану ответ США: прекращение огня только на своих условиях, полное снятие санкций и протокол безопасного прохода. Десять пунктов. Вашингтон их не принял.

7 апреля агентство Mehr сообщило: США и Израиль нанесли удары по острову Харк. Через него идет 90% иранского нефтяного экспорта. КСИР тут же ответил:

Если американская террористическая армия переступит красные линии, ответ выйдет за пределы региона.

Что мы имеем к финалу дня? Трамп пообещал смерть целой цивилизации. Удары по нефтяной инфраструктуре уже нанесены. Иран предупредил об ответе за пределами региона. Американские генералы, вероятно, пытаются объяснить президенту, что «цивилизации» за одну ночь не умирают – а вот эскалация на Ближнем Востоке может похоронить переизбрание «миротворца».
  1. Armavir Звание
    Armavir
    +14
    Сегодня, 16:02
    Вообще сбрендил старый.
    Пусть возьмет красные карандаши у ВВ или Захаровой, чтоб линии чертить
    1. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 16:29
      Цитата: Armavir
      похоронить переизбрание «миротворца».
      Это его 2й срок, 3его у него точно не будет, независимо от политик на ближнем востоке.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 16:05
    Американские генералы, вероятно, пытаются объяснить президенту, что «цивилизации» за одну ночь не умирают ❞ —

    — Ему уже поздно что-либо объяснять, лечить его надо ...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +9
      Сегодня, 16:19
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Ему уже поздно что-либо объяснять, лечить его надо ...
      его уже поздно лечить, гуманнее пристрелить
      1. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 17:06
        Цитата: Василенко Владимир
        его уже поздно лечить, гуманнее пристрелить

        Если Трампу сделать лоботомию или просто в смирительной рубашке запереть в психбольнице можно обойтись без расстрела. Психиатры постоянно имеют дело с Гитлерами, Наполеонами, Сталиными.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 17:35
          Цитата: gsev
          Если Трампу сделать лоботомию

          думаю пристрелить безопаснее для всех
    2. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +4
      Сегодня, 16:23
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Ему уже поздно что-либо объяснять, лечить его надо ...

      Его уже поздно лечить - их обоих с Зеленским пора как бешеных собак...накормить свинцом...
    3. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      +1
      Сегодня, 16:23
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ...— Ему уже поздно что-либо объяснять, лечить его надо ...
      надо было своевременно (!). Теперь то уж, как вылечить ? request
    4. СергейСмирнов3663 Звание
      СергейСмирнов3663
      +7
      Сегодня, 16:28
      Дааа.
      Бидон по сравнению с трамбоном кажется безобидным старичком с деменцией.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +3
        Сегодня, 16:33
        таких как бидон отпускают под наблюдение участкового, а таких как доня нужно держать в смертельной рубашке
    5. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 16:34
      Эта цивилизация, которой несколько тысячелетий, еще англосакский мир переживет.
    6. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 16:55
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Американские генералы, вероятно, пытаются объяснить президенту, что «цивилизации» за одну ночь не умирают ❞ —

      — Ему уже поздно что-либо объяснять, лечить его надо ...

      Ледорубом??? Как вылечили Троцкого??? Одобрям-с! wassat
    7. stankow Звание
      stankow
      0
      Сегодня, 17:11
      Да неясно какой цивилизации больше достанется - персидской или амеровской. Ведь цивилизации после неуспешных войн проваливаются.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +7
    Сегодня, 16:06
    Говорите нефть по 200 .......................,так Трамп ее может свободно поднять до 500
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 17:03
      Цитата: APASUS
      Говорите нефть по 200 .......................,так Трамп ее может свободно поднять до 500

      Единственное, что мне не понятно - каким боком мы к Ормузскому проливу?
      Нефть в мире дорожает, наши нефтяники получают незапланированные прибыли, бюджету отламывается чуть-чуть - а всё потому, что мы нефть добываем и продаём, а не покупаем. А через тот злосчастный пролив, наоборот, не возим.
      И всё, вроде бы, в шоколаде...

      Только сегодня вот какой-то дядька с большим лбом не из нефтяников, из чиновников, сказал по телевизору, что "цена нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке в России, с учётом событий на Ближнем Востоке, может подвергнуться корректировке".

      Не надо быть К.Марксом и другом его, Энгельсом, чтобы понять, в какую сторону у нас обычно нефтепродукты "корректируются". Достаточно хотя бы раз в неделю на заправку заезжать.
      Как связаны застрявшие в Ормузском проливе танкеры и цены на бензин в Урюпинске - никогда, наверное, не пойму...
      1. Комментарий был удален.
    2. stankow Звание
      stankow
      0
      Сегодня, 17:13
      А он акции нефтяных компаний заранее себе прикупил ...
  4. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +9
    Сегодня, 16:06
    Этот гамадрил готовит ядерный удар по Ирану? Старый рыжий пёс совсем свихнулся.
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      +1
      Сегодня, 16:27
      Непохоже, предпосылок мало. Всё-таки это не адекватно ситуации
    2. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 16:30
      Цитата: Федор Соколов
      Этот гамадрил готовит ядерный удар по Ирану? Старый рыжий пёс совсем свихнулся.
      Он может применить ЯО без разрешения конгресса? Нет конечно.
      1. stankow Звание
        stankow
        0
        Сегодня, 17:16
        И без согласия начальника генщабов. А они конечно против.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 17:16
        Цитата: topol717
        Цитата: Федор Соколов
        Этот гамадрил готовит ядерный удар по Ирану? Старый рыжий пёс совсем свихнулся.
        Он может применить ЯО без разрешения конгресса? Нет конечно.

        Президент США может применить ядерное оружие без санкции Конгресса в ответ на атаку по США. В остальных случаях разрешение Конгресса требуется.
        Они уже года полтора вентилируют вопрос, чтобы в любых случаях на Конгресс можно было положить с пробором. Вроде бы, большинство было "за", но законодательно пока никак.

        Вроде бы, без санкции Конгресса не должен жахнуть...
        А теперь, внимание, вопрос - на основе наблюдений за деятельностью Трампа, может кто-нибудь уверенно сказать, что он не скажет, что "на четыре минуты опередил ядерный удар Ирана по США"?
        Реальную ситуацию - к чёрту! А заявить может вполне - и не такое от него слышали... То, что доказательств ПОТОМ не найдут - разве это кого-то когда-то волновало? Разве это в первый раз?
      3. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 17:22
        Цитата: topol717
        Он может применить ЯО без разрешения конгресса? Нет конечно.

        По факту может. Он главнокомандующий и отдаст приказ. Похоже нет закона, обязывающего военных ждать одобрения Конгресса, хотя могут, если президент явно фигню приказывает. Но в случае с Ираном, думаю военные двумя руками поддержат ядерный удар, вместо того, чтобы вернуться с Ближнего Востока обосравшись.
    3. Ax Yeti Звание
      Ax Yeti
      0
      Сегодня, 16:39
      "Этот гамадрил готовит ядерный удар по Ирану?", тоже так думаю. С этого полоумного станется.
    4. мерцание Звание
      мерцание
      0
      Сегодня, 17:00
      Этот гамадрил готовит ядерный удар по Ирану?
      Гамадрил то может и готовит, вот только среди высших американских военных самоубийц нет.
      Удар ЯО это конец американской гегемонии. Американский генералитет на это не пойдет.
      А Трампу, похоже, Хегсет нечто напел, мол, как треснем так иранской цивилизации конец. Ну а Хегсету это ИИ напела.
    5. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 17:06
      Неизвестно где находится израильская ДЭПЛ серии "Дельфин" с крылатыми ракетами, которые могут оснащаться ядерными боеголовками.
  5. TAMBU Звание
    TAMBU
    +2
    Сегодня, 16:08
    Самое время хотя бы пригрозить. Применишь ты, применят по тебе...Так было бы правильно. Но нас судя по всему ждет то что описано в романе "Дорога" к сожалению....
  6. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +7
    Сегодня, 16:09
    Ему точно ухо отстрелили? Может, у него снаряд в башке?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 16:19
      Цитата: Сергей Новиков_3
      Может, у него снаряд в башке?

      было бы не плохо, но нет, там пустота
  7. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +6
    Сегодня, 16:18
    Старый маразматик с своим избранным сатаной Нетаньяху ,,смерть сша и израилю
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      +1
      Сегодня, 16:25
      Этот воинственный рыжий бабуин, наверное, завтракает патронными ящиками.
  8. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 16:18
    Сегодня ночью погибнет целая цивилизация и ее уже никогда не возродить.

    Йеллоустоун, видимо, проснётся...
    Что ж, миру будет не хватать Северной америки(
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 16:25
      Или наоборот, материк станет чуть больше, новая горная гряда появится)
  9. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 16:21
    Вот это царь, сильный лидер, что сказал, то и сделал, ну или хотя бы пытался bully
  10. двп Звание
    двп
    +5
    Сегодня, 16:24
    Неужели жизнь целой цивилизации зависит от капризов одного человека? Вот к чему привел мир трус и предатель Мишка-меченый!
    1. Приходимец_СЭМ Звание
      Приходимец_СЭМ
      +1
      Сегодня, 17:05
      Цитата: двп
      Вот к чему привел мир трус и предатель Мишка-меченый!

      Как?! Снова русские виноваты?! Однако! "АКолумб? - А Колумб ни в чём не виноват!!" (с) yes
  11. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    +3
    Сегодня, 16:24
    Иран выстоит, но что будет потом с Израилем..? За одну ночь там ведь действительно может
    быть разрушена вся их цивилизация.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 16:27
      У них где деньги - там и создадут новую цивилизацию. Евреи - они такие.
  12. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 16:26
    Цивилизация, основанная на эксплуатации и частной собственности, погибнет.
    Цивилизация смерти и преступлений ради наживы немногих погибнет.
    И цивилизация хищнической эксплуатации ресурсов и отравления планеты погибнет.
    Поэтому такие люди, как ты, оранжевый бродяга, совершенно не нужны, и ты даже являешься препятствием на пути устойчивого развития. Каждый человек рождается равным, в то время как, к сожалению, такие люди, как Трамп и его подобные одноклассники, становятся жалкими отбросами общества.
  13. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    +3
    Сегодня, 16:47
    Доня, Гитлер там внизу уже подвинулся - готовит и тебе место на самой лучшей, победной, золотой сковородке.
  14. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 16:49
    Гитлер и тот больше базар фильтровал
  15. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 16:54
    Я конечно понимаю, что Трамп свихнувшийся нарцис, но монолог про смерть нации, это перебор. Даже нацисты эту планку не перепрыгивали. Хоть как то вуалируя свои действия.
  16. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 16:58
    Сегодня ночью погибнет целая цивилизация и ее уже никогда не возродить.
    Даже Гитлер до такого не додумался.
  17. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 16:58
    В таком случае скорее не цивилизация а весь регион.
    Иран унесёт с собой не только лишь Израиль.
    Вот ведь мерзкие субстанции, биби и донни.
  18. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 17:01
    Брехло! Пафосный дятел, феерический, сами знаете кто. Чердак у него протёк окончательно!
  19. Totor5 Звание
    Totor5
    +1
    Сегодня, 17:03
    Поначалу все думали что он Голубь мира, а оказалось что он просто Голубь с острова Эпштейна.
  20. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 17:04
    А кое-где некие персонажи надеются на данного морального урода ...
    1. evgenii67 Звание
      evgenii67
      0
      Сегодня, 17:12
      Цитата: Vulpes
      А кое-где некие персонажи надеются на данного морального урода ...

      Ещё и за что нибудь в очередной раз боплагодарят. В прошлый раз или позапрошлый благодарили "за вовлеченность в процесс урегулирования конфликта на Украине" wassat
  21. evgenii67 Звание
    evgenii67
    0
    Сегодня, 17:09
    А что если из-за этого рыжего неадеквата самые безопасные места будут на МКС и на той станции, которая вокруг Луны полетела? Чудит Доня конкретно.
  22. stankow Звание
    stankow
    +1
    Сегодня, 17:09
    Вояка он так себе, зато шоумэн знатный laughing
  23. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 17:11
    Сегодня ночью Трамп затмит Бесноватого. А что там с "мировым сообществом"? Язык не могут от Трамповского зада оторвать? Не пора ли формировать антифашистскую коалицию и организовать всемерную помощь Ирану?!
  24. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 17:15
    Точно "погибнет"? Или не точно? За базар ответит? Держать мазу будет? Или порожняк прогнал? bully
  25. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    0
    Сегодня, 17:19
    США ведут колониальную войну против Ирана!
  26. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    0
    Сегодня, 17:20
    Превзошел другого такого же понтовщика.
    Иран не погибнет, нет. А вот что потом будет с Израилем, вот об этом
    даже и подумать-то реально страшно.
  27. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +1
    Сегодня, 17:20
    США ведут колониальную войну против Ирана!
  28. Иванов ИВ Звание
    Иванов ИВ
    0
    Сегодня, 17:21
    Вспомним Проклятие индейского Вождя.....
    - Да будет проклят "рыжий ок" и всё его потомство....
  29. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 17:22
    Сегодня ночью погибнет целая цивилизация и ее уже никогда не возродить.

    Ну посмотрим, как это будет и что США сделают.
  30. Адрей Звание
    Адрей
    0
    Сегодня, 17:24
    а вот эскалация на Ближнем Востоке может похоронить переизбрание «миротворца».

    Автор - переизбрание "миротворцу" не грозит, в существующих реалиях. Конституция в США, это не просто бумага для заворачивания рыбы, в отличии от Лаоса. По крайней мере пока...
  31. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 17:24
    Надеюсь, найдется какой-нибудь ценный специалист из правоверных, который не промахнется и отстрелит Трампу второе ухо вместе с черепом?.
  32. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 17:44
    Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и её уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и произойдёт.

    Звучит крайне жутко
    И, самое удручающие, что этому никто не сможет помешать. Вообще никто
    Да, можно долго спорить, получится у него, или нет, и, что весь Иран уничтожить невозможно, не говоря уже о цивилизации...
    Речь о другом. Руководитель одной страны цинично, во всеуслышанье, приговорил к смерти целый народ
    Просто потому, что он так решил
    И реакции нет
    Жуткое время

    И да, по ультиматуму Трампа (снять блокаду Ормузского пролива), крайний срок до 20 часов, вторника, или, по московскому времени, в 3 часа ночи, с 7 на 8 апреля