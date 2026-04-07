Трамп: Сегодня ночью погибнет целая цивилизация

Трамп в своей соцсети Truth Social выдал фразу, которая уже разлетелась по мировым СМИ:
Сегодня ночью погибнет целая цивилизация и ее уже никогда не возродить.
Трамп пообещал конец «47 годам вымогательства, коррупции и смерти». И благословил «великий народ Ирана».
За день до этого глава Белого дома пригрозил уничтожить Иран за одну ночь – и назвал дату. 7 апреля. Цели: электростанции и мосты. Повод – Тегеран отказался открывать Ормузский пролив.
Иран, напомним, передал Пакистану ответ США: прекращение огня только на своих условиях, полное снятие санкций и протокол безопасного прохода. Десять пунктов. Вашингтон их не принял.
7 апреля агентство Mehr сообщило: США и Израиль нанесли удары по острову Харк. Через него идет 90% иранского нефтяного экспорта. КСИР тут же ответил:
Если американская террористическая армия переступит красные линии, ответ выйдет за пределы региона.
Что мы имеем к финалу дня? Трамп пообещал смерть целой цивилизации. Удары по нефтяной инфраструктуре уже нанесены. Иран предупредил об ответе за пределами региона. Американские генералы, вероятно, пытаются объяснить президенту, что «цивилизации» за одну ночь не умирают – а вот эскалация на Ближнем Востоке может похоронить переизбрание «миротворца».
